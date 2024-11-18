Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об интересных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Конкретно сегодня речь пойдет о том, какой геймерский системный блок можно собрать в середине ноября 2024 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей, или примерно 1000 долларов. Да, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США американская валюта по отношению к российской укрепила свои позиции, а российская, соответственно, ослабла, несмотря на усилия Центробанка РФ по противодействию инфляции. Но хватит предисловий, поехали!

Многие комплектующие за последние месяц-два заметно подорожали, и в первую очередь это касается видеокарт. А устанавливать более слабую видеокарту, чем раньше – это крайняя мера, поэтому экономить стоит на других комплектующих. Например, можно собрать ПК на основе платформы AMD AM4 и процессора Ryzen 5 5600 вместо Intel LGA 1700 и Core i5-12400F. Благо, разница между этими двумя народными шестиядерниками в игровых сценариях использования достаточно невелика, хотя «двенадцать тысяч четырехсотый» немного производительнее.

Что же касается Ryzen 5 5600 — это слегка ослабленная по рабочим частотам версия Ryzen 5 5600X, увидевшего свет в 2020 году. Сам же «пять тысяч шестисотый» появился на рынке в 2022 году. Казалось бы – архитектура далеко не новая. Да, так и есть, но морально устаревшими процессоры Zen 3, в отличие от Zen+ и Zen 2 пока назвать нельзя. Ryzen 5 5600 по-прежнему справляется с современными играми, а узким местом геймерских конфигураций, как правило, является видеокарта. Нет, конечно, если бюджет позволяет, лучше выбрать Ryzen 5 7500F. А еще лучше — Core i5-13600KF. Или вообще Ryzen 7 9800X3D. Но такая роскошь в нынешних экономических условиях – не для ПК стоимостью около 1000 долларов.

Материнскую плату можно взять почти любую, лишь бы удовлетворяла трем условиям. Первое – чипсет AMD B550. Второе – надежный производитель, например, ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock, а не какой-нибудь китайский фуфлобренд. Третье – как минимум два разъема M.2 PCI-Express для установки твердотельных накопителей. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть MSI B550M PRO-VDH. На негативные отзывы про перезагрузки можете не обращать внимания, это всего лишь возвращение старой проблемы с блоками питания Corsair.

Раньше многие модели этого производителя были несовместимы с функцией материнских плат ASUS под названием Anti-Surge, а теперь – с похожей настройкой от MSI. С другими БП таких проблем не возникает. Что же касается преимуществ рассматриваемой платы – к ним относятся наличие радиаторов в области зоны VRM и первого порта M.2 PCI-E для SSD, а также удобный, регулярно обновляемый BIOS. В целом же это типичная качественная бюджетная материнская плата — все нужное есть, но никаких экстраординарных фишек.

AMD Ryzen 5 5600 по современным меркам и близко нельзя назвать горячим процессором, тем не менее, не советую довольствоваться боксовым кулером – он шумный и неэффективный, а переплата за него (и за ненужную дополнительную гарантию, а еще коробку) велика. Лучше выбрать систему охлаждения от одного из сторонних производителей. Например, DeepCool GAMMAXX 400 V2 или ID-COOLING SE-214-XT BASIC. Проще говоря – любой воздушный башенный кулер со 120-миллиметровым вентилятором и радиатором с несколькими тепловыми трубками, рассчитанный на 150-200+ Вт и совместимый с нашей системой. Почему именно на 150-200+ Вт? Потому что, если кулер выбран с запасом, он будет работать тихо и не раздражать пользователя шумом. А еще его можно будет реже чистить от пыли — например, я продуваю радиаторы сжатым воздухом раз в год, а раз в полгода пылесошу те поверхности внутри системного блока, которые пылесосить безопасно. Неопытным пользователям использовать пылесос при чистке ПК не рекомендую — он создает слишком сильную тягу и может повредить компоненты, установленные на печатных платах или раскрутить вентиляторы, что приведет к неприятным последствиям.

По оперативной памяти все стандартно – 16 гигабайт в 2024, и, тем более, в 2025 году для игровой конфигурации уже недостаточно, поэтому ставим 32. На несколько лет должно хватить. Требуемый объем, конечно, будем набирать двумя модулями, поскольку именно при использовании пары планок двухканальный режим работает наиболее эффективно. И избегайте продукции китайских Noname-брендов, в особенности – представленной на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Очень уж много там предлагается фуфла на дефектных, бэушных, медленных или не прошедших контроль качества чипах.

Лучше переплатить лишнюю тысячу рублей за комплект памяти от проверенного десятилетиями производителя, чем потом в бешенстве пытаться выяснить, почему система глючит, зависает и перезагружается, и гонять тесты для памяти. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и характеристик – набор из двух шестнадцатигиговых модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20.

По SSD есть три варианта. Первый – беспроигрышный, но потребует немного выйти из бюджета. Добавив 1-2 тысячи рублей, можно взять высокоскоростной PCI-Express 4.0 SSD с DRAM-буфером, например, ADATA Legend 960 или ADATA XPG Blade S70 1 ТБ. Второй и третий варианты выхода из бюджета не предусматривают, зато предусматривают некоторую экономию на SSD. Выбор такой — или безбуферный PCI-Express 4.0 накопитель вроде ADATA Legend 960, или оснащенный DRAM-буфером PCI-Express 3.0 SSD вроде ADATA XPG GAMMIX S11 Pro.

В принципе, оба варианта имеют право на жизнь. Если бы речь шла не о системном диске, а о накопителе чисто под игровую библиотеку я без сомнений бы порекомендовал безбуферную PCI-E 4.0 модель. С учетом же того, что на SSD будут установлены операционная система и программное обеспечение, полагаю, вариант с DRAM-буфером все же будет более универсальным, несмотря на потерю в максимальных скоростях линейного чтения и записи. Ну или можно сэкономить на корпусе, взяв какой-нибудь кейс за 3-3.5 тысячи рублей, но это вряд ли оптимально. Все равно потом второй SSD докупать, терабайта надолго не хватит.

Переходим к главному компоненту нашей, да и любой другой игровой сборки – графическому ускорителю. Я до последнего не хочу спускаться на ступеньку ниже, чем в предыдущие месяцы, и ставить в сборку RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами памяти, а версия с 16 гигабайтами стоит еще дороже, чем AMD Radeon RX 7700 XT. Что же касается «семь тысяч семисотой» — из-за ослабления российской национальной валюты она ожидаемо подорожала, поэтому в этот раз конфигурация получается более компромиссной, чем в сентябре и октябре.

Но вернемся к RX 7700 XT. К преимуществам этой видеокарты можно отнести отличную производительность для FullHD-гейминга (и неплохую — для QuadHD, если говорить о не слишком требовательных проектах), а также наличие 12 гигабайт памяти. Да, в сценариях с трассировкой лучей она уступает решениям NVIDIA, но, как показали тесты независимых техноблогеров, рейтрейсинг действительно улучшает картинку лишь в нескольких тайтлах, а вот FPS значительно снижает практически везде. Впрочем, если вы хотите играть с трассировкой – возможно, стоит все же доплатить и купить RTX 4060 Ti в версии с 16 гигабайтами памяти. Заодно и поддержку DLSS 3/Frame Generation получите. Хотя на мой взгляд, если уж покупать GPU от NVIDIA – то или RTX 4060 или RTX 4070 Super. Год назад я добавил бы в этот список RTX 4090, но выход RTX 5090 уже слишком близок.

Что касается блока питания – модели на честные 650-700 Вт нам хватит с большим запасом, несмотря на то что некоторые вендоры рекомендуют использовать для AMD Radeon RX 7700 XT аж 750-ваттные БП. Вероятно, речь идет о сценариях, когда «семь тысяч семисотая» функционирует в связке с Intel Core i9-14900K или другим процессором с запредельным TDP. У нашего CPU TDP отнюдь не запредельный, поэтому мощности Zalman ZM700-LXII будет более, чем достаточно. Благо, по линии 12В у данного блока питания аж 696 Вт. Со стабильностью напряжений и другими электрическими параметрами тоже проблем нет – все в пределах установленных нормативов. Также к преимуществам рассматриваемой модели я бы отнес довольно длинные для бюджетного БП провода и тихий вентилятор. Жаль только, что кабели не плоские черные, как у решений DeepCool, но это, с учетом цены, уже придирки.

Подходящих для нашей сборки корпусов на рынке много, так что вы можете выбрать модель по собственному усмотрению на оставшиеся от бюджета 5 тысяч рублей. Например, много заслуживающих внимания шасси у Zalman. Только убедитесь, что в приглянувшийся кейс поместится выбранное железо. Вот, например, AeroCool Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 —приличный игровой корпус, по-умолчанию оснащенный тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. При желании вы можете добавить к ним еще пару штук, но в этом вряд ли есть смысл. Хотя одну «вертушку» я переставил бы с передней панели на заднюю. Напоследок стоит сказать о том, что снизу установлен пылевой фильтр. Ах, да, и еще нюанс — боковая стенка выполнена из закаленного стекла, а не из акрила. Мелочь, а приятно.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Из-за ослабления курса рубля и удорожания части комплектующих, сборка получилась более компромиссной, чем в сентябре и октябре, тем не менее, главный компонент, видеокарту RX 7700 XT, удалось сохранить. Что же касается процессоров Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 – разница между ними в играх невелика, особенно если используется не топовая видеокарта, как в тестах. Рассматриваемая конфигурация по-прежнему позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, хотя, конечно, без трассировки лучей. Что же касается нетребовательных игр, например, киберспортивных, они будут «летать» и в разрешении QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные по цене без потери производительности в играх?

Если только корпус. Можно еще материнскую плату, но ценой потери второго порта M.2 PCI-E для установки SSD, а это не лучший вариант.

А что поменять, если бюджет не 100, а 110-120 тысяч рублей?

Вариантов много. В первую очередь, стоит взять более продвинутый SSD – скоростной PCI-E 4.0 накопитель с DRAM-буфером. А дальше – или вкладываться в видеокарту и покупать RTX 4070, если хватит денег, или менять платформу на LGA 1700, а возможно, на AM5.

Какой к сборке оптимально взять монитор?

При выборе монитора стоит придерживаться личных предпочтений. Но универсальные рекомендации таковы: диагональ 23-25 дюймов, разрешение FullHD, IPS матрица, частота обновления 165+ Гц, поддержка технологий адаптивной синхронизации, отсутствие мерцания (Flicker-Free).

Есть ли шансы, что к Новому году комплектующие подешевеют?

Есть. Если сначала они подорожают. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США подстегнула курс доллара, и американская валюта по отношению к российской заметно укрепилась. Что же касается предпринимаемых Центробанком РФ мер по сдерживанию инфляции – как-то они не очень работают, что признают и представители регулятора, говоря о вероятности очередного повышения ключевой ставки в декабре этого года.

Когда ждать выхода новых видеокарт в ценовом сегменте от 30 до 60 тысяч рублей?

К сожалению, вряд ли скоро – NVIDIA сначала получит побольше прибыли с флагманских и субфлагманских графических ускорителей, потом с моделей продвинутого среднего сегмента, и лишь потом выпустит более доступные GPU. Хотя, что касается планов AMD — тут шансы есть, инсайдеры уже сообщали, что компания готовит к релизу несколько видеокарт Radeon RX 8000 в начале 2025 года, и среди них не будет флагманских моделей. Возможно, мы увидим какие-то анонсы или тизеры на январской выставке CES 2025.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в ноябре 2024 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей или примерно 1000 долларов. Доллар укрепляется, а рубль слабеет, комплектующие снова дорожают, а жадные ритейлеры накидывают к ценам по 5-10 тысяч, чтобы потом сделать скидку в 2-3 тысячи. Но не стоит отчаиваться – все не так плохо. Даже если компьютерное железо продолжит расти в цене, у нас есть маркетплейсы и вторичный рынок, да и по мере выхода новинок старые комплектующие потихоньку начнут дешеветь. В следующих материалах я расскажу о более бюджетных игровых сборках, актуальных в конце 2024 года и в начале 2025. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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