Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших шестиядерных процессорах Intel и AMD, которые хорошо подойдут для игровых конфигураций ПК. Несмотря на то, что на рынке присутствуют и CPU с большим количеством ядер, именно шестиядерники сейчас являются наиболее востребованными и массовыми процессорами среди геймеров. Это подтверждает, например, статистика популярного сервиса Steam. В большинстве случаев связка «6 ядер плюс более производительная видеокарта» превосходит в играх связку «8 ядер той же архитектуры плюс более доступная и менее производительная видеокарта». Если взять конкретный пример, то Intel Core i5-12400F и RTX 4070 превзойдут в играх Intel Core i7-13700KF и RTX 4060 Ti. Процессоры с шестью производительными ядрами и несколькими энергоэффективными в рамках данного материала я тоже буду считать шестиядерными. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает сегодняшний список Ryzen 5 3600 – процессор уже несколько устаревший, но обладающий шестью полноценными ядрами, а также позволяющий в будущем перейти с него на более современный и производительный CPU в рамках сокета AM4, который компания AMD продолжает поддерживать. Разумеется, если позволяет бюджет, лучше приобрести хотя бы Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400F, но и «три тысячи шестисотый» не будет бутылочным горлышком, ограничивающим производительность системы в связке с графическими ускорителями уровня NVIDIA GeForce RTX 4060/RTX 4060 Ti или AMD Radeon RX 7600.

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По производительности в играх Ryzen 5 3600 можно сравнить с Intel Core i5-10400. Он уступает более современным CPU, но в большинстве случаев ограничивает частоту кадров в играх видеокарта, поэтому вкладывать максимум средств, если собирается игровой ПК, следует именно в нее. В будущем Ryzen 5 3600 стоит заменить на Ryzen 7 5700X3D или хотя бы Ryzen 5 5600 – в зависимости от бюджета, требований и пожеланий. Впрочем, возможно, рациональнее будет сразу перейти на новую платформу, если с момента покупки пройдет несколько лет.

Преимущества:

Весьма доступная цена

Выгодное соотношение стоимости и характеристик

Приемлемая производительность в играх

Невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения

Возможность будущего апгрейда в рамках сокета AM4

Недостатки:

По меркам 2024 года процессор следует считать устаревшим

Ощутимо уступает даже таким CPU, как Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, не говоря уж о более дорогостоящих и производительных

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AMD Ryzen 5 5600 – это один из двух «народных шестиядерников», которые я часто рекомендую в рамках статей ежемесячной рубрики «Народный ПК». В отличие от Ryzen 5 5500, он поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express. Что же касается игровой производительности — она мало отличается от Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. И, хотя последний все же смотрится несколько предпочтительнее, для «пять тысяч шестисотого» можно за меньшие деньги приобрести материнскую плату, да и сам CPU стоит дешевле конкурента. Также модель может похвастаться невысоким TDP, который, впрочем, ощутимо увеличивается в случае разгона. Оверклокинг позволяет достичь производительности 5600X, но тепловыделение при этом будет несколько больше, чем у «старшего брата». Напоследок стоит сказать, что важный плюс рассматриваемого процессора, как и в случае Ryzen 5 3600 – возможность будущего апгрейда с заменой его на CPU с 3D-кэшем, такой как Ryzen 7 5700X3D или Ryzen 7 5800X3D.

Преимущества:

Невысокая цена

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Скромное по нынешним меркам тепловыделение

Поддержка разгона, который позволяет увеличить производительность до уровня 5600X

Возможность замены на условный 5700X3D/5800X3D без смены сокета

Недостатки:

Оверклокинг значительно увеличивает TDP

Уступает по игровой производительности Intel Core i5-12400F

Intel Core i5-12400F — это еще один «народный шестиядерник». Он является одним из наиболее выгодных процессоров с точки зрения соотношения стоимости и характеристик, особенно если говорить не только о стоимости самого CPU, но и о том, во сколько обойдется вся сборка. Потому что материнские платы сокета AM5 и оперативная память стандарта DDR5 стоят достаточно дорого – но об этом позднее. Вернемся к «двенадцать тысяч четырехсотому». Это производительный, и при этом энергоэффективный и холодный CPU, предлагающийся по разумной цене, в отличие от его преемников. Приобрести Core i5-12400F на момент написания статьи можно менее, чем за 15 тысяч рублей, причем не на маркетплейсах, а в розничных магазинах. В пару к такому процессору можно смело устанавливать любой графический ускоритель вплоть до уровня RTX 4070 Super/Ti — такая связка позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики.

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Преимущества:

Один из лучших игровых шестиядерников в своем ценовом сегменте

Хорошая производительность как в игровых, так и в рабочих сценариях использования

Невысокое энергопотребление и тепловыделение

Поддержка дешевой DDR4 памяти

Недостатки:

Материнские платы сокета LGA 1700 стоят недешево

Мало перспектив для дальнейшего апгрейда, если не покупать дорогую МП с мощной подсистемой питания

AMD Ryzen 5 7500F – это шестиядерный процессор, который хорош всем, кроме стоимости совместимых с ним материнских плат, а также модулей и комплектов оперативной памяти DDR5. Именно из-за дороговизны платформы его пока редко рекомендуют для игровых конфигураций. А ведь по игровой производительности он обгоняет и Core i5-12400F и Core i5-13400F. Впрочем, архитектура у них одна, так что это не слишком удивительно. Гораздо более примечательно, что 7500F способен посоперничать с Core i5-13400F и в производительности в многопоточных рабочих приложениях, хотя у него только 6 ядер против 6 P-ядер и 4 E-ядер у решения Intel. Если бы не цены на материнские платы и ОЗУ, это был бы, вероятно, лучший CPU в своей ценовой категории, сейчас же его стоит брать скорее с прицелом на будущее, под прогнозируемый апгрейд в рамках платформы AM5. От Ryzen 5 7600 он отличается немного пониженной частотой и отсутствием встроенного графического ядра.

Преимущества:

Высокая производительность в работе и играх для шестиядерника

Адекватная стоимость

Малое энергопотребление и тепловыделение

Отличные перспективы для апгрейда — AMD будет долго поддерживать сокет AM5

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Недостатки:

Дорогие материнские платы и оперативная память

Нет поддержки DDR4 ОЗУ

AMD Ryzen 5 7600 мало отличается по производительности от Ryzen 5 7500F. Зато у него есть встроенное графическое ядро, что позволяет изначально собрать конфигурацию без видеокарты и докупить ее потом. Конечно, поиграть в современные требовательные проекты на «встройке» не получится, но для просмотра видеороликов и ряда старых игр ее хватит. В остальном преимущества и недостатки – те же самые, что и у «семь тысяч пятисотого». Причем если материнские платы сокета AM5, вероятно, будут дешеветь, особенно после выхода решений на новых чипсетах, то на удешевление оперативной памяти стандарта DDR5 рассчитывать не стоит. Дело в том, что основные мировые производители чипов DRAM и NAND, а именно Samsung, Hynix и Micron, искусственно ограничили объемы выпуска продукции, чтобы повысить цены на нее. В результате на рынке возник дефицит, и продлится он как минимум на протяжении всего 2024 года – эксперты ожидают подорожания ОЗУ и SSD на 20-50%.

Преимущества:

Высокий уровень производительности как в игровых, так и в рабочих сценариях использования

Наличие встроенного графического ядра

Невысокий TDP

Возможность в будущем заменить CPU в рамках платформы AM5

Недостатки:

Придется переплатить за материнскую плату и ОЗУ

Отсутствует поддержка стандарта DDR4

С «чистыми» шестиядерниками закончили — переходим к процессорам Intel с 6 производительными и несколькими энергоэффективными ядрами. И первый в списке — Core i5-13600KF с 6 P-ядрами и 8 E-ядрами. Его стоимость в российских магазинах выглядит несколько завышенной, да что уж там — сильно завышенной. Это уже не народный CPU, как Core i5-12400F. Но и уровень производительности он предлагает гораздо более высокий – как в играх, так и в многопоточных приложениях. Все-таки 14 ядер – это не 6, даже если часть этих ядер слабее остальных. Поэтому «тринадцать тысяч шестисотый» превосходит Core i7-12700K, Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7700X, причем в любых сценариях использования. Причем он еще и значительно экономичнее, чем Core i7 и Core i9.

Преимущества:

Высокая производительность в любых сценариях использования

Большое количество ядер — 6 производительных и 8 энергоэффективных

Отнюдь не столь высокий нагрев, как у старших CPU с 8 P-ядрами

Поддержка ручного разгона и тонкой настройки через BIOS

Недостатки:

Высокая стоимость

Возможно, лучше добавить средств и взять Core i7-13700KF

Intel Core i5-14600KF – это немного улучшенный вариант 13600KF с таким же количеством производительных и энергоэффективных ядер. По производительности он чуть-чуть лучше своего предшественника, и стоимость решения в магазинах вполне отражает такую концепцию, если добавить еще наценку за «новизну», пусть и формальную. Примечательно, что во многих играх «четырнадцать тысяч шестисотый» почти догоняет Ryzen 7 7800X3D, хотя стоит намного дешевле, в ресурсоемких же приложениях он перегоняет и его, и Ryzen 7 7700X. Пожалуй, сейчас это один из лучших CPU в своем ценовом сегменте…но примерно за 40 тысяч рублей можно приобрести Core i7-13700KF с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Если ориентироваться на долгосрочную перспективу, то он смотрится более интересно.

Преимущества:

Превосходная производительность как в работе, так и в играх

Суммарно 14 ядер и 20 потоков

Приемлемое энергопотребление и тепловыделение – воздушный суперкулер справится

Поддержка ручного оверклокинга – можно зафиксировать высокие частоты по всем ядрам

Недостатки:

Высокая цена, особенно в российских магазинах

За 40 тысяч рублей можно купить Core i7-13700KF, и такой вариант смотрится интереснее

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600X?

Ryzen 5 5500 – процессор, слишком урезанный по многим параметрам. Например, у него нет поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Что же касается Ryzen 5 5600X — его в большинстве случаев нет смысла покупать для игр, поскольку стоит он ощутимо дороже, чем 5600, предлагая при этом мизерную прибавку в производительности.

А Ryzen 5 5600X3D?

Его почти невозможно купить в официальной российской рознице.

Есть ли смысл покупать Core i5-14600KF? Может, лучше переплатить 5 тысяч и взять Core i7-13700KF?

Оба варианта имеют право на жизнь. На мой взгляд, действительно, лучше выбрать Core i7-13700KF, но статья посвящена процессорам с 6 производительными ядрами.

E-ядра вообще нужны для игр?

Как показывают тесты, скорее нет, чем да, но они во время гейминга берут на себя другие процессы. Если параллельно с игрой запущено много программ, E-ядра помогают.

То есть их отключение ухудшит производительность?

В большинстве случаев да – обозреватели и блогеры проводили соответствующие тесты. Отключать E-ядра имеет смысл только в тех случаях, когда игра не отличает их от P-ядер и нагрузка ложится на них, хотя P-ядра свободны. Но на современных версиях Windows 10 и Windows 11 такое встречается крайне редко.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 7 лучших шестиядерных процессорах для игр, актуальных в 2024 году, а точнее, о процессорах с 6 производительными ядрами, поскольку энергоэффективные не столь важны для гейминга. Несмотря на то, что главным компонентом любой игровой сборки является видеокарта, CPU тоже играет важную роль, и для того, чтобы комфортно играть в современные проекты, требуется как минимум шестиядерник на базе одной из относительно актуальных микроархитектур. А какой по вашему мнению лучший шестиядерный CPU за свои деньги? Пишите в комментариях!

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