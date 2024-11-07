Всем привет. С вами Zero и сегодня я расскажу о пяти кулерах, которые отлично подходят для народного шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600. Несмотря на то, что этот CPU появился на рынке более двух лет назад, в апреле 2022 года, он, как и Intel Core i5-12400F, по-прежнему актуален, в особенности для игровых сборок. На то есть две причины: во-первых, конфигурации на более современных и производительных процессорах стоят значительно дороже, а во-вторых, на плавность геймплея в любом случае больше влияет видеокарта и именно в нее рационально вкладывать наибольший процент от бюджета.

Итак, в сегодняшней статье я расскажу о нескольких отличных, с точки зрения соотношения стоимости и характеристик кулерах для процессора AMD Ryzen 5 5600, но их можно смело использовать и для Core i5-12400F, если присутствуют крепления для сокета LGA 1700, а также для других совместимых шестиядерных CPU в режиме без разгона. Ладно, хватит предисловий, поехали!

И первый на сегодня кулер — SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling. Сюда же можно записать SE-214-XT и SE-224-XTS в различных версиях – все эти системы охлаждения довольно похожи по эффективности, и все они на момент написания статьи являются отличными предложениями с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, поскольку стоят не более 2000-2300 рублей, легко при этом справляясь с отводом тепла от таких процессоров, как Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F.

Объясню на примере SE-214-XT BASIC. Это типичный недорогой, но качественный воздушный кулер, состоящий из компактных размеров радиатора с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Именно 120-миллиметрового, это важно. Более миниатюрные модели работают на более высоких оборотах, а потому шумят. К тому же, они не всегда способны обеспечить требуемые показатели воздушного потока и статического давления. У SE-214-XT и других перечисленных мной кулеров с этим все в порядке. Кстати, среди ассортимента ID-Cooling есть и черные и белые модификации систем охлаждения – как с подсветкой, так и без. Так что можно подобрать модель на любой вкус.

Преимущества:

Невысокая цена

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

120-миллиметровый вентилятор

Избыточная для охлаждения любых шестиядерных процессоров (без разгона) эффективность

Совместимость со всеми актуальными сокетами

Недостатки:

Заявленный показатель рассеиваемой мощности может быть несколько завышен, но это общая проблема почти всех производителей кроме Noctua

Не самое удобное крепление – перед установкой стоит посмотреть видео

Если продукция ID-Cooling недоступна в вашем регионе или по какой-то причине вас не устраивает, хорошей альтернативой может послужить недорогой башенный кулер Thermalright Assassin X 120 Refined SE. По своей конструкции он весьма похож на решения китайского конкурента, что совершенно не удивительно – в данном ценовом сегменте, в отличие от сегмента суперкулеров, придумать что-то новое сложно. Если же начать наращивать количественные показатели кулера вроде площади радиатора, вырастет его себестоимость, а значит и цена для конечного потребителя. Алюминий, конечно, значительно дешевле меди, но все равно не бесплатен. Плюсом Assassin X 120 Refined SE является совместимость со старыми сокетами AMD, но с учетом того, что платформа AM4 увидела свет в 2016 году, мало кто использует еще более старые сокеты.

Преимущества:

Те же, что и у SE-214-XT BASIC плюс совместимость со старыми сокетами AMD

Недостатки:

Те же, что и у SE-214-XT BASIC плюс сложность нахождения в продаже в некоторых регионах

Альтернативой перечисленным выше системам охлаждения может послужить модель GAMMAXX 400 V2 от компании DeepCool. К сожалению, в «Регарде» она значительно подорожала, но на других площадках, например, на «Яндекс.Маркете», ее можно найти примерно по той же цене, что и SE-214-XT BASIC. Характеристики кулеров тоже весьма похожи. Кстати, модель выпускается в двух вариантах — с красной и с синей светодиодной подсветкой. GAMMAXX 400 V2 – это проверенный временем кулер, возможностей которого будет более, чем достаточно для любых актуальных и не очень шестиядерных процессоров, если не осуществлять их ручной разгон. Стоит также упомянуть, что выбранный производителем вентилятор в большей части диапазона оборотов работает достаточно тихо. Шумным он становится только на максимальных или околомаксимальных оборотах, но с Ryzen 5 5600 без разгона хватит и средних.

Преимущества:

Хорошая для своего ценового сегмента эффективность

Невысокий уровень шума в большей части диапазона оборотов

Продуманная конструкция радиатора

Проверенный временем 120-миллиметровый вентилятор

Недостатки:

В некоторых магазинах может стоить слишком дорого, чтобы быть конкурентоспособным

Неотключаемая подсветка

PCcooler GI-Paladin 400 – это не совсем стандартный охладитель, поскольку в нем используется не 120- или 140-миллиметровый, а 130-миллиметровый вентилятор. В остальном это достаточно типичный недорогой башенный кулер — с компактно-средних размеров радиатором, оснащенным четырьмя тепловыми трубками. В данном случае теплотрубки напрямую соприкасаются с теплораспределительной крышкой процессора. Хорошо это или плохо – однозначно сказать нельзя, поскольку в случае разных CPU тесты показывают различные результаты. Одно можно сказать точно — за свои деньги «Паладин» является очень хорошим кулером, поскольку превосходит как по эффективности, так и по акустическому комфорту SE-214-XT BASIC. Но и стоит модель подороже.

Преимущества:

Весьма привлекательное соотношение цены и производительности

Заявленный TDP на уровне 200 Вт – на практике он несколько ниже, но это не страшно

Нестандартный, но при этом беспроблемный 130-миллиметровый вентилятор со впечатляющим воздушным потоком до 81 CFM

Не перекрывает разъемы для модулей ОЗУ

Отсутствие подсветки (для кого-то может быть и минусом, но для них есть ARGB версия)

Недостатки:

В комплекте нет креплений для установки второго вентилятора

Нестандартные габариты «вертушки»

Напоследок предложу рассмотреть кулер, возможностей которого хватит и для гораздо более горячих процессоров, чем AMD Ryzen 5 5600 – например, для Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 9800X3D или Intel Core i5-14600K. Речь идет о ID-COOLING FROZN A620 PRO SE – это крупный башенный охладитель с двухсекционным радиатором и двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Приобретать его для «пять тысяч шестисотого» вряд ли рационально — такой кулер для шестиядерника, если последний не разгонять, будет избыточен. А вот если вы планируете апгрейд с заменой CPU или хотите в ближайшем будущем перейти на другую платформу, FROZN A620 PRO SE будет отличным вариантом.

По сути, это промежуточный вариант между кулерами продвинутого среднего сегмента и суперкулерами. До последних он, конечно, не дотягивает и уступает таким решениям, как Noctua NH-D15, Be Quiet Dark Rock Elite, DeepCool ASSASSIN IV, и так далее. Но и стоит модель в 2-3 раза дешевле, при этом предлагая не сильно меньшую эффективность. Сравнить кулер можно с Deepcool AK620, который, кстати, найти по столь же низкой цене невозможно.

Преимущества:

Превосходная для своего ценового сегмента эффективность

Адекватная стоимость в российских магазинах

Двухсекционный радиатор повышенной площади

Два вентилятора и возможность добавить третий

Тихая работа на низких и средних оборотах

Недостатки:

Внушительные габариты и потенциальные проблемы с совместимостью с ОЗУ и корпусом

Уступает полноценным суперкулерам

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке так много систем охлаждения ID-Cooling?

Они часто предлагаются по наиболее конкурентоспособным ценам, превосходя по соотношению стоимости и характеристик продукцию конкурентов. Охладители той же DeepCool значительно подорожали, при этом рост цен на кулеры ID-Cooling был умеренным.

Почему не рассмотрен кулер N?

Формат статьи предусматривает рассмотрение пяти заслуживающих внимания моделей. В данном ценовом сегменте много хороших систем охлаждения, и вместить их в один материал невозможно.

Если я хочу разгонять Ryzen 5 5600, то мне стоит взять ID-COOLING FROZN A620 PRO SE?

Да. Или хотя бы PCcooler GI-Paladin 400. Но разгон Ryzen 5 5600 – занятие не очень перспективное, поскольку тепловыделение растет гораздо быстрее, чем производительность. До уровня 5600X процессор раскочегарить можно, но он при этом с высокой вероятностью будет горячее, чем 5600X.

Подойдут ли перечисленные кулеры для Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600?

Да, как и для любых других шестиядерных процессоров поддерживаемых сокетов, если вы не будете заниматься разгоном, или будете, но умеренно, почти без повышения тепловыделения.

А для процессоров с 8 и более ядрами перечисленные в статье кулеры подойдут?

Только последний, да и то, для условного Core i7-13700K, а тем более, Core i9-14900K его будет недостаточно. Но именно для восьмиядерников AMD такой кулер, как FROZN A620 PRO SE подойдет. В том числе и для оснащенных 3D-кэшем.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти кулерах, которые отлично подойдут для народного шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600. Разумеется, это не означает, что все другие совместимые с «пять тысяч шестисотым» кулеры не очень – на рынке хватает интересных моделей, но рассказать обо всех не представляется возможным. А какую систему охлаждения выбрали бы для Ryzen 5 5600 вы, если бы ваш бюджет на нее был ограничен двумя-тремя тысячами рублей? Пишите в комментариях!

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