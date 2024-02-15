



Всем привет. С вами Zero, и это февральский выпуск ежемесячной рубрики «Народный ПК». В рамках этой рубрики я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях, которые можно собрать, имея на руках ту или иную сумму. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей. Напомню, что в соответствующей серии статей я рекомендую только новые комплектующие, которые можно приобрести в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Начнем, как обычно, с процессора. Здесь у нас три основных варианта — народные шестиядерники Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 или более новый Ryzen 5 7500F. «Семь тысяч пятисотый», впрочем, стоит сразу отбросить — материнские платы сокета AM5 довольно дороги, да и переплачивать за оперативную память стандарта DDR5 в обозначенном бюджете не слишком рационально. Полагаю, в качестве варианта по-умолчанию стоит выбрать Intel Core i5-12400F, благо, за месяц он подешевел почти на 500 рублей. Это энергоэффективный, холодный и достаточно производительный CPU, по сути, лишенный каких-либо серьезных недостатков. Конечно, на рынке присутствуют и более современные решения, но стоят они значительно дороже, а бутылочным горлышком конфигурации в игровых сценариях использования в любом случае выступает не процессор, а видеокарта. Соответственно, максимум средств разумно вкладывать именно в нее.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

Материнскую плату стоит брать на чипсете B660 или B760 — они оптимальны по соотношению стоимости и характеристик для процессоров сокета LGA 1700, не поддерживающих ручной разгон посредством увеличения множителя. Выбирайте плату исходя из того, сколько каких разъемов вам требуется. Из достаточно доступных по цене вариантов могу посоветовать, например, ASUS PRIME B660M-K D4. У данной МП есть пара слотов M.2 PCI-Express для скоростных твердотельных накопителей, да и подсистема питания приличная. Есть даже небольшой радиатор, хотя с Core i5-12400F он не нужен. Но, как говорится, лишним не будет. Можно взять и другую плату от ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock. Продукции других производителей в большинстве случаев стоит избегать, особенно если речь идет о китайских Noname-брендах. Кстати, если хотите сэкономить, можно взять и плату на чипсете H610, например, MSI PRO H610M-B DDR4. Но тонкая настройка оперативной памяти будет недоступна. Она, впрочем, большинству пользователей и не нужна – достаточно XMP-профиля на 3200 МГц.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Энергоэффективному шестиядерному процессору вроде Intel Core i5-12400F с лихвой хватит недорогого башенного кулера с несколькими тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором, лишь бы конструкция радиатора была адекватной, а вентилятор – не шумным. Хорошо подойдет кулер SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling, в ассортименте которой есть много доступных, но при этом высокоэффективных решений, причем не только в начальном и бюджетном ценовых сегментах, но и в более высоких. Наличествуют на рынке и альтернативы, например, от Deepcool, но стоят они дороже при схожей эффективности, а зачем платить больше? Лучше вложить дополнительные средства в комплектующие, напрямую влияющие на производительность системы.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) (2x16Gb KIT)

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В своих статьях я не устаю повторять, что современному игровому компьютеру нужно больше 16 гигабайт оперативной памяти – в идеале сразу 32 гигабайта. Такой объем ОЗУ позволит не беспокоиться по поводу того, что придется докупать дополнительные модули. Еще один аргумент сразу закупиться «оперативкой» — ее удорожание. Основные мировые производители чипов памяти DRAM и NAND — Samsung, Hynix и Micron, искусственно сократили объемы выпуска своей продукции, чтобы развернуть процесс ее удешевления вспять. И это удалось – эксперты прогнозируют, что ОЗУ и SSD в 2024-2025 годах подорожают на десятки процентов из-за превышения спроса над предложением.

Для сборки на основе процессора Intel Core i5-12400F предлагаю взять комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или около того. Такой набор ОЗУ можно считать оптимальным выбором с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, особенно если вы решите сэкономить и приобрести материнскую плату на чипсете H610. Отмечу, что китайских Noname-планок стоит избегать, благо, на рынке хватает и авторитетных, проверенных временем производителей, к которым можно отнести Kingston, G.Skill, Crucial, TeamGroup, Patriot, Silicon Power и многих других.

SSD: ADATA Legend 960 1 ТБ

У выбранной для сборки материнской платы два разъема для скоростных SSD, тем не менее, в качестве системного накопителя я рекомендую приобрести быструю модель объемом хотя бы 1 терабайт. Если вы купите полутерабайтный SSD, то свободное место на нем закончится очень быстро. Операционная система, программное обеспечение, буквально несколько игр, и все — больше ничего установить не получится. Более того, не удастся даже обновить некоторые игры без «танцев с бубном», поскольку для установки апдейтов часто требуются десятки гигабайт. Исходя из таких вводных, брать надо хотя бы терабайтный накопитель. Например, ADATA Legend 960 или XPG Blade S70 – это отличные SSD, пока еще предлагающиеся по адекватной цене. Впрочем, можно приобрести даже одну из качественных PCI-E 3.0 моделей с DRAM-буфером – разницу удастся заметить разве что в бенчмарках и при операциях длительного копирования.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Переходим к главному компоненту практически любой игровой сборки – графическому ускорителю. Надеюсь, через 1-2 месяца в 100-тысячный бюджет поместится уже RTX 4070, что маловероятно, или хотя бы AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами видеопамяти. А пока что придется довольствоваться GeForce RTX 4060 Ti. Возможностей этой видеокарты более, чем достаточно для того, чтобы комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, устанавливая максимальные графические настройки, но для QuadHD она уже слабовата, а для 4K не подходит вовсе. Впрочем, конфигурация ориентирована именно на FullHD. Трассировка лучей также доступна, хотя в ряде игр придется использовать опции DLSS и Frame Generation. Но изображение они не «замыливают», если не использовать агрессивный режим масштабирования Ultra-Performance. Благо, необходимости в этом нет. Frame Generation вообще можно охарактеризовать как бесплатную прибавку FPS, хотя недостаток в данном случае заключается в том, что эта технология хорошо работает только тогда, когда частота смены кадров и так не ниже хотя бы условно комфортной.

Блок питания: 700W Chieftec Element (ELP-700S)

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В бюджетном сегменте рынка блоков питания очень много решений низкого качества от сомнительных, а порой и от авторитетных производителей. Лучом света в этом темном царстве остается тайваньская компания Chieftec и еще несколько фирм, например, Deepcool и Zalman. Для сегодняшней сборки я предлагаю взять 700-ваттный блок питания – конечно, такая мощность в данном случае не нужна, даже с учетом солидного запаса сверху, но такой выбор позволит не менять БП при апгрейде ПК. Например, при установке более производительного и требовательного к питанию графического ускорителя одного из следующих поколений. Переплачивать за сертификаты 80 Plus, гарантирующие высокий КПД, за отстегивающиеся кабели и за подсветку я в данном случае считаю нерациональным. С базовыми функциями отлично справится и недорогой, но качественный БП уровня Chieftec Element ELP-700S, при этом он еще и достаточно тихий.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Разместить все перечисленное железо можно, например, в корпусе Phanteks MagniumGear NEO Air. Это современный, просторный, продуманный и стильно выглядящий кейс, по-умолчанию оснащенный двумя предустановленными вентиляторами – тихими, но достаточно эффективными. В таком корпусе можно собрать и гораздо более производительную и энергоемкую конфигурацию – с продуваемостью у него все отлично. Также среди преимуществ шасси отмечу отличную организацию пространства, высокое качество используемых компонентов и сборки, наличие пылевых фильтров и системы прокладки кабелей. В своей ценовой категории Phanteks MagniumGear NEO — один из лучших корпусов по совокупности характеристик, особенно с учетом подорожания ряда конкурентов.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

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Intel Core i5-12400F OEM Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT BASIC Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) (2x16Gb KIT) SSD ADATA Legend 960 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ Блок питания Chieftec Element ELP-700S 700 Вт Корпус Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Цены за прошедший месяц почти не изменились, соответственно, почти не изменилась и конфигурация за 100 тысяч рублей, представленная в рамках рубрики «Народный ПК». При выборе компонентов системы мне очень хотелось впихнуть в сборку более производительную видеокарту — AMD Radeon RX 7700 XT. Тем не менее, сделать этого не удалось бы без серьезной экономии на других важных компонентах. Надеюсь, удастся в следующем месяце – главное, чтобы весной снова не обвалился рубль. Что же касается сборки в текущем ее виде — она отлично подходит для FullHD-гейминга и позволяет запускать любые игры на максимальных настройках с комфортной частоты смены кадров. Причем даже с трассировкой лучей, хотя тут уже придется использовать технологии DLSS/Frame Generation.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности или почти без потери?

На корпусе, блоке питания, материнской плате и SSD. Но выгадать удастся максимум около 5 тысяч рублей, при этом вторичные характеристики ПК вроде удобства обслуживания или уровня шума пострадают.

Может, все-таки стоит максимально на всем сэкономить и купить RX 7700 XT?

Это допустимый вариант, но только для пользователей, которые понимают, на что идут. В качестве варианта по-умолчанию я бы его не рекомендовал.

А во что вложить дополнительные денежные средства, если они есть?

В графический ускоритель. Вместо RTX 4060 Ti стоит взять AMD Radeon RX 7700 XT. Или RTX 4070. А еще лучше — RTX 4070 Super. За свои деньги это отличная видеокарта по нынешним меркам.

Какие есть прогнозы по поводу курса рубля и цен на комплектующие?

За месяц цены почти не изменились – полагаю, что до второй половины марта рубль будет держаться, а вот дальше возможно его ослабление. Все будет зависеть от того, будут ли предприняты дополнительные меры для поддержания курса российской национальной валюты. Потому что срок действия нынешних мер истекает как раз в марте. А без поддержки, с учетом частичной экономической изоляции страны, рубль может снова упасть. Если же рубль падает, цены на комплектующие и цифровую технику растут. Проще говоря, окно для покупки компьютерного железа по адекватным ценам через месяц-два может закрыться.

То есть стоит покупать компьютер сейчас, а не ждать снижения цен?

Да, лучше покупать сейчас. Иначе можно дождаться не снижения цен, а их повышения.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать в середине февраля 2024 года за 100 тысяч рублей. Конфигурация мало отличается от январской, но это, с учетом того, как порой лихорадит курс рубля и цены на железо, скорее хорошо, чем плохо. В следующих материалах будут разобраны более бюджетные сборки, также планируется статья о заслуживающих внимания компьютерных корпусах. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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