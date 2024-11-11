Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших воздушных суперкулерах и «почти суперкулерах», актуальных на конец 2024 года, и, вероятно, на первую половину 2025 года. Стоит отметить, что для процессоров с тепловыделением уровня Core i9-14900K в стресс-тестах или при длительной многопоточной работе их все равно будет недостаточно, поэтому следует использовать СЖО. Но вот для игровых сценариев использования, для процессоров Core i7 и любых моделей AMD Ryzen суперкулеры будут хорошим выбором. Сам я использую для Core i7-13700KF систему охлаждения Noctua NH-D15 Chromax Black. Напоследок подчеркну, что это не рейтинг, где есть однозначный лидер, а скорее подборка. Но хватит предисловий, поехали!

Основания кулеров – ровные и выпуклые

Для начала стоит рассказать о типах оснований радиаторов систем охлаждения, которые соприкасаются с теплораспределительными крышками процессоров. В большинстве случаев они или ровные или немного выпуклые. Производители, такие, как Noctua, Thermalright и DeepCool, провели тесты и выяснили, какие типы оснований оптимально использовать с процессорами тех или иных сокетов. Здесь я сошлюсь на табличку, составленную Noctua для нового суперкулера NH-D15 G2, выпускающегося в трех различных версиях и официально пока не представленного на российском рынке.

Три модификации NH-D15 G2 – это LBC (Low Base Convexity), standard и HBC (High Base Convexity). Первый вариант предназначен для процессоров с относительно плоскими теплораспределительными крышками вроде моделей сокетов AM4 и AM5. Третий — для LGA 1700 в случаях, когда обеспечивается высокое давление на процессорный разъем, и по центру необходим максимальный прижим, или если крышка уже была деформирована. Ну, а standard — это универсальный вариант. Какие из этого можно сделать выводы? Для процессоров AMD AM4 и AM5 идеально использовать кулеры с плоскими основаниями радиатора. Для CPU Intel LGA 1700 же – с немного выпуклыми.

Be Quiet Dark Rock Elite – это новый топовый суперкулер немецкого бренда, появившийся в 2023 году и заменивший Dark Rock Pro 4, который, в свою очередь, увидел свет в 2018 году. Среди особенностей нового флагмана – двухсекционный радиатор с оснащенной ARGB-подсветкой крышкой, а также два 135-миллиметровых вентилятора. И Dark Rock Elite – это действительно удачный суперкулер. По эффективности охлаждения он уступает старой версии Noctua NH-D15 буквально пару процентов, но при этом работает где-то на 5-10% тише. Безусловно, это не ультимативный вариант – на рынке есть и более производительные модели. Но если вы хотите, чтобы суперкулер не только отводил от процессора тепло, но при этом еще и не гудел, как самолет, Be Quiet Dark Rock Elite может стать хорошим выбором.

Преимущества:

Один из самых тихих суперкулеров, полностью соответствующих данному определению

Уступает Noctua NH-D15 по эффективности буквально пару процентов

Совместимость со всеми актуальными сокетами Intel и AMD

Легкость установки и обслуживания

Высокая надежность и долговечность

Недостатки:

Завышенная цена в российских магазинах

Из-за нестандартных креплений заменить вентиляторы альтернативными штатным способом не получится – придется что-то «колхозить»

Возможны проблемы с совместимостью с различными корпусами и ОЗУ

Площадь радиатора у Thermalright Silver Arrow T8 поменьше, чем у некоторых других суперкулеров, и вентилятор только один, поэтому заявленный производителем показатель TDP в 320 Вт кажется несколько завышенным. Зато обе секции радиатора пронизаны теплотрубками. Судя по отзывам покупателей, основание радиатора системы охлаждения является немного выпуклым, а значит, модель лучше подходит для процессоров Intel сокета LGA 1700, чем для CPU AMD. Впрочем, многие энтузиасты не стесняются использовать наждачку и другие подручные инструменты для того, чтобы привести состояние кулера к своему видению.

В варианте по-умолчанию, с одним вентилятором, Thermalright Silver Arrow T8 отстает от Noctua NH-D15 на несколько процентов, но добавление второй «вертушки» позволяет нивелировать разницу. Вкупе с агрессивным дизайном радиатора и восемью тепловыми трубками два вентилятора обеспечат крайне высокую эффективность охлаждения. Увы, уровень шума на высоких оборотах тоже будет ощутимым.

Преимущества:

Весьма высокая эффективность охлаждения, если добавить второй вентилятор

Совместимость не только с актуальными сокетами, но и с большинством устаревших

Более-менее адекватная стоимость в российских магазинах

Высота радиатора – всего 158 мм

Легкость очистки от пыли благодаря большому расстоянию между ребрами радиатора

Недостатки:

Один из самых шумных суперкулеров

Для полного раскрытия потенциала необходимо докупить и установить второй вентилятор

Noctua NH-D15 – это эталонный суперкулер, проверенная временем классика. Фанаты австрийского бренда давно ждали, когда компания выпустит обновленную версию или новую модель, и наконец дождались – на рынке появилась модификация NH-D15 G2, причем сразу в трех вариантах исполнения, с разной степенью кривизны оснований. К сожалению, в российских магазинах на момент написания статьи ее купить затруднительно, так что в качестве варианта по-умолчанию я буду рассматривать старый суперкулер. Он по-прежнему хорош, и его можно смело брать к условному Intel Core i7-13700KF для игровых сценариев использования. Вот только за продукцию Noctua и до санкций приходилось переплачивать, а в нынешних условиях она стала еще дороже. Так что экономным геймерам лучше выбрать что-то другое. Хотя…экономные геймеры в принципе вряд ли покупают суперкулеры и процессоры, для которых они нужны.

Преимущества:

Многолетний эталон эффективности

Продуманное сочетание характеристик

Высочайшее качество изготовления

Приемлемый уровень шума – ниже, чем у большинства других суперкулеров

Совместимость со множеством сокетов и простота установки

Недостатки:

Поместится не в каждый корпус – максимальная высота составляет 165 мм

Лучше сразу покупать Noctua NH-D15 G2, а не старую версию…но новую тяжело найти в продаже в России

Казалось бы, PCcooler – не тот бренд, который ассоциируется у компьютерщиков и геймеров с флагманскими системами охлаждения. Ан нет, модель RZ820 получилась крайне удачной — по эффективности охлаждения на максимальных оборотах она превосходит и Be Quiet Dark Rock Elite, и DeepCool ASSASIN IV. Необычная конструкция радиатора, получившая название «Wavy Flow Matrix», способствует снижению уровня шума и уменьшению сопротивления воздушному потоку вентиляторов. Сочетание тепловых трубок тоже весьма интересное — четыре 8-миллиметровых и четыре 6-миллиметровых. Проще говоря, суперкулер получился действительно очень необычный. Возможно, в ближайшие годы в лице PCcooler мы увидим нового лидера на рынке воздушных систем охлаждения – слишком уж долго многие конкуренты топтались на месте.

Преимущества:

Превосходная производительность — один из наиболее эффективных в настоящий момент суперкулеров

Превосходит такие модели, как Be Quiet Dark Rock Elite и DeepCool ASSASIN IV

Оригинальная, продуманная до мелочей конструкция, нюансы которой позволяют выиграть дополнительные 1-2 градуса

Заранее нанесенный на основание термоинтерфейс (и дополнительный тюбик в комплекте)

Совместимость с модулями ОЗУ высотой до 62 мм благодаря сдвигаемому вентилятору

Недостатки:

Внушительные габариты – модель поместится далеко не в каждый корпус

Высокая цена

При выходе из строя одного из комплектных вентиляторов с установкой замены придется повозиться

Компания DeepCool регулярно выпускает новые системы охлаждения, хотя и отстает по количеству анонсируемых новинок от китайской ID-Cooling. Линейка суперкулеров ASSASIN хорошо знакома энтузиастам, и в настоящий момент на рынке присутствует модель под названием ASSASIN IV. От предшественников ее отличить легко – в глаза сразу бросается квадратный кожух, которого не было у предыдущих моделей. По задумке, такая туннельная конструкция должна увеличить эффективность системы охлаждения, поскольку весь воздушный поток гарантированно пойдет сквозь радиатор, и его часть не уйдет в стороны. Кулер можно охарактеризовать как весьма эффективный, но, к сожалению, и весьма шумный на околомаксимальных и максимальных оборотах «вертушек». Если вас беспокоит акустический комфорт – лучше ограничить максимальную частоту вращения лопастей на уровне 1500 об/мин.

Преимущества:

Хорошая эффективность охлаждения, хотя и ценой высокого уровня шума

Продуманная туннельная конструкция

Максимальная простота установки

Широкая доступность в магазинах

Недостатки:

Высокая цена

Один из самых шумных суперкулеров на максимальных оборотах вентиляторов

Zalman CNPS20X – еще один необычный суперкулер. И необычность его заключается не в форме двухсекционного радиатора, хотя она тоже здесь не совсем стандартная, а в использовании уникальных вентиляторов с двумя рядами лопастей. Радует, что производители наконец-то стали не просто наращивать площадь радиаторов и другие количественные характеристики систем охлаждения, а начали экспериментировать. В данном случае эксперимент можно считать удачным — сочетание крупных и мелких лопастей действительно делает воздушный поток более направленным и мощным. Основание у радиатора нашего суперкулера, кстати, практически идеально ровное, а значит, он хорошо подойдет для процессоров AMD. Что же касается эффективности охлаждения – она примерно такая же, как у старой версии Noctua NH-D15.

Преимущества:

Высокая эффективность охлаждения

Отличное качество изготовления и сборки

Приемлемый уровень шума – не выше, чем у большинства других суперкулеров

Оригинальная конструкция радиатора и эффектный внешний вид

Недостатки:

Несовместимость со многими корпусами из-за высоты радиатора 165 мм

Не лучший способ реализации подсветки

ID-COOLING пока не может предложить пользователям суперкулеров, которые превосходили бы продукцию конкурентов по всем параметрам. Зато к плюсам решений китайского бренда можно отнести весьма привлекательные цены. Так, двухсекционный двухвентиляторный суперкулер ID-COOLING FROZN A720 на момент написания материала предлагается в «Регарде» чуть дороже 6 тысяч рублей. Модель немного уступает по эффективности топовым суперкулерам из-за отсутствия пайки тепловых трубок к пластинам радиатора, но, с учетом ее стоимости, ей можно простить этот недостаток. Особенно с учетом того, что вентиляторы производитель выбрал добротные — они не стучат, не звенят и не издают каких-либо других паразитных звуков во всем диапазоне оборотов.

Преимущества:

Доступная по меркам суперкулеров цена

Неплохая эффективность охлаждения

Строгий, но, в то же время, стильный дизайн

Относительно простая установка

Недостатки:

Уступает некоторым более дорогим суперкулерам как по эффективности, так и по акустическому комфорту

Высокий радиатор (163 мм) совместим не со всеми корпусами

Thermalright Macho X2 — достаточно нетипичный для сегодняшней подборки кулер — у него не двухсекционный, а обычный, односекционный радиатор, пусть и весьма значительной площади. Строго говоря, Macho X2 это не суперкулер – и дело тут не только в радиаторе, но и в тихоходных вентиляторах с фиксированной частотой вращения 800 об/мин. Тем не менее, я решил все-таки включить его в список, поскольку для восьмиядерных процессоров AMD и CPU Intel с шестью производительными ядрами это отличный выбор. А вот для Core i9 или Ryzen 9 9950X я бы модель не рекомендовал.

Еще раз: особенность Macho X2 — именно в акустическом комфорте, обеспечиваемом невысокой скоростью вращения вентиляторов. Данный кулер не может полноценно соперничать с другими суперкулерами без замены «вертушек», и показатель TDP в 280 Вт, заявляемый производителем, выглядит явно завышенным, по крайней мере, с комплектными пропеллерами.

Преимущества:

Адекватная стоимость

Тихие вентиляторы

Поддержка не только актуальных, но и устаревших сокетов

Один из лучших вариантов для не слишком горячих процессоров

Недостатки:

Сильно уступает по эффективности полноценным суперкулерам с двухсекционными радиаторами и более высокооборотистыми вентиляторами

Не соответствует заявленному показателю рассеиваемой мощности

Возможны проблемы с совместимостью

Строго говоря, ID-COOLING SE-207-XT немного не дотягивает до звания суперкулера – это скорее нечто среднее между кулером продвинутого среднего сегмента и флагманом. Вот если бы радиатор похитрее и большей площади, да с еще 1-2 теплотрубками, да вентиляторы не 120-миллиметровые, а 140-миллиметровые — было бы другое дело. Зато модель привлекает внимание доступной по меркам двухсекционных двухвентиляторных систем охлаждения ценой. И это после подорожания — некоторое время назад SE-207-XT и вовсе можно было приобрести за 3500 рублей. Для Core i5-14600K, 13600K, а также любых процессоров AMD с числом ядер меньше 12 это отличный вариант за свои деньги. Только учтите, что вопрос совместимости в случае габаритных кулеров следует рассматривать особенно тщательно.

Преимущества:

Один из самых доступных по цене «почти суперкулеров»

Широкая доступность в российских магазинах

Приличная для своей стоимости эффективность охлаждения

Продуманное расположение тепловых трубок по пластинам радиатора

Недостатки:

Уступает более дорогим и продвинутым конкурентам

Возможны проблемы совместимости с модулями ОЗУ выше 40 мм

Производитель сэкономил на пайке

FAQ (Вопросы и ответы)

Есть ли у автора свой фаворит среди перечисленных кулеров?

Я фанат продукции Noctua, так что взял бы Noctua NH-D15 G2, но официально его купить в России затруднительно. Вероятно, пришлось бы заказывать через друзей с Казахстана из одной из европейских стран, а дальше отправлять СДЭКом или Boxberry из Казахстана в Россию. Если же представить, что продукция Noctua недоступна, то я взял бы Be Quiet Dark Rock Elite, потому что он самый тихий. Из суперкулеров, разумеется. Но если оценивать соотношение стоимости и характеристик, и выбирать охладитель для условного Core i5-14600KF или другого горячего, но не запредельно горячего процессора, то разумнее, конечно, взять одну из моделей ID-Cooling. Китайский производитель предлагает весьма конкурентоспособный уровень цен.

Но можно ли выделить однозначного лидера?

Нет, в разных условиях и с разными процессорами немного вперед может вырываться тот или иной кулер. Выделить можно разве что аутсайдеров — это ID-COOLING FROZN A720, ID-COOLING SE-207-XT с его 120-миллиметровыми вентиляторами и Thermalright Macho X2 с односекционным радиатором и довольно медленными «вертушками». Зато Macho X2 тихий.

Почему в списке нет кулера Be quiet Dark Rock Pro 4?

Он уступает по эффективности Be Quiet Dark Rock Elite и многим другим суперкулерам, а стоит достаточно дорого. В настоящий момент Dark Rock Pro 4 можно считать устаревшей моделью.

А Corsair A115, ZALMAN CNPS14X DUO BLACK и Thermalright Frost Spirit 140 V3?

Первый тяжело купить в магазинах РФ, а второй уступает большинству рассмотренных в статье моделей. Не самая большая площадь радиатора и 120-миллиметровые вентиляторы. Frost Spirit 140 V3 также не дотягивает до полноценного суперкулера — у ID-COOLING SE-207-XT примерно такая же эффективность, а стоит он дешевле.

Стоит ли покупать суперкулеры для процессоров Intel Core i9 и Core i7 13-го и 14-го поколений?

Если только для игр. Для многопоточных рабочих приложений, обеспечивающих высокую загрузку всех ядер, возможностей большинства суперкулеров будет недостаточно. Нет, для Core i7-13700KF еще можно взять суперкулер. Но для Core i9-14900K однозначно нужна система жидкостного охлаждения.

Какой кулер подойдет для AMD Ryzen 7 9800X3D или 7800X3D?

Любой совместимый по сокету из списка в статье. Желательно – с плоским, или совсем немного выпуклым основанием. Сильно выпуклое основание процессорам AMD AM4/AM5 не нужно.

Как убедиться, что кулер совместим с корпусом и модулями оперативной памяти?

Производители корпусов обычно указывают предельно допустимую высоту радиатора процессорного кулера. С модулями ОЗУ все сложнее и придется погуглить.

Почему не упомянуты кулеры Lamptron?

Они стоят слишком дорого для своих характеристик.

Стоит ли верить заявленному производителям показателю максимальной рассеиваемой мощности (TDP)?

Стоит, но не как истине в последней инстанции. Методы измерений у всех свои. Логику включать тоже следует — маленький односекционный кулер с одним вентилятором явно не может быть рассчитан на 250 Вт. А вот крупный двухсекционный с двумя «вертушками» — вполне.

Есть ли на рынке тихие суперкулеры?

Понятия «тихий» и «суперкулер» в некотором роде взаимоисключающие. Можно ограничить скорость вращения вентиляторов, но тогда система охлаждения станет менее эффективной. Из перечисленных же в статье кулеров самыми тихими, вероятно, являются Thermalright Macho X2, Be Quiet Dark Rock Elite и Noctua NH-D15 G2, если правильно выбрана его модификация.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о некоторых заслуживающих внимания суперкулерах и «почти суперкулерах», представленных на российском рынке в конце 2024 года. Полагаю, они будут актуальны и в 2025 году. Сам я предпочитаю по возможности использовать именно воздушные системы охлаждения, а не жидкостные – как из-за габаритов последних, так и из-за риска протечек, а также повышенного уровня шума из-за помпы и высокооборотистых вентиляторов. А что вы думаете по поводу суперкулеров, какой ваш личный топ-3 на данный момент? Пишите в комментариях!

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