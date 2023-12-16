Всем привет. С вами Zero, и это очередной выпуск «Народного ПК» – в данной рубрике я рассказываю о производительных и сбалансированных игровых конфигурациях, которые можно собрать в том или ином бюджете. К сожалению, укрепление курса рубля оказалось временным, и на момент написания статьи за один доллар снова дают более 90 «деревянных», при этом Минфин снова начал закупать валюту, а значит, серьезного усиления российской национальной валюты и удешевления компьютерных комплектующих ожидать не приходится. Но нам не привыкать к высоким ценам – собрать хороший геймерский ПК можно и в таких сложных условиях. Бюджет на сегодня – 100 тысяч рублей. Поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Открывает сегодняшний список комплектующих, как обычно, народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F. Постоянные читатели рубрики иногда пишут в комментариях, что пора бы уже что-то поменять, но у «двенадцать тысяч четырехсотого» просто нет конкурентов. Точнее, есть только один конкурент – AMD Ryzen 5 5600. Он стоит дешевле, но по производительности в играх уступает решению Intel, поэтому его уместнее приобретать для более доступных по цене сборок. Или для апгрейда старых компьютеров на основе сокета AM4, в которых ранее был установлен, например, Ryzen 5 2600. Что же касается Intel Core i5-12400F – это по-прежнему актуальный CPU, который выдает неплохой уровень производительности как в повседневных задачах и рабочих приложениях, так и в играх. Конечно, микроархитектура Raptor Lake превосходит Alder Lake, но разница далеко не критическая, и называть рассматриваемый процессор устаревшим было бы несправедливо.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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Обозначу список требований к материнской плате. Во-первых, разумеется – совместимость с выбранным процессором, то есть принадлежность к сокету Intel LGA 1700. Во-вторых – бренд. Никакого Noname-Китая, только ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock. В-третьих – адекватный набор разъемов. Обязательно должны быть хотя бы два порта M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей, поскольку многие игры сейчас занимают 100-200 гигабайт на SSD, и требуют еще столько же свободного места для установки. В-четвертых – чипсет B660 или B760 и поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express. Одним из наиболее доступных вариантов, удовлетворяющих перечисленным требованиям, является материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4. Впрочем, хорошо подойдет и Gigabyte B760M H DDR4 или другая похожая модель.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING

Intel Core i5-12400F не нуждается в суперкулере, или, тем более, системе жидкостного охлаждения – башенного воздушного кулера с полукилограммовым радиатором, тремя-четырьмя теплотрубками и 120-миллиметровым радиатором ему хватит с большим запасом. Советую взять DeepCool Gammaxx 400 V2 или что-то из ассортимента китайской компании ID-Cooling – ее решения могут похвастаться выгодным соотношением стоимости и характеристик. В полной мере такая оценка применима и к кулеру SE-214-XT RING, который предлагается в «Регарде» за 1820 рублей. На маркетплейсах же его можно найти по еще более низкой цене. C «двенадцать тысяч четырехсотым» вентилятор кулера будет вращаться на низких или средних оборотах, а значит, уровень издаваемого системой охлаждения шума будет невысоким.

Оперативная память: 32 Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT)

Выбирать материнскую плату с четырьмя разъемами для модулей оперативной памяти отнюдь не обязательно: вполне хватит и двух, потому что 32 гигабайт ОЗУ хватит игровому компьютеру в 2024, 2025, и, вероятно, даже в 2026 году. Набирать требуемый объем крайне желательно двумя модулями – двухканальный режим значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти. А вот четырехканального режима в домашне-игровых ПК не предусмотрено – он остается прерогативой высокопроизводительных (и крайне дорогих) рабочих станций и серверных конфигураций.

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Кстати, оперативная память уже начала дорожать, и в 2024 году этот процесс продолжится. Дело в том, что крупнейшие производители чипов DRAM, такие, как Samsung, Hynix и Micron, искусственно снизили объемы выпуска своей продукции, чтобы повысить цены. И это сработало, а антимонопольные органы США и Южной Кореи не спешат вмешиваться. Впрочем, вернемся к теме. Так вот – советую взять два шестнадцатигигабайтных модуля с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или близкими к этим значениям. Такой вариант подкупает как доступностью, так и неплохой производительностью.

SSD: ADATA Legend 960 (ALEG-960-1TCS) 1 ТБ

Любой опытный геймер знает, что в 2023-2024 году 256 гигабайт или даже 500 гигабайт – это просто ничто. Установите пару «тяжелых» игр и свободного места не останется. Исходя из таких вводных, твердотельный накопитель стоит брать как минимум на терабайт, а лучше – сразу на два. В нашем случае, к счастью, материнская плата позволяет в будущем установить дополнительный SSD. Но это не значит, что на системном накопителе нужно экономить. Стоит взять скоростную модель продвинутого среднего или субфлагманского сегмента, желательно – оснащенную DRAM-буфером. Мой фаворит – Samsung 980 Pro, но он стоит слишком дорого, поэтому в качестве варианта по-умолчанию предлагаю ADATA Legend 960. Этот SSD, конечно, уступает решению южнокорейской корпорации, но разницу вы заметите только в специализированных тестах, но не в повседневной работе и не во время гейминга.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ

Переходим к ключевому компоненту любой игровой сборки – графическому ускорителю. Оптимальный вариант в нашем бюджете – это NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Производительности этой видеокарты с лихвой хватит для того, чтобы комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках в любые проекты, включая самые требовательные. Хотя, конечно, если вы хотите активировать еще и трассировку лучей, иногда придется включать технологию DLSS 3/Frame Generation. Переживать тут не о чем – она не ухудшает изображение, если не использовать агрессивное масштабирование Ultra-Performance. К дополнительным преимуществам RTX 4060 Ti можно отнести невысокий уровень энергопотребления и тепловыделения – как и в случае других карт Ada Lovelace, GPU AD106 выпускается по современному техпроцессу TSMC 4N.

Блок питания: Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Блок питания, учитывая бюджет и характеристики нашей конфигурации, разумно взять под будущий апгрейд, а точнее – под замену графического ускорителя на более производительный. Сборке с большим запасом хватило бы и модели мощностью 550 Вт, но с учетом возможности апгрейда разумно смотреть в сторону 700-ваттных БП. Если не выходить за рамки бюджета в 5-6 тысяч рублей, то одним из наиболее интересных вариантов будет Chieftec Element ELP-700S. Решения тайваньской компании не первый год радуют компьютерщиков и геймеров со всего мира хорошими электрическими характеристиками, высокой надежностью и скромным уровнем шума – и это при весьма демократичной цене. Соперничать с Chieftec в бюджетном ценовом сегменте могут всего несколько брендов – Zalman, DeepCool, Cooler Master и еще парочка. Но неудачные модели у них встречаются куда чаще, чем у тайваньцев, так что для меня выбор очевиден.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black

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Следующий в списке компонентов – корпус. При всей моей любви к шасси Zalman, не могу не признать, что Phanteks MagniumGear NEO Air превосходит бюджетные «залманы». Да, производитель оснастил кейс только двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, но больше нашей сборке и не нужно, если же вы в дальнейшем сделаете апгрейд или соберете новый компьютер, то сможете добавить еще «вертушек». К плюсам NEO Air я отнесу обилие свободного места для установки комплектующих, удобство сборки и обслуживания ПК, продуманную систему прокладки кабелей, а также сочетание хорошей продуваемости с визуально приятным современным дизайном. Ограничения по максимальной высоте радиатора процессорного кулера и длине видеокарты – практически отсутствуют, 170 мм и 400 мм соответственно.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор Intel Core i5-12400F OEM реклама



Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 Система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT RING Оперативная память 32 Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K) (2x16Gb KIT) SSD ADATA Legend 960 (ALEG-960-1TCS) 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ Блок питания Chieftec Element ELP-700S 700 Вт Корпус Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Принципиальных изменений в конфигурации за прошедший месяц не произошло: цены на комплектующие остались примерно на том же уровне, а значит, приобрести более производительное железо будет проблематично. Впрочем, можно воспользоваться, например, выгодными предложениями маркетплейсов – тот же Ozon нередко продает комплектующие, причем не от сторонних продавцов, а самостоятельно. В феврале 2023 года я купил так видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 всего за 130 тысяч рублей – в качестве продавца была указана компания Озон Казахстан. В техподдержке подтвердили, что это действительно сам маркетплейс, а не мошенники.

Впрочем, я отвлекся. В какие игры можно будет комфортно играть с рассмотренной в статье сборкой? В любые, причем на максимальных настройках графики. Но только в разрешении FullHD, и, иногда, если вы планируете использовать трассировку лучей – со включенной опцией DLSS 3/Frame Generation. В некоторые нетребовательные или не слишком требовательные проекты можно будет играть и в QuadHD, а вот для 4K конфигурация слабовата – тут нужен бюджет в 2.5-3 раза больше.

FAQ (Вопросы и ответы)

На каких компонентах системы можно сэкономить без потери производительности в играх?

На блоке питания, корпусе и SSD. Но если первые два варианта умеренно приемлемы, то брать значительно более дешевый накопитель не рекомендую.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть, что поменять?

Тут ответ очевиден – видеокарту. Возьмите RTX 4070 или RTX 4070 Ti. Кстати, совсем скоро выйдут Super-версии графических ускорителей Ada Lovelace, и старые могут немного подешеветь.

Точно ли 32 гигабайт оперативной памяти хватит на весь жизненный цикл сборки?

Со стопроцентной уверенностью этого утверждать нельзя, но судя по динамике роста потребления ОЗУ программным обеспечением и играми, как минимум на 3 года 32 гигабайт должно хватить.

Стоит ли рассматривать железо с маркетплейсов или вторичного рынка?

Если вы опытный компьютерщик и способны отличить подделку или низкокачественный товар – да. Или если у вас есть товарищ-компьютерщик. В остальных случаях – возможные риски превышают потенциальную выгоду.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на комплектующие?

Скорее всего, доллар будет в ближайшие месяцы стоить около 90 рублей. Почти наверняка – не дороже 100 и не дешевле 80. А значит, ощутимого изменения цен не будет. А вот в конце марта-начале апреля рубль может и обвалиться, потому что прекратит действие указ президента об обязательной продаже компаниями-экспортерами части валютной выручки.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце 2023 года за 100 тысяч рублей – последние два месяца цены на компьютерное железо довольно стабильны, поэтому и сборки в рубрике «Народный ПК» меняются не сильно. Возможно, ситуация изменится после Нового года. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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