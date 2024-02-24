



Всем привет! С вами Zero, и это ежемесячная рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассматриваю игровые конфигурации в разных бюджетах. В сегодняшней статье пойдет речь о сборке стоимостью 80 тысяч рублей, позволяющей комфортно играть в любые современные проекты на максимальных настройках графики. Подчеркну, что речь идет о системном блоке без монитора и периферии, собранном из комплектующих, которые можно купить в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

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Открывает список один из двух процессоров, которые я называю «народными шестиядерниками» — AMD Ryzen 5 5600. Почему он, а не Intel Core i5-12400F? Потому что он подешевле, как и материнские платы для него – «двенадцать тысяч четырехсотый» я обычно предлагаю использовать для конфигурации за 100 тысяч рублей. Что же касается «пять тысяч шестисотого» — это не новый, но и не сильно устаревший CPU с шестью физическими ядрами, обладающими поддержкой мультипоточности, который может похвастаться хорошей для своей цены производительностью в игровых и рабочих сценариях использования, а также неплохой энергоэффективностью. Для отвода тепла Ryzen 5 5600 хватит и боксового кулера, хотя, конечно, башенная воздушная система охлаждения от стороннего производителя, оснащенная несколькими теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором, будет и эффективнее, и тише. Важное преимущество рассматриваемого процессора – в том, что AMD продолжает поддерживать сокет AM4, несмотря на выход AM5. И в будущем вы сможете заменить Ryzen 5 5600 на Ryzen 7 5700X3D или 5800X3D – через несколько лет их можно будет недорого приобрести на вторичном рынке.

Материнскую плату рекомендую взять с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Нельзя сказать, что она критически необходима — современные бюджетные видеокарты, задействующие только 8 линий PCI-E, не сильно теряют в производительности при использовании PCI-E 3.0. Гораздо больше теряют SSD, но только если говорить о скоростях последовательного чтения и записи. Для домашне-игровых сценариев использования они не особенно важны. Но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Поэтому смотрите в сторону чипсета B550. Желательно – с адекватной подсистемой питания, чтобы в будущем можно было установить восьмиядерный процессор. И обязательно – с как минимум двумя разъемами M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Одного SSD вам, скорее всего, быстро начнет не хватать – слишком уж много места занимают современные игры. А обновления для них для установки нередко требуют еще сотню гигабайт или даже больше.

Как я уже говорил, Ryzen 5 5600 без проблем охлаждается при помощи боксового кулера. Но он шумный и неэффективный, при этом переплата за BOX-версию процессора может составлять несколько тысяч рублей. Да, дольше гарантия. Но трехлетний гарантийный срок такому CPU не нужен. Если вам попадется брак, вы заметите это в первые недели эксплуатации. Из строя же процессоры Ryzen практически не выходят, если не подвергать их экстремальному разгону. Так что берем OEM и не паримся, на часть разницы в цене покупаем недорогой башенный кулер, а оставшиеся средства вкладываем в другие комплектующие. Рекомендую смотреть в сторону систем охлаждения с показателем рассеиваемой мощности 160-200 Вт. Таких много у китайской компании ID-Cooling. Например, подойдет SE-214-XT BASIC. Также можно взять Deepcool Gammaxx 400V2 или похожую модель.

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Чипы памяти DRAM и NAND дорожают – за это скажем спасибо компаниям Samsung, Hynix и Micron, вступившим в необъявленный картельный сговор и искусственно снизившим объемы выпуска своей продукции. Соответственно, дорожают модули оперативной памяти и твердотельные накопители. Исходя из таких вводных, а также из того, что 16 гигабайт ОЗУ в 2024 году для хорошего игрового ПК уже маловато, почти впритык, предлагаю сразу купить комплект из пары шестнадцатигиговых планок. Оптимальный вариант — набор из модулей с частотой 3200 МГц или около того и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Это уже своеобразный геймерский стандарт: стоят такие модули относительно недорого, но при этом выдают приличный уровень пропускной способности. Только не берите память китайских Noname-брендов. Благо, на рынке есть комплекты G.Skill, Patriot, Kingston, Silicon Power, и так далее.

Кстати, о Silicon Power. На рынке имеется недорогой PCI-E 3.0 SSD на основе контроллера Phison E12 и флеш-памяти китайского производителя YTMC. Это один из самых доступных накопителей с DRAM-буфером, при этом для игр его производительности более, чем достаточно. Хотя если за те же или чуть большие деньги вы увидите ADATA XPG SX8200 Pro – лучше, конечно, взять его. При этом предостерегу вас от приобретения SSD емкостью 500 или менее гигабайт – по нынешним меркам это крайне мало. После установки операционной системы, драйверов, программного обеспечения и пары-тройки игр AAA-класса свободного места не останется даже для установки весящих десятки гигабайт обновлений для этих самых игр. Да, M.2 портов у материнской платы два, но даже два-три терабайта места в 2024 году можно израсходовать легко и быстро. С тех пор, как у разработчиков отпала нужда урезать размер своих творений, чтобы они помещались на одном или нескольких DVD, игры занимают все больше и больше места, и этот процесс уже не остановить.

Переходим к главному компоненту любой игровой сборки — видеокарте. И здесь у нас два варианта — NVIDIA GeForce RTX 4060 экономичнее, а еще лучше проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей, а также поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation. С другой стороны, AMD Radeon RX 7600 стоит немного дешевле и обгоняет «четыре тысячи шестидесятую» в сценариях без рейтрейсинга. Какой графический ускоритель из двух выбрать – решать вам. Лично я выбрал бы RTX 4060 – даже не столько из-за трассировки, для которой, по-хорошему, нужны гораздо более дорогие и производительные видеокарты, сколько из-за генерации кадров. Она дает бесплатную прибавку FPS, причем весьма высокую, в таких требовательных играх, как Cyberpunk 2077 и переизданный The Witcher 3: Wild Hunt. Технология FSR от AMD пока работает заметно хуже. Впрочем, для многих пользователей выбор между NVIDIA и AMD или Intel и AMD (когда речь идет о процессорах) является вопросом личных предпочтений, а не практической выгоды.

На блок питания и корпус у нас остается по 4-5 тысяч рублей. Впрочем, на рынке хватает недорогих, но при этом качественных и надежных БП с честной мощностью и приличными, с учетом низкой стоимости, электрическими характеристиками. Есть такие, например, у компаний Chieftec и Zalman. Конфигурация у нас нетребовательная, и блока питания мощностью 550-600 Вт хватит с большим запасом. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю Zalman Wattbit II (ZM600-XEII. Это доступная по цене и весьма популярная модель, которую часто покупают для бюджетных и среднебюджетных игровых ПК. Она оснащена эффективным, но при этом не шумным 120-миллиметровым вентилятором. Если в вашей локации найти данный БП не представляется возможным — можете взять любой Chieftec на 500-700 Вт с парой разъемов 6+2 pin для видеокарты.

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Разместить все перечисленное железо можно в корпусе Zalman N5 OF. Это бюджетный игровой кейс, по-умолчанию оснащенный тремя предустановленными вентиляторами. Шасси нельзя назвать особо просторным, но для конфигурации начального, бюджетного или среднего игрового сегмента места хватит. Имеется и базовый комплект пылевых фильтров. Что касается ограничений — не получится установить процессорные кулеры с радиатором выше 158 мм. А вот длинные графические ускорители устанавливать можно — до 365 мм. Есть у кейса и недостатки, которые, впрочем, типичны, если говорить о решениях стоимостью до 5 тысяч рублей. Речь идет о сравнительно тонких стенках и использовании акрила, а не закаленного стекла для прозрачной боковой панели. Если хотите именно стекло – добавьте немного денег и возьмите Cougar MX330-G Air.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

По производительности конфигурация не отличается от рассмотренной в предыдущем месяце — цены на компьютерные комплектующие в январе и феврале менялись мало. Сборка позволяет играть в любые, даже самые требовательные проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках с комфортной частотой смены кадров – выше 60. Правда, без трассировки лучей. Если хотите играть с рейтрейсингом – берите RTX 4060 или более дорогую модель NVIDIA, «зеленые» видеокарты лучше справляются с подобного рода задачами. Но во многих проектах, если хотите играть с RT, придется активировать и DLSS 3/Frame Generation.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери игровой производительности?

На корпусе, блоке питания и материнской плате. Но это значительно ухудшит перспективы дальнейшего апгрейда. Да и объем сэкономленных средств не превысит нескольких тысяч рублей.

А что заменить, если есть дополнительные средства? Во что их вложить?

В видеокарту. Стоит взять RTX 4060 Ti, AMD Radeon RX 7700 XT или даже RTX 4070. Также стоит поменять SSD — хотя бы на ADATA XPG SX8200 Pro, а можно и на PCI-E 4.0 модель с DRAM-буфером.

Не лучше ли ориентироваться на новый сокет AM5?

Новый сокет смотрится перспективно, но для того, чтобы собирать ПК на его основе, нужен более высокий бюджет. Материнские платы на AM5 стоят дорого, как и оперативная память стандарта DDR5.

Монитор стоит брать с сертификацией G-Sync Compatible?

Не обязательно с официальной сертификацией, главное – чтобы технология работала. Ориентируйтесь на обзоры и отзывы. Но помните, что в отзывах может быть и недостоверная информация.

Что будет с ценами на комплектующие в ближайшие месяцы?

Подорожание гораздо более вероятно, чем удешевление. В марте прекратят действовать некоторые меры по поддержке курса рубля, если их не продлят. В частности — указ президента об обязательной продаже крупными экспортерами части валютной выручки. А 1 апреля может быть уменьшен порог беспошлинного ввоза в РФ посылок – с 1000 до 200 евро. Предпосылок же для укрепления курса рубля и снижения цен на компьютерное железо не наблюдается.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в конце февраля 2024 года. Сборка вышла довольно сбалансированной, а еще достаточно производительной для того, чтобы играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках со стабильными 60+ FPS, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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