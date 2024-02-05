Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какие игровые ноутбуки стоит обратить внимание в ценовом сегменте до 100 тысяч рублей в начале 2024 года. Разумеется, геймерский мобильный ПК за 100 тысяч будет менее производительным, чем грамотно собранная десктопная конфигурация в таком же бюджете, но у него есть свои преимущества – возможность играть в любом месте, причем без использования монитора, а также наличие аккумулятора, позволяющего использовать устройство вне дома или при отключении электроэнергии. Начну я статью с наиболее дорогих производительных моделей в заданном бюджете, а закончу более доступными. Поехали!

Важно! Сверяйте характеристики перед покупкой – у многих производителей разные модификации ноутбуков с сильно отличающимися спецификациями называются почти одинаково. Разница может быть буквально в одной цифре или букве.

15.6" Ноутбук ARDOR GAMING NEO G15-I7ND306

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Обычно я рекомендую избегать продукции брендов, принадлежащих российским торговым сетям, хотя у меня в свое время был ноутбук DNS с процессором Intel Core i5 (каким именно – не помню) и мобильной видеокартой NVIDIA GeForce 750M, и впечатления о нем были самые положительные. Ardor – это тоже бренд, принадлежащий DNS, переименованный Zet Gaming. И предлагающиеся под этим брендом ноутбуки обладают весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик. В частности, мне не удалось найти ни одного мобильного ПК с процессором Intel с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также графическим ускорителем RTX 4060 дешевле 100 тысяч рублей, за исключением ARDOR GAMING NEO G15-I7ND306.

Рассматриваемая модель оснащена производительным CPU Intel Core i7-12650H, а также мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 гигабайтами памяти. Также лэптоп может похвастаться наличием 16 ГБ памяти DDR5-4800 с возможностью увеличения этого объема и быстрым полутерабайтным твердотельным накопителем. Дисплей – FullHD IPS с частотой обновления 144 Гц. Проще говоря, по железу за свои деньги ноутбук очень и очень хорош. К сожалению, без минусов тоже не обошлось – к ним относятся не лучшие динамики, а также слабенькая, долго заряжающаяся аккумуляторная батарея. Система охлаждения тоже шумновата, но это общая проблема практически всех геймерских мобильных ПК.

Преимущества:

Производительные процессор и видеокарта

Отличный экран

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Возможность увеличения объема ОЗУ

Удобство управления подсветкой

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Недостатки:

Средненький звук

Низкая емкость батареи и длительная ее зарядка

15.6" Ноутбук GIGABYTE G5 KF

GIGABYTE G5 KF – еще один мобильный ПК с уже упомянутым графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4060. В ценовом сегменте до 100 тысяч рублей лэптопы с данной видеокартой – это лучший выбор, поскольку она значительно превосходит альтернативные варианты, и, что немаловажно, обладает 8, а не 4 или 6 гигабайтами памяти. А вот процессор у решения послабее, чем у рассмотренной ранее модели Ardor – у Core i5-12500H только 4 производительных ядра. Да, есть 8 энергоэффективных, но в играх они не особенно помогают. Зато бренд – более авторитетный и пользующийся большим доверием. По экрану все отлично — FullHD IPS 144 Гц. А вот память – DDR4-3200. Впрочем, большой разницы между ней и DDR5-4800 нет. Главное – что в будущем при желании вы сможете увеличить объем ОЗУ до 32 или даже 64 гигабайт. К недостаткам GIGABYTE G5 KF можно отнести плохой звук и не самую производительную, но при этом шумную систему охлаждения. Многие владельцы ноутбука рекомендуют использовать программу ThrottleStop во избежание перегрева.

Преимущества:

Отличная, с учетом бюджета, игровая видеокарта

FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

16 гигабайт памяти с возможностью увеличения до 64 ГБ

Быстрый фирменный SSD от GIGABYTE

Высокое качество сборки

Недостатки:

У процессора только 4 производительных ядра

Недостаточно мощная система охлаждения — часто встречаются жалобы на проблемы с перегревом

Плохой звук

15.6" Ноутбук MSI Bravo 15 C7VF-039XRU

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Следующий в списке — MSI Bravo 15 C7VF-039XRU. Видеокарта у него та же самая, что и у предыдущих ноутбуков (хотя установленный разными производителями уровень TGP может отличаться в широком диапазоне от 35 Вт до 115 Вт). А вот процессор – совершенно другой, AMD Ryzen 5 7535HS. Это ноутбучный CPU на базе архитектуры Rembrandt-R (Zen 3), обладающий 6 ядрами с поддержкой мультипоточности. Сразу предупрежу, что он слабее, чем CPU Alder Lake-H с 6 производительными ядрами. Впрочем, это не страшно – узким местом подобных систем в любом случае является графический ускоритель. Если вы планируете не только играть, но и работать, вам однозначно стоит смотреть в сторону ноутбуков с процессорами Intel, обладающих 10+ ядрами в сумме, а если только играть, то рассматриваемая модель вам вполне подойдет. К ее дополнительным плюсам можно отнести качественную систему охлаждения и возможность раскрытия крышки на 180 градусов, а к минусам – необходимость в ряде случаев танцевать с бубном, обновляя BIOS и устанавливая операционную систему и драйвера, поскольку процесс этот тут сопряжен с некоторыми нюансами. Так что вариант скорее для компьютерных энтузиастов, чем для массового потребителя.

Преимущества:

Высокая производительность в играх

Адекватная стоимость

Качественная система охлаждения

Отличный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

Крышка с возможностью открытия на 180 градусов

Недостатки:

Возможность столкнуться с проблемами при установке ОС и драйверов

Не самый производительный (зато с 6 полноценными ядрами) процессор

16" Ноутбук GIGABYTE G6 MF

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Переходим к мобильным ПК с менее производительными графическими ускорителями, чем RTX 4060. Мобильная RTX 4050 – тоже вполне приличная видеокарта, в особенности для нетребовательных онлайновых и сессионных игр. Разница в количестве CUDA-ядер между моделями невелика – 3072 против 2560. А рабочие частоты у младшей версии при равном (35-115 Вт) TGP даже повыше. Серьезным минусом мобильной «четыре тысячи пятидесятой» можно считать разве что наличие 6, а не 8 гигабайт видеопамяти.

Но перейдем непосредственно к следующему ноутбуку. GIGABYTE G6 MF – модель не совсем типичная. Она оснащена 16-дюймовым экраном с нестандартным соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 на 1200 пикселей. Когда-то такие дисплеи (мониторов, а не лэптопов) были довольно популярны, но со временем их почти полностью вытеснил формат 16:9. Что же касается железа — G6 MF базируется на современном CPU Intel Core i5-13500H с 4 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными без оной. По оперативной памяти и SSD тоже все хорошо – 16 гигабайт DDR5-4800 и 512 гигабайт соответственно. Для апгрейда подсистемы памяти имеющиеся модули придется заменить – слотов SO-DIMM только два и оба заняты. Еще один минус – система охлаждения. Ноутбук работает на грани перегрева, поэтому для комфортного гейминга в некоторых случаях лучше использовать ПО ThrottleStop.

Преимущества:

Хороший уровень производительности в играх

Шикарный FullHD+ IPS дисплей с частотой обновления 165 Гц

Богатый комплект разъемов и интерфейсов

Высокое качество компонентов и сборки

Недостатки:

Работа на грани перегрева в режиме по-умолчанию

Не получится добавить памяти – только заменить старые модули

15.6" Ноутбук GIGABYTE G5 MF

Рассмотрим еще один ноутбук от GIGABYTE — сейчас они обладают весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. G5 MF – это лэптоп более «обычный», нежели предыдущий – с 15.6-дюймовым FullHD IPS экраном с частотой обновления 144 Гц. Процессор здесь установлен чуть послабее, Core i5-12500H, но это отнюдь не критично, особенно с учетом того, что G5 MF стоит на 5 тысяч дешевле, чем G6 MF. Видеокарта – та же самая, ноутбучная версия RTX 4050 (а десктопная пока и не вышла) с 6 гигабайтами видеопамяти. По оперативной памяти и SSD – все стандартно. Полагаю, на момент написания статьи это один из лучших игровых ноутбуков стоимостью до 80 тысяч рублей, а возможно, и лучший, если рассматривать только брендовые модели, предлагающиеся в крупных сетевых магазинах и не смотреть в сторону Noname-Китая и сомнительных предложений на маркетплейсах. Недостатки стандартные – не самая эффективная система охлаждения и сопутствующий перегрев.

Преимущества:

Высокая производительность

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Качественный FullHD IPS экран с частотой обновления 144 Гц

Хороший звук после установки ПО DTS X Ultra

Недостатки:

Посредственная система охлаждения — рекомендуется использовать ПО ThrottleStop

Встречаются бракованные аккумуляторы с ресурсом значительно ниже заявленного – это гарантийный случай

15.6" Ноутбук ASUS TUF Dash F15 FX517ZC-HN098

Дальше у нас идут ноутбуки с видеокартами, оснащенными только 4 гигабайтами памяти. По возможности советую их избегать — такого объема в 2024 году явно мало для комфортного гейминга. Даже 6 гигабайт видеопамяти – это уже на грани. Если вы играете только в нетребовательные проекты вроде Counter Strike 2, League of Legends, Overwatch, DOTA 2 и подобных, вам, конечно, хватит и 4 гигабайт, но лэптопы с RTX 4050 стоят не сильно дороже – лучше обратить внимание на них.

Впрочем, у ASUS TUF Dash F15 FX517ZC-HN098 есть свои преимущества – например, отличный процессор Intel Core i7-12650H с 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами. По оперативной памяти и SSD также все хорошо — 16 гигабайт DDR5-4800 и 512 ГБ соответственно. ОЗУ здесь, кстати, в большинстве случаев набрана одной планкой – советую в дальнейшем установить еще одну для активации двухканального режима. Экран – стандартно для хороших игровых ноутбуков, FullHD IPS 144 Гц. Из минусов стоит отметить чрезмерный нагрев процессора и малое количество USB-разъемов.

Преимущества:

Отличный процессор

Высококачественный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

Возможность увеличения объема ОЗУ

Удобная клавиатура с подсветкой

Недостатки:

Маловато USB разъемов

Система охлаждения могла бы быть лучше

17.3" Ноутбук MSI GF76 Katana B12UCX-1005XRU

И последний на сегодня мобильный ПК — MSI GF76 Katana B12UCX-1005XRU. Стоит сразу сказать, что этот вариант подходит только для нетребовательных игр, поскольку мобильную RTX 2050 сложно было назвать производительной видеокартой даже на момент ее выхода, сейчас же модель тем более относится к начальному игровому сегменту. Остальное железо тоже слабовато на фоне рассмотренных ранее моделей – ну да, процессор более-менее нормальный, но оперативной памяти только 8 гигабайт, да и емкость накопителя ограничена 256 гигами – в 2024 году это просто ничто. Для ресурсоемких проектов такой ноутбук брать точно не стоит, а вот для нетребовательных сессионных и онлайновых игр он подойдет, хотя в будущем в любом случае стоит докупить оперативной памяти и заменить SSD на более емкий.

Преимущества:

Низкая по меркам игровых ноутбуков цена

Приличный CPU с 4 производительными и 4 энергоэффективными ядрами

Хороший 17.3-дюймовый FullHD IPS экран с частотой обновления 144 Гц

Высокое качество сборки

Недостатки:

Слабенькая по современным меркам видеокарта

Мало оперативной памяти

Емкость накопителя – всего 256 ГБ

FAQ (вопросы и ответы)

Что лучше приобрести для гейминга – компьютер или ноутбук?

Если вы планируете играть только дома и всегда на одном месте, то, конечно, компьютер – он будет и производительнее, и значительно тише. Ноутбук – это вариант для людей, которые живут «на два города», часто ездят на дачу или просто любят играть и работать то в одной комнате, то в другой. Главное преимущество лэптопа – именно в мобильности. Дополнительное – в возможности использовать устройство на протяжении нескольких часов без доступа к электрической сети.

Что за набор цифр и букв у многих ноутбуков после основного названия модели?

Код модификации. На него важно обращать внимание, поскольку одна и та же модель в разных вариантах исполнения может оснащаться различными комплектующими.

Что можно заменить или проапгрейдить, купив игровой мобильный ПК?

Это зависит от конкретной модели. Процессор или видеокарту вы не замените точно, а вот установить дополнительный твердотельный накопитель или добавить оперативной памяти часто можно.

Есть ли игровые ноутбуки, которые не перегреваются, не работают на грани перегрева и не шумят как самолет?

Да, но такие встречаются редко, и, как правило, стоят дороже своих горячих и громких собратьев. Так что придется или переплачивать, или мириться с перегревом и шумом, или использовать программу ThrottleStop, снижая параметры PL1 и PL2 процессора, пусть и ценой небольшого уменьшения производительности.

Удобно ли играть на клавиатуре лэптопа и тачпаде?

Лично для меня – нет. Но многим геймерам ноутбучная клавиатура кажется удобной. По поводу тачпада мнение в игровом сообществе однозначное – играть неудобно, лучше использовать мышь.

Подешевеют или подорожают игровые ноутбуки в России ближайшие месяцы?

Скорее всего, весной подорожают – указ президента об обязательной продаже частью компаний валютной выручки вряд ли будет продлен. А значит, рубль может ослабнуть по отношению к доллару и евро. Ослабление же российской национальной валюты всегда ведет к удорожанию компьютерных комплектующих и цифровой техники.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи заслуживающих внимания игровых ноутбуках, актуальных в 2024 году. Некоторые из них хорошо подходят для любых игр, включая наиболее ресурсоемкие, другие же стоит покупать разве что для нетребовательных проектов. А что вы думаете по поводу рассмотренных в рамках материала мобильных ПК? И считаете ли вы разумным приобретение игрового лэптопа или полагаете, что геймерских ноутбуков не бывает? Пишите в комментариях!

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