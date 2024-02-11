Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать на основе процессора AMD Ryzen 5 7500F за 150 тысяч рублей. В настоящий момент это самый доступный CPU Zen 4 сокета AM5 – и в перспективе он может стать новым «народным шестиядерником», поскольку превосходит в игровых сценариях использования и Ryzen 5 5600/5600X, и Intel Core i5-12400F/13400F. Кстати, конфигурация будет предусматривать возможность дальнейшего апгрейда, причем серьезного – AMD, как правило, осуществляют поддержку своих сокетов значительно дольше, чем Intel. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 7500F OEM

Как я уже говорил в рамках предисловия, AMD Ryzen 5 7500F вполне мог бы стать новым «народным шестиядерником – мешает ему в данном случае стоимость платформы. Качественные материнские платы сокета AM5 стоят дороже, чем модели сокета AM4, оперативная память стандарта DDR5 также обходится в среднем в ощутимо большую сумму, нежели DDR4. Тем не менее, в отрыве от платформы рассматриваемый CPU очень и очень хорош в играх — фактически, это Ryzen 5 7600 со сниженной на 100 МГц частотой и отключенным встроенным графическим ядром. Таким образом, в геймерских сценариях использования «семь тысяч пятисотый» обходит и Core i5-12400, и Core i5-13400. Гораздо более удивительно, что он обгоняет Core i5-13400 с его шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами во многих синтетических тестах, а если и уступает в рендеринге – то лишь на 5-10%. Если бы не дорогие материнские платы и память, Ryzen 5 7500F мог бы претендовать на место лучшего процессора в своей ценовой категории, но даже при текущих обстоятельствах его можно назвать одним из лучших.

Материнская плата: MSI PRO B650M-A WIFI

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При выборе материнской платы для Ryzen 5 7500F следует задать себе вопрос – будете ли вы в дальнейшем менять процессор на более производительный. Например, на модель одного из следующих поколений с условным названием Ryzen 7 9800X3D. Если будете, то выбирать МП следует с солидным запасом – чтобы подсистема питания справилась с CPU с гораздо более высоким TDP, чем у «семь тысяч пятисотого». Если же вы не планируете апгрейд системы, то можете взять одну из доступных плат на чипсете B650 – только смотрите, чтобы у выбранного решения имелись на борту хотя бы два разъема M.2 PCI-Express. Одного твердотельного накопителя большинству геймеров со временем начинает не хватать, даже если накопитель этот терабайтный или двухтерабайтный. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть вариант с возможностью дальнейшего апгрейда — MSI PRO B650M-A WIFI. Есть варианты и еще лучше – в частности, платы форм-фактора ATX, но и стоят они дороже.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

AMD Ryzen 5 7500F – ощутимо менее горячий процессор, чем Ryzen 5 7600X, и с ним справится даже боксовый кулер. Впрочем, грамотно выбранная система охлаждения от стороннего производителя будет и эффективнее, и тише, и даже во многих случаях дешевле. Один из наиболее доступных вариантов — кулер SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling, которая часто предлагает решения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик, причем как в бюджетном ценовом сегменте, так и в более высоких. SE-214-XT BASIC – это типичный качественный недорогой башенный кулер со средних размеров радиатором, оснащенным тепловыми трубками, а также 120-миллиметровым вентилятором. Подобных систем охлаждения на рынке достаточно много, хотя значительная их часть стоит дороже 2 тысяч рублей.

Оперативная память: 32Gb DDR5 6400MHz Team T-Create Expert (CTCWD532G6400HC40BDC01) (2x16Gb KIT)

Оперативная память в 2024 году будет дорожать, как и SSD – на рынке уже сейчас наблюдается дефицит чипов, и со временем он станет еще более жестким. Поэтому необходимым объемом ОЗУ желательно запастить сразу, а не докупать дополнительный модуль позднее. Как показывают и практический опыт, и многочисленные тесты, 16 гигабайт памяти производительной игровой сборке уже маловато, особенно если параллельно с игрой открыты пара браузеров с кучей вкладок, приложение для стриминга и записи видео, мессенджеры, текстовый редактор и другой софт. А вот 32 гигабайт хватает, причем с большим запасом. Одним из наиболее выгодных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик предложений является покупка набора из двух шестнадцатигиговых планок DDR5-6400. Например, от TeamGroup. Впрочем, можно рассмотреть и альтернативные варианты. Переплачивать за оверклокерскую память DDR5-7200 или, тем более, DDR5-8000 особого смысла нет, но не стоит и чрезмерно экономить, покупая, условно, DDR5-4800.

SSD: ADATA Legend 960 1 ТБ

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Основной накопитель следует взять хотя бы на терабайт, а лучше на два, чтобы потом не корить себя и не ругаться из-за того, что для установки очередной игры не хватает места. Из относительно недорогих, но при этом быстрых PCI-E 4.0 SSD с DRAM-буфером могу порекомендовать ADATA Legend 960 – модель выдает приличные как последовательные, так и случайные скорости. Разницы в домашне-игровых сценариях использования с условным Samsung 980 Pro вы не увидите, если не будете специально гонять бенчмарки и постоянно проводить операции длительного копирования десятков и сотен гигабайт данных. Впрочем, сам я очень хорошо отношусь к накопителям Samsung, и, если бы бюджет был повыше – посоветовал бы взять именно 980 Pro, причем двухтерабайтный. В моем основном ПК стоят два таких SSD, и за год активного использования с ними ни разу не возникало каких-либо проблем, даже самых мелких.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ

Жемчужиной нашей сборки, безусловно, является графический ускоритель. NVIDIA GeForce RTX 4070 Super значительно обходит базовую версию «четыре тысячи семидесятой» — в среднем на 18-22% в целевом разрешении QuadHD и на 17-20% — в FullHD! Это весьма серьезный прирост – более того, RTX 4070 Super вплотную приближается к базовой RTX 4070 Ti. При этом прибавка в производительности оказывается условно-бесплатной с точки зрения рекомендованных цен. Условно – потому что ритейлеры, конечно, продают и будут продавать ее дороже, чем «обычную» RTX 4070. Но нынешняя цена в 70-75 тысяч – адекватная, с учетом того, что карточка почти догоняет гораздо более дорогую RTX 4070 Ti. Решение можно считать ультимативным вариантом для QuadHD и FullHD гейминга. Что же касается гораздо более ресурсоемкого разрешения 4K – для него, конечно, лучше покупать флагманские видеокарты NVIDIA с как минимум 16 гигабайтами видеопамяти, а в идеале — вообще RTX 4090. Только она способна обеспечить безоговорочно комфортный геймплей в наиболее требовательных проектах в 4K.

Блок питания: 850W Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Блок питания для производительных игровых конфигурация всегда следует брать с запасом по мощности. Желательно, если позволяет бюджет – еще и с отстегивающимися кабелями для упрощения кабель-менеджмента и улучшения циркуляции воздуха внутри системного блока. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть БП Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 от тайваньской компании Chieftec. Он соответствует стандарту ATX 3.0 и обладает разъемом 12+4 pin, что избавляет пользователя от необходимости использовать различные переходники и адаптеры для графического ускорителя. С электрическими характеристиками и уровнем шума у рассматриваемой модели тоже все в порядке. По соотношению стоимости и характеристик блоки питания Chieftec являются одними из наиболее привлекательных – по крайней мере, в бюджетном и начально-среднем сегментах.

Корпус: Cougar Uniface X RGB Black

Разместить выбранное железо я предлагаю в крупном Midi-Tower корпусе Cougar Uniface X RGB, к плюсам которого относятся обилие свободного места, удобство сборки и обслуживания системы, практически отсутствующие ограничения по длине видеокарты, высоте процессорного кулера и длине блока питания, а также отличная продуваемость, причем прямо «из коробки». Кейс по-умолчанию оснащен четырьмя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, к которым при желании можно добавить еще несколько. На практике, впрочем, такой необходимости нет. Еще одно важное преимущество Cougar Uniface X RGB — солидный набор пылевых фильтров. В отличие от многих других шасси того же ценового диапазона, они есть на всех необходимых панелях, а не только на фронтальной и нижней. В общем, за свои деньги – вариант отличный.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор AMD Ryzen 5 7500F OEM Материнская плата реклама



MSI PRO B650M-A WIFI Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT BASIC Оперативная память 32Gb DDR5 6400MHz Team T-Create Expert (CTCWD532G6400HC40BDC01) (2x16Gb KIT) SSD ADATA Legend 960 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ Блок питания 850W Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 Корпус Cougar Uniface X RGB Black

С такой конфигурацией вы сможете комфортно играть в любые игры в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей. Единственное исключение — Cyberpunk 2077, там придется активировать опции DLSS Quality или Balanced и Frame Generation. Впрочем, включать их стоит в любых играх, где они поддерживаются — качество изображения они не портят, по крайней мере так, чтобы это было заметно невооруженным глазом в динамике, а вот FPS прибавляют значительно. Наибольшую прибавку, разумеется, дает генерация кадров.

FAQ (Вопросы и ответы)

На какой процессор в будущем можно будет заменить AMD Ryzen 5 7500F?

Из существующих — хоть какой-то смысл есть его менять разве что на Ryzen 7 7800X3D или другой CPU с 3D-кэшем. А так – вероятно, на любую модель сокета AM5, что выйдет в ближайшие годы. Возможно, за исключением самых многоядерных и горячих.

На чем можно сэкономить без потери производительности?

На корпусе, блоке питания и твердотельном накопителе. Но экономия будет не слишком большая. Если не планируется апгрейд, то можно взять и более бюджетную материнскую плату.

Во что вложить дополнительные средства, если они есть, что заменить?

Процессор – на уже упомянутый Ryzen 7 7800X3D. А дальше – все деньги в видеокарту. Ну, можно еще SSD взять не терабайтный, а двухтерабайтный.

Какой к конфигурации стоит взять монитор?

Выбор монитора во многом зависит от личных предпочтений, но есть универсальная рекомендация для подобных конфигураций. QuadHD, около 27 дюймов, IPS, не изогнутый, Flicker-Free, с регулировкой по высоте и поддержкой технологии G-SYNC, хотя бы неофициальной. И не забудьте при покупке проверить дисплей на битые пиксели или покупайте его через интернет, чтобы при сохранении товарного вида, ярлыков и упаковки иметь возможность его вернуть, хоть это и технически сложный товар.

Не лучше ли собрать ПК на основе процессора Core i5-12400F, вложив больше денег в видеокарту?

Чтобы играть «здесь и сейчас» — возможно, лучше. Но на долгосрочный период конфигурация на основе сокета AM5 перспективнее. Сокет будет поддерживаться производителем на протяжении как минимум нескольких лет. Здесь можно вспомнить, например, апгрейды с Ryzen 5 1600x/2600 на Ryzen 7 5800X3D. Что-то подобное, вероятно, будет доступно и в случае AM5.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию на основе процессора AMD Ryzen 5 7500F можно собрать за 150 тысяч рублей, если в будущем планируется ее апгрейд. При этом даже в нынешнем виде сборка легко справится с любыми, даже самыми требовательными играми в разрешении QuadHD. А что вы думаете по поводу выбранных мной комплектующих? Что бы вы поменяли? Пишите в комментариях!

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