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ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple

Рассказываю о том, почему я вряд ли в ближайшие годы приобрету что-то из «яблочных» девайсов
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, за что я не люблю корпорацию Apple и ее технику, хотя и признаю маркетинговые, и, частично, технические успехи фирмы, а также предполагаю, что возможно, мое мнение изменится после выхода гарнитуры смешанной реальности от «яблочных». Но пока продукция компании из Купертино восторга у меня не вызывает, и на то есть некоторые причины. Подробнее – в статье, а пока хватит предисловий, поехали!

Собственная закрытая экосистема

Первая причина – это закрытая экосистема. Ее апогей – невозможность установки приложений откуда-либо кроме официального магазина App Store. Отказаться от этого ограничения (как и от собственных разъемов) компания соизволила только под давлением законодателей и регуляторов. Также можно вспомнить закрытый мессенджер iMessage и множество других примеров – по сути, это «цифровое рабство». Однажды вляпавшись в сервисы и экосистему Apple, человек не хочет уходить, потому что, как в казино, считает, что уже вложил слишком много ресурсов, чтобы отступать. Как показывают опросы, например, исследование аналитической фирмы GfK, многие владельцы iPhone не хотят переходить на Android, потому что не желают разбираться с настройками и сервисами нового смартфона, отличающегося от привычного, либо считают слишком трудозатратным процесс переноса контента. И эту трудозатратность Apple во многом поддерживает искусственно.

Нежелание следовать открытым стандартам

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Вторая причина связан с первой – это нежелание компании следовать открытым стандартом. Если Google сразу разрешила установку приложений из сторонних источников, то Apple не делала этого, пока Евросоюз не обязал законодательно. Все под предлогом заботы о пользователях, разумеется. То же самое – с фирменными зарядными устройствами и кабелями. По сути, такой подход можно считать одним из так называемых маркетинговых «темных паттернов» – методов, манипулирующих поведением пользователя. Не удивлюсь, если в будущем и гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет полностью раскрывать свои возможности только в связке с одним из «яблочных» девайсов, но не с компьютером на Windows или смартфоном на Android. А еще она будет рисовать стрелочки и маркеры, указывающие направление к ближайшему фирменному магазину Apple. Как квестовый указатель в каком-нибудь «Скайриме». Это, конечно, уже шутка, но суть вы поняли.

Невозможность простой передачи файлов с компьютера на смартфон и обратно

Если у вас смартфон на Android, и вы хотите скопировать на него любимый сериал, музыкальный альбом или запись подкаста с компьютера, вы просто берете USB-кабель, подключаете одно устройство к другому и запускаете копирование. Если же у вас iPhone – готовьтесь к целому квесту с использованием iTunes, почты, облачных сервисов или других приложений. Есть ли у этого какой-нибудь практический смысл? Сильно сомневаюсь – это искусственное усложнение простой процедуры, которая должна занимать минимум времени. При этом Apple постоянно говорит о «премиальном пользовательском опыте» и всем таком.

Потакание цензуре

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Я являюсь сторонником абсолютной свободы слова и свободы распространения информации, а следовательно, противником любой цензуры. Корпорация же Apple, например, по просьбе китайских властей запретила протестующим из Поднебесной обходить местные ограничения при помощи AirDrop. Критиковали «яблочных» за цензуру и такие известные предприниматели, как Илон Маск и Павел Дуров. Последний, в частности, указывал, что компания осуществляет цензуру над приложениями для своих устройств и запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определенный контент был скрыт для них именно по запросу Apple. Речь, например, об определенных каналах в мессенджере Telegram – с работами NSFW-художников и не только. И это я уж не говорю про комиссии в App Store, при этом, что на протяжении многих лет этот магазин был частью монополии корпорации.

Слабые аппаратные характеристики ряда продуктов при высокой их стоимости

В 2023 году Apple оказалась в центре очередного скандала – она выпустила ноутбук MacBook Pro M3, в базовой версии оснащенный всего 8 гигабайтами оперативной памяти. И это при цене более, чем в 1600 долларов! При том, что на момент выхода устройства на рынок подорожание чипов DRAM еще не началось. Дополнительные 8 гигабайт ОЗУ стоили буквально копейки по сравнению с ценой лэптопа, но фирма на них все равно поскупилась. А вице-президент Apple по всемирному маркетингу продуктов Боб Борчерс не постеснялся заявить, что 8 гигабайт памяти в MacBook Pro, «вероятно, аналогичны 16 гигабайтам в других системах».

Обозреватели и блогеры провели тесты – и нет, не аналогичны! Разница в производительности между M3 с 8 ГБ и с 16 гигабайтами ОЗУ наблюдается практически в любых сценариях использования, и в некоторых случаях она достигает даже не десятков, а сотен процентов. Например, подобная ситуация возникает в Lightroom, если параллельно открыт браузер с большим количеством вкладок. Видимо, пользователь ноутбука за 1600+ долларов перед началом работы должен закрывать все приложения кроме основного.

Завышенные цены

Теперь поговорим о стоимости продукции Apple в целом. Она завышена – порой невообразимо завышена. Самый яркий пример – подставка для монитора стоимостью 999 долларов. Да за эти деньги можно приобрести пару отличных мониторов и подставки или крепления для них! Такое ценообразование сложно назвать иначе, как издевательством над потребителями. Или взять, например, iPhone 15. Рекомендованная стоимость версии со 128 гигабайтами памяти – 799 долларов. За что? Это и близко не флагман. Экран с частотой обновления 60 Гц в 800-долларовом смартфоне…да это просто смешно. Спасибо хоть, что пыле- и влагозащита есть. Про Макбуки и их стоимость тоже можно говорить долго, но полагаю, примеров выше достаточно.

Восприятие продуктов Apple многими людьми в качестве «премиальных»

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И последний пункт – особенно субъективный. Меня раздражает, что iPhone и другие гаджеты Apple многими людьми воспринимаются как премиальные, якобы предназначенные для элиты. Те же, кто пользуется смартфонами на Android для таких людей нередко или нищеброды, или, если видно, что аппарат у них дорогой – пока недопонявшие, что «яблочный» девайс делает человека более значимым (нет). Техника Apple часто ассоциируется с понтами и выпендрежем. Когда я учился в вузе, у половины моей группы были iPhone. Часто старые, раздолбанные, с разбитыми экранами, зато iPhone! А одна девушка в споре с преподавателем заявила: «у меня iPhone, а iPhone это лучше, чем смартфон». Что тут можно сказать? С маркетингом, рекламой и PR у компании из Купертино все очень и очень хорошо. В США вообще большинство граждан пользуются iPhone, а не смартфонами на Android. Во многом, конечно, из-за выгодных контрактов с операторами, но не только. Я не осуждаю, это их выбор. Но сам голосую рублем за открытость, кастомизируемость и свободу – за Android.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи причинах моей нелюбви к корпорации Apple и ее технике. Конечно, во многом это субъективщина, как и в случае холиваров «Intel против AMD» или «AMD против NVIDIA». И небывалые коммерческие успехи Apple я признаю – капитализация в 3 триллиона долларов говорит сама за себя. Но это все-таки блог, и делиться личным мнением в нем уместно. А что вы думаете по поводу iPhone и других «яблочных» девайсов? И какой у вас сейчас смартфон? Пишите в комментариях. У меня – прошлогодний субфлагман, Xiaomi Poco F4. В 2023 году, я, конечно, взял бы Poco F5, если бы не обновился прошлым летом.

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