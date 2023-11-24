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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)

Рассказываю о не самой дорогой по современным меркам, но при этом сбалансированной и достаточно производительной геймерской конфигурации
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Всем привет! С вами Zero, и это очередная статья рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Так, в сегодняшнем материале речь пойдет о сборке стоимостью 60 тысяч рублей, позволяющей комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD, хотя, конечно, далеко не всегда на максимальных настройках графики. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

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Рубль укрепляется, и компьютерное железо понемногу начинает дешеветь. Такая тенденция позволяет нам установить в сборку не AMD Ryzen 5 3600, а более производительный процессор – Ryzen 5 5600. Все-таки разница между микроархитектурами Zen 2 и Zen 3 довольно солидная. «Пять тысяч шестисотый» можно сравнить с Intel Core i5-11400F, а в отдельных играх – даже с народным шестиядерником Core i5-12400F. Проще говоря, это недорогой, но достаточно производительный массовый CPU, возможностей которого будет достаточно для любых задач, стоящих перед бюджетным домашне-игровым компьютером. К дополнительным преимуществам модели можно отнести высокую энергоэффективность и какой-никакой, но все-таки разгонный потенциал: при помощи оверклокинга частоты Ryzen 5 5600 можно увеличить до уровня Ryzen 5 5600X.

Материнская плата: ASRock A520M-HVS 

Геймерская конфигурация стоимостью 60 тысяч рублей в 2023 году не может обойтись без компромиссов, и одним из таких компромиссов будет значительная экономия на материнской плате. В качестве варианта по-умолчанию я предлагаю взять ASRock A520M-HVS. Это простенькая МП, лишенная радиаторов, защищающих подсистему питания от перегрева, но перегреваться она с Ryzen 5 5600 в любом случае не будет. Что же касается отсутствия поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express, хотелось бы, конечно, ее иметь, но переплачивать за нее более 2 тысяч рублей нецелесообразно – лучше вложить денежные средства в процессор и купить 5600, а не 3600. И еще момент – разъем M.2 PCI-E у выбранной материнской платы только один. Модели с двумя, опять же, стоят сильно дороже. Так что в будущем придется или менять установленный при сборке твердотельный накопитель на более емкий или довольствоваться добавлением 2.5-дюймовых SSD с интерфейсом подключения SATA III.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING 

 AMD Ryzen 5 5600 – процессор, к охлаждению не слишком требовательный, поэтому бюджетного кулера, рассчитанного на TDP 180 Вт, ему хватит с запасом. Стоят подобные кулеры сейчас 1500-2500 рублей в зависимости от модели. Один из наиболее доступных вариантов, лишенных при этом каких-либо значимых технических недостатков – это SE-214-XT RING от китайской компании ID-COOLING. В ее ассортименте немало продукции с привлекательным соотношением стоимости и характеристик, и это как раз тот случай. Сочетание средних размеров радиатора с тепловыми трубками и эффективного 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает рассматриваемому кулеру весьма высокую по меркам своего ценового сегмента эффективность. SE-214-XT RING можно использовать для таких популярных процессоров, как Intel Core i5 11400F, 12400F и 13400F, а также AMD Ryzen 5 3600, 5600, 5600X и 7600X.

Оперативная память: 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16S-16GIS)  

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Дальше по плану – оперативная память. Оптимальный объем ОЗУ для игровой конфигурации в 2023-2024 годах – это 32 гигабайта. А разъема для модулей DDR4 у выбранной материнской платы всего два. Исходя из таких вводных, предлагаю изначально установить одну планку на 16 гигабайт, а в ближайшие месяцы докупить вторую для активации двухканального режима. Альтернативный вариант – сразу купить комплект из пары восьмигигабайтных модулей, но тогда свободных разъемов не останется. А шестнадцати гигабайт для некоторых игр сейчас уже маловато, особенно если параллельно работают медиаплеер, несколько браузеров с большим количеством вкладок, мессенджеры и прочий софт. Полагаю, что лучше на 1-3 месяца смириться со сниженной производительностью подсистемы памяти из-за отсутствия двухканального режима, чем в будущем заморачиваться с полной сменой одного комплекта ОЗУ на другой. Выбирайте планки или наборы планок DIMM DDR4 с частотой примерно 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или около того – не ошибетесь.

SSD: ADATA XPG SX8100 (ASX8100NP-512GT-C) 512 ГБ 

На твердотельном накопителе придется сэкономить. Очень хотелось бы, конечно, взять хотя бы терабайтную модель, поскольку 500 или даже 512 гигабайт в 2023 году – это крайне мало. Операционная система, софт, 2-5 игр и свободного места не останется. Тем не менее, особого выбора тут нет – бюджет ограничен. К тому же, в будущем можно добить недостающий объем при помощи 2.5-дюймовых SATA III накопителей. Они в разы медленнее, чем M.2 PCI-Express в последовательных операциях, но при случайных операциях разница далеко не столь ощутима. При этом значительную долю всех операций при использовании SSD в домашне-игровом ПК составляют именно случайные. Кстати, у любых жестких дисков с ними по сравнению с SSD все совсем плохо, поэтому многие современные игры уже не могут нормально работать, если установлены на HDD.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 Sapphire Pulse 8 ГБ 

За прошедший месяц рубль укрепился по отношению к доллару, а цены на многие компьютерные комплектующие немного снизились. Поэтому вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 предлагаю установить более производительную видеокарту – AMD Radeon RX 6600. Конечно, ее лучше использовать совместно с материнской платой, поддерживающей четвертую версию интерфейса PCI-Express, но на самом деле, разница не столь велика, как можно было бы подумать. И на мой взгляд, лучше вложить 2-3 тысячи рублей не в материнскую плату, а в процессор, купив вместо устаревшего Ryzen 5 3600 более современный Ryzen 5 5600.

Но вернемся непосредственно к графическому ускорителю. На комфортную частоту смены кадров в любых играх, тем более, с трассировкой лучей, при использовании «шесть тысяч шестисотой» рассчитывать не стоит – все-таки это карта бюджетного игрового сегмента. В ресурсоемкие проекты вы сможете играть с 60+ FPS на средних или средне-высоких настройках, в игры средней требовательности – на высоких, околомаксимальных или максимальных, а в нетребовательные – на максимальных. Для примера возьмем Cyberpunk 2077, как широко известную игру с высокими системными требованиями. Хотите 60+ FPS без просадок? Ставьте средние или кастомные настройки, и не забудьте докупить вторую планку ОЗУ. Если же редкие просадки вас устраивают – можно выбрать и высокие параметры графики, но, конечно, без рейтрейсинга. Для трассировки лучей RX 6600 в принципе не приспособлена – формально карта ее поддерживает, но скорее для ознакомления или создания красивых скриншотов.

Блок питания: DeepCool PF550 550 Вт 

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Среди бюджетных блоков питания очень много низкокачественных моделей, которые я приобретать не рекомендую – например, это касается устройств такого бренда как ExeGate, а также китайских Noname-производителей. Тем не менее, есть несколько компаний, поддерживающих достойный уровень качества продукции и в начальном ценовом сегменте – Chieftec, DeepCool, Zalman и не только. Сегодняшнюю конфигурацию можно назвать нетребовательной по уровню энергопотребления – ни процессору AMD Ryzen 5 5600, ни видеокарте RX 6600 мощный блок питания не требуется.

Более того, условного DeepCool PF550 мощностью 550 Вт хватило бы, даже если проапгрейдить сборку и заменить графический ускоритель на модель продвинутого среднего игрового сегмента – NVIDIA GeForce RTX 4070. PF550 – это тихий, надежный и при этом недорогой блок питания, к недостаткам которого можно отнести разве что тот факт, что он быстро собирает пыль из-за нестандартной конструкции решетки. Это, впрочем, не проблема – пыль прекрасно выдувается при помощи пневматического очистители. Если предложенный мной БП в вашей локации недоступен – возьмите что-нибудь из ассортимента тайваньского бренда Chieftec, например, IArena GPC-600S.

Корпус: AeroCool Tomahawk-S-BK-v4  

На корпус денег осталось немного, но, поскольку данный компонент ПК напрямую не влияет на производительность системы, много и не требуется. Можно взять, например, AeroCool Tomahawk-S-BK-v4. У этого шасси немало недостатков – не лучшая организация пространства, тонкий металл стенок, верхнее расположение блока питания, наличие только одного слота для 3.5-дюймового жесткого диска. Но менее, чем за 3 тысячи рублей (и это в 2023 году) требовать чего-то экстраординарного от модели странно. Свободного места для комплектующих хватает, какая-никакая продуваемость присутствует, есть даже один предустановленный 120-миллиметровый корпусный вентилятор, к которому при желании можно добавить еще четыре. Проще говоря, с учетом крайне низкой цены – вариант вполне приемлемый. Хотя если найдете еще 1200-1500 рублей – лучше берите Zalman S3.

Подводим итоги

Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:

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Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

ASRock A520M-HVS

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16S-16GIS)

SSD

ADATA XPG SX8100 (ASX8100NP-512GT-C) 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF550 550 Вт

Корпус

AeroCool Tomahawk-S-BK-v4

Ноябрьская сборка получилась ощутимо производительнее октябрьской благодаря укреплению курса рубля и небольшому снижению цен на ряд компьютерных комплектующих. Так, процессор AMD Ryzen 5 3600 уступил место более современному Ryzen 5 5600, а видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 – выдающей более высокий FPS AMD Radeon RX 6600. С описанной в статье конфигурацией вы сможете комфортно играть в любые проекты, даже самые требовательные, причем с частотой смены кадров не ниже 60. Ради этого в некоторых особо ресурсоемких играх придется пожертвовать качеством графики, установив средние или средневысокие настройки, но на «минималках» вам не придется играть даже в Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.Только обязательно докупите второй модуль оперативной памяти.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

На этот раз – практически ни на чем. Разве что покупать разные комплектующие в разных магазинах, что где дешевле.

А во что вложить дополнительные средства, если бюджет на 5-10 тысяч рублей выше рассматриваемого?

Сразу взять две шестнадцатигиговых планки ОЗУ вместо одной и терабайтный или двухтерабайтный твердотельный накопитель. Оставшиеся деньги, если они будут – в видеокарту.

Точно ли стоит брать 16 ГБ оперативной памяти одним модулем?

На мой взгляд, это оптимальный вариант, если вы готовы пару месяцев потерпеть сниженную по сравнению с двумя модулями производительность. Зато не придется продавать комплект из двух восьмигиговых планок.

Какой к сборке можно взять монитор?

С диагональю 23-25 дюймов, FullHD, на IPS или VA матрице. С частотой обновления 120+ Гц, Flicker-Free. В идеале – с поддержкой FreeSync/AdaptiveSync. И не забудьте про проверку на битые пиксели.

Лучше собирать новый компьютер сейчас или разумнее подождать снижения цен?

Сложно сказать. Ответ на этот вопрос напрямую связан с динамикой курса рубля по отношению к доллару. А рубль уже ощутимо укрепился – со 100 единиц за доллар до 88-89. Многие экономисты считают, что российская валюта до марта будет торговаться в диапазоне 85-95 единиц за одну единицу американской. Исходя из таких вводных, вряд ли есть смысл откладывать покупку. Но это лишь мое мнение – по таким вопросам лучше принимать решение самостоятельно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 60 тысяч рублей в конце ноября 2023 года. Как оказалось, весьма неплохую, и ощутимо более производительную, чем в октябре. А что вы думаете по поводу рассмотренной в материале сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях и предлагайте свои варианты комплектующих.

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