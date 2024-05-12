Всем привет. С вами Zero. Недавно я выпустил статью, посвященную лучшим процессорам AMD для игровых конфигураций ПК, актуальным в первой половине 2024 года. Сегодняшний материал — из того же цикла, но в нем я буду рассказывать о CPU Intel. Разумеется, я знаю о проблемах со стабильностью работы моделей Core i9 и о пути решения, который предложил производитель. Поскольку этот путь связан со значительным снижением производительности таких процессоров, рассматривать решения Core i9 я в этот раз не буду — тем более, покупать их для гейминга и раньше не было особого смысла, поскольку разница с разгоняемыми Core i7 была минимальной. Но хватит предисловий, поехали — от более дорогих CPU к более доступным!

реклама





Начну с процессора, который отлично подходит не только для игр, но и для работы в ресурсоемком программном обеспечении, а также для стриминга и записи видео с последующей его обработкой. Речь идет об Intel Core i7-14700K – этот процессор обладает 8 производительным и 12 энергоэффективными ядрами. Он немного холоднее, чем Core i9-13900K, но в любом случае требует использования высокоэффективной системы жидкостного охлаждения – с суперкулером, даже таким как Noctua NH-D15, CPU будет быстро перегреваться в стресс-тестах или рабочем ПО. Играть же в игры можно и с воздушным охлаждением, если речь идет о двухсекционном суперкулере.

В игровых сценариях использования модель предлагает почти ультимативный уровень производительности — в некоторых проектах она уступает AMD Ryzen 7 7800X3D, а в некоторых превосходит ее. Здесь все зависит от оптимизации конкретного проекта. Что же касается разницы с 14900K – она составляет незначительные 1-3%. При этом 14900K значительно горячее, не стоит забывать и о проблемах со стабильностью разгоняемых процессоров Core i9, которая пока фиксится только ограничением напряжения, энергопотребления и силы тока с потерей производительности. Core i7 или лишен такого недостатка, или подвержен ему значительно реже. Так что выбор очевиден.

Преимущества:

Отличная производительность в играх, и очень хорошая — в многопоточных рабочих приложениях

Поддержка как новой оперативной памяти DDR5, так и старой DDR4

Возможность работы с материнскими платами LGA 1700, выпущенными для CPU 13-го поколения

Разблокированный множитель, позволяющий вкупе с другими параметрами BIOS тонко настраивать работу процессора

Наличие встроенного графического ядра

реклама





Недостатки:

Крайне высокое энергопотребление и тепловыделение

Прирост в играх по сравнению с более доступными 13700K/KF относительно невелик

В играх Intel Core i7-13700KF практически не отличается от Core i7-14700K. Да, у него на 4 энергоэффективных ядра меньше, а еще нет встроенного GPU. Зато он может похвастаться менее высоким энергопотреблением и тепловыделением, хотя я все равно рекомендую использовать систему жидкостного охлаждения. Сам я к такому процессору приобрел Noctua NH-D15 Chromax black, и в играх суперкулер справляется без проблем, но стоит врубить стресс-тест – и через минуту начинается троттлинг. Сильно греется CPU и в многопоточных приложениях, например, при работе с видео.

Возможно, по соотношению стоимости характеристик Core i7-13700KF сейчас – один из лучших процессоров в своем сегменте. AMD Ryzen 7 7800X3D предлагает только 8 ядер и сильно уступает «тринадцать тысяч семисотому» в работе, хотя и немного опережает в играх. Все-таки у 13700KF 8 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Кстати, они могут быть полезны, например, если вы стримите, играете в 2 игры одновременно (например, онлайновую и пошаговую) или просто держите включенным большое количество софта. Только не забудьте добавить оперативной памяти – в 2024 году хорошая игровая конфигурация предусматривает наличие хотя бы 32 гигабайт двумя модулями – ради двухканального режима.

Преимущества:

Вероятно, один из лучших CPU в своем сегменте с точки зрения соотношения стоимости и характеристик

Приемлемая цена – можно найти и дешевле 40 тысяч рублей

Отличная приспособленность как для игровых, так и для рабочих сценариев использования

Поддержка оперативной памяти стандартов DDR4 и DDR5

реклама





Недостатки:

Высокое энергопотребление и тепловыделение – лучше докупить систему жидкостного охлаждения

Минимальный разгонный потенциал — буква K теперь означает скорее не возможности для оверклокинга, а возможности для тонкой настройки баланса между производительностью и TDP

Intel Core i5-14600KF — процессор с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Я отношусь к таким моделям несколько скептически и считаю, что лучше переплатить за 8 P-ядер, чтобы иметь некоторый запас, но, как показывают тесты, «четырнадцать тысяч шестисотый» хорошо проявляет себя в играх, хотя и не настолько хорошо, как Core i7-13700K/KF и 14700K/KF. Все-таки у него меньше не только производительных ядер, но и кэша. С другой стороны, в своем ценовом сегменте у процессора просто нет конкурентов как в геймерских, так и в рабочих сценариях использования. Например, из процессоров AMD в играх его обгоняют только решения Zen 4 с дополнительным 3D-кэшем, такие, как Ryzen 7 7800X3D, но стоит этот CPU примерно на четверть дороже. Если же говорить о рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой, то Ryzen 7 7700X тоже стоит дороже, чем 14600KF, но отстает от него на 5-15%.

Преимущества:

Очень хорошая для своей цены производительность в работе и играх

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Превосходит практически в любых сценариях использования многие более дорогие CPU, такие, как AMD Ryzen 7 7700X

Энергопотребление и тепловыделение нельзя назвать скромными, но все-таки они не так велики, как у Core i7, и, особенно, Core i9

Недостатки:

Наличие только 6 производительных ядер

Минимальное преимущество над 13600K/KF

реклама





Все, сказанное об Intel Core i5-14600KF, можно смело говорить и о его предшественнике, 13600KF. Эти процессоры практически не отличаются, и разница заключается лишь в 200 МГц рабочей частоты в турборежиме, да и то не по всем ядрам. Проще говоря, «тринадцать тысяч шестисотый» — это тоже весьма производительный в любых сценариях использования CPU с 6 P-ядрами и 8 E-ядрами. Если в вашем городе он стоит на несколько тысяч рублей дешевле, чем 14600KF, смело берите именно его – разница как в играх, так и в работе исчисляется буквально несколькими процентами. Также можете проверить маркетплейсы и сетевые магазины — на железо предыдущих поколений часто можно поймать скидки, акции или промокоды. Разница между 13600KF и 14600KF что в работе, что в играх составляет 1-2%.

Преимущества:

те же, что у 14600KF

Недостатки:

только 6 производительных ядер

А вот Intel Core i5-12600KF двум рассмотренным ранее процессорам уже уступает, причем ощутимо, и дело тут не только в том, что у него только 4 энергоэффективных ядра при тех же 6 производительных, но и в более старой микроархитектуре. Скажу больше — 13600K и 14600K обгоняют даже 12700K. Зато «двенадцать тысяч шестисотый» стоит на 10 тысяч дешевле. За те же 20 тысяч можно приобрести AMD Ryzen 5 7600/7500F, которые превосходят его, но к «красному» процессору сокета AM5 будут нужны дорогая материнская плата и оперативная память стандарта DDR5. Проще говоря, конфигурация на 12600KF выйдет значительно дешевле, особенно если не переплачивать за материнскую плату на Z-чипсете. С учетом стоимости модель Alder Lake можно по-прежнему считать довольно конкурентоспособной, но, опять же, только если учитывать цену не только самого процессора, но и других связанных с ним комплектующих. Напоследок забавный факт: и в играх, и в работе Core i5-12600KF обходит Core i9-11900K.

Преимущества:

Ощутимо более высокая производительность, чем у Core i5-12400(F) и AMD Ryzen 5 5600

Позволяет сэкономить на материнской плате и оперативной памяти по сравнению с платформой AM5

Приемлемое энергопотребление и тепловыделение – воздушного кулера субфлагманского уровня будет достаточно

Возможность дополнительного разгона или тонкой настройки

Недостатки:

Значительно уступает не только Core i5-13600KF, но и шестиядерникам AMD Ryzen 7000

Стоимость в текущих реалиях выглядит несколько завышенной

Переходим к бюджетным CPU. Народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F я рекомендую в рамках статей рубрики «Народный ПК» каждый месяц, и тому есть свои причины. Во-первых, он отличается доступной ценой, и при этом не станет узким местом сборки, серьезно ограничивающим ее производительность в играх даже в паре с такой видеокартой, как NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Во-вторых, он позволяет приобрести максимально доступную материнскую плату сокета LGA 1700 – проблем не будет, если это МП нормального производителя вроде ASRock, ASUS, GIGABYTE или MSI, а не Noname-бренда. В-третьих, он холодный и энергоэффективный. Полагаю, в своей ценовой категории (от 10 до 15 тысяч рублей) это лучший CPU – точнее, один из двух лучших на пару с Ryzen 5 5600. Надеюсь, в будущем до 15 тысяч подешевеет Ryzen 5 7500F, но пока заход на платформу AM5 обходится достаточно дорого.

Преимущества:

Выгодное соотношение цены и характеристик

Неплохой уровень производительности как в играх, так и в работе

Скромный TDP

Поддержка доступной DDR4 памяти

Недостатки:

За материнскую плату сокета LGA 1700 придется переплатить по сравнению с AM4

Платформа не является перспективной для апгрейда

Изначально я не планировал добавлять в этот материал шестиядерники на базе устаревшего сокета LGA 1200, но когда увидел стоимость Core i5-10400F, то изменил свое решение. За такие деньги это более, чем конкурентоспособный CPU – он превосходит конкурирующий AMD Ryzen 5 3600 в играх примерно на 10%, хотя может немного уступать «красному» конкуренту в рабочих приложениях. Впрочем, у нас статья о процессорах в контексте их использования для геймерских конфигураций. В роли основы для бюджетной игровой сборки «десять тысяч четырехсотый» — вариант вполне неплохой, да и материнскую плату сокета LGA 1200 к нему можно купить за 4-5 тысяч рублей. А еще такие процессоры с МП и ОЗУ в комплекте нередко можно найти на сайтах объявлений, причем по довольно скромным ценам. Но скупают их быстро.

Преимущества:

Низкая цена

Шесть полноценных ядер с мультипоточностью меньше, чем за 10 тысяч рублей

Неплохая игровая производительность – примерно на 10% выше, чем у AMD Ryzen 5 3600

Дешевые материнские платы для сокета LGA 1200

Малое энергопотребление и тепловыделение

Недостатки:

Устаревшая микроархитектура

Устаревший сокет

И последний на сегодня процессор – четырехъядерный Intel Core i3-10100F. На самом деле, рекомендовать его в 2024 году можно лишь с кучей оговорок, поскольку четырех ядер, даже с поддержкой мультипоточности, просто-напросто мало. Шестиядерники давно перешли из флагманского и субфлагманского сегментов в массовый, четыре же ядра сейчас — удел бюджетных и сверхбюджетных систем. В подавляющем большинстве случаев лучше взять на вторичном рынке шестиядерный CPU. Но если вы не хотите связываться с сайтами объявлений и форумами, обладаете скромным бюджетом на сборку, и планируете играть в основном в старые игры, то приобретение одного из двух почти не отличающихся друг от друга Core i3 (разница — в 100 МГц частоты) может стать компромиссным вариантом.

Преимущества:

Крайне доступная цена

Низкий TDP

Приемлемый уровень производительности для большинства домашне-офисных задач, а также для старых игр

Недостатки:

Только четыре ядра

Устаревшие микроархитектура и сокет

Нет встроенной графики

FAQ (Вопросы и ответы)

Что не так с процессорами Core i9, почему их нет в списке?

Об этом я подробно написал в статье под названием «Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить».

Сколько ядер нужно для игр в 2024 году?

Чтобы процессор не был узким местом системы – желательно иметь как минимум 6 ядер. Но важно не только количество, но и качество. Ryzen 5 2600 – одно дело, а Core i5-12400F — другое.

Можно ли использовать с 13700KF/14700KF и похожими CPU флагманскую воздушную систему охлаждения?

Не рекомендуется — в играх все будет нормально, но при работе в многопоточном ПО и в стресс-тестах будет перегрев и троттлинг.

А стоит ли вообще сейчас покупать CPU Intel? Скоро ведь выйдет новый сокет.

Целесообразно ли что-то приобретать в данный момент – каждый человек решает сам. Но да, если планировать будущий апгрейд, то лучше вообще не смотреть в сторону Intel, и использовать платформу AMD AM5. С другой стороны, в нынешних условиях апгрейд часто становится не слишком осмысленным занятием – заменить платформу целиком может быть выгоднее, потому что новый сокет приносит новые возможности. Например, поддержку передовых интерфейсов вроде PCI-Express 5.0.

Можно ли говорить о том, что Intel «сдувается», а AMD захватывает лидерство на рынке десктопных CPU?

Такая формулировка выглядит как некоторое преувеличение. Но действительно, успехи AMD стоит отметить, и стоит им порадоваться. Конкуренция и выбор – всегда хорошо, антимонопольное регулирование тоже придумали не просто так.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие процессоры Intel стоит обратить внимание при сборке игровой конфигурации ПК в 2024 году. В подборке присутствуют как субфлагманские модели, отлично подходящие для производительных сборок с топовыми видеокартами, так и недорогие решения, оптимальные для «народных» компьютеров стоимостью до 800-1200 долларов. А что вы думаете по поводу перечисленных в статье CPU? И какой процессор установлен в вашей системе? В моей — Core i7-13700KF. Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года

ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года

ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года

ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года