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ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года

Рассказываю об особенностях пяти недорогих CPU, подходящих для геймерских конфигураций
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о лучших процессорах для игровых конфигураций ПК, актуальных как в 2023, так и в 2024 году, при этом речь пойдет о моделях стоимостью до 15 тысяч рублей. Начну я с наиболее производительных решений, доступных в данном бюджете, а закончу минимально приемлемыми, которые следует приобретать только если вы категорически не желаете рассматривать варианты с маркетплейсов или вторичного рынка. Но хватит предисловий, поехали!

Народный шестиядерник: Intel Core i5-12400F OEM

Открывает сегодняшнюю подборку народный шестиядерник – Intel Core i5-12400F. Я очень часто использую этот процессор для сборок рубрики «Народный ПК», и тому есть множество причин. Во-первых, по соотношению цены и характеристик в своем ценовом диапазоне у него есть всего один адекватный конкурент – AMD Ryzen 5 5600, но «двенадцать тысяч четырехсотый» производительнее. Во-вторых, рассматриваемый CPU хорошо показывает себя как в игровых, так и в рабочих нагрузках – он универсален. В-третьих, он отличается невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения, что позволять использовать совместно с ним недорогую воздушную систему охлаждения. Core i5-12400F вышел почти два года назад, но у Intel по-прежнему нет ему адекватной замены: 13400F основан на той же микроархитектуре, обладает дополнительными малыми ядрами, но больших у него столько же, а стоимость при этом – намного выше. На мой взгляд, 12400F – однозначно один из двух лучших вариантов в бюджете до 15 тысяч рублей. О втором сейчас тоже поговорим.

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Преимущества:

  • Привлекательное соотношение цены и характеристик
  • Неплохая производительность как в играх, так и в работе
  • Скромный TDP
  • Адекватная стоимость в российских магазинах

Недостатки:

  • Невозможность ручного разгона по множителю – только по шине, если используется материнская плата с внешним тактовым генератором

Еще один народный шестиядерник: AMD Ryzen 5 5600 OEM

AMD Ryzen 5 5600 – еще один отличный вариант как для гейминга, так и для работы. Этот двенадцатипоточный шестиядерник, как правило, стоит на 2-3 тысячи рублей дешевле, чем Intel Core i5-12400F, при этом разница в производительности между ними отнюдь не так велика. Конечно, «пять тысяч шестисотый» в среднем немного отстает, но значимым это отставание не будет, даже если если у вас видеокарта субфлагманского или флагманского уровня – RTX 4070 Ti и выше. В режиме работы по-умолчанию модель не назвать горячей, но если вы хотите ее подразогнать и достичь частот Ryzen 5 5600X, то придется поднимать напряжение, следовательно, вырастет и тепловыделение.

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Вряд ли оно того стоит – лучше вложить дополнительные средства не в мощный кулер, а в графический ускоритель или другие компоненты системы. Как Core i5-12400F, так и Ryzen 5 5600 без разгона с лихвой хватит системы охлаждения, рассчитанной на 160-180 Вт, например, ID-COOLING SE-214-XT RING. Кстати, если вы сразу купите хорошую материнскую плату с мощной подсистемой питания, оснащенной дополнительными радиаторами, то в будущем сможете заменить Ryzen 5 5600 на Ryzen 7 5800X3D – лучший CPU для игр в рамках сокета AM4.

Преимущества:

  • Невысокая стоимость – можно приобрести ощутимо дешевле, чем 12400F
  • Неплохая производительность в играх
  • Невысокое тепловыделение
  • Поддержка ручного разгона

Недостатки:

  • Ощутимое увеличение TDP при оверклокинге

Для сборок без видеокарты: AMD Ryzen 5 5600G OEM

AMD Ryzen 5 5600G имеет смысл приобретать только в тех случаях, когда вы изначально планируете собрать компьютер без видеокарты, и лишь позднее, когда появятся дополнительные средства, установить в него графический ускоритель. По производительности процессорной части рассматриваемая модель слабее, чем Ryzen 5 5600/5600X, потому что базируется на мобильной архитектуре Cezanne, а также обладает уменьшенным по сравнению с изначально десктопными CPU объемом L3-кэша. Если установить дискретную видеокарту, то по производительности Ryzen 5 5600G будет примерно равен Ryzen 5 3600. Что же касается встроенной графики – она позволяет играть на средних настройках в нетребовательные игры, такие, как Counter Strike 2 и DOTA 2, причем с 60+ FPS. А вот прохождение ресурсоемких проектов лучше отложить до приобретения графического ускорителя – во многих из них возможны неприятные просадки ниже 30 FPS даже на минимальных настройках. Кое-как пройти их можно, но вряд ли это принесет удовольствие, скорее раздражение.

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Преимущества:

  • Встроенное графическое ядро, позволяющее играть в нетребовательные проекты
  • Возможность поначалу обойтись без видеокарты
  • Наличие перспектив для дальнейшего апгрейда
  • Невысокий TDP

Недостатки:

  • Завышенная цена
  • Не самая производительная процессорная часть – на уровне Ryzen 5 3600

Хороший вариант для будущего апгрейда: AMD Ryzen 5 3600 OEM

AMD Ryzen 5 3600, на мой взгляд – минимально приемлемый вариант для адекватной игровой конфигурации, поскольку шестиядерные процессоры уже давно перешли из продвинутого сегмента в массовый. Проще говоря, четырехъядерники – это сейчас уже бюджетный сегмент, а разработчики игр оптимизируют свои творения исходя из того, что у CPU пользователя как минимум 6 ядер. Несмотря на несколько устаревшую микроархитектуру, «три тысячи шестисотый» позволит вам играть в любые игры, даже требовательные, в будущем же вы сможете заменить этот процессор на более производительный – благо, в рамках сокета AM4 таковых очень много. Это и Ryzen 5 5600, и Ryzen 7 5800, и, конечно, один из лучших в свое время игровых CPU – Ryzen 7 5800X3D с дополнительным кэшем. Главным же преимуществом Ryzen 5 3600 является невысокая стоимость – она позволяет вложить больше средств в видеокарту.

Преимущества:

  • Весьма скромная цена для шестиядерного процессора
  • Приемлемая производительность в игровых сценариях использования
  • Поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express (Ryzen 5 5500 ее лишен)
  • Малое по современным меркам тепловыделение

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Недостатки:

  • Устаревшая микроархитектура
  • Выгоднее покупать на вторичном рынке

Денег нет, но вы держитесь: Intel Core i3-10100F OEM

Если денег на сборку совсем уж мало, можно взять и Intel Core i3-10100F, хотя я бы порекомендовал скорее обратиться ко вторичному рынку и купить Ryzen 5 3600 – все-таки четырех ядер, пусть и с поддержкой мультипоточности, в 2023, а тем более, в 2024 году уже маловато. Да и архитектура у «десять тысяч сотого» успела устареть. Но для геймеров, играющих в основном в старые игры, в MMORPG или сессионные онлайн-проекты с невысокими системными требованиями, модель все еще подходит. Только учтите, что платформа не имеет адекватного потенциала для апгрейда – сокет AM4 и Ryzen 5 3600, опять же, в этом плане смотрятся перспективнее. В общем, вариант можно охарактеризовать как «денег нет, но вы держитесь». Он заслуживает рассмотрения разве что если вы не хотите покупать бывшее в употреблении железо.

Преимущества:

  • Низкая цена
  • Подходит для нетребовательных игр
  • Скромный TDP

Недостатки:

  • Устаревшие архитектура и сокет
  • Только четыре ядра
  • Варианты на сокете AM4 со вторичного рынка смотрятся предпочтительнее

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в статье рассматриваются только OEM-версии процессоров?

Переплата за BOX-версии слишком велика, при этом существуют недорогие сторонние системы охлаждения, более эффективные и тихие, нежели боксовые. Что же касается гарантийного срока – процессоры крайне редко выходят из строя. А если вам попался брак, то вы, вероятно, заметите это в первые недели после покупки.

Почему в списке нет Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600X?

Ryzen 5 5500 – плохой процессор с низкой производительностью, урезанным объемом кэша и отсутствием поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Ryzen 5 5600X – напротив, хороший CPU, но в российских магазинах он стоит слишком дорого, и рациональнее брать или Ryzen 5 5600, или Intel Core i5-12400F. Впрочем, если увидите 5600X по цене 5600 – покупайте, не пожалеете. Он немного, но производительнее.

Какую видеокарту уместно брать в пару к рассмотренным в материале CPU?

К Core i5-12400F или Ryzen 5 5600 – любую, хотя разумно ограничиться RTX 4070, или, в крайнем случае, RTX 4070 Ti. С условной RTX 4090 процессор будет узким местом конфигурации. К остальным – модели слабее, чем RTX 4070.

Есть ли шансы, что процессоры в ближайшие месяцы подешевеют?

Только если произойдет резкое укрепление рубля по отношению к доллару, а это маловероятно.

Будут ли статьи про лучшие процессоры для игр в 2024 году других ценовых сегментов?

Да, и про другое железо тоже.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти лучших центральных процессорах для гейминга стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных в 2024 году. Особенно я хочу отметить Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 – на основе одного из этих CPU можно собрать отличную игровую конфигурацию для разрешения FullHD или QuadHD. А что вы думаете о рассмотренных в рамках материала процессорах? Пишите в комментариях!

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