Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших игровых графических ускорителях среднего и более высоких ценовых сегментов, которые можно приобрести в 2024 году, а также об их преимуществах и недостатках. Начну я с флагманской видеокарты – NVIDIA GeForce RTX 4090, а дальше перечислю более доступные, включая недавно анонсированные RTX 4000 Super. Но хватит предисловий, поехали!

NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ

реклама





Открывает сегодняшний список мечта геймеров, суперфлагман NVIDIA – RTX 4090. Вопреки ранним утечкам о невероятном TGP, равном 600 Вт, видеокарта прекрасно обходится и 450 Вт, при этом системы охлаждения большинства модификацией проектировались именно с прицелом на 600. Поэтому «четыре тысячи девяностые» в большинстве случаев оказались даже холоднее и тише флагманских видеокарт предыдущего поколения, хотя тяжелее и габаритнее. Такой графический ускоритель влезет далеко не в каждый корпус – стоит заранее убедиться в совместимости как с шасси, так и с блоком питания. А еще не пренебрегайте входящим в комплект держателем, иначе слот PCI-Express на материнской плате со временем может провиснуть.

Поговорим о производительности RTX 4090. Если кратко, прирост по сравнению с предыдущим поколением – колоссальный. В разрешении 4K он составляет 55-75% по сравнению с RTX 3090 в зависимости от сценария использования. А вот в FullHD он намного меньше, 20-30%. Впрочем, покупать «четыре тысячи девяностую» можно и для такого разрешения – ради высоких максимальных цифр FPS и отсутствия ощутимых просадок. RTX 4090 – это настоящий прорыв, как благодаря новой микроархитектуре, так и благодаря техпроцессу TSMC. Это первая видеокарта, выдающая более 60 кадров в секунду во всех играх в разрешении 4K, причем даже с трассировкой лучей – разве что в Cyberpunk 2077 приходится использовать технологию DLSS 3/FG.

Преимущества:

Высочайший уровень производительности в играх

Отлично подходит не только для гейминга, но и для работы в ресурсоемком ПО

24 гигабайта быстрой и холодной видеопамяти

Поддержка новейших технологий DLSS 3/Frame Generation, дающих бесплатную прибавку производительности во многих играх без ухудшения качества изображения

Невысокий уровень шума по меркам флагманских видеокарт

реклама





Недостатки:

Неподъемная для многих геймеров стоимость

Внушительные габариты – совместима далеко не со всеми корпусами

Требуется мощный и качественный блок питания

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 ГБ

RTX 4080 Super еще не поступила на прилавки российских магазинов, но исходя из ее характеристик, а также данных инсайдеров, можно предположить, что она будет на 5-15% производительнее оригинальной RTX 4080 в различных сценариях. При этом ее стоимость на первых порах традиционно будет сильно завышена, но со временем упадет. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – они не отличаются от классической версии. Стоит ли покупать RTX 4080 Super? Если бюджет не позволяет приобрести RTX 4090, а играть в разрешении 4K хочется, то да. Если же RTX 4090 купить все же удается, пусть и на пределе финансовых возможностей, вероятно, лучше взять флагманскую видеокарту – все-таки это совершенно другой уровень, 16384 CUDA-ядер против 10240.

Преимущества:

Высокая производительность, достаточная не только для QuadHD, но и для 4K-гейминга, хотя в ряде случаев придется активировать DLSS 3/FG

Адекватное с учетом характеристик энергопотребление и тепловыделение

Невысокий уровень шума (если выбирать правильные модификации)

16 гигабайт быстрой видеопамяти

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation

Недостатки:

На старте продаж будет предлагаться по завышенной цене

Значительные габариты

Может быть менее выгодной по «стоимости одного FPS», чем RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ

реклама





До выхода Super-видеокарт RTX 4000, NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ была единственной моделью Ada Lovelace за исключением RTX 4090, которую можно было бы рекомендовать для 4K-гейминга, пусть и с оговорками. И она по-прежнему пригодна для такого сценария использования, хотя еще раз подчеркну, что «четыре тысячи девяностая» на голову выше – разница в частоте смены кадров между этими видеокартами в разрешении 4K в разных играх составляет до 25-45%. Впрочем, разница в цене в нынешних условиях еще выше. А ведь год назад RTX 4090 можно было приобрести за 130-160 тысяч, а RTX 4080 за 95-110 тысяч. Увы, курс рубля с тех пор сильно просел.

Уровень TGP у RTX 4080 значительно ниже, чем у суперфлагмана – «всего» 320 Вт, при этом многие производители используют для данной видеокарты такую же или примерно такую же систему охлаждения, как и у старшей. Проще говоря, вы легко можете выбрать среди представленных на рынке модификаций тихий и холодный вариант, хотя в таком случае он будет весьма габаритным. Напоследок отмечу, что карта превосходит RTX 3090/3090 Ti и на 5-10% уступает AMD Radeon RX 7900 XTX в сценариях без трассировки лучей, но значительно обгоняет ее, если активировать рейтрейсинг. Покупать RTX 4080 можно как для 4K-гейминга, так и ради более высокого FPS в QuadHD или даже FullHD – благо, мониторов с повышенной герцовкой и поддержкой технологий адаптивной синхронизации на рынке хватает.

Преимущества

Отличный уровень производительности для QuadHD-гейминга и хороший – для 4K

Достойная энергоэффективность

16 ГБ скоростной памяти GDDR6X

Легко подобрать тихую и холодную модификацию

Поддержка технологий DLSS 3/FG

Недостатки

Высокая стоимость

Внушительные габариты

Значительно уступает RTX 4090 по производительности

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ

реклама





Как сообщают авторитетные ресурсы TechPowerUp и Tom’s Hardware, RTX 4070 Ti Super не так уж сильно превосходит по производительности обычную RTX 4070 Ti – в большинстве игр разница составляет всего 6-7%. Главным преимуществом новинки здесь выступает скорее увеличенный объем видеопамяти – если 12 гигабайт для разрешения 4K явно маловато, то 16 гигабайт в подавляющем большинстве случаев достаточно. Кстати, до RTX 4080 новинка не дотягивает 10-11%. Со временем обновленная модель полностью заменит стандартную RTX 4070 Ti в продаже, и рекомендованная цена у них также одинаковая – 799 долларов США. Но не стоит надеяться, что ритейлеры сразу начнут продавать новенькую видеокарту по цене старой. В российской рознице она наверняка будет стоить дороже 100 тысяч рублей. При этом модель вполне можно рассматривать как хороший вариант для «бюджетного» 4K-гейминга. Для большинства игр в этом разрешении производительности ей хватит, а где не хватит – на помощь придут технологии DLSS 3/Frame Generation.

Преимущества

Хороший уровень производительности – ультимативный для QuadHD и неплохой для 4K

Наличие 16 ГБ быстрой видеопамяти (в отличие от базовой RTX 4070 Ti, там только 12)

Со временем полностью заменит RTX 4070 Ti по той же рекомендованной цене

Поддерживает технологии DLSS 3/FG – они будут особенно полезны в разрешении 4K

Недостатки

На старте продаж будет стоить гораздо дороже рекомендованной цены

Прирост производительности мог бы быть больше

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ

После выхода Super-версии базовая RTX 4070 Ti начнет постепенно исчезать из магазинов – ее производство или уже прекращено, или будет прекращено в скором времени по мере исчерпания запасов соответствующих компонентов. Скорее всего, приобрести эту видеокарту можно будет по акции или со скидкой – магазины часто таким образом избавляются от остатков товаров. Для разрешения 4K я бы RTX 4070 Ti не рекомендовал – несмотря на то, что на момент написания статьи она предлагается ритейлерами примерно за 90 тысяч рублей, это скорее вариант для беспроблемного, максимально комфортного QuadHD гейминга. Для 4K у решения банально маловато видеопамяти – в некоторых играх это абсолютно не важно, в некоторых – умеренно важно, а в некоторых – критично. Если планируете играть в 4K, то берите хотя бы RTX 4070 Ti Super, а лучше – еще более производительный графический ускоритель. А вот для QuadHD и FullHD рассматриваемая видеокарта – вариант практически ультимативный.

Преимущества

Отличный вариант для QuadHD-гейминга, и, тем более, для FullHD-гейминга

Хорошая энергоэффективность для видеокарты субфлагманского или продвинутого среднего сегмента

Часто есть потенциал для разгона (до 5-15% FPS)

Ощутимо превосходит RTX 3090 при 60-70% от ее TGP

В скором времени можно будет «поймать» по акции или со скидкой

Недостатки

Высокая стоимость в магазинах РФ на момент написания статьи

Не лучший вариант для 4K-гейминга

Наличие только 12 гигабайт видеопамяти – и это при рекомендованной цене в 800 долларов

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ

RTX 4070 Super не вытеснит обычную RTX 4070 – видеокарты будут предлагаться параллельно. Пожалуй, по соотношению стоимости и производительности сейчас это одна из наиболее привлекательных моделей на рынке, если говорить о ценовой категории от 50 до 100 тысяч рублей. Супер-версия «четыре тысячи семидесятой» превосходит базовую на внушительные 13-16% в зависимости от разрешения экрана, при этом уступая RTX 4070 Ti всего 6-8%. Кому можно посоветовать эту видеокарту? Пожалуй, всем геймерам, не планирующим играть в разрешении 4K. Модель вышла просто отличной – с энергопотреблением и тепловыделением у нее также нет никаких проблем, поскольку речь идет о показателе в 220 Вт. В 2 с лишним раза меньше, чем у RTX 4090.

Преимущества

Привлекательное соотношение цены и характеристик

Хорошо подходит для разрешений QuadHD и FullHD

Приемлемая стоимость в российских магазинах

Превосходит RTX 4070 на 13-16% в разных играх

Недостатки

Только 12, а не 16 гигабайт видеопамяти

Завышенная стоимость некоторых модификаций

NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ

Базовая версия NVIDIA GeForce RTX 4070 теперь смотрится далеко не столь выгодным приобретением, как до выхода RTX 4070 Super. Тем не менее, она все еще является хорошим вариантом для того, чтобы играть в разрешении QuadHD и отличным – чтобы играть в FullHD. Если вы совершенно точно не готовы отдавать за графический ускоритель больше 65-70 тысяч рублей, но хотите комфортно играть в современные игры с трассировкой лучей, пусть и не в 4K разрешении, то «четыре тысячи семидесятая» выглядит как один из оптимальных вариантов, хотя лучше, конечно, доплатить и взять RTX 4070 Super. Очень уж хорошую она предлагает прибавку к производительности. Что же касается энергопотребления и тепловыделения обеих этих видеокарт – по меркам современных «печек» они достаточно скромные.

Преимущества

Хорошо подходит для QuadHD- и FullHD гейминга

Невысокий по меркам сегмента TGP

Возможность увеличить производительность при помощи разгона

Обилие модификаций на рынке

Недостатки

Стоимость в магазинах на текущий момент высоковата

Мало памяти и производительности для 4K-гейминга

AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ

AMD Radeon RX 7800 XT – это видеокарта для тех геймеров, которых не интересует трассировка лучей. По производительности в сценариях без трассировки она примерно равна Radeon RX 6900 XT, превосходит RTX 4070 на 15-20%, но отстает от RTX 4070 Ti на 10%. При этом стоит новинка чуть меньше базовой версии «четыре тысячи семидесятой». Наиболее адекватный сценарий ее использования – гейминг в разрешении QuadHD без рейтрейсинга. Для ресурсоемких проектов в 4K карта все-таки слабовата, хотя если вы намерены играть в нетребовательные игры в этом тяжелом для GPU разрешении, то RX 7800 XT вполне подойдет. Преимуществом по сравнению с рядом конкурентов в данном случае является наличие 16 гигабайт видеопамяти – они способны продлить жизнь видеокарте.

Преимущества:

Достаточная для QuadHD и избыточная для FullHD производительность

Огромный по меркам сегмента запас видеопамяти — 16 ГБ

Адекватная стоимость

Неплохая энергоэффективность

Недостатки:

Плохо подходит для гейминга с трассировкой лучей

Технология FSR 3 работает хуже, чем DLSS 3/FG от NVIDIA

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

AMD Radeon RX 7700 XT – еще одна заслуживающая внимания «красная» игровая видеокарта. Если ваш бюджет на графический ускоритель – около 50 тысяч рублей, то «семь тысяч семисотая», вероятно, лучший вариант. В играх с трассировкой лучей она громит RTX 4060 Ti и лишь на 5-10% отстает от RTX 4070. Если же говорить о сценариях без рейтрейсинга, то новинка на 20-30% производительнее, чем RTX 4060 Ti, а еще обладает 12, а не 8 гигабайтами видеопамяти, при этом стоит она в российских магазинах не сильно дороже. Вообще, разница в рекомендованной стоимости между RX 7700 XT и RX 7800 XT составляет всего 50 долларов, и в подобных «идеальных условиях в вакууме» старшая модель смотрится явно привлекательнее. Но в отечественной рознице разрыв в цене намного больше, и RX 7700 XT – один из самых выгодных вариантов в своем ценовом сегменте.

Преимущества:

В большинстве случаев позволяет комфортно играть в разрешении QuadHD без рейтрейсинга и легко справляется с режимом FullHD

12 гигабайт видеопамяти

Привлекательное соотношение стоимости и характеристик

Обгоняет RTX 4060 Ti в любых режимах при не самой большой разнице в цене

Недостатки:

Плохо подходит для гейминга с трассировкой лучей – разве что в разрешении FullHD

Технология FSR 3 реализована пока далеко не идеально

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti предназначена в первую очередь для того, чтобы играть в разрешении FullHD — это несложно понять даже просто взглянув на ее спецификации и увидев там 8 гигабайт видеопамяти. Модель нельзя назвать особенно удачной – если не использовать технологии DLSS 3/Frame Generation, она уступает не только RTX 3070 Ti, но и даже обычной RTX 3070. Тем не менее, комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD она все-таки позволяет, причем даже с трассировкой лучей. Да, в ресурсоемких играх вроде Cyberpunk 2077 придется использовать технологии масштабирования кадров, но, если не включать режим Ultra-Performance, картинку это не портит. Только не забудьте, что у RTX 4060 Ti лишь 8, а не 16 линий PCI-Express, поэтому ее желательно устанавливать в материнские платы с поддержкой четвертой версии данного интерфейса.

Преимущества

Позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD

Скромный TGP

Невысокий уровень шума

Поддержка технологий DLSS 3/FG

Недостатки

Стоимость выглядит несколько завышенной

Сильно урезанные характеристики по сравнению с RTX 4070

FAQ (Вопросы и ответы)

Где RTX 4060 и RX 7600?

В прошлой статье – их можно найти в розничных сетях дешевле 35 тысяч рублей.

А почему нет RTX 3070 и RTX 3070 Ti?

Их сложно найти в продаже, а еще у них нет поддержки DLSS 3/FG и хуже энергоэффективность, чем у Ada Lovelace. Но если технологии масштабирования и энергопотребление вас не интересуют, и вы найдете одну из этих видеокарт по «вкусной» цене – можно брать.

Почему в списке так мало видеокарт AMD Radeon?

Из-за того, что большинство геймеров, покупая видеокарту продвинутого среднего, субфлагманского или флагманского сегмента, ожидают, что смогут комфортно играть с трассировкой лучей. А в сценариях с рейтрейсингом «красные» видеокарты значительно уступают «зеленым». Да и технология FSR 3 работает куда хуже, чем DLSS 3/Frame Generation.

Автор фанат Intel/NVIDIA и предвзято относится к AMD?

Нет, я отношусь к AMD с большим уважением. У компании есть отличные процессоры и видеокарты. Среди бюджетных CPU назову, например, народный шестиядерник Ryzen 5 5600, который почти не уступает Core i5-12400F, а стоит значительно дешевле. Среди дорогих – Ryzen 7 7800X3D. Это один из лучших игровых процессоров. Среди видеокарт – Radeon RX 7600. За свои деньги – очень хороший вариант для FullHD-гейминга. Также отмечу, что огромная заслуга AMD в том, что, выпустив процессоры Ryzen, она вывела рынок CPU из стагнации. Если бы не AMD, возможно, Intel по-прежнему клепала бы процессоры с 4 ядрами и 8 потоками.

Есть ли информация, когда выйдет RTX 4050?

Пока нет, нет даже заслуживающих доверия слухов. Но исходя из логики, NVIDIA нужно выпустить ее в этом году или не выпускать вообще.

А что по поводу нового поколения видеокарт, RTX 5000?

Графические ускорители RTX 5000 ожидаются в конце 2024 года или в первой половине 2025. При этом столь значимого прироста производительности, как при переходе от RTX 3000 к RTX 4000, вероятно, не будет.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания видеокартах стоимостью более 35 тысяч рублей, актуальных в 2024 году – от ультимативно-флагманской RTX 4090 до ориентированной на FullHD-гейминг RTX 4060 Ti. Некоторые интересные модели сюда не попали – статья и так вышла объемной. Тем не менее, надеюсь, что каждый геймер сможет подобрать себе вариант по вкусу. А какой графический ускоритель установлен в вашем игровом ПК и почему именно он? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)

ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил

Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD

И другие материалы