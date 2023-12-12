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ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

Рассказываю о CPU флагманского, субфлагманского, продвинутого среднего и среднего уровня, хорошо подходящих для гейминга
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах для игровых конфигураций ПК, актуальных как в 2023, так и в 2024 году. Речь в данной статье пойдет о моделях стоимостью более 15 тысяч рублей – о более доступных предложениях вы можете прочитать в предыдущем материале, ссылку на который можно будет найти после заключения. Начну я с флагманских CPU, отлично подходящих не только для игр, но и для создания контента, а также для работы, а закончу более бюджетными решениями. Но хватит предисловий, поехали!

Обогреватель зимой не нужен: Intel Core i9-14900K OEM 

И открывает сегодняшнюю подборку абсолютный суперфлагман – процессор Intel Core i9-14900K поколения Raptor Lake Refresh. Модель может похвастаться наличием 8 высокопроизводительных ядер с поддержкой мультипоточности и 16 энергоэффективных без оной, высочайшими рабочими частотами и…крайне высоким энергопотреблением и тепловыделением. Да, если вы планируете не только играть, но и создавать контент или работать в ресурсоемком программном обеспечении – настраивайтесь на покупку высокоэффективной системы жидкостного охлаждения. Суперкулеры не справятся – будет троттлинг. Да что уж там, в стресс-тестах у меня троттлит даже Core i7-13700KF, охлаждаемый одним из лучших воздушных суперкулеров – Noctua NH-D15 Chromax Black.

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По производительности Core i9-14900K не то, чтобы сильно превосходит Core i9-13900K, и, тем более, Core i9-13900KS. Но это тот случай, когда «куда уж больше». «Четырнадцать тысяч девятисотый» сейчас является наилучшим вариантом для гейминга: по среднему FPS у них с AMD Ryzen 7 7800X3D паритет, обуславливаемый особенностями конкретной игры, но по минимальному «синий» процессор обходит «красный» на 5-12%, если говорить о разрешении FullHD. В 4K это преимущество уменьшается, но не исчезает полностью. Что же касается ресурсоемкого ПО – модель слегка уступает Ryzen 9 7950X, но далеко не во всех приложениях. Да и суть нашего рейтинга – в выявлении лучших игровых (!) процессоров, и Core i9-14900K тут вне конкуренции. Для блогера, стримера или фрилансера, работающего с «тяжелым» софтом, он также отлично подойдет. Но только в паре с эффективной СЖО, иначе придется ограничивать тепловыделение.

Преимущества:

  • Превосходная производительность в играх – конкурентов у модели почти нет
  • Отличная приспособленность не только для гейминга, но и для работы в ресурсоемком ПО
  • Возможность установки в старые материнские платы сокета LGA 1700
  • Поддержка оперативной памяти обоих актуальных стандартов – DDR5 и DDR4
  • Возможность тонкой настройки через BIOS

Недостатки:

  • Колоссальное энергопотребление и тепловыделение
  • Минимальный прирост производительности по сравнению с Core i9-13900K

Малых ядер стало больше: Intel Core i7-14700KF OEM

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Процессоры Intel Core i7 14-го поколения интересны тем, что у них стало больше энергоэффективных ядер по сравнению с решениями 13-го – сразу на 4 штуки. И хотя в играх это не дало какой-либо значимой прибавки производительности, в многопоточном софте прирост есть, и он достаточно ощутимый. Исходя из таких вводных, Core i7-14700KF – отличный процессор для стримеров и игровых блогеров, у которых, помимо собственно игры, на компьютере постоянно запущено множество и других приложений. Хорошо подойдет он и просто для продвинутых геймеров, у которых есть достаточный бюджет на приобретение ПК субфлагманского или флагманского уровня. Хотя им скорее стоит рассмотреть такие варианты, как Ryzen 7 7800X3D и Core i7-13700KF – они немного дешевле, да и уровень энергопотребления и тепловыделения у них поскромнее, чем у новинки. Пожалуй, Intel исчерпала возможности своего техпроцесса.

Преимущества:

  • Отличная производительность как в играх, так и в работе
  • Наличие 4 дополнительных малых ядер по сравнению с Core i7-13700KF
  • Возможность ручной фиксации тактовых частот на высоких отметках и тонкой настройки CPU
  • Поддержка ОЗУ стандартов DDR4 и DDR5
  • Совместимость со старыми материнскими платами сокета Intel LGA 1700

Недостатки:

  • Высокий TDP
  • Минимальный прирост FPS в играх по сравнению с уже упомянутым Core i7-13700KF

Шикарен в играх, плох в работе: AMD Ryzen 7 7800X3D OEM

AMD Ryzen 7 7800X3D – за свои деньги, вероятно, лучший игровой процессор. Все-таки дополнительный 3D-кэш решает. Но именно игровой – в многопоточных рабочих приложениях модель отстает от Intel Core i7-13700KF на значительные 20-30%. Соответственно, от 14700KF отставание будет еще больше. Даже Ryzen 7 7700X – и тот на 5-7% производительнее в работе. Зато во многих играх рассматриваемый процессор является лидером по среднему FPS, превосходя даже Core i9-14900K. При этом стоит он в полтора раза дешевле, а еще легко охлаждается воздушным суперкулером.

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Забавно, что в гейминге Ryzen 7 7800X3D нередко проявляет себя лучше, чем Ryzen 9 7950X3D, а все потому, что последний является «бутербродом» из двух чиплетов, один из которых оснащен 3D-кэшем, а другой может похвастаться увеличенными рабочими частотами. В свою очередь, 7800X3D – продукт «монолитный». Это не универсальный CPU, а чисто игровой, и в гейминге он очень и очень хорош. Так что, если вы собираете чисто игровую систему – возможно, это ваш выбор. Особенно с учетом того, что сокет AM5, вероятно, будет актуален как минимум в течение нескольких лет.

Преимущества:

  • Флагманский уровень производительности в играх
  • Невысокое по сравнению с CPU Intel энергопотребление и тепловыделение
  • Возможность обойтись без систем жидкостного охлаждения
  • Перспективный сокет

Недостатки: 

  • Посредственная для такой цены производительность в многопоточных рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой
  • Поддерживает только DDR5 ОЗУ

Универсальный вариант: Intel Core i7-13700KF OEM

Intel Core i7-13700KF – вероятно, один из наиболее универсальных процессоров в сегодняшнем списке, и один из самых выгодных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Именно такой CPU я приобрел в феврале 2023 года в пару к графическому ускорителю NVIDIA GeForce RTX 4090 Palit GameRock OC. И очень им доволен. «Тринадцать тысяч семисотый» оснащен 8 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными без нее. В играх он немного уступает таким решениям, как Core i9-14900K и Ryzen 7 7800X3D, но разница, как правило, исчисляется всего несколькими процентами. В работе модель можно сравнить с Ryzen 7 7900X, при этом флагмана предыдущего поколения Intel, Core i9-12900K, она обходит на 10-15%. Что же касается энергопотребления и тепловыделения – здесь все не совсем однозначно. Для гейминга вам точно хватит суперкулера, а вот если вы планируете еще и работать в ресурсоемком ПО – лучше возьмите систему жидкостного охлаждения. Или немного подрежьте энергетические аппетиты процессора, настроив его параметры в BIOS.

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Преимущества:

  • Один из лучших процессоров субфлагманского сегмента по соотношению цены и возможностей
  • Адекватная, с учетом курса доллара, стоимость в российских магазинах
  • Очень хорошая производительность как в работе, так и в играх
  • Поддержка ОЗУ стандартов DDR4 и DDR5

Недостатки: 

  • Весьма высокое тепловыделение в работе и стресс-тестах – если вы планируете не только играть, лучше приобрести СЖО

Один из лучших CPU среднего ценового сегмента: Intel Core i5-13600KF OEM


Intel Core i5-13600KF – отличный процессор, у которого, по сути есть всего один недостаток, но зато серьезный. Это наличие только 6 производительных ядер при аж 8 энергоэффективных. Сейчас этого достаточно, но через несколько лет может быть мало. Впрочем, строить прогнозы на такой срок сейчас тяжело, поскольку в CPU могут появиться специализированные блоки для работы с искусственным интеллектом и нейросетями, как в видеокартах NVIDIA. Если же вернуться в настоящее, то в играх Core i5-13600KF отстает от Core i9-14900K всего на 10-14%, и это в разрешении FullHD. При этом все CPU Alder Lake, Zen 3 и Zen 4 без 3D-кэша он превосходит, как и Ryzen 7 5800X3D. А его тепловыделение позволяет использовать воздушный кулер и не тратиться на СЖО. В рабочих приложениях 13600KF тоже хорош – он слегка быстрее, чем Core i7-12700K или Ryzen 7 7700X. Как и Core i7-13700KF/14700KF, это отличный универсальный CPU, который можно рекомендовать для игровых или рабоче-игровых конфигураций.

Преимущества:

  • Хорошая производительность как в работе, так и в играх
  • Высокий, но все же адекватный уровень энергопотребления и тепловыделения
  • Превосходит по вычислительной мощности многие восьмиядерники вроде Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7700X
  • Обладает аж 8 энергоэффективными ядрами, что обеспечивает солидный «буст» в хорошо распараллеливаемых задачах

Недостатки: 

  • Только 6 производительных ядер

Вершина развития сокета AM4: AMD Ryzen 7 5800X3D OEM 

AMD Ryzen 7 5800X3D в 2024 году вряд ли имеет смысл покупать при сборке нового ПК – все-таки сокет AM4 находится на завершающей стадии жизненного цикла. А вот для апгрейда старых конфигураций, основанных на данном сокете, Ryzen 7 5800X3D идеален. Он обеспечивает почти такую же производительность в играх, как Intel Core i5-13600KF, а значит, подходит для совместной работы с любыми графическими ускорителями вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4090. И речь здесь не о пресловутом «раскрытии видеокарт», которое является распиаренным мифом, а о том, что процессор в такой связке не будет явным узким местом, ограничивающим производительность системы. Что касается рабочих приложений – для них 5800X3D не является хорошим вариантом, поскольку уступает актуальным процессорам с большим количеством ядер.

Преимущества:

  • Хорошая производительность в играх – как у Core i7-12700K и чуть хуже, чем у Core i5-13600K
  • Отлично подходит для апгрейда большинства систем на основе сокета AMD AM4
  • Невысокий TDP по сравнению с конкурирующими CPU Intel
  • Возможность сэкономить на охлаждении и использовать кулер субфлагманского или продвинутого среднего уровня

Недостатки:

  • Довольно высокая стоимость в российских магазинах
  • Слабее показывает себя в играх, чем старшие Intel Raptor Lake и Ryzen 7000X3D
  • Посредственная для своей цены производительность в многопоточных рабочих приложениях

Бюджетно и со вкусом: AMD Ryzen 7 5700X OEM 

Напоследок рассмотрим относительно бюджетный вариант – восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор AMD Ryzen 7 5700X сокета AM4. Разумеется, по производительности в играх он уступает всем моделям, что я перечислил до него, но и стоит он значительно дешевле. Если ваш бюджет ограничен, то это один из лучших вариантов в своем ценовом сегменте. Только учтите – «пять тысяч семисотый» требует донастройки – как минимум, необходимо снять в BIOS ограничение по TDP, и, желательно, увеличить вручную рабочие частоты. Тогда модель практически не будет отличаться в играх от своего «старшего брата» - Ryzen 5 5800X, и, конечно, превзойдет Core i5-12400F, который стоит на 4 тысячи рублей дешевле. А вот Core i5-12600K догнать не удастся, но тот и предлагается на 4-6 тысяч дороже. А еще на Ryzen 7 5700X можно перейти с какого-нибудь старенького Ryzen 5 2600/3600, не меняя сокет и материнскую плату. Хороший вариант для апгрейда, если не хватает средств для приобретения Ryzen 7 5800X3D.

Преимущества:

  • Хороший вариант для апгрейда
  • Полноценные 8 ядер
  • Неплохая производительность в играх – между Core i5-12400F и Core i5-12600K, причем ближе ко второму
  • Сравнительно невысокое для восьмиядерника тепловыделение
  • Адекватная стоимость

Недостатки:

  • Требует ручной донастройки – как минимум, снятия лимита TDP
  • Сокет AM4 находится на завершающей стадии своего жизненного цикла

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в статье всего один процессор AMD без 3D-кэша?

Потому что процессоры Ryzen без 3D-кэша не выдерживают конкуренции в играх с Intel Raptor Lake/Raptor Lake Refresh. По крайней мере, на момент написания статьи, когда последнее вышедшее поколение от AMD – это Zen 4, Ryzen 7000.

Что означают буквы K/F/KF в названиях CPU Intel?

K – возможность ручного разгона по множителю, если используется материнская плата на подходящем Z-чипсете. F – отсутствие встроенного графического ядра. KF – оба пункта одновременно.

Почему не рассмотрен Intel Core i5-13400F?

По производительности в играх он почти не превосходит Core i5-12400F, так как базируется на той же микроархитектуре. Дополнительные же малые ядра тоже особого прироста в гейминге не дают. При этом 12400F стоит в «Регарде» менее 15 тысяч рублей, а 13400F – почти 22 тысячи рублей. Уровень переплаты явно неадекватный.

А чем не угодил AMD Ryzen 9 7950X3D?

Из-за разнородных чиплетов он получился довольно спорным, а с учетом еще и крайне высокой цены, его вряд ли можно считать одним из лучших игровых процессоров.

Стоит ли ожидать, что в ближайшие месяцы какие-то процессоры станут дешевле?

Скорее всего, в основном только старые, если не случится серьезного укрепления рубля по отношению к доллару. А поскольку Минфин снова начал скупать валюту, это маловероятно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о семи лучших центральных процессорах для игр стоимостью от 15 тысяч рублей – все они актуальны в 2023 году и будут актуальны в 2024. В списке есть как ультимативные варианты, так и оптимальные с точки зрения соотношения цены и характеристик, и даже относительно бюджетные. Геймерам же, желающим приобрести игровой CPU дешевле 15 тысяч рублей, рекомендую обратить внимание на один из предыдущих материалов – ссылка на него будет ниже. А что вы думаете по поводу рассмотренных процессоров? Возможно, хотите раскритиковать или дополнить список? Пишите в комментариях!

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