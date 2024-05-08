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ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года

Рассказываю о 9 процессорах AMD, хорошо подходящих для игровых конфигураций ПК, акцентируя внимание на их плюсах и минусах.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах AMD для игровых ПК. Речь пойдет как о моделях для актуального и современного сокета AM5, так и о решениях сокета AM4, жизненный цикл которого постепенно подходит к концу. Начну я с наиболее производительных геймерских CPU, а потом перейду к более доступным моделям. Также, говоря о конкретных моделях процессоров, я затрону более широкую тему — какими плюсами и минусами обладают сборки на платформах AMD. Но хватит предисловий, поехали!

AMD Ryzen 7 7800X3D OEM

Думаю, опытные компьютерщики и геймеры уже догадались, с какого процессора я начну. Это лучший на данный момент игровой CPU AMD — восьмиядерник Ryzen 7 7800X3D, обладающий дополнительным 3D-кэшем. Почему не 7900X3D или не 7950X3D? Из-за чиплетного дизайна последних — 6/8 ядер соответственно, у них обладают 3D-кэшем, а еще столько же не обладают. А вот у 7800X3D чиплет с ядрами один, и обладают этим самым кэшем все 8 ядер. В результаты восьмиядерный процессор во многих играх опережает гораздо более дорогие решения с 12-16 ядрами. Думаю, переплачивать за них в подобных условиях нет смысла, а если вы не только играете, но и стримите, и работаете с видео — просто возьмите процессор от Intel, например, Core i7-14700K. Core i9 брать не рекомендую – с ними много проблем, о чем я писал в одной из последних своих статей.

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Но вернемся к AMD Ryzen 7 7800X3D. Очевидно, что в рабочих приложениях с многопоточной, хорошо распараллеливаемой нагрузкой модель серьезно уступает решениям, обладающим большим количеством ядер — отставание от 13700K составляет 20-30%, а от 14700K – более 30%. Зато во многих играх «красный» CPU обходит по среднему FPS как Core i7, так и Core i9. Есть, впрочем, тут один нюанс — минимальный FPS при этом может быть ниже. Хотя тоже далеко не всегда – зависит от конкретной игры. И разница в любом случае не является критической, почти всегда она не превышает 5-10%, так что Ryzen 7 7800X3D в любом случае можно назвать отличным процессором для гейминга. Но готовьтесь к тому, что придется покупать DDR5 ОЗУ —стандарт DDR4 платформой уже не поддерживается.

Преимущества:

  • Отличная производительность в играх – во многих проектах даже лучше, чем у Intel Core i9
  • Приемлемые показатели энергопотребления и тепловыделения
  • Адекватная стоимость в российских магазинах
  • Перспективный сокет, позволяющий в будущем заменить процессор на условный Ryzen 7 10800X3D

Недостатки: 

  • Слабая производительность в многопоточных рабочих приложениях для современного восьмиядерника
  • В некоторых играх уступает по минимальному FPS решениям Intel

AMD Ryzen 7 7700 OEM

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Если на Ryzen 7 7800X3D денег пока не хватает, но хочется взять восьмиядерный процессор, и обязательно на новенькой платформе AM5, можно рассмотреть такой вариант, как Ryzen 7 7700. Он стоит значительно дешевле X-версии, и при этом при правильной настройке практически ей не уступает – разница в играх составляет буквально 1-3%. Формально «семь тысяч семисотый» обладает 65-ваттным TDP против 105-ваттного у 7700X, и пониженными частотами, но на практике ограничения можно снять и подразогнать процессор. Потребляет в играх он достаточно мало, поэтому хорошая воздушная система охлаждения не будет разгонять вентилятор или вентиляторы до околомаксимальных оборотов, и уровень шума будет комфортным. По игровой производительности модель можно сравнить с Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i5-13600K. А еще у нее есть встроенное графическое ядро, хотя подходящим для гейминга его не назвать.

Преимущества:

  • Хорошая производительность в играх
  • Скромное энергопотребление и тепловыделение
  • Возможность в будущем заменить CPU на более свежую модель без смены платформы
  • Стоит значительно дешевле, чем Ryzen 7 7700X
  • Есть встроенная графика, пусть и слабенькая

Недостатки: 

  • Разница в производительности в играх по сравнению с Ryzen 7 7800X3D весьма велика – лучше подкопить на модель с 3D-кэшем
  • После выхода следующего поколения модель может «превратиться в тыкву» и сильно подешеветь

AMD Ryzen 7 5800X3D OEM

Поговорим про вершину развития сокета AM4 — AMD Ryzen 7 5800X3D, первый массовый процессор с дополнительным 3D-кэшем. С учетом того, что он вышел в 2022 году, его стоимость в российских магазинах выглядит несколько завышенной, но не стоит забывать, что, если вы являетесь обладателем сборки на AM4, более производительный CPU чем этот, в рамках платформы вы не купите. В целом, Ryzen 7 7700, Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i5-13600K/KF выдают примерно одинаковый FPS в играх, и их стоимость, с учетом «обвязки», тоже различается не сильно. Да, «семь тысяч семисотый» стоит дешевле, зато переплатить придется за материнскую плату и за DDR5 ОЗУ. Есть ли смысл сейчас брать 5800X3D из магазина? Я не уверен, возможно, лучше поискать на вторичке. Все-таки люди постепенно переходят с сокета AM4 на AM5 и интеловский LGA 1700, и с выходом новых поколений CPU все больше 5800X3D можно будет найти на сайтах объявлений.

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Преимущества:

  • Достойная производительность в играх — на уровне Ryzen 7 7700 и чуть ниже, чем у Core i5-13600K
  • Умеренное энергопотребление и тепловыделение
  • Хорошо подходит для апгрейда игровых систем на платформе AMD AM4
  • Можно найти на вторичном рынке по адекватной стоимости

Недостатки:

  • Завышенная цена в российских магазинах
  • Уступает в многопоточных рабочих нагрузках даже значительно более доступным процессорам с 8+ ядрами

AMD Ryzen 7 5700X3D OEM

Несмотря на то, что сокет AM5 появился в 2022 году, компания AMD продолжает поддерживать и устаревшую платформу AM4. Так, в январе 2024 года для нее были представлены несколько процессоров, включая Ryzen 7 5700X3D. Это восьмиядерный процессор с 3D-кэшем, интересный тем, что от своего «старшего брата», Ryzen 7 5800X3D он отличается исключительно рабочими частотами. В остальном — архитектура и ядерная конфигурация те же, как и объем кэша всех уровней. Многие эксперты предполагают, что для данного CPU используются отбракованные кристаллы, которые не держат заявленные для Ryzen 7 5800X3D частоты при адекватном тепловыделении, и, вероятно, такая трактовка недалека от истины.

Ключевой вопрос — как новенький CPU показывает себя в играх. А показывает он себя, с учетом стоимости, очень и очень неплохо – разница в FPS в разрешении FullHD составляет в среднем 5-6%. Гораздо меньше, чем разница в цене между двумя похожими процессорами. Возможно, сейчас именно 5700X3D, а не 5800X3D является лучшим вариантом для апгрейда старых AM4 сборок – по крайней мере, если ставить во главу угла соотношение стоимости и характеристик. Конкурентами же рассматриваемого CPU в играх являются Ryzen 5 7600X и Core i5-14400.

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Преимущества:

  • Неплохая производительность в играх — всего на 5-6% ниже, чем у AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Возможно, лучший вариант для апгрейда игровых AM4 систем
  • Стоит значительно дешевле, чем 5800X3D
  • Легко охлаждается при помощи воздушного кулера среднего уровня

Недостатки:

  • Слабая для такой цены производительность в многопоточных приложениях – например, в ПО для создания контента
  • Собирать новый ПК на основе такого процессора вряд ли имеет смысл — он предназначен скорее для апгрейда существующих систем

AMD Ryzen 5 7600 OEM

Рассматривать шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X я не вижу особого смысла – в российских магазинах он стоит на несколько тысяч рублей дороже, чем 7600, при этом разница в производительности при разблокированном лимите TDP между ними минимальная. Гораздо более интересно смотрятся Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7500F. Отличаются они сотней мегагерц тактовой частоты и наличием у «семь тысяч шестисотого» встроенного графического ядра.

С учетом разницы в стоимости очевидно, что именно младшие два CPU представляют наибольший интерес.  Разница в производительности – мизерная, в пределах нескольких процентов, снятие лимита по энергопотреблению и ручной оверклокинг — доступны всем желающим. При этом любой шестиядерный процессор Zen 4 обходит и Core i5-12400 с Ryzen 5 5600, причем значительно, и даже опережает десятиядерный Core i5-13400 в играх и в большинстве рабочих задач, за исключением рендеринга. Отличный вариант для захода на перспективную платформу AM5.

Преимущества:

  • Адекватная стоимость
  • Хорошая производительность как в работе, так и в играх
  • Малое энергопотребление и тепловыделение
  • Возможность снять лимит TDP и увеличить частоты при помощи оверклокинга
  • Наличие встроенной графики

Недостатки:

  • Все еще недешевая платформа – за материнскую плату и DDR5 память придется переплатить
  • Если не нужно графическое ядро – можно еще сэкономить, взяв 7500F

AMD Ryzen 5 7500F OEM

AMD Ryzen 5 7500F – еще более интересный вариант, чем 7600, если вам не требуется встроенное графическое ядро. Младшая модель всего на 4-7% уступает 7600X по производительности, и этот разрыв легко сократить до минимума при помощи разгона. Разница же между 7500F и 7600 и вовсе практически отсутствует — характеристики этих двух процессоров практически идентичны, если не считать 100 МГц частоты и встроенную графику. Пожалуй, «семь тысяч пятисотый» — это наилучший в настоящий момент входной билет на платформу AM5. Есть, впрочем, один нюанс – когда выйдут новые процессоры Ryzen и материнские платы на обновленных чипсетах, старое железо подешевеет, и собирать ПК на его основе будет еще выгоднее. В качестве примеров здесь можно привести такие шестиядерники сокета AM4, как Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 3600. Последний, конечно, уже довольно сильно устарел, но для бюджетных конфигураций стоимостью до 60 тысяч рублей он не утратил своей актуальности. Все-таки 6 ядер в 2024 в большинстве случаев — лучше, чем 4.

Преимущества:

  • Доступный входной билет на платформу AM4
  • Возможность совершить апгрейд, не меняя платформу
  • Хорошая игровая и неплохая рабочая производительность
  • Скромный TDP

Недостатки:

  • Возможно, лучше переплатить 1000 рублей за наличие встроенной графики
  • Может ощутимо подешеветь после выхода нового поколения процессоров Ryzen – причем вместе с материнскими платами

AMD Ryzen 7 5700X OEM

Далее рассмотрим 3 процессора сокета AM4. И начнем с Ryzen 7 5700X – самого доступного полноценного восьмиядерника Zen 3 Vermeer. Он был представлен в 2022 году с рекомендованной ценой 299 долларов, и с тех пор успел значительно подешеветь. Модель уступает Ryzen 7 5800X по рабочим частотам, зато ее значительно проще охладить. Что же касается спартанского лимита энергопотребления и тепловыделения — его несложно отключить в BIOS материнской платы. Часто он даже отключен по-умолчанию. В AMD понимают, что мало кто из потребителей будет использовать «пять тысяч семисотый» с включенным лимитом, поэтому и не комплектуют модель боксовым кулером — для восьмиядерника он слабоват.

По производительности в играх модель представляет из себя нечто среднее между Core i5-12400 и Core i5-12600K, но над первым у нее есть важное преимущество – пара дополнительных ядер. В приложениях ситуация аналогичная — 5700X легко обходит 12400, но отстает от десятиядерного 12600K. Главным же преимуществом рассматриваемого процессора является выгодное соотношение стоимости и характеристик — он в 2 с лишним раза дешевле, чем 5800X3D, и при этом отстает от него в играх всего на 11-15%, а в рабочих приложениях и вовсе обгоняет.

Преимущества:

  • Привлекательное соотношение цены и производительности
  • Неплохие результаты как в играх, так и в рабочих приложениях
  • Хорошая энергоэффективность
  • Возможность тонкой настройки — можно увеличить производительность, сняв лимит TDP, или использовать «холодный» режим с активированным лимитом

Недостатки:

  • Не самая перспективная платформа, приближающаяся к завершению своего жизненного цикла
  • Уступает более свежему шестиядерному Ryzen 5 7600 как в играх, так и в ресурсоемком ПО

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Переходим к народным, бюджетным вариантам стоимостью менее 15 тысяч рублей. Первый из них – шестиядерный процессор сокета AM4 под названием Ryzen 5 5600. Я часто рекомендую его для недорогих игровых конфигураций, и его есть за что рекомендовать. Сочетание доступной цены и более, чем достойной, с учетом этой самой цены, производительности в любых сценариях использования и делает этот процессор таким популярным – в особенности в России и в других странах, где зарплаты редко исчисляются тысячами долларов. А еще он нетребователен к материнской плате и охлаждению, хотя если в будущем вы хотите его заменить, например, на Ryzen 7 5700X3D, материнскую плату стоит брать с приличной подсистемой питания, защищенной от перегрева радиатором. В целом же, на мой взгляд, AMD Ryzen 5 5600 и Intel Core i5-12400F – лучшие процессоры стоимостью до 15 тысяч рублей из тех, что можно приобрести в РФ в официальных магазинах. Ждем, пока выйдут Ryzen 9000, возможно, тогда 7500F подешевеет.

Преимущества:

  • Доступная цена
  • Весьма выгодное соотношение стоимости и производительности
  • Невысокий TGP
  • Хорошие перспективы для дальнейшего апгрейда в рамках платформы AM4

Недостатки:

  • Разгон ощутимо увеличивает тепловыделение
  • Производительность в играх немного ниже, чем у Core i5-12400F

AMD Ryzen 5 3600 OEM

Скажу честно, в 2024 году AMD Ryzen 5 3600 – это процессор уже несколько устаревший. Он значительно уступает по производительности на ядро более современным моделям, и ладно бы только Zen 4, но и Zen 3 тоже. Тем не менее, он в любом случае смотрится более привлекательно, чем большинство четырехъядерников, и предлагает хорошие, с учетом бюджета, перспективы для дальнейшего апгрейда. Полагаю, «три тысячи шестисотый» — приемлемым вариант для бюджетных и сверхбюджетных игровых конфигураций – если на весь системный блок, включая видеокарту, вы готовы выделить не больше 50-60 тысяч рублей, ваш выбор довольно ограничен. По производительности в играх модель можно сравнить с Intel Core i5-10400 – не так все и плохо, особенно с учетом того, что узким местом недорогого геймерского ПК скорее станет видеокарта.

Преимущества:

  • Низкая стоимость
  • Приемлемая для столь невысокой цены производительность
  • Нетребовательность к материнской плате и охлаждению
  • Возможность в будущем заменить CPU без смены платформы

Недостатки:

  • Устаревшая по меркам 2024 года архитектура
  • Не лучший показатель производительности на ядро

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет AMD Ryzen 5 5500?

Он не поддерживает PCI-Express 4.0 и сильно уступает по производительности Ryzen 5 5600, а разница в стоимости между ними не столь велика.

Почему не рассмотрены AMD Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D?

Рейтинг посвящен процессорам для игр. Из-за разнородных чиплетов эти CPU уступают в геймерских сценариях использования восьмиядерному 7800X3D. У него все ядра имеют доступ к 3D-кэшу, а не половина, и, говоря простыми словами, нет потерь скорости на межчиплетное взаимодействие.

Когда выйдет следующее поколение настольных CPU AMD Ryzen?

Достоверной информации пока нет, но, по предварительным данным, новые процессоры могут быть анонсированы в июне 2024 года на выставке Computex 2024. Значит, их выхода следует ожидать в конце второго квартала или в третьем квартале.

Какой процессор лучше взять для игр – AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-14700K?

Если вы планируете не только играть, но еще и стримить, и записывать видео, а потом обрабатывать его – определенно 14700K. Если только играть, или если в будущем хотите заменить CPU на условный 10800X3D без смены платформы — 7800X3D.

Есть ли шансы, что процессоры AMD в ближайшие месяцы подешевеют?

Меры по поддержке курса рубля продлили, поэтому обрушения российской национальной валюты пока не предвидится. Предположим, что «деревянный» будет держаться примерно на одном уровне. При таких вводных процессоры и материнские платы первого поколения в рамках сокета AM5 подешевеют после выхода решений второго поколения. Опять же, здесь можно привести примеры с Zen 2 и Zen 3.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о лучших процессорах AMD, которые можно приобрести для игровой конфигурации ПК в разных бюджетах. Сам я, если бы покупал себе CPU AMD для гейминга, конечно, выбрал бы 7800X3D, но своим Core i7-13700KF я тоже вполне доволен – он лишен проблем, свойственных для Core i9. А что вы думаете по поводу процессоров AMD? Какой из них вы бы взяли для геймерского ПК? Или, возможно, вы уже используете одну из моделей Ryzen? Пишите в комментариях!

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