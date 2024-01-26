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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)

Рассказываю о сбалансированной и достаточно производительной за свои деньги геймерской конфигурации, актуальной в наступившем 2024 году
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Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Тема сегодняшнего материала – недорогая по нынешним меркам геймерская сборка стоимостью 60 тысяч рублей. Посмотрим, можно ли, не превышая указанный бюджет, подобрать такие комплектующие, которые позволят комфортно проходить любые игры в разрешении FullHD. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM 

Процессор в этот раз предлагаю взять попроще, чем в январе – не Ryzen 5 5600, а более старый Ryzen 5 3600. Все ради того, чтобы вложить побольше денег в видеокарту – все же это главный компонент игровой конфигурации, оказывающий наибольшее влияние на ее производительность. Что же касается «три тысячи шестисотого» — конечно, в 2024 году этот CPU следует считать несколько устаревшим, но, во-первых, это шестиядерник, что немаловажно. И во-вторых, в будущем вы сможете заменить его на более производительную модель в рамках того же сокета AM4. Компания AMD по-прежнему продолжает его поддерживать, что подтверждается, например, выходом такого процессора как Ryzen 7 5700X3D. Сравнить Ryzen 5 3600 в играх можно с таким процессором, как Intel Core i5-10400.

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Что же касается разницы с «народным шестиядерником» Core i5-12400F, она составляет в разных играх от 15 до 30%. Но заметить такую разницу можно будет только при использовании видеокарты субфлагманского или флагманского сегмента — от RTX 4070 Ti и выше. С менее производительным GPU разница в FPS между разными процессорами будет значительно ниже. Проще говоря, вкладывать больше средств стоит в видеокарту, а не в процессор, хотя впадать в крайности, приобретая CPU с 4 и менее ядрами или совсем древние модели, тоже не стоит.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO 

На материнской плате традиционно уже для сборок за 60 тысяч рублей сэкономим — да, хотелось бы установить не самую простенькую модель, но важнее вложить дополнительные средства в комплектующие, напрямую влияющие на производительность. От материнской платы же нам требуются всего две вещи – совместимость с выбранным процессором и наличие разъема M.2 PCI-E для установки скоростного твердотельного накопителя. В идеале еще, конечно, нужна поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express, но бюджет не позволяет за нее переплачивать без экономии на других комплектующих. Выбранная же видеокарта хорошо работает и задействуя 8 линий PCI-E 3.0, а еще если покупать более дорогую материнскую плату, то придется брать более доступный графический ускоритель, что в любом случае негативно скажется на производительности сборки. Так что предлагаю в качестве варианта по-умолчанию одну из самых бюджетных МП сокета AM4 с портом M.2 — MSI A520M-A PRO.

Кулер: ID-COOLING SE-214 OEM 

Шестиядерным процессорам AMD, если их не разгонять, вполне хватит и боксовых кулеров, но грамотно выбранные системы охлаждения от сторонних производителей эффективнее, тише, а зачастую еще и дешевле. Взять, например, кулер SE-214 от китайской компании ID-Cooling. Его можно найти в продаже за 1400-2000 рублей в зависимости от комплектации, и он легко справится с отводом тепла от Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600. Это полноценный башенный кулер с приличной площади радиатором, оснащенным тепловыми трубками, а также 120-миллиметровым вентилятором. С «три тысячи шестисотым» он будет функционировать на средних, а не околомаксимальных оборотах, поэтому уровень шума будет комфортным. За такие небольшие по меркам 2024 года деньги – отличный выбор.

Оперативная память Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM 

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Как я не устаю напоминать в своих статьях, хорошей игровой конфигурации в 2024 году нужно 32 гигабайта оперативной памяти, причем набирать их желательно двумя модулями по 16 гигабайт. Если же изначально бюджет не позволяет раскошелиться на такую роскошь – стоит взять одну шестнадцатигиговую планку и при первой возможности докупить вторую. Какой именно модуль брать? DIMM DDR4, с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Такой выбор обеспечит сочетание низкой цены и высокой производительности. В дальнейшем докупите еще одну планку с такими же или похожими характеристиками – не обязательно той же фирмы и с теми же частотой и таймингами, хотя идеальный вариант, конечно – брать одинаковые модули, чтобы их было проще настраивать в BIOS, если тонкая настройка вообще подразумевается.

SSD: AData XPG SX8100 512 ГБ

И снова экономим. Я давно уже советую покупать основной твердотельный накопитель хотя бы на терабайт, потому что 500-512 гигабайт закончатся очень быстро. Вы успеете установить операционную систему, драйверы, программное обеспечение и буквально несколько игр – и уже будете думать, что бы вам удалить, чтобы инсталлировать еще одну игру. Но 60 тысяч рублей на момент написания статьи – это меньше 700 долларов, поэтому искать компромиссные решения приходится, выбирая буквально каждый компонент конфигурации. В данном случае предлагаю взять недорогой, но с неплохой производительностью SSD, например, AData XPG SX8100, а в будущем поменять его на двухтерабайтник или докупить второй SSD форм-фактора 2.5 дюйма SATA III. Но лучше, конечно, поменять на двухтерабайтник – последовательные скорости чтения и записи у SATA III в несколько раз ниже, чем у PCI-E даже третьей версии.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

А вот и бриллиант нашей сборки – видеокарта. Тот компонент системы, ради которого мы экономили на всем остальном. С гордостью сообщаю, что впервые в рамках рубрики «Народный ПК» мне удалось уместить в 60-тысячный бюджет (ну ладно, 61-тысячный) шестиядерный процессор и графический ускоритель AMD Radeon RX 7600. С ним вы сможете безоговорочно комфортно проходить любые игры на максимальных настройках. Да, абсолютно любые, даже Cyberpunk 2077, хотя, конечно, без трассировки лучей. Рейтрейсинг – это вотчина «зеленых», а не «красных» видеокарт, причем совершенно другого ценового диапазона. Что же касается RX 7600 – это хороший графический ускоритель начально-среднего игрового сегмента. В сценариях без трассировки лучей он опережает не только RX 6600 XT, но и NVIDIA GeForce RTX 4060, хотя последняя стоит даже немного дороже.

Блок питания: DeepCool PF500 500 Вт 

«На блоке питания экономить нельзя» — говорят многие опытные компьютерщики. На самом деле экономить конечно можно, но умеючи и зная меру. Приобретать Noname-БП китайского производства или их же, но с шильдиком какого-то бренда, например, ExeGate – действительно нельзя, если вы не хотите, чтобы ваш блок питания «крякнул», унеся за собой на тот свет материнскую плату. А вот приобретать для бюджетных игровых конфигураций недорогие модели проверенных производителей, таких, как Chieftec, Zalman и DeepCool – вполне разумная стратегия. Для нашей сборки хватит и 500-ваттного блока питания, хотя если вы найдете дешевле 4 тысяч рублей БП Chieftec на 600 или 650 Вт – лучше берите его. Запас, как говорится, карман не тянет.

Корпус: ACCORD 3407 Black 

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Последний в списке комплектующих – корпус. Нам понадобятся рейки, картон, канцелярский нож, скотч…нет, на шасси денег все-таки хватит, хотя в будущем стоит докупить хотя бы один вентилятор, чтобы поставить его сзади на выдув. Если хотите взять кейс, по-умолчанию оснащенный предустановленным вентилятором – обратите внимание на Tomahawk-S-BK-v4. В качестве же варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть ACCORD 3407. Модель, конечно, звезд с неба не хватает, но вполне подходит для бюджетной игровой конфигурации. Да и внешне смотрится гораздо симпатичнее, чем большинство шасси той же ценовой категории. Свободного места хватает, продувается ACCORD 3407 неплохо, минимальный набор пылевых фильтров есть – а что еще нужно? Ну да, металл, конечно, тонкий, но 3 тысячи рублей в 2024 году – было бы странно ожидать иного.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 3600 OEM

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Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214 OEM

Оперативная память

Patriot Viper Steel PVS416G320C6 DDR4 - 16ГБ 3200МГц, DIMM

SSD

AData XPG SX8100 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF500 500 Вт

Корпус

ACCORD 3407 Black

Процессор в январе выбран послабее, чем в январе – Ryzen 5 3600, а не 5600. Зато видеокарта – намного производительнее, AMD Radeon RX 7600 вместо 6600. Разница в выдаваемом FPS между ними велика и составляет в среднем 30%. Более того, RX 7600 превосходит и RX 6600 XT – примерно на 10%. И даже перегоняет более дорогую RTX 4060 в сценариях без трассировки лучей. Для сборки за 60 тысяч рублей это идеальный вариант. С «семь тысяч шестисотой» вы сможете комфортно играть в любые игры на максимальных настройках, пусть и без рейтрейсинга. В будущем же можно будет заменить процессор на более новый, недорого взяв на вторичном рынке Ryzen 5 5600. Лучше бы Ryzen 7 5700X3D, но для такого выбранная материнская плата явно слабовата.

FAQ (Вопросы и ответы)

Если бюджет меньше 60 тысяч, на чем можно сэкономить без потери производительности?

Практически ни на чем — на всем уже сэкономлено. Можно, конечно, взять корпус со встроенным блоком питания, выгадав еще пару тысяч рублей, но делать этого я категорически не рекомендую. Чаще всего встроенные БП отвратительного качества. Тот самый Noname-Китай, от приобретения которого я предостерегал ранее.

А во что вложить дополнительные средства если они есть, что поменять в сборке?

  1. Первым делом – процессор. Возьмите AMD Ryzen 5 5600.
  2. Во вторую очередь – SSD. Терабайтный ADATA XPG SX8200 Pro, например.
  3. Замените материнскую плату на модель с поддержкой PCI-E 4.0.
  4. Добавьте второй модуль оперативной памяти, а лучше купите сразу комплект из пары штук.
  5. Дальше возможны варианты. Корпус, видеокарта, блок питания.

На какой срок хватит описанной в статье конфигурации?

Серьезного запаса производительности у компьютера за 60 тысяч нет и быть не может, и в будущие игры в скором времени уже не получится комфортно играть на максимальных настройках. Но для высоких или средних сборка, вероятно, будет актуальна несколько лет.

Почему выбрана видеокарта RX 7600 с 8 линиями PCI-E, хотя материнская плата поддерживает только PCI-E 3.0, а не 4.0?

Банально не хватает денег на МП с поддержкой PCI-E 4.0 и парой слотов M.2. И RX 7600 с 8 линиями PCI-E 3.0 в любом случае будет лучше, чем, например, RX 6600 с любым количеством линий.

Какой можно взять монитор?

Универсальная рекомендация такова: 23-25 дюймов, IPS, FullHD, не изогнутый, с частотой обновления экрана 144+ Гц и поддержкой технологий адаптивной синхронизации. И, разумеется, Flicker-Free, но большинство современных мониторов и так избавлены от нежелательного мерцания подсветки. Регулировка высоты экрана – по желанию. Штука удобная, но за нее придется переплатить.

Какие прогнозы по поводу цен на комплектующие?

Думаю, до марта значительного падения курса рубля и повышения стоимости компьютерного железа не будет. А дальше возможно все, поскольку прекратит действовать указ президента об обязательной продаже крупными экспортерами части валютной выручки. Так что рубль может ослабнуть по отношению к доллару, а чем это чревато для рынка комплектующих – и так очевидно. И чуть не забыл – SSD и оперативная память будут дорожать на протяжении всего года почти наверняка. Из-за дефицита чипов DRAM и NAND, искусственно созданного производителями.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в январе 2024 года за 60 тысяч рублей, не обращаясь при этом ко вторичному рынку. Как оказалось – очень даже достойную. Связка шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 3600 и игровой видеокарты начально-среднего игрового сегмента AMD Radeon RX 7600 обеспечит комфортную частоту смены кадров в любых играх в разрешении FullHD – только не забудьте докупить вторую планку оперативной памяти. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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