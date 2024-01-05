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ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

Рассказываю о доступных геймерских графических ускорителях, заостряя внимание на их плюсах и минусах
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших игровых видеокартах в ценовом сегменте до 35 тысяч рублей, актуальных в 2024 году. Некоторые из них можно назвать игровыми лишь условно, другие же позволяют играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках с комфортной частотой смены кадров – выше 60, а иногда и значительно выше. Начну я с верхней границы обозначенного бюджета, а закончу более доступными решениями. Но хватит предисловий, поехали!

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Открывает сегодняшний список новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, оснащенная 8 гигабайтами быстрой GDDR6 памяти. Модель вышла в середине 2023 года и снискала немало критики со стороны как обозревателей, так и геймеров – прирост производительности по сравнению с решением предыдущего поколения, RTX 3060, оказался не особенно значительным. Возмутило игровое сообщество и урезание количества доступных линий PCI-Express с 16 до 8 – увы, но теперь это стандартная практика для бюджетных графических ускорителей.

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Значит ли все это, что RTX 4060 – плохая видеокарта? Вовсе нет! Во-первых, «четыре тысячи шестидесятая» весьма энергоэффективна – за это скажем спасибо 5-нанометровому техпроцессу тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Во-вторых, ее производительности вполне хватает, чтобы играть в большинство актуальных проектов на максимальных настройках с 60+ FPS – исключением становятся только наиболее ресурсоемкие игры, такие, как Metro Exodus и Red Dead Redemption 2. В-третьих, большинство доступных на рынке модификаций занимают мало места и поместятся в большинство корпусов. Что же касается преимущества в играх над RTX 3060, оно составляет в среднем 10-20%. Если вы хотите играть с трассировкой лучей, хотя бы периодически, то RTX 4060 в рассматриваемом ценовом диапазоне – ваш выбор.

Преимущества

  • Достаточный уровень производительности для комфортного FullHD-гейминга
  • Превосходная энергоэффективность
  • Адекватная стоимость
  • Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation
  • Большой выбор модификаций на любой вкус

Недостатки

  • Прирост производительности по сравнению с RTX 3060 мог бы быть выше – до уровня RTX 3060 Ti видеокарта не дотягивает
  • Желательно использовать совместно с материнской платой, поддерживающей PCI-E 4.0 – модель задействует только 8, а не 16 линий

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

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Если трассировка лучей вас не интересует, то стоит обратить внимание на такой графический ускоритель, как AMD Radeon RX 7600. В рейтрейсинге «красные» видеокарты по-прежнему значительно уступают «зеленым», зато по производительности в сценариях без трассировки лучей RX 7600 даже несколько превосходит RTX 4060, если не активировать на последней функции DLSS 3/Frame Generation. При этом энергопотребление и тепловыделение у «четыре тысячи шестидесятой» меньше. Но и у RX 7600 эти показатели находятся на вполне приемлемом уровне (160 Вт) – система охлаждения из не особенно габаритного радиатора с несколькими тепловыми трубками и пары вентиляторов вполне справляется.

Вывод здесь такой: хотите использовать рейтрейсинг и DLSS 3/Frame Generation – берите RTX 4060, хотите чуть больше производительности, но без «волшебных лучей» – берите RX 7600. Если же говорить о том, какой вариант смотрится более универсальным, то это, на мой взгляд, все-таки RTX 4060 – скорее не из-за трассировки лучей, а из-за солидной бесплатной прибавки FPS в ряде современных требовательных игр. Все-таки функции DLSS 3/FG работают весьма хорошо, если не использовать экстремальный режим Ultra-Performance.

Преимущества

  • Приемлемая цена
  • Хорошая производительность в разрешении FullHD
  • Превосходит RTX 4060 в сценариях без рейтрейсинга
  • Невысокий по современным меркам TGP

Недостатки

  • Плохо подходит для гейминга с трассировкой лучей
  • Задействует только 8 линий PCI-Express

NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ 

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Несмотря на выход RTX 4060, по-прежнему присутствует на рынке и видеокарта предыдущего поколения, RTX 3060, причем в модификациях как с 8, так и с 12 гигабайтами памяти. Примечательно, что первой на рынок в свое время вышла именно 12-гигабайтная модель. Стоит ли в 2024 году ее покупать? В большинстве случаев нет, но если вы найдете «три тысячи шестидесятую» тысяч на 5-7 дешевле, чем RTX 4060 и RX 7600, то такой вариант стоит рассмотреть. Карта по-прежнему позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, хотя и не всегда на максимальных настройках. При этом есть у нее и значимый минус по сравнению с RTX 4060 – отсутствие поддержки технологии Frame Generation, а значит, и бесплатной прибавки FPS в ряде требовательных игр.

Преимущества:

  • Неплохая производительность в разрешении FullHD
  • Наличие версии с 12 гигабайтами видеопамяти
  • Невысокое энергопотребление и тепловыделение
  • Широкая доступность на маркетплейсах

Недостатки:

  • Отсутствие поддержки технологий DLSS 3/Frame Generation – только DLSS 2
  • Не выдерживает конкуренции с RTX 4060 и RX 7600

AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ

AMD Radeon RX 6650 XT – еще один графический ускоритель, предназначенный для FullHD-гейминга. Сразу стоит сказать, что в сценариях с трассировкой лучей он проявляет себя весьма слабо, как и большинство других «красных» GPU. Но в рассматриваемом ценовом сегменте в принципе нет видеокарт, предназначенных для того, чтобы выкручивать параметры рейтрейсинга на максимум. Здесь действует другой принцип: следует выбирать устройства с максимально выгодным соотношением цены и производительности, пользуясь акциями и скидками магазинов, предложениями маркетплейсов, и так далее. RX 6650 XT по выдаваемому в большинстве игр FPS практически не отличается от более современной RX 7600. При этом по энергоэффективности модель предыдущего поколения уступает новинке. Полагаю, смотреть в сторону 6650 XT разумно в тех случаях, когда она предлагается менее, чем за 30 тысяч рублей, иначе оптимально выбрать RTX 4060 или RX 7600.

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Преимущества

  • Неплохая производительность для FullHD-гейминга
  • Нетребовательность к питанию и охлаждению
  • Приемлемая стоимость
  • Выгодное соотношение цены и характеристик

Недостатки

  • Не подходит для трассировки лучей
  • RTX 4060 и RX 7600 часто смотрятся более интересно

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ 

AMD Radeon RX 6600 можно приобрести за ощутимо меньшие деньги, чем любую из рассмотренных выше видеокарт. И тому есть причины: она обеспечивает на 25-30% меньшую кадровую частоту в современных играх, чем RX 7600 и на 10-15% меньшую, чем RTX 3060. Возможностей «шесть тысяч шестисотой», к сожалению, недостаточно для того, чтобы устанавливать в любых играх максимальные графические настройки. Чтобы получить стабильные 60 FPS, вам придется выбирать в ресурсоемких проектах высокие или даже средневысокие параметры графики, поскольку в том же «Киберпанке» фреймрейт может падать до 45-50 и ниже, если использовать ультра настройки даже без трассировки лучей. Впрочем, есть и хорошие новости – в большинстве игр максимальные параметры графики визуально не сильно отличаются от высоких, но при этом гораздо больше нагружают видеокарту. Поэтому гнаться за ними не всегда целесообразно.

Преимущества:

  • Невысокая цена
  • Достаточная производительность для FullHD-гейминга на высоких или средневысоких настройках с 60+ FPS
  • Малое энергопотребление и тепловыделение
  • Широкая доступность на маркетплейсах и на вторичном рынке

Недостатки:

  • Использует только 8 линий PCI-Express – не рекомендуется устанавливать в материнские платы без поддержки PCI-E 4.0
  • Отсутствие серьезного запаса производительности на будущее

NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ

Покупать NVIDIA GeForce RTX 3050 стоит только в тех случаях, когда ее можно взять значительно дешевле, чем рассмотренную ранее AMD Radeon RX 6600, поскольку разница в производительности между этими видеокартами составляет 20-30%. Понятное дело, не в пользу «три тысячи пятидесятой», при том, что разница в стоимости значительно меньше. К преимуществам RTX 3050 в данном случае можно отнести разве что поддержку технологии DLSS 2, которая работает гораздо лучше, чем FSR у карт Radeon, и обеспечивает бесплатную прибавку FPS без заметного невооруженным глазом ухудшения качества изображения, если не использовать экстремальный режим Ultra-Performance. К сожалению, «три тысячи пятидесятая» относилась к бюджетному игровому сегменту даже на момент выхода, сейчас же ее производство и вовсе вскоре будет прекращено. На замену NVIDIA планирует представить урезанную версию RTX 3050 с 6 гигабайтами памяти и сниженной производительностью – такая стратегия позволит расчистить рыночную нишу для будущей RTX 4050.

Преимущества:

  • Производительности все еще хватает для FullHD-гейминга на средних настройках
  • 8 гигабайт видеопамяти
  • Хорошая энергоэффективность
  • Скромные габариты

Недостатки:

  • В большинстве требовательных игр придется снижать параметры графики
  • Вскоре пропадет из продажи

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/Super 6 ГБ

Последние три видеокарты в сегодняшнем списке можно рекомендовать только геймерам, которые планируют играть в не самые новые или нетребовательные игры. По меркам 2024 года ресурсоемкие проекты GTX 1660 Ti или GTX 1660 Super с 60+ FPS уже не тянут – точнее, тянут, но только на средних или средне-низких настройках. Маловато и видеопамяти – всего 6 гигабайт. Впрочем, различные киберспортивные, сессионные и онлайновые игры «тысяча шестьсот шестидесятая» в большинстве случаев все-таки тянет. Стоит ли ее покупать в 2024 году? Скорее нет, чем да – лучше добавить денег, взять кредит или обратиться к маркетплейсам, а то и вовсе ко вторичному рынку.

Преимущества:

  • Невысокая цена
  • Позволяет комфортно играть в старые или не слишком требовательные игры
  • Нетребовательность к БП и корпусу
  • Обилие предложений на маркетплейсах и на вторичном рынке

Недостатки:

  • Слабая по меркам 2024 года производительность
  • Видеокарта близка к моральному устареванию

NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ

Напоследок рассмотрю два графических ускорителя, которые можно считать игровыми лишь условно – один из них морально устарел, а другой изначально был чем-то средним между «затычкой» и сверхбюджетной геймерской видеокартой. Низкий уровень производительности и наличие только 4 гигабайт видеопамяти не позволяют рекомендовать покупать новую NVIDIA GeForce GTX 1650 – интерес представляют разве что бывшие в употреблении модели, да и то скорее в качестве временного решения уровня «поиграть полгода в старые игры и накопить на нормальный графический ускоритель». Удел GTX 1650 в 2024 году – это не новые или нетребовательные проекты. Нет, конечно, вы можете играть с ней и в Cyberpunk 2077, но только на минимальных настройках и с 30-50 FPS вместо комфортных 60+. А вот в Fortnite и иже с ними нормально играть можно.

Преимущества:

  • Низкая стоимость
  • Достаточный уровень производительности для того, чтобы проходить многие требовательные игры на минимальных или низких настройках
  • Нетребовательность к питанию и охлаждению

Недостатки:

  • Только 4 гигабайта видеопамяти
  • Не подходит для комфортного гейминга 

AMD Radeon RX 550 4 ГБ

И последняя на сегодня видеокарта – это AMD Radeon RX 550. В 2024 году ее сложно охарактеризовать иначе, чем «затычку», но такое устройство вполне позволит переждать тяжелые времена в случае, например, выхода из строя основного графического ускорителя, если процессор не оснащен встроенным GPU. Да и в нетребовательные игры вроде DOTA 2, League of Legends или Counter-Strike 2 поиграть получится. Впрочем, еще раз подчеркну: не рассматривайте RX 550 как полноценную игровую видеокарту. Она, как и другие решения, оснащенные только 4 гигабайтами видеопамяти, на эту роль уже не годится. И если GTX 1650 хотя бы «выезжает» в некоторых сценариях за счет оптимизированной микроархитектуры и более быстрой памяти, RX 550 – это именно затычка. Цена это подчеркивает – в 2024 году актуальная новая игровая видеокарта не может стоить меньше 10 тысяч рублей.

Преимущества:

  • Крайне низкая цена
  • Малое энергопотребление и тепловыделение
  • Компактные габариты

Недостатки:

  • Только 4 гигабайта памяти
  • Слабая производительность – карта подходит только для старых или совсем нетребовательных игр

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет RTX 4060 Ti/RTX 3060 Ti?

Из-за ограничений по бюджету – на момент написания статьи они стоят дороже 35 тысяч рублей.

А что по поводу NVIDIA GeForce GT 210, GT 710, GT 730, GT 1030?

В статье хватит и одной «затычки» – RX 550. Перечисленные видеокарты в 2024 году нельзя назвать игровыми.

На что следует обращать внимание при выборе конкретной модификации игровой видеокарты до 35 тысяч рублей в 2024 году?

Выбирайте среди предложений проверенных временем брендов – Noname-Китая следует избегать. Также не советую покупать укороченные одновентиляторные видеокарты, если TGP составляет 130+ Вт. Они будут слишком горячими и шумными – переплатите пару тысяч рублей за более качественную систему охлаждения.

Стоит ли в 2024 году вообще покупать для игр видеокарты слабее, чем RX 6650 XT или хотя бы RX 6600?

Это вопрос требований, пожеланий и бюджета. На мой взгляд, в ряде случаев большого смысла в этом нет, потому что играть в современные проекты AAA-класса желательно хотя бы на высоких настройках графики и хотя бы с 60 кадрами в секунду. Тем не менее, есть геймеры, которые в принципе не играют в требовательные игры с высокими системными требованиями. А в условный Fortnite можно комфортно играть и с RTX 3050. Если же на средних настройках, то даже GTX 1650 выдаст больше 60 FPS.

Стоит ли ожидать удешевления видеокарт в ближайшие месяцы? 

С высокой долей вероятности – нет. Цены на комплектующие в России сильно зависят от курса рубля, а значительного укрепления национальной валюты не ожидается.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какие видеокарты можно приобрести в 2024 году менее, чем за 35 тысяч рублей. Среди них есть как сбалансированные по своим характеристикам и достаточно производительные модели, позволяющие комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках, так и более слабые, но и более доступные по цене решения, и даже «затычки», подходящие в основном для старых и нетребовательных проектов. А какую видеокарту в бюджете до 35 тысяч выбрали бы вы, и почему? Пишите в комментариях! Мой голос – за RTX 4060 из-за DLSS 3/FG.

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