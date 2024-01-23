



Всем привет. С вами Zero, и это рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых сборках в разных бюджетах. Сегодня мы поговорим о том, какую конфигурацию можно собрать в январе 2024 года, имея на руках 80 тысяч рублей. Подчеркну, что речь идет только о системном блоке, без монитора и периферии. Также есть еще одно ограничение – только новые комплектующие, без вторичного рынка. О сборке из б.у. компонентов в скором времени выйдет спецвыпуск рубрики. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

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Начнем, как обычно, с процессора. И здесь у нас два варианта – народные шестиядерники Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600. С учетом того, что второй стоит более, чем на 3 тысячи дешевле, при этом разница в производительности в играх далеко не столь значительна, предлагаю выбрать именно платформу AMD. Благо, компания продолжает поддерживать сокет AM4 – так, недавно в рамках выставки CES 2024 был анонсирован еще один процессор с 3D-кэшем — Ryzen 7 5700X3D. Частоты у него пониже, чем у 5800X3D, но значительно ниже и рекомендованная цена — 249 долларов против 359 у «старшего брата». Возможно, Ryzen 7 5700X3D вскоре станет популярным вариантом для апгрейда у обладателей ПК на платформе AM4.

Но вернемся к «пять тысяч шестисотому». В отличие от Ryzen 5 2600 и 3600, его нельзя назвать сильно архитектурно устаревшим – с видеокартой среднего ценового сегмента данный процессор будет смотреться более, чем уместно, не являясь узким местом связки и не ограничивая ее возможности. К дополнительным преимуществам рассматриваемого CPU можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения, а также возможность разгона. С помощью оверклокинга можно увеличить частоты процессора до уровня Ryzen 5 5600X. Правда, и TDP тогда ощутимо вырастет. В целом же, по соотношению стоимости и производительности, «пять тысяч шестисотый» сейчас – один из лучших процессоров на рынке.

Материнская плата: Gigabyte B550 GAMING X V2

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Сборка предусматривает возможность дальнейшего апгрейда, поэтому материнскую плату следует выбрать такую, чтобы после обновления BIOS можно было установить процессор AMD Ryzen 7 5700X3D, и конвертер питания не «закипел». Одна из самых доступных плат, удовлетворяющих этому условию — Gigabyte B550 GAMING X V2. Среди ее плюсов – приличная подсистема питания, защищенная от перегрева дополнительными радиаторами, форм-фактор ATX, поддержка PCI-E 4.0 и достойный комплект разъемов. Важно, что данная МП обладает двумя портами M.2 PCI-Express, что позволяет в будущем установить второй скоростной твердотельный накопитель. Одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного многим геймерам со временем начинает не хватать, особенно если играть во много проектов сразу, включая сетевые, и периодически возвращаться к уже пройденным играм. Подойдут и другие материнские платы на чипсете B550 с адекватной для восьмиядерного процессора подсистемой питания.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

AMD Ryzen 5 5600 – процессор далеко не самый горячий, особенно по современным меркам, если вспомнить 300-ваттные «печки». Этому шестиядернику вполне хватило бы и боксового кулера, но система охлаждения от стороннего производителя будет выгоднее, тише и эффективнее. Можно, например, выбрать одну из моделей китайской компании ID-Cooling – они в большинстве случаев отличаются весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Один из самых доступных вариантов — ID-COOLING SE-214-XT RING. Этот кулер легко справляется с отводом тепла от любых шестиядерных процессоров, если они функционируют не в режиме серьезного разгона. Средних размеров радиатор, тепловые трубки, эффективный, и при этом тихий на средних оборотах 120-миллиметровый вентилятор – конструкция достаточно простая, но себя оправдывающая.

Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)

Оперативная память в 2024 году может резко подорожать, как и твердотельные накопители. Три основных производителя чипов памяти DRAM и NAND – Samsung, Hynix и Micron, искусственно снизили объемы выпуска своей продукции, чтобы развернуть тренд на уменьшение цен. И у них получилось – по мнению многих аналитиков, рынок компьютерных комплектующих в ближайшие один-два года ожидает значительный дефицит памяти. В подобных условиях лучше сразу закупить необходимый объем ОЗУ, а именно – 32 гигабайта. Их с большим запасом хватает для любых игр, и, вероятно, будет хватать еще в течение нескольких лет.

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Набирать 32 гигабайта памяти следует двумя шестнадцатигиговыми планками – ради солидной прибавки пропускной способности подсистемы ОЗУ за счет активации двухканального режима. А вот четырехканального режима у нынешних десктопов нет, поэтому вариант с четырьмя модулями будет хуже, чем с двумя. В случае DDR4-3200 это, конечно, не страшно, а вот модули DDR5-7200, которые в паре успешно работают в заявленном режиме, в двух парах в большинстве случаев смогут работать только в режиме DDR5-6000 или DDR5-6400. Что же касается модулей памяти для нашей системы – берите любой комплект DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20 от адекватного бренда вроде Kingston, G.Skill, Patriot, Crucial, Silicon Power. И избегайте Noname-Китая.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ

SSD изначально советую взять хотя бы на терабайт – 500 ГБ хватит только для операционной системы, программного обеспечения и нескольких игр. В идеале бы вообще сразу стоило приобрести двухтерабайтник, но из-за ограничения по бюджету это нецелесообразно – пришлось бы сильно экономить на каких-то других комплектующих, в том числе, напрямую влияющих на производительность. Так что для начала можно обойтись терабайтником – можно взять или хорошую PCI-E 3.0 модель с DRAM-буфером или спорную PCI-E 4.0 с безбуферным контроллером. Среди безбуферных PCI-E 4.0 SSD уже есть и хорошие модели без значительных просадок скоростных показателей при длительных последовательных операциях, но стоят они дороже. Впрочем, в нашем случае конфигурация домашне-игровая, а в домашне-игровых сценариях использования хорошо проявляют себя практически любые SSD, за исключением самых дешевых и некачественных. Проще говоря, в большинстве случаев на практике разница между нашим ADATA XPG SX8200 Pro и условным Samsung 990 Pro будет на глаз незаметна. А увидеть ее получится лишь в бенчмарках, специализированных тестах и при операциях длительного копирования.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ или AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Дальше по плану у нас графический ускоритель. С учетом бюджета, есть два варианта, каждый со своими плюсами и минусами. Первый – это NVIDIA GeForce RTX 4060. «Зеленая» видеокарта немного послабее в сценариях без трассировки лучей, но зато ощутимо энергоэффективнее, а еще превосходит «красную» в сценариях с рейтрейсингом. Технологии DLSS 3/Frame Generation также работают ощутимо лучше, чем FSR. Поэтому лично я за RTX 4060. Но если вы вообще не планируете использовать ни трассировку лучей, ни DLSS 3/FG, и главное для вас – это «чистая» производительность, то RX 7600 смотрится предпочтительнее. К тому же, «семь тысяч шестисотую» можно найти на несколько тысяч рублей дешевле. Оба графических ускорителя позволяют комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD без трассировки лучей на максимальных или хотя бы высоких настройках, поэтому выбор здесь во многом становится делом личных предпочтений.

Блок питания: 600W DeepCool PF600

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Блок питания рекомендую взять с запасом под будущий апгрейд – хотя бы на 600 Вт. В бюджетном ценовом сегменте много некачественных моделей, но есть и бренды, которые держат планку. Это Chieftec, DeepCool, Zalman, Cooler Master и еще несколько. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю 600-ваттный DeepCool PF600 – это недорогой, но приличный блок питания с достойными по меркам сегмента электрическими характеристиками, а также невысоким уровнем шума. Впрочем, если найдете за те же или чуть большие деньги что-то из «Чифтеков» большей мощности, например, ELP-700S – тоже можно брать. Напомню, что сборка предусматривает возможность дальнейшего апгрейда до условной связки AMD Ryzen 7 5700X3D и NVIDIA GeForce RTX 5070. Новое поколение «зеленых» видеокарт, вероятно, выйдет во второй половине 2024 года или первой половине 2025.

Корпус: Zalman S3 Black

На корпус средств осталось не особенно много, но это не страшно – Full-Tower кейс с десятью вентиляторами для AMD Ryzen 5 5600 и RTX 4060 или RX 7600 не требуется. Будет достаточно добротного Midi-Tower шасси с продуманной организацией пространства, одной-двумя «вертушками» и посадочными местами для установки еще как минимум пары. Бонусами послужат наличие хотя бы минимального количества пылевых фильтров и базовой системы прокладки кабелей. Такой набор характеристик все еще возможно получить в ценовой категории до 4 тысяч рублей. Примером служит корпус Zalman S3 Black. По продуваемости он, безусловно, уступает Zalman I3, но последний и стоит дороже. Для нашей же конфигурации возможностей Zalman S3 будет вполне достаточно, разве что после апгрейда понадобится докупить еще пару 120-миллиметровых вентиляторов.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор AMD Ryzen 5 5600 OEM Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT RING Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT) SSD ADATA XPG SX8200 Pro 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ/AMD Radeon RX 7600 8 ГБ Блок питания 600W DeepCool PF600 Корпус Zalman S3 Black

Цены на компьютерные комплектующие за последний месяц особенно не изменились, поэтому и сборка по производительности осталась такой же, как и в декабре. В условиях нынешней нестабильности, когда не знаешь, сколько рублей будут давать за доллар через 3 месяца, это скорее хорошо, чем плохо. С рассмотренной конфигурацией вы сможете комфортно играть в любые проекты на максимальных настройках без трассировки лучей – даже в такие требовательные, как Cyberpunk 2077 с недавно вышедшим дополнением. Обладает сборка и хорошими перспективами для апгрейда – в будущем вы сможете заменить процессор на модель с 3D-кэшем, а видеокарту – на более современную и производительную, когда выйдут решения нового поколения.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем из комплектующих можно сэкономить без потери производительности в играх?

На материнской плате, корпусе и блоке питания, но тогда возможность для легкого апгрейда будет потеряна. Да и экономия выйдет, на самом деле, мизерной.

А что из железа заменить, если бюджет выше 80 тысяч?

Видеокарту – на RTX 4060 Ti, а лучше – на RTX 4070. Последняя позволит комфортно играть в большинство проектов уже в разрешении QuadHD, а не FullHD.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Общая рекомендация такая: диагональ 23-25 дюймов, FullHD, IPS или VA, скорее IPS. С частотой обновления экрана 144 Гц или выше. Не изогнутый, Flicker-Free, с поддержкой технологий адаптивной синхронизации.

Безопасно ли покупать комплектующие на маркетплейсах?

Не всегда — на таких площадках есть и сомнительные предложения. Хотя в большинстве случаев надежных продавцов можно распознать по отзывам. А Ozon часто и сам выступает в роли продавца железа для ПК. Я так купил RTX 4090 за 130 тысяч в феврале прошлого года.

Есть ли информация о том, какие компоненты ПК подешевеют или подорожают в ближайшие месяцы?

С вероятностью, близкой к 100%, в 2024 году будут стабильно дорожать твердотельные накопители и оперативная память. Из-за искусственного дефицита чипов, созданного Samsung, Hynix и Micron. Динамика цен на остальное железо будет зависеть в первую очередь от курсов валют.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о сбалансированной и производительной игровой конфигурации, которая отлично подойдет для FullHD-гейминга. С ней вы сможете играть на максимальных настройках практически в любые проекты, хотя, конечно, без трассировки лучей — с последней стабильные 60+ FPS не гарантированы. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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