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ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года

Рассказываю о пяти скоростных мониторах, хорошо подходящих для киберспортсменов и продвинутых геймеров, предпочитающих соревновательные игры.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о нескольких мониторах, которые можно смело покупать, если вы являетесь профессиональным киберспортсменом или просто продвинутым геймером, играющим в соревновательные игры, будь то шутеры, «королевские битвы», MOBA, гонки, спортивные симуляторы или другие проекты. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу простыми и доступными. Дисклеймер: я НЕ рекомендую TN мониторы для чего-либо, кроме гейминга, и даже для гейминга, если вы не топовый киберспортсмен, вероятно, лучше выбрать IPS Но хватит предисловий, поехали!

Каким должен быть монитор для киберспорта

Для начала стоит определиться с характеристиками – каким должен быть идеальный, или, хотя бы, отличный монитор для киберспорта? Подчеркну: именно для киберспорта, а не для неспешных сюжетных игр. Для них лучше выбрать дисплеи с большими диагональю и разрешением, чем рекомендуемые в данной статье для соревновательных игр.

  1. Диагональ. Не более 24-25 дюймов. Практически все топовые киберспортсмены в популярных дисциплинах играют, используя мониторы с небольшими по современным меркам экранами. Чем крупнее дисплей – тем больше по нему приходится бегать взглядом. Чем больше геймер бегает взглядом по экрану — тем медленнее он реагирует. Проще говоря, если вы используете 24-дюймовый монитор, и сидите на достаточном расстоянии, вы видите почти все происходящее на нем сразу, воспринимаете как единую картину. Если же 32-дюймовый, то происходящее в углах экрана вы видите только очень приблизительно периферическим зрением. Большой монитор хорошо подходит для потребления контента или для сюжетных игр, но не для серьезных соревновательных проектов.
  2. Разрешение. FullHD. Почему не QuadHD или 4K? Потому что именно в FullHD, если говорить об актуальных разрешениях, компьютер выдаст наибольшую частоту смены кадров. Одно дело – играть с 240 FPS, и совсем другое – с 60 FPS, особенно если периодически происходят просадки до 40. Более того, многие профессионалы, например, в Counter-Strike 2 и других шутерах ставят еще более низкое разрешение, чтобы объекты на экране, включая части тела противников выглядели крупнее.
  3. Тип матрицы. IPS или TN. У OLED пока есть специфические проблемы, а большинство VA уступают по скорости IP и TN. К тому же, сложно найти быструю, и при этом не изогнутую VA матрицу.
  4. Частота обновления экрана – чем выше, тем лучше. Мониторы с частотой обновления ниже 120-144 лучше не рассматривать вообще. У топовых киберспортивных дисплеев на момент написания статьи частота обновления составляет 360-540 Гц, у более доступных — 165-280 Гц.
  5. Время отклика и инпут-лаг – чем ниже, тем лучше. Причем смотреть стоит не на показатели, заявленные производителями, а на результаты тестов от независимых лабораторий, авторитетных тематических ресурсов и блогеров.
  6. Поддержка технологий адаптивной синхронизации. Нужна обязательно. Стоит отметить, что не все G-Sync Compatible мониторы официально сертифицируются, так что смотрите обзоры и отзывы.
  7. Отсутствие нежелательного мерцания (Flicker-Free). Мерцание сейчас – редкая штука, и встречается в основном у бюджетных низкокачественных мониторов. Но все равно, лучше убедиться, что его нет.
  8. Возможности по регулировке, эргономика, подставка. Желательно, чтобы вы могли регулировать не только наклон экрана, но и его высоту. Что же касается перевода дисплея из альбомного в портретный режим — для геймеров эта функция не особенно полезна.
  9. Игровые функции – экранный прицел, высветление наиболее темных зон и прочее. Такие функции могут оказаться весьма полезными, особенно в соревновательных шутерах.
  10. Разъемы. DisplayPort или HDMI – в зависимости от вашей видеокарты. Скорее всего, у монитора будут оба разъема.
  11. Покрытие экрана (матовое, полуматовое, глянцевое). Влияет на то, насколько монитор будет бликовать. Выбирайте в зависимости от личных предпочтений.
  12. Изогнутость дисплея. Как правило, киберспортсмены выбирают плоские, не изогнутые экраны, чтобы было проще оценивать расстояния и позиционировать курсор или прицел.
  13. Бренд. Сомнительные китайские или российские (точнее, китайские с российским шильдиком) дисплеи лучше не покупать – смотрите в сторону решений от авторитетных брендов вроде ASUS, MSI, Dell, BenQ.
  14. Дополнительные функции. Наличие USB-разъемов, подсветка, VESA-крепление, динамики, веб-камера и прочее. Как правило, все это не особо важно для большинства пользователей. Но если вам обязательно нужен порт USB Type-C, или вы хотите повесить монитор на стену – уточните наличие необходимых опций перед покупкой.

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Важно! Проверяйте монитор на битые пиксели, если приобретаете его в магазине. Вернуть дисплей с 1-2 битыми пикселями, если он куплен не через интернет, не получится – пара дефектных точек не считается браком. Если же вы покупаете устройство через интернет, то вернуть его можно, даже если оно исправно или «исправно» (с битыми пикселями). Главное – чтобы были сохранены товарный вид, упаковка, ярлыки и так далее. Подробнее – в Законе о защите прав потребителей.

24.1" ASUS ROG Swift Pro PG248QP 540 Гц 

Открывает сегодняшний список ASUS ROG Swift Pro PG248QP, TN-монитор с фантастической частотой обновления экрана — 500 Гц в номинальном режиме работы и 540 Гц в разгоне. А нужно ли вообще столько? Вопрос дискуссионный. Во многих актуальных играх 500+ кадров не выдает даже связка одного из топовых процессоров Intel и AMD и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090. И дело тут не всегда в CPU и GPU – иногда столько FPS не тянет сам движок. Впрочем, как я нередко пишу в своих статьях, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.

Стоит подчеркнуть, что PG248QP – модель, которая заточена именно под игровые сценарии использования. Она не очень хорошо подходит для работы или потребления контента – как минимум из-за не самых широких углов обзора, что свойственно всем TN-матрицам. Монитор обладает поддержкой игровых технологий от NVIDIA — G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2 (устранение смазывания в движении) и Reflex Analyzer (точное измерение задержки), а также позволяет тонко настраивать параметры изображения. Главный недостаток устройства – крайне высокая для 24-дюймового FullHD монитора цена, что, впрочем, объясняется его характеристиками.

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Преимущества:

  • Сверхскоростная E-TN матрица
  • Рекордная частота обновления — 540 Гц
  • Минимальное время отклика
  • Поддержка ряда разработанных специально для геймеров технологий и функций
  • Отличная эргономика и продвинутая подставка

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Ориентированность исключительно на игровые сценарии использования

24.5" BenQ Zowie XL2566K 360 Гц 

BenQ Zowie XL2566K – еще один скоростной TN-монитор, предназначенный для продвинутых геймеров. Подобные дисплеи с боковыми козырьками, позволяющими игрокам лучше концентрироваться на происходящем на экране, часто используются на киберспортивных соревнованиях. Например, дисплеи от BenQ можно было увидеть на PGL Major Copenhagen 2024 – чемпионате мира по Counter-Strike 2. Zowie XL2566K поддерживает ряд игровых технологий, включая DyAc+. Данная технология повышает четкость объектов в движении, позволяя геймерам точнее отслеживать передвижения противников в динамике. Также среди преимуществ решения можно отметить минимальное время отклика, и обилие всевозможных режимов и настроек. Недостатки те же, что и у рассмотренной ранее модели ASUS — высокая стоимость и не лучшие углы обзора.

Преимущества:

  • Высокая частота обновления экрана — 360 Гц
  • Низкое время отклика
  • Поддержка игровых технологий и функций
  • Превосходная эргономика — подставка с обилием регулировок и боковые защитные козырьки
  • Множество режимов и настроек

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Недостатки:

  • Завышенная стоимость в российских магазинах
  • Неприспособленность для потребления неигрового контента — узкие углы обзора и неидеальная цветопередача

24.5" Dell Alienware AW2523HF 360 Гц 

С ориентированными исключительно на гейминг TN-дисплеями мы на сегодня закончили, переходим к более универсальным IPS-мониторам, подходящим не только для игровых сценариев использования, но и для работы, а также создания и потребления контента. И первый из них — это Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц. Модель базируется на высокоскоростной матрице AUO 01.3 и лишена каких-либо специфических проблем – ее можно смело брать в качестве основного дисплея, если вы предпочитаете диагональ 23-25 дюймов. К дополнительным преимуществам монитора можно отнести богатый набор разъемов, удобную шестиугольную подставку, а также поддержку всевозможных регулировок и наличие ряда игровых технологий вроде высветления темных зон и экранного прицела.

Преимущества:

  • Высокая частота обновления экрана — 360 Гц
  • Быстрая IPS матрица с широкими углами обзора
  • Расширенный комплект разъемов
  • Эргономичная подставка
  • Отличная приспособленность как для игровых, так и для неигровых сценариев использования

Недостатки:

  • Высокая цена
  • Всего за 30-40 тысяч рублей можно купить ASUS TUF Gaming VG259QM на той же матрице, хотя и с частотой 280 Гц, а не 360 Гц

24.5" ASUS ROG Strix XG259QN 380 Гц 

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ASUS ROG Strix XG259QN – еще один скоростной геймерский монитор на Fast-IPS матрице с широкими углами обзора. Как и другие модели линейки Republic of Gamers, он поддерживает технологии динамического обновления экрана (адаптивной синхронизации) от NVIDIA и AMD, а также игровые функции вроде минимизации смазывания и высветления темных зон. Доступен и набор GamePlus, включающий в себя настраиваемый экранный прицел, счетчик FPS, таймер, секундомер и инструмент для выравнивания изображения на нескольких мониторах. Также стоит отметить удобную подставку с возможностью регулировки экрана по высоте, «безрамочный» с трех сторон дизайн и трехлетнюю гарантию. Жаль только, что она не спасет, если на экране появятся 1-2 битых пикселя.

Преимущества:

  • Впечатляющая частота обновления экрана — 380 Гц после разгона
  • Быстрая и универсальная IPS матрица
  • Эргономичная подставка, позволяющая регулировать экран в нескольких плоскостях
  • Поддержка множества игровых функций
  • Несколько геймерских режимов с возможность конфигурирования собственного

Недостатки:

  • Бьющая по кошельку цена
  • Мало обзоров и отзывов в сети

24.5" ASUS TUF Gaming VG259QM 280 Гц 

ASUS TUF Gaming VG259QM с его стоимостью в 30-40 тысяч рублей можно назвать народным киберспортивным монитором – он основан на той же матрице AU Optronics 01.3, что и гораздо более дорогой Dell Alienware AW2523HF, хотя и поддерживает частоту обновления 280 Гц (в режиме разгона), а не 360 Гц. Но, как показывает практика, большинству геймеров хватает и 240-280 Гц – чем выше частота обновления и FPS, тем меньше заметна прибавка от каждого дополнительного кадра в секунду. Модель может похвастаться не только высокой частотой обновления, но и низким временем отклика. А еще она продается с 2019 года – и за 4-5 лет обзорщики и покупатели не нашли каких-либо проблем. Многие VG259QM, купленные в 2019 году, отлично работают и сейчас.

Преимущества:

  • Быстрая IPS-матрица AUO 01.3 с широкими углами обзора и низким времени отклика
  • Адекватная стоимость
  • Модель продается уже около 5 лет и хорошо изучена – у нее нет каких-либо специфических проблем
  • Поддержка NVIDIA G-Sync Compatible и комплект игровых технологий GamePlus
  • Подходит не только для гейминга, но и для других сценариев использования

Недостатки:

  • Уступает по скоростным показателям более дорогим моделям, рассмотренным ранее
  • Мало где можно приобрести дешевле 35 тысяч рублей

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет OLED-мониторов? У них рекордное время отклика и минимальный инпут-лаг.

На российском рынке нет 23-25-дюймовых OLED-мониторов. К тому же, такие дисплеи обладают рядом недостатков – в первую очередь, речь идет о выгорании пикселей и проблемными технологиями борьбы с ним вроде смещения/очистки пикселей. 

Я не профессиональный геймер, и просто хочу хороший универсальный игровой монитор. Больше 30-35 тысяч я отдавать за него не готов Что мне взять?

Если FullHD, то ASUS TUF Gaming VG259QM — это отличная модель, скоростных возможностей которой будет более, чем достаточно для игр. Для потребления контента и работы монитор также подходит. Если QuadHD и 27, а не 23-25 дюймов, то советую ознакомиться со статьей «ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году». 4K мониторами я особо не интересуюсь, так что не подскажу.

Почему в списке из 5 моделей целых 3 от ASUS?

Потому что я рассматривал актуальные модели, представленные на российском рынке. Многие интересные мониторы на нем не представлены или почти не представлены. А вот ASUS свои новинки в Россию поставляет. В 2022 году компания временно приостанавливала отгрузки, но потом возобновила.

Если я хочу не только играть, но и работать за монитором, а еще смотреть фильмы и сериалы, мне смотреть в сторону IPS мониторов, а не TN?

Да, для таких целей лучше выбирать IPS. 

Где можно посмотреть, на какой матрице базируется монитор?

На Displayspecifications.com. Если там нет информации – попробуйте уточнить в поддержке производителя или на тематических форумах.

Есть ли смысл покупать сверхскоростной монитор к слабой конфигурации ПК с видеокартой уровня GTX 1660 Super?

Скорее нет – если только на будущее или для того, чтобы играть в старые/нетребовательные игры.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие характеристики стоит обращать внимание при выборе монитора для киберспорта, а также привел примеры 5 дисплеев, хорошо подходящих для такого сценария использования. Напоследок еще раз подчеркну, что TN-мониторы плохо подходят для других задач, кроме гейминга, поскольку отличаются узкими углами обзора и неидеальной цветопередачей – если вам нужен универсальный дисплей, то лучше выбирать среди IPS-моделей. А что вы думаете по поводу скоростных геймерских мониторов? Какой, на ваш взгляд, идеальный дисплей для соревновательных игр? Пишите в комментариях!

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