Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как собрать производительную конфигурацию ПК за 150 тысяч рублей, хорошо подходящую для гейминга на максимальных настройках в разрешении QuadHD, в том числе с трассировкой лучей, а также для стриминга и создания видеоконтента. Сборка будет базироваться на платформе Intel LGA 1700 — она не предназначена для серьезного апгрейда без смены платформы, зато позволит играть в любые проекты «здесь и сейчас», не беспокоясь о FPS. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора. Сегодня это будет Intel Core i5-13600KF — данный CPU обладает 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами и обходит, например, AMD Ryzen 7 7700X как в игровых, так и в рабочих сценариях использования. Некоторые геймеры даже в 2024 году продолжают утверждать, что для игр не нужны энергоэффективные ядра, но, на самом деле, это дискуссионный вопрос. Да, именно для самой игры E-ядра не нужны, но они разгружают P-ядра, забирая на себя системные процессы и софт. На ПК, как правило, кроме игры, открыты еще 1-2 браузера с кучей вкладок, мессенджеры и другое программное обеспечение.

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Кстати, Intel Core i5-13600KF перегоняет в любых задачах не только Ryzen 7 7700X, но и Core i7-12700K. Хотя до 13700K/14700K ему далеко – но последние и стоят как минимум тысяч на 10 дороже. Еще одно неоспоримое преимущества рассматриваемого процессора заключается в том, что он гораздо холоднее, чем Core i7 и Core i9 актуальных поколений – для него необязательно приобретать суперкулер или даже систему жидкостного охлаждения. Хватит и продвинутого воздушного кулера сэндвич-формата: с двумя вентиляторами и двухсекционным вентилятором.

Разгон процессоров утратил свой первоначальный смысл, и покупать к Intel Core i5-13600KF материнскую плату Z-чипсета с поддержкой ручного увеличения множителя нет особого смысла – стоят такие МП от 18-19 тысяч рублей, при этом их преимущества конкретно в нашем случае сомнительны. Лучше вложить деньги в видеокарту. Так что предлагаю взять одну из плат на чипсете B760 с поддержкой современного стандарта оперативной памяти DDR5. Например, ASUS PRIME B760M-K. Для процессора с восемью производительными ядрами вроде Core i7-13700KF она была бы слабовата, но с Core i5-13600KF справится. Среди плюсов решения, помимо поддержки DDR5 ОЗУ, можно отметить наличие пары разъемов M.2 PCI-Express для установки скоростных твердотельных накопителей и 2.5-гигабитный сетевой контроллер. В остальном плата отличается минимализмом, что, с учетом стоимости, вполне ожидаемо.

В 2024 году 16 гигабайт оперативной памяти уже недостаточно для комфортного гейминга. Отдельные игры, такие, как Hogwarts Legacy, могут использовать более 20 гигабайт ОЗУ, при этом операционная система и программное обеспечение тоже нуждаются в памяти. Проще говоря, стоит сразу покупать 32 гигабайта или даже 48, причем обязательно двумя модулями. Двухканальный режим значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти. При этом от использования четырех планок выигрыша уже не будет – наоборот. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю взять комплект из пары шестнадцатигиговых планок DDR5-6000 Team T-Create Expert. Пожалуй, это один из наиболее выгодных наборов с точки зрения соотношения стоимости и характеристик.

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Intel Core i5-13600KF – далеко не столь прожорливый и горячий процессор, как актуальные Core i7 и Core i9, но экономичным и холодным его тоже не назвать, поэтому стоит позаботиться о приобретении адекватного тепловыделению CPU кулера. Рекомендую смотреть в сторону решений с двухсекционным радиатором и двумя вентиляторами. Конечно, отдавать 10-15 тысяч рублей за Noctua NH-D15 или Be Quiet Dark Rock Pro 4, с учетом бюджета, нерационально, но вот система охлаждения вроде ID-COOLING SE-206-XT стоимостью 3-4 тысячи рублей вполне впишется в обозначенный лимит средств. Да и «тринадцать тысяч шестисотый» с таким кулером не будет перегреваться – по крайней мере, в играх и работе, в стресс-тестах возможно всякое.

Современная игра AAA-класса может занимать 100-200 гигабайт свободного места и требовать еще 50-100 гигабайт для установки обновлений, поэтому терабайт места для геймерской конфигурации – это минимум. Вообще, лучше сразу покупать двухтерабайтный твердотельный накопитель – это выгоднее. Но в нашем случае на такой SSD не хватит денег, а брать более дешевую видеокарту – не комильфо. Поэтому сначала стоит ограничиться терабайтником — быстрым PCI-Express 4.0 терабайтником с DRAM-буфером, таким, как ADATA Legend 960. Модель успела зарекомендовать себя как сравнительно доступная по цене, шустрая и беспроблемная. В домашне-игровых сценариях использования в 99% случаев вы не заметите никакой разницы с Samsung 980 Pro, хотя последний стоит процентов на 30-40 дороже. Здесь оговорюсь, что я хорошо отношусь к SSD южнокорейской корпорации и сам ими пользуюсь — но переплата за бренд в их случае ощутимо выше, чем в случае ADATA.

Как я не устаю повторять в своих статьях, главный компонент любой игровой сборки – это графический ускоритель. В нашем бюджете идеальный вариант — это NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Обновленная «четыре тысячи семидесятая» дышит в спину RTX 4070 Ti, отставая от нее всего на 3-5% FPS — разница же с базовой RTX 4070 составляет колоссальные 20-22%! Примерно на столько же карта обгоняет и RTX 3080 – последнюю, впрочем, мало кто из геймеров мог приобрести по адекватным ценам. Майнинг-лихорадка, а вы помните еще, что она была?

С RTX 4070 Super вы можете смело устанавливать максимальные настройки графики в разрешении QuadHD – проблем не будет даже в самых требовательных играх. Справляется модель и с трассировкой лучей — активировать опции DLSS 3/Frame Generation для получения стабильных 60+ FPS придется разве что в Cyberpunk 2077. Впрочем, возможно, имеет смысл включать DLSS 3 Quality/FG во всех поддерживаемых играх — картинку технологии не портят, а прибавку к частоте смены кадров дают. Особенно, конечно, FG. Напоследок скажу, что несмотря на высокую производительность, RTX 4070 не назвать горячей видеокартой. TGP в 250 Вт по меркам современных игровых GPU – это немного. Вспомните RTX 4090 с ее 450 Вт в номинале и до 600 Вт в разгоне. И ведь даже в последнем случае системы охлаждения справляются! Вряд ли лет 15 назад геймеры подозревали, что на рынке появятся одночиповые карты с таким энергопотреблением и тепловыделением, которые не будут перегреваться и троттлить.

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Блок питания стоит взять на честные 650-700 Вт. Конечно, наша конфигурация не будет потреблять столько даже в стресс-тестах, максимально задействующих и процессор, и видеокарту, но БП и не должен работать на пределе возможностей или близко к нему. Когда по мощности есть солидный запас, это не только благотворно сказывается на КПД и уровне шума, но и повышает вероятность того, что блок питания будет функционировать долго и беспроблемно. Хороший выбор за свои деньги — Chieftec Core BBS-700S с золотым сертификатом 80 Plus. Решения тайваньского производителя отличаются привлекательной ценой и достойными электрическими характеристиками. Да и по линии 12В тут не какие-нибудь 550-600 Вт, как у дешевых БП, а все 696 Вт. Разъемов хватает, вентилятор – эффективный, но при этом тихий. Придраться можно разве что к отсутствию модульной системы подключения кабелей, но это не принципиально. Ну и еще разноцветные провода – не всем они нравятся. Хотите, чтобы все были черными? Тогда вам подойдет, например, Zalman GigaMax ZM750-GVII.

Phanteks – это один из тех брендов, которые у многих опытных компьютерщиков ассоциируются с высоким качеством. И корпус MagniumGear NEO Air вполне соответствует таким представлениям. Его не назвать каким-то выдающимся, вряд ли он чем-то удивит. Но он качественный – по всем параметрам. Нейтральный, располагающий к себе дизайн, хорошее охлаждение «из коробки», обилие свободного места, продуманный кабель-менеджмент, наличие пылевых фильтров, отличная организация пространства – это лишь часть преимуществ рассматриваемого кейса. А еще в него можно устанавливать видеокарты длиной до 400 мм и воздушные кулеры высотой до 170 мм. Думаю, по нынешним ценам 5500 рублей за MagniumGear NEO Air – это мало, поскольку он намного лучше большинства шасси, предлагаемых в той же ценовой категории. Минус у корпуса, на мой взгляд, только один — в него не установить 360-миллиметровую СЖО. А так на верхней панели есть еще пара слотов для вентиляторов, ну и, конечно, не стоит забывать про посадочное место сзади, в верхней части, за процессорным кулером.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Конфигурация получилась не только весьма производительной, но и сбалансированной – в ней нет явных слабых мест. Связка Core i5-13600KF и RTX 4070 Super позволяет наслаждаться любыми играми в разрешении QuadHD на максимальных настройках с высоким FPS, а также стримить. Подходит сборка и для записи видео с дальнейшей его обработкой, хотя если вы планируете создавать контент, вам не хватит терабайтного SSD – очень быстро придется докупать второй накопитель на пару терабайт, и, желательно, еще и емкий жесткий диск для хранения архива рабочих материалов.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности в играх?

Можно взять блок питания и корпус попроще, SSD подешевле, без DRAM-буфера или с ним, но PCI-E 4.0. Дальше уже будут потери FPS, но, если заменить материнскую плату на DDR4-версию и ОЗУ на DDR4-3200, они будут не слишком значительными.

Что заменить в сборке, если бюджет больше, например, 160-175 тысяч рублей?

Сложный вопрос. Если 160 тысяч, то наверно лучше просто взять более емкий SSD. А вот если 170-175 тысяч, то уже можно купить процессор Core i7-13700KF и материнскую плату на чипсете Z790. Или на B760, но с мощной подсистемой питания. И кулер помощнее, уровня ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED.

Почему конфигурация на платформе Intel LGA 1700, а не на AMD AM5? Последняя же гораздо перспективнее.

Сборка предназначена для того, чтобы играть и стримить «здесь и сейчас». Платформа AM5 перспективнее, но процессоры Ryzen 9000 на момент написания статьи еще не вышли, а Ryzen 7 7700X уступает Core i5-13600KF в актуальных для нас сценариях использования, причем уступает ощутимо.

Стоит ли сейчас покупать видеокарту RTX 4070 Super? Осенью выйдут новые графические ускорители.

Стоит — осенью ожидается выход только RTX 5080/5090. Возможно, даже только одной из них. Замена RTX 4070 Super появится еще нескоро.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерное железо на лето?

Ключевую ставку оставили на уровне 16%, меры по поддержке курса рубля также пока не ослабляют, поэтому резкого падения российской национальной валюты вроде бы ничто не предвещает. А значит, можно ожидать что цены будут оставаться примерно на нынешнем уровне. Может, даже пойдут вниз — все-таки в третьем-четвертом квартале выйдет много новых комплектующих. Но, конечно, этот прогноз не является истиной в последней инстанции.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую конфигурацию для игр, стриминга и записи видео можно собрать в июне 2024 года, обладая бюджетом в 150 тысяч рублей. Сборка вышла производительной и сбалансированной — она легко справится с любыми играми в разрешении QuadHD, не говоря уж о FullHD. Возможностей RTX 4070 Super достаточно для того, чтобы играть на максимальных настройках с трассировкой лучей, не переживая о возможных просадках FPS – разве что в Cyberpunk 2077 придется включать DLSS 3/Frame Generation. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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