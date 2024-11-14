Всем привет. С вами Zero и сегодня я расскажу о том, на какие материнские платы стоит обратить внимание, если вы планируете собрать ПК на основе лучшего в настоящий момент игрового процессора – AMD Ryzen 7 9800X3D. Несмотря на наличие только 8 ядер, данный CPU без проблем перегоняет в геймерских сценариях использования как любые модели Intel, так и Ryzen 7 7800X3D. Ничего удивительного, что первую партию новых процессоров моментально смели с полок европейских и американских магазинов любители видеоигр и перекупщики. Посмотрим, какова будет ситуация с доступностью Ryzen 7 9800X3D в России.

Кстати, перечисленные материнские платы хорошо подойдут и для предшественника указанного процессора, Ryzen 7 7800X3D. Из-за того, что материал получился весьма объемным, я разбил его на две части – в первой речь пойдет о материнских платах стоимостью до 25 тысяч рублей, а во второй – о моделях от 25 тысяч рублей и дороже. И еще один важный момент: не забудьте обновить BIOS, самостоятельно или в рамках гарантийного обслуживания. Без этого Ryzen 7 9800X3D на многих материнских платах работать не будет. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем с относительно недорогих моделей. Конечно, брать совсем уж дешевые материнские платы к AMD Ryzen 7 9800X3D не следует – как минимум потому, что этому процессору нужна приличная подсистема питания, ведь его тепловыделение при нагрузке на все ядра может превышать 150 Вт, хотя, конечно, не в играх. Но и в играх CPU ожидаемо оказался горячее, чем 7800X3D – как никак, рабочие частоты заметно увеличились. С учетом таких вводных, полагаю, что ASRock B650M-HDV/M.2 — минимально приемлемый вариант по подсистеме питания, причем при условии дополнительного обдува. Разъемов M.2 для установки PCI-Express SSD у платы два. Третий предназначен для опциональной установки Wi-Fi/Bluetooth модуля.

Преимущества:

Невысокая по сравнению с ценой Ryzen 7 9800X3D/7800X3D стоимость

Привлекательное соотношение цены и характеристик

Неплохая подсистема питания, защищенная от перегрева радиатором

Адекватный комплект разъемов

2.5-гигабитный сетевой контроллер

Недостатки:

Только два разъема M.2 PCI-Express для установки SSD

Простенькая звуковая карта

Форм-фактор Micro-ATX

Gigabyte B650M DS3H стоит дороже, чем ASRock B650M-HDV/M.2, но и функционал у данной материнской платы более широкий – это касается как наличия радиаторов для разъемов M.2 PCI-Express, так и расширенного комплекта разъемов. Впрочем, больше пары высокоскоростных твердотельных накопителей без использования различного рода адаптеров и переходников установить не получится. Зато есть порт USB Type-C. Подсистема питания у DS3H тоже вполне приличная — 16-ядерный процессор я бы ставить не рекомендовал, но для восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D или 7800X3D фаз более, чем достаточно. Придраться можно разве что к форм-фактору — из-за того, что перед нами Micro-ATX плата, все разъемы расположены весьма компактно, а это не всегда удобно.

Преимущества:

Более, чем достаточная для любого восьмиядерника подсистема питания

Все греющиеся элементы защищены радиаторами

Расширенный набор разъемов

2.5-гигабитный сетевой контроллер

Недостатки:

Форм-фактор Micro-ATX

Только 2 разъема M.2 PCI-Express

MSI PRO B650-S WIFI – это одна из самых доступных материнских плат форм-фактора Standard-ATX на чипсете B650, если говорить о решениях от надежных и авторитетных брендов. Конечно, даже по внешнему виду радиаторов можно сразу сказать, что перед нами не какая-то продвинутая геймерская модель, а скорее, добротная «рабочая лошадка», вероятно, главной привлекательной стороной которой является выгодное соотношение стоимости и характеристик. Кстати, обслуживать ПК с крупной материнской платой гораздо удобнее, чем с маленькой, когда разъемы гнездятся на очень ограниченном пространстве. От платы не стоит ждать чего-то экстраординарного, но брать ее для игровой конфигурации продвинутого среднего или даже субфлагманского уровня можно смело.

Преимущества:

Форм-фактор Standard-ATX

Хорошая подсистема питания

Удобный и функциональный BIOS

Встроенный Wi-Fi/Bluetooth контроллер

Более, чем достаточное количество USB-портов и 4 pin гнезд для подключения вентиляторов

Недостатки:

Только 2 разъема M.2 PCI-Express, и только один из них прикрыт радиатором

Звуковая карта базового уровня (Realtek ALC897)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E, как и другие свежие платы игровой линейки тайваньского производителя, сразу привлекает внимание необычной формой радиатора. Такие радиаторы у плат ASUS появились не так давно, но свою эффективность они уже доказали – подсистема питания платы не будет перегреваться даже с более горячими процессорами, чем восьмиядерный AMD Ryzen 7 9800X3D. Есть конечно, у платы и минусы – ASUS традиционно скупится на разъемы для корпусных вентиляторов. Зато можно подключить подсветку. Увы, как и у других Micro-ATX плат, разъемы расположены близко друг к другу, что затрудняет обслуживание и апгрейд ПК. Представьте, что у вас поверх маленькой МП установлен здоровенный двухсекционный суперкулер, а к разъему PCI-Express подключена видеокарта уровня RTX 4080 или RTX 4090 с огромным радиатором. И как подлезть к разъемам?

Преимущества:

Приличная подсистема питания с очень хорошим охлаждением

Достойная функциональность BIOS

Высокое качество компонентов, включая дроссели и конденсаторы

Можно подключить RGB/ARGB подсветку

Недостатки:

Форм-фактор Micro-ATX

Только два разъема для M.2 SSD

Маловато 4 pin гнезд для подключения вентиляторов

Gigabyte B650 GAMING X AX V2 – это большая Standard-ATX материнская плата, ориентированная в первую очередь на любителей компьютерных игр, что подчеркивается и в названии устройства. Игровые комплектующие, как правило, отличаются высокими показателями энергопотребления и тепловыделения и в GIGABYTE хорошо это понимают, поэтому оснастили плату внушительной площади радиаторами, прикрывающими как подсистему питания, так и разъемы M.2 PCI-Express. Также модель может похвастаться наличием встроенного Wi-Fi/Bluetooth контроллера. Пожалуй, в своем ценовом сегменте Gigabyte B650 GAMING X AX V2 – это один из лучших вариантов для Ryzen 7 9800X3D. Разве что BIOS…многие компьютерщики и геймеры предпочитают ПО не от Gigabyte, а от ASUS или MSI, и это не просто так.

Преимущества:

Хорошее охлаждение всех греющихся элементов МП

Солидный набор разъемов

Форм-фактор Standard-ATX

Встроенный Wi-Fi/Bluetooth контроллер

Адекватная стоимость в российских магазинах

Недостатки:

Гнезд для подключения корпусных вентиляторов могло было бы быть больше

Не такой удобный BIOS, как у ASUS или MSI

Материнская плата ASRock B650 Pro RS благодаря серебристым радиаторам выглядит эффектно, причем эффектность эта не идет в ущерб эффективности отвода тепла. Как и другие рассматриваемые в рамках данной статьи платы, модель обладает достаточно мощной подсистемой питания, чтобы тянуть Ryzen 7 9800X3D с солидным запасом. По разъемам все тоже прилично – благо, перед нами Standard-ATX плата, и место для их размещения имеется. А вот порты M.2 для установки SSD прикрыты радиаторами не все и это стоит учитывать при выборе твердотельных накопителей. К сожалению, стоит плата дороговато – все-таки ASRock как бренд приучил потребителей к тому, что предлагаемые им устройства обычно стоят дешевле продукции конкурентов при схожих характеристиках.

Преимущества:

Мощная подсистема питания с хорошим охлаждением

Форм-фактор Standard-ATX и внушительный набор разъемов

Три порта M.2 для подключения скоростных SSD

Стильный дизайн радиаторов

Удобный, регулярно обновляемый BIOS

Недостатки:

Цена могла бы быть ниже

И снова звуковая карта Realtek ALC897 у платы стоимостью 20+ тысяч рублей

Внешне материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI напоминает решения того же производителя, но серии Tomahawk – здесь также используются радиаторы повышенной площади с черными кожухами. Набор разъемов тоже намекает, что перед нами достаточно продвинутое решение, хотя и не без ограничений, часть которых связана с форм-фактором Micro-ATX, а часть – с ценовым сегментом, к которому относится плата. Впрочем, плюсов больше, чем минусов: продуманное охлаждение, шикарный BIOS, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, топовая аудиокарта Realtek ALC4080, и так далее. Жаль только, что портов M.2 для установки SSD только два, но это, опять же, связано с форм-фактором и позиционированием устройства.

Преимущества:

Отличная подсистема питания

Продуманное охлаждение

Встроенный Wi-Fi/Bluetooth адаптер

Продвинутый набор разъемов

Звуковая карта Realtek ALC4080

Недостатки:

Только 2 разъема M.2 для SSD

Форм-фактор Micro-ATX

Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-PLUS внешне довольно похожа на рассмотренную ранее ASUS TUF GAMING B650M-E, но между двумя решениями есть ряд важных отличий. У Plus-версии больше фаз питания, больше разъемов, а еще больше радиаторов, при этом разница в цене между платами относительно невелика. Вообще, в таком бюджете я бы рекомендовал брать более габаритные Standard-ATX платы, поскольку с ними удобнее работать, но знаю, что среди компьютерщиков и геймеров есть и любители Micro-ATX решений и компактных корпусов. По сути, придраться, как обычно, в случае ASUS, можно разве что к завышенной цене и не слишком богатому набору разъемов.

Преимущества:

Внушительная подсистема питания, которой хватило бы и для 16-ядерного CPU

Превосходное охлаждение

Продвинутая звуковая карта Realtek ALC S1200A

Удобные BIOS и фирменное ПО

Недостатки:

Завышенная стоимость

Не самый богатый комплект разъемов

И последняя на сегодня плата — MSI PRO B650-A WIFI. Жаль, что в бюджет не помещается модель серии Tomahawk, но ее я рассмотрю в одной из следующих статей. К тому же, рассматриваемая МП также может похвастаться хорошими характеристиками. Здесь и отличный VRM, и обилие радиаторов, и расширенный набор разъемов и интерфейсов, и аудиокарта Realtek ALC4080, и, конечно, поддержка Wi-Fi и Bluetooth «из коробки». На основе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, флагманского графического ускорителя уровня условного NVIDIA GeForce RTX 5090 и материнской платы MSI PRO B650-A WIFI можно собрать действительно мощную игровую конфигурацию. Но кожухи радиаторов лучше бы покрасили в черный – так было бы более гармонично.

Преимущества:

Мощный VRM

Обилие радиаторов, защищающих от перегрева как подсистему питания, так и SSD

Расширенный комплект разъемов, включающий в себя 3 порта M.2 PCI-Express

Продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080

Поддержка Wi-Fi/Bluetooth без необходимости использования сторонних адаптеров

Недостатки:

Не самая доступная цена

Серебристые радиаторы не очень вписываются в общую цветовую гамму устройства

FAQ (Вопросы и ответы)

Какую из рассмотренных материнских плат стоит купить, если лень читать всю статью?

Если позволяет бюджет, то MSI PRO B650-A WIFI – у нее самый широкий функционал. Но корпус должен поддерживать установку Standard-ATX плат.

AMD Ryzen 7 9800X3D – это на конец 2024 года лучший игровой процессор?

Да, если рассматривать только игры, то равных конкурентов у него нет.

А что лучше купить для игр и стриминга — Ryzen 7 9800X3D или Core i7-14700K?

Возможно, лучше и вовсе подождать процессоров AMD с дополнительным 3D-кэшем, оснащенных 12 или 16 ядрами. А так, свои плюсы есть у обоих вариантов. Но все-таки, на мой взгляд, для блогерской/стримерской сборки восьмиядерного CPU в 2024, а тем более в 2025 году маловато.

Почему в списке нет материнских плат на X-чипсетах?

Они слишком дорогие. Будут в следующей части статьи, в которой речь пойдет о моделях стоимостью дороже 25 тысяч рублей.

А что по поводу поддержки PCI-Express 5.0, стоит за нее переплачивать?

Пока скорее нет, чем да. Возможности пятой версии интерфейса избыточны и для видеокарт, и для SSD. Но не удивлюсь, если следующие поколения графических ускорителей уже смогут задействовать большую часть доступной пропускной способности.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 9 материнских платах сокета AMD AM5, которые хорошо подойдут для процессора Ryzen 7 9800X3D, а также для его предшественника, Ryzen 7 7800X3D. Не забывайте: для корректной работы «девять тысяч восьмисотого» вам придется обновить BIOS, если плата относится к одной из старых ревизий. Сделать это можно в рамках гарантийного обслуживания. В одном из следующих материалов я расскажу о том, на какие материнские платы стоит обратить внимание, если хочется приобрести действительно продвинутую модель стоимостью более 25 тысяч рублей – например, основанную на чипсете X870E. А какую МП к Ryzen 7 9800X3D выбрали бы вы? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера

ТОП-5 кулеров для процессора AMD Ryzen 5 5600

ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году