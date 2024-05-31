ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о нескольких мониторах, которые можно смело покупать, если вы являетесь профессиональным киберспортсменом или просто продвинутым геймером, играющим в соревновательные игры, будь то шутеры, «королевские битвы», MOBA, гонки, спортивные симуляторы или другие проекты. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу простыми и доступными. Дисклеймер: я НЕ рекомендую TN мониторы для чего-либо, кроме гейминга, и даже для гейминга, если вы не топовый киберспортсмен, вероятно, лучше выбрать IPS Но хватит предисловий, поехали!
Каким должен быть монитор для киберспорта
Для начала стоит определиться с характеристиками – каким должен быть идеальный, или, хотя бы, отличный монитор для киберспорта? Подчеркну: именно для киберспорта, а не для неспешных сюжетных игр. Для них лучше выбрать дисплеи с большими диагональю и разрешением, чем рекомендуемые в данной статье для соревновательных игр.
- Диагональ. Не более 24-25 дюймов. Практически все топовые киберспортсмены в популярных дисциплинах играют, используя мониторы с небольшими по современным меркам экранами. Чем крупнее дисплей – тем больше по нему приходится бегать взглядом. Чем больше геймер бегает взглядом по экрану — тем медленнее он реагирует. Проще говоря, если вы используете 24-дюймовый монитор, и сидите на достаточном расстоянии, вы видите почти все происходящее на нем сразу, воспринимаете как единую картину. Если же 32-дюймовый, то происходящее в углах экрана вы видите только очень приблизительно периферическим зрением. Большой монитор хорошо подходит для потребления контента или для сюжетных игр, но не для серьезных соревновательных проектов.
- Разрешение. FullHD. Почему не QuadHD или 4K? Потому что именно в FullHD, если говорить об актуальных разрешениях, компьютер выдаст наибольшую частоту смены кадров. Одно дело – играть с 240 FPS, и совсем другое – с 60 FPS, особенно если периодически происходят просадки до 40. Более того, многие профессионалы, например, в Counter-Strike 2 и других шутерах ставят еще более низкое разрешение, чтобы объекты на экране, включая части тела противников выглядели крупнее.
- Тип матрицы. IPS или TN. У OLED пока есть специфические проблемы, а большинство VA уступают по скорости IP и TN. К тому же, сложно найти быструю, и при этом не изогнутую VA матрицу.
- Частота обновления экрана – чем выше, тем лучше. Мониторы с частотой обновления ниже 120-144 лучше не рассматривать вообще. У топовых киберспортивных дисплеев на момент написания статьи частота обновления составляет 360-540 Гц, у более доступных — 165-280 Гц.
- Время отклика и инпут-лаг – чем ниже, тем лучше. Причем смотреть стоит не на показатели, заявленные производителями, а на результаты тестов от независимых лабораторий, авторитетных тематических ресурсов и блогеров.
- Поддержка технологий адаптивной синхронизации. Нужна обязательно. Стоит отметить, что не все G-Sync Compatible мониторы официально сертифицируются, так что смотрите обзоры и отзывы.
- Отсутствие нежелательного мерцания (Flicker-Free). Мерцание сейчас – редкая штука, и встречается в основном у бюджетных низкокачественных мониторов. Но все равно, лучше убедиться, что его нет.
- Возможности по регулировке, эргономика, подставка. Желательно, чтобы вы могли регулировать не только наклон экрана, но и его высоту. Что же касается перевода дисплея из альбомного в портретный режим — для геймеров эта функция не особенно полезна.
- Игровые функции – экранный прицел, высветление наиболее темных зон и прочее. Такие функции могут оказаться весьма полезными, особенно в соревновательных шутерах.
- Разъемы. DisplayPort или HDMI – в зависимости от вашей видеокарты. Скорее всего, у монитора будут оба разъема.
- Покрытие экрана (матовое, полуматовое, глянцевое). Влияет на то, насколько монитор будет бликовать. Выбирайте в зависимости от личных предпочтений.
- Изогнутость дисплея. Как правило, киберспортсмены выбирают плоские, не изогнутые экраны, чтобы было проще оценивать расстояния и позиционировать курсор или прицел.
- Бренд. Сомнительные китайские или российские (точнее, китайские с российским шильдиком) дисплеи лучше не покупать – смотрите в сторону решений от авторитетных брендов вроде ASUS, MSI, Dell, BenQ.
- Дополнительные функции. Наличие USB-разъемов, подсветка, VESA-крепление, динамики, веб-камера и прочее. Как правило, все это не особо важно для большинства пользователей. Но если вам обязательно нужен порт USB Type-C, или вы хотите повесить монитор на стену – уточните наличие необходимых опций перед покупкой.
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Важно! Проверяйте монитор на битые пиксели, если приобретаете его в магазине. Вернуть дисплей с 1-2 битыми пикселями, если он куплен не через интернет, не получится – пара дефектных точек не считается браком. Если же вы покупаете устройство через интернет, то вернуть его можно, даже если оно исправно или «исправно» (с битыми пикселями). Главное – чтобы были сохранены товарный вид, упаковка, ярлыки и так далее. Подробнее – в Законе о защите прав потребителей.
24.1" ASUS ROG Swift Pro PG248QP 540 Гц
Открывает сегодняшний список ASUS ROG Swift Pro PG248QP, TN-монитор с фантастической частотой обновления экрана — 500 Гц в номинальном режиме работы и 540 Гц в разгоне. А нужно ли вообще столько? Вопрос дискуссионный. Во многих актуальных играх 500+ кадров не выдает даже связка одного из топовых процессоров Intel и AMD и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090. И дело тут не всегда в CPU и GPU – иногда столько FPS не тянет сам движок. Впрочем, как я нередко пишу в своих статьях, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
Стоит подчеркнуть, что PG248QP – модель, которая заточена именно под игровые сценарии использования. Она не очень хорошо подходит для работы или потребления контента – как минимум из-за не самых широких углов обзора, что свойственно всем TN-матрицам. Монитор обладает поддержкой игровых технологий от NVIDIA — G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2 (устранение смазывания в движении) и Reflex Analyzer (точное измерение задержки), а также позволяет тонко настраивать параметры изображения. Главный недостаток устройства – крайне высокая для 24-дюймового FullHD монитора цена, что, впрочем, объясняется его характеристиками.
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Преимущества:
- Сверхскоростная E-TN матрица
- Рекордная частота обновления — 540 Гц
- Минимальное время отклика
- Поддержка ряда разработанных специально для геймеров технологий и функций
- Отличная эргономика и продвинутая подставка
Недостатки:
- Высокая цена
- Ориентированность исключительно на игровые сценарии использования
24.5" BenQ Zowie XL2566K 360 Гц
BenQ Zowie XL2566K – еще один скоростной TN-монитор, предназначенный для продвинутых геймеров. Подобные дисплеи с боковыми козырьками, позволяющими игрокам лучше концентрироваться на происходящем на экране, часто используются на киберспортивных соревнованиях. Например, дисплеи от BenQ можно было увидеть на PGL Major Copenhagen 2024 – чемпионате мира по Counter-Strike 2. Zowie XL2566K поддерживает ряд игровых технологий, включая DyAc+. Данная технология повышает четкость объектов в движении, позволяя геймерам точнее отслеживать передвижения противников в динамике. Также среди преимуществ решения можно отметить минимальное время отклика, и обилие всевозможных режимов и настроек. Недостатки те же, что и у рассмотренной ранее модели ASUS — высокая стоимость и не лучшие углы обзора.
Преимущества:
- Высокая частота обновления экрана — 360 Гц
- Низкое время отклика
- Поддержка игровых технологий и функций
- Превосходная эргономика — подставка с обилием регулировок и боковые защитные козырьки
- Множество режимов и настроек
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Недостатки:
- Завышенная стоимость в российских магазинах
- Неприспособленность для потребления неигрового контента — узкие углы обзора и неидеальная цветопередача
24.5" Dell Alienware AW2523HF 360 Гц
С ориентированными исключительно на гейминг TN-дисплеями мы на сегодня закончили, переходим к более универсальным IPS-мониторам, подходящим не только для игровых сценариев использования, но и для работы, а также создания и потребления контента. И первый из них — это Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц. Модель базируется на высокоскоростной матрице AUO 01.3 и лишена каких-либо специфических проблем – ее можно смело брать в качестве основного дисплея, если вы предпочитаете диагональ 23-25 дюймов. К дополнительным преимуществам монитора можно отнести богатый набор разъемов, удобную шестиугольную подставку, а также поддержку всевозможных регулировок и наличие ряда игровых технологий вроде высветления темных зон и экранного прицела.
Преимущества:
- Высокая частота обновления экрана — 360 Гц
- Быстрая IPS матрица с широкими углами обзора
- Расширенный комплект разъемов
- Эргономичная подставка
- Отличная приспособленность как для игровых, так и для неигровых сценариев использования
Недостатки:
- Высокая цена
- Всего за 30-40 тысяч рублей можно купить ASUS TUF Gaming VG259QM на той же матрице, хотя и с частотой 280 Гц, а не 360 Гц
24.5" ASUS ROG Strix XG259QN 380 Гц
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ASUS ROG Strix XG259QN – еще один скоростной геймерский монитор на Fast-IPS матрице с широкими углами обзора. Как и другие модели линейки Republic of Gamers, он поддерживает технологии динамического обновления экрана (адаптивной синхронизации) от NVIDIA и AMD, а также игровые функции вроде минимизации смазывания и высветления темных зон. Доступен и набор GamePlus, включающий в себя настраиваемый экранный прицел, счетчик FPS, таймер, секундомер и инструмент для выравнивания изображения на нескольких мониторах. Также стоит отметить удобную подставку с возможностью регулировки экрана по высоте, «безрамочный» с трех сторон дизайн и трехлетнюю гарантию. Жаль только, что она не спасет, если на экране появятся 1-2 битых пикселя.
Преимущества:
- Впечатляющая частота обновления экрана — 380 Гц после разгона
- Быстрая и универсальная IPS матрица
- Эргономичная подставка, позволяющая регулировать экран в нескольких плоскостях
- Поддержка множества игровых функций
- Несколько геймерских режимов с возможность конфигурирования собственного
Недостатки:
- Бьющая по кошельку цена
- Мало обзоров и отзывов в сети
24.5" ASUS TUF Gaming VG259QM 280 Гц
ASUS TUF Gaming VG259QM с его стоимостью в 30-40 тысяч рублей можно назвать народным киберспортивным монитором – он основан на той же матрице AU Optronics 01.3, что и гораздо более дорогой Dell Alienware AW2523HF, хотя и поддерживает частоту обновления 280 Гц (в режиме разгона), а не 360 Гц. Но, как показывает практика, большинству геймеров хватает и 240-280 Гц – чем выше частота обновления и FPS, тем меньше заметна прибавка от каждого дополнительного кадра в секунду. Модель может похвастаться не только высокой частотой обновления, но и низким временем отклика. А еще она продается с 2019 года – и за 4-5 лет обзорщики и покупатели не нашли каких-либо проблем. Многие VG259QM, купленные в 2019 году, отлично работают и сейчас.
Преимущества:
- Быстрая IPS-матрица AUO 01.3 с широкими углами обзора и низким времени отклика
- Адекватная стоимость
- Модель продается уже около 5 лет и хорошо изучена – у нее нет каких-либо специфических проблем
- Поддержка NVIDIA G-Sync Compatible и комплект игровых технологий GamePlus
- Подходит не только для гейминга, но и для других сценариев использования
Недостатки:
- Уступает по скоростным показателям более дорогим моделям, рассмотренным ранее
- Мало где можно приобрести дешевле 35 тысяч рублей
FAQ (Вопросы и ответы)
Почему в списке нет OLED-мониторов? У них рекордное время отклика и минимальный инпут-лаг.
На российском рынке нет 23-25-дюймовых OLED-мониторов. К тому же, такие дисплеи обладают рядом недостатков – в первую очередь, речь идет о выгорании пикселей и проблемными технологиями борьбы с ним вроде смещения/очистки пикселей.
Я не профессиональный геймер, и просто хочу хороший универсальный игровой монитор. Больше 30-35 тысяч я отдавать за него не готов Что мне взять?
Если FullHD, то ASUS TUF Gaming VG259QM — это отличная модель, скоростных возможностей которой будет более, чем достаточно для игр. Для потребления контента и работы монитор также подходит. Если QuadHD и 27, а не 23-25 дюймов, то советую ознакомиться со статьей «ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году». 4K мониторами я особо не интересуюсь, так что не подскажу.
Почему в списке из 5 моделей целых 3 от ASUS?
Потому что я рассматривал актуальные модели, представленные на российском рынке. Многие интересные мониторы на нем не представлены или почти не представлены. А вот ASUS свои новинки в Россию поставляет. В 2022 году компания временно приостанавливала отгрузки, но потом возобновила.
Если я хочу не только играть, но и работать за монитором, а еще смотреть фильмы и сериалы, мне смотреть в сторону IPS мониторов, а не TN?
Да, для таких целей лучше выбирать IPS.
Где можно посмотреть, на какой матрице базируется монитор?
На Displayspecifications.com. Если там нет информации – попробуйте уточнить в поддержке производителя или на тематических форумах.
Есть ли смысл покупать сверхскоростной монитор к слабой конфигурации ПК с видеокартой уровня GTX 1660 Super?
Скорее нет – если только на будущее или для того, чтобы играть в старые/нетребовательные игры.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие характеристики стоит обращать внимание при выборе монитора для киберспорта, а также привел примеры 5 дисплеев, хорошо подходящих для такого сценария использования. Напоследок еще раз подчеркну, что TN-мониторы плохо подходят для других задач, кроме гейминга, поскольку отличаются узкими углами обзора и неидеальной цветопередачей – если вам нужен универсальный дисплей, то лучше выбирать среди IPS-моделей. А что вы думаете по поводу скоростных геймерских мониторов? Какой, на ваш взгляд, идеальный дисплей для соревновательных игр? Пишите в комментариях!
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