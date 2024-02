Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую конфигурацию можно собрать для прохождения современных игр, а также стриминга, записи и обработки видео, и прочей блогерской деятельности. В отличие от большинства предлагаемых мной сборок, рассматриваемая в этой статье будет включать не только комплектующие, установленные внутри системного блока, но и монитор, периферию, а также конденсаторный микрофон. При этом бюджет на подобный проект, конечно, будет высоким – порядка нескольких сотен тысяч рублей. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора – это будет Intel Core i7-14700K, обладающий 8 производительными и 12 энергоэффективными ядрами. Данный CPU отлично проявляет себя как в игровых, так и в рабочих сценариях использования, и является гораздо более универсальным вариантом для блогера и стримера, чем, например, AMD Ryzen 9 7950X3D с его разнородными чиплетами или Ryzen 7 7800X3D с его недостаточной производительностью в многопоточных приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой. Любители экстрима могут и вовсе взять вместо предлагаемого мной процессора Intel Core i9-14900K, но тут есть две проблемы. Во-первых, прибавка вычислительной мощности, обеспечиваемая четырьмя дополнительными E-ядрами и немного повышенными рабочими частотами вряд ли стоит 20 тысяч рублей, и во-вторых, охладить «четырнадцать тысяч девятисотый» — задача, мягко говоря, неординарная. Даже с 13700KF в стресс-тестах или работе не справляется ни один воздушный суперкулер, а у Raptor Lake Refresh еще более неуемные энергетические аппетиты. Так что я считаю оптимальным вариантом 14700K, а не 14900K, хотя высокоэффективную систему жидкостного охлаждения приобретать придется в любом случае.

На материнской плате в нашем случае экономить нельзя – далеко не каждая подсистема питания выдержит длительную работу с Core i7-14700K. Пожалуй, MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI – один из лучших вариантов в ценовом диапазоне до 35 тысяч рублей. Мощный «питальник», защищенный солидной площади радиаторами – далеко не единственное достоинство рассматриваемой МП. К ее плюсам также можно отнести расширенный набор разъемов и интерфейсов, включая аж 4 порта M.2 PCI-Express, прикрытых радиаторами. Их, разумеется, можно снять, если вы предпочитаете охлаждать SSD каким-либо другим методом. Отмечу и удобное расположение 4 pin гнезд для подключения вентиляторов — здесь некоторым производителям стоит поучиться у инженеров MSI. Кстати, сам я использую такую же материнскую плату, но в сочетании с Core i7-13700KF, поскольку покупал комплектующие в конце 2022-начале 2023 года. Собирать и обслуживать ПК с ней — легко и удобно.

Полагаю, многие читатели, увидев выбранный процессор, предположили, что я предложу использовать в сборке систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Но нет — я предложу СЖО с 420-миллиметровым. Причем выводиться она будет не на переднюю панель корпуса, а по-человечески, на верхнюю. А теперь попробуйте угадать модель шасси – или просто читайте дальше. Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 420 RGB — это весьма производительная СЖО, которая будет хорошим выбором для отвода тепла от современных процессоров Intel Core i7 и Core i9 с индексами K, KF и KS. При этом я в любом случае рекомендую озаботиться тонкой настройкой CPU в BIOS — небольшое снижение напряжения далеко не всегда приводит к потере системой стабильности даже в стресс-тестах, а вот к уменьшению энергопотребления и тепловыделения – всегда.

Если для хорошей игровой сборки в 2024 году нужно 32 гигабайта оперативной памяти, то для конфигурации, которая будет использоваться для работы с видео требуется 64 гигабайта. Набирать этот объем крайне желательно строго двумя модулями — тогда будет функционировать двухканальный режим работы ОЗУ, причем функционировать максимально эффективно. Установка одной или четырех планок не позволяет достичь таких высоких результатов. Поэтому рекомендую сразу взять высокочастотный комплект из пары модулей DDR5-6800, например, от G.Skill. Энтузиасты могут еще и поискать конкретные чипы, но, на мой взгляд, не так важно – Hynix A-Die или M-Die. Мало у кого кроме оверклокеров старой закалки хватит терпения искать нужные сочетания частоты и таймингов и ждать, пока закончатся длительные тесты на стабильность. Проще воспользоваться профилем XMP Extreme и не париться.

На рынке давно уже появились твердотельные накопители, более быстрые, чем Samsung 980 Pro, причем речь идет не только о PCI-Express 5.0 моделях, но и о решениях, поддерживающих только четвертую версию данного интерфейса. Тем не менее, большинство из них на рынке сравнительно недавно, а модель южнокорейской корпорации уже проверена временем. Как показывает практика, она крайне надежна, почти никогда не выходит из строя внезапно, а также выдерживает в несколько раз больше перезаписанных данных, чем заявлено в спецификациях. Есть ли тогда смысл платить больше? Разве что, если система используется для каких-то специфических задач, где на счету каждая тысяча IOPS. А для домашне-игровой, рабочей или блогерско-стримерской конфигурации возможностей Samsung 980 Pro хватит с солидным запасом. Кстати, если есть лишние деньги, возможно, стоит купить сразу две штуки — одну для игр, другую – для записи видео и работы с ними. В 2024 году SSD подорожают на десятки процентов из-за дефицита чипов NAND и DRAM, искусственно созданного производителями.

Какую брать видеокарту для гейминга и работы с видео – вопрос не стоит. Разумеется, RTX 4090. Если на нее не хватает бюджета – можно рассмотреть RTX 4080 Super, RTX 4080 или RTX 4070 Ti Super. Снижать планку дальше не советую, потому что у тех видеокарт NVIDIA, что младше только 12 гигабайт видеопамяти или меньше. Брать графические ускорители AMD – тоже плохой вариант, так как они плохо справляются с трассировкой лучей. И даже если рейтрейсинг вас не интересует, технологии DLSS 3/Frame Generation работают куда лучше, чем FSR 3.

Если говорить о том, какую именно модификацию RTX 4090 взять, то моя рекомендация — Palit GameRock OC. Да, лимит TGP в ее случае можно увеличить только до 500 Вт, а не до 600, как у некоторых других моделей «четыре тысячи девяностой». Но, во-первых, увеличивать его вообще нет необходимости, во-вторых, карта Palit лишена проблем со свистом дросселей, и в-третьих, у нее высокоэффективная, и при этом не шумная и в целом беспроблемная система охлаждения, включающая массивный радиатор с теплотрубками и испарительной камерой, а также три вентилятора. О производительности RTX 4090 много слов говорить не буду – достаточно и того, что это самая мощная игровая видеокарта. Для комфортного 4K-гейминга, на мой взгляд, сейчас подходит только она, при этом покупать ее можно и для разрешения QuadHD, чтобы играть с частотой смены кадров гораздо выше 60. Возможно, это даже более интересный вариант, чем 4K.

Дальше по плану – блок питания. К нему в нашем случае есть ряд требований. Во-первых, высокая мощность — как минимум честный киловатт, чтобы оставался запас, и БП функционировал в диапазоне нагрузки с максимальным КПД. Во-вторых, качественная схемотехника, и, соответственно, хорошие электрические характеристики вроде стабильности напряжений и уровней пульсаций. В-третьих, сертификат 80 Plus – Platinum или Titanium. В-четвертых, сертификация по стандарту ATX 3.0+, и, соответственно, наличие разъема 12+4 pin. В-пятых, модульная или полумодульная система подключения кабелей. И в-шестых – не сильно шумный вентилятор, чтобы его не было слышно на фоне работы других комплектующих. Вроде бы ничего не забыл. Вариант-минимум – это Thermaltake Toughpower PF3 1200 Вт. Хотя, если не жалко денег – советую переплатить за be Quiet Dark Power/Dark Power Pro 13 серии. Можно и 12, но тогда придется покупать кабель-адаптер для разъема 12+4 pin, причем именно от be Quiet.

Разместить все перечисленное железо я предлагаю в корпусе Be Quiet Shadow Base 800 FX – он выпускается как в черном, так и в белом вариантах цветового оформления. Это настоящий шедевр корпусостроения на уровне лучших моделей Fractal Design. Модель не только предлагает огромное количество свободного места для установки габаритных комплектующих и прекрасно продуманную организацию пространства, но и действительно классно выглядит. По-умолчанию шасси охлаждается четырьмя предустановленными 140-миллиметровыми вентиляторами – три расположены на фронтальной панели и один на задней. На верхнюю панель можно вывести 420-миллиметровый радиатор системы жидкостного охлаждения, и это то, что нам нужно. Среди дополнительных плюсов 800 FX – отличная защита от пыли при помощи съемных фильтров и частичная шумо-, и виброизоляция. Минус один – цена. Но такой корпус легко переживет несколько конфигураций или апгрейдов.

Промежуточные итоги

Итак, основные комплектующие выбраны.

Рассматриваемая конфигурация отлично подходит как для QuadHD или даже 4K-гейминга, так и для стриминга, а также записи и обработки видео. Конечно, в нее входят дорогостоящие комплектующие, которые может позволить себе не каждый геймер, но многим любителям видеоигр и не требуется столь высокая производительность. Сборку можно охарактеризовать как предназначенную для энтузиастов и контент-мейкеров, а более доступные варианты в ценовом диапазоне 60-100 тысяч рублей я рассматриваю в рубрике «Народный ПК». Ссылки на нее будут в конце статьи.

Монитор: варианты на выбор

Выбирать монитор следует, исходя из индивидуальных предпочтений, хотя существуют и более-менее универсальные рекомендации, которые подойдут для большинства пользователей. Приведу эти рекомендации.

Разрешение — QuadHD или 4K. Диагональ — от 27 до 32 дюймов в зависимости от предпочтений. Частота обновления – 144 Гц и выше с поддержкой G-Sync. Наличие сертификата, и, тем более, аппаратного чипа не требуется, главное – чтобы работало. Проверяйте обзоры и отзывы. Экран – плоский (не изогнутый). Изогнутый нравится части геймеров, но если он и хорош для игр – то только для них. Работать с видео и текстом неудобно. Матрица – IPS. Проблема Glow-эффекта и неравномерности подсветки по-прежнему актуальна для большинства моделей. Но у OLED, VA и TN проблемы еще серьезнее.

Из заслуживающих внимания QuadHD мониторов могу порекомендовать LG UltraGear 27GP850-B – единственный его недостаток это Glow с уходом в паразитные оттенки синего и оранжевого. Но можно найти и удачный экземпляр. Также хорошие варианты — MSI G274QRFW, MSI Optix G274QPX, GIGABYTE M27Q X. По 4K – смотрите сами.

Важно! Не забывайте про Glow и битые пиксели. Или проверяйте монитор до покупки, или заказывайте его через интернет, чтобы была возможность возврата, поскольку это технически сложный товар. Лайфхак: если вы покупаете что-то в условном DNS через сайт и оплачиваете онлайн, то это считается интернет-покупкой, даже если вы будете получать заказ в магазине самовывозом. Но важно сохранить упаковку, наклейки, товарный вид изделия, иначе обратно его могут не принять.

Раз сборка у нас сегодня царская, то к ней нужен и игровой трон. Например, MSI MAG CH120 X — это удобное геймерское кресло с обивкой из экокожи и наполнителем из высокоплотной пены. Благодаря стальным каркасу и крестовине кресло прослужит долго, также стоит отметить высокий уровень комфорта и кастомизируемости, обеспечиваемый механизмом качания топ-ган с наклоном спинки до 180 градусов и 4D-подлокотниками. Весит MSI MAG CH120 X больше 25 килограмм — наезжать таким креслом на провода категорически не рекомендовано. Впрочем, предотвратить подобные досадные инциденты поможет механизм блокировки колесиков. Присутствуют на рынке и кресла с тканевой обивкой, которую предпочитают многие геймеры. Сиденья из экокожи могут быть не слишком комфортными в жаркую погоду, хотя наилучшим решением, вероятно, является использование кондиционера.

Микрофоны игровых гарнитур не могут обеспечить столь же высокого качества звука, как полноразмерные конденсаторные модели. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю взять популярный у стримеров и блогеров микрофон Audio-Technica AT2020USB+, не требующий наличия внешней звуковой карты или фантомного питания. С поп-фильтром и дальнейшей постобработкой (а возможно, и без нее) он обеспечивает достойное даже канала-миллионника качество звука. Поп-фильтр советую взять не настольный, а надеваемый непосредственно на микрофон – его можно заказать на маркетплейсах. Внутри микрофона размещен неотключаемый светодиод, который может отвлекать, а такой поп-фильтр скроет его от глаз. И, конечно, докупите подставку или стойку по своему вкусу.

Раньше я считал, что продукция Razer предназначена для понторезов и явно переоценена, но потом взял на Мегамаркете по промокоду гарнитуру Kraken Kitty (первой версии) и понял, насколько ошибался. Она оказалась невероятно удобной, понравилось мне и качество звука. Но главное – это забота о потребителе. Она чувствуется во всем – достаточно открыть коробку и ознакомиться с комплектацией. Я покупал гарнитуры, мыши и клавиатуры многих игровых брендов, но такого подхода, как у Razer, не встречал больше ни у кого. Однозначно лайк. А тем, кто никогда не покупал продукцию бренда, но осуждает – рекомендую приобрести что-то из ассортимента компании или хотя бы посмотреть распаковку и обзор. Возможно, тогда вы измените свое мнение.

Razer Naga Pro – это игровая мышь, близкая к идеалу, а ее вторая версия стала только лучше. Ключевая особенность линейки – сменные боковые панели с разным количеством кнопок. Они предназначены для различных жанров игр, но наибольшую пользу принесут, вероятно, в MOBA, стратегиях и MMORPG, хотя использовать их можно и в соревновательных шутерах, где у героев есть несколько способностей. Речь идет о таких играх, как Overwatch 2 или Valorant. Манипулятор подходит для любого из популярных типов хвата. Минус у него, по сути, только один, если вынести за скобки цену – это приспособленность исключительно для правшей. Мышек для левшей вообще на рынке довольно мало – максимум симметричные модели.

Напоследок – клавиатура. С ней все сложно, потому что клавиатуру, как и монитор, следует выбирать, исходя из личных предпочтений и привычек, сложившихся за годы гейминга. В качестве варианта по-умолчанию предложу рассмотреть Razer BlackWidow V4 X, но при этом подчеркну, что крайне желательно наведаться в магазин и лично протестировать различные модели, ведь переключатели могут ощущаться и звучать сильно по-разному. А вот что однозначно рекомендую всем, кто играет в MMORPG и другие игры с большим количеством способностей – так это дополнительные клавиши с левой стороны, а еще, как вариант – сверху и/или снизу. Биндов много не бывает.

FAQ (Вопросы и ответы)

Для кого такая сборка? Для миллионеров?

Нет, для блогеров, стримеров и геймеров-энтузиастов с солидным бюджетом. Почему-то приобретение автомобиля стоимостью более 2 миллионов не считается странным, а покупка компьютера ценой в несколько сотен тысяч – считается. Хотя как автомобиль, так и компьютер может использоваться в профессиональной деятельности и быть, в том числе, рабочим инструментом.

Какие еще модификации RTX 4090 стоит рассматривать?

Из «бюджетных» кроме Palit не подскажу. Из топовых — GIGABYTE AORUS MASTER.

А что по поводу мониторов – неужели на рынке нет IPS моделей без Glow-эффекта?

Я знаю только один — LG 32GQ950-B. Но это дорогущий 4K дисплей. Там используется A-TW-поляризатор, проще говоря, фильтр, предотвращающий утечки света под углом. Ждем и надеемся, что LG выпустит с ним и QuadHD мониторы.

А какие недостатки у OLED?

Проблемы со шрифтами, выгорание, а еще технологии для борьбы с выгоранием. Это не шутка — решение проблемы принесло новые проблемы. Сдвиги и очистка пикселей — штука очень раздражающая. Лучше подождать, пока производители придумают что-то другое.

Как заработать на такую сборку?

Вариантов много. Например, можно начать писать статьи и новости на overclockers.ru. Я именно таким способом и заработал на конфигурацию, в основе которой лежит связка Core i7-13700KF и RTX 4090.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о сверхпроизводительной, и, при этом, сбалансированной конфигурации, которая отлично подойдет для игрового блогера/стримера или геймера-энтузиаста. Такой сборки хватит как минимум на несколько лет, в настоящий же момент она обеспечит высочайший уровень комфорта в современных играх. А что вы думаете по поводу рассмотренного железа и периферии? Что бы вы поменяли? Пишите в комментариях!

