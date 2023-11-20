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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)

Рассказываю о сбалансированной и достаточно производительной геймерской конфигурации, которая будет актуальна и в 2024 году
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Всем привет! С вами Zero, и это ноябрьский выпуск «Народного ПК» – рубрики, в которой я рассказываю об оптимальных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 80 тысяч рублей. Для того, чтобы комфортно играть в разрешении QuadHD, купленного на эти деньги железа не хватит, а вот для FullHD-гейминга – хватит вполне, особенно с учетом того, что рубль наконец-то начал укрепляться, а магазины – соответственно, снижать цены на некоторые комплектующие. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

Открывает список комплектующих, как обычно, процессор, и здесь у нас два варианта – или вложить побольше денег в него и сэкономить на видеокарте, или наоборот. Видеокарта для игровой конфигурации важнее, поэтому предлагаю использовать AMD Ryzen 5 5600, а не Intel Core i5-12400F – разница в цене между этими двумя вариантами составляет около 2-2.5 тысяч рублей. При этом для гейминга хорошо подходят оба, хотя «двенадцать тысяч четырехсотый», конечно, производительнее – Ryzen 5 5600 уместнее сравнивать с его предшественником, Core i5-11400F. Впрочем, разница на практике будет ощутима лишь при использовании субфлагманских и флагманских графических ускорителей, что показывают обзоры и тесты. Кстати, среди дополнительных преимуществ решения AMD можно отметить его высокую энергоэффективность, и незначительный, но все-таки имеющийся в наличии разгонный потенциал. Как правило, ценой повышения TDP частоты Ryzen 5 5600 можно привести к уровню более дорогого 5600X.

Материнская плата: ASUS PRIME B550M-A 

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Требования к материнской плате у меня не меняются из месяца в месяц – это совместимость с выбранным процессором, поддержка интерфейса PCI-Express 4.0 и наличие хотя бы двух разъемов M.2 PCI-E для установки твердотельных накопителей. Если в случае первого параметра все очевидно, то другие два требуют пояснений. Некоторые современные игровые видеокарты бюджетного и среднего ценовых сегментов задействуют только 8 линий PCI-E, и при использовании третьей версии интерфейса их производительность падает. Ограничивает PCI-E 3.0 и скоростные возможности SSD, хотя для игр это не то, чтобы критично. Подходящих моделей материнских плат на основе чипсета B550 у партнеров AMD много – думаю, оптимальным вариантом будет одна из наиболее доступных, удовлетворяющих перечисленным требованиям. Например, ASUS PRIME B550M-A – вдобавок ко всему, она может похвастаться наличием радиатора, защищающего подсистему питания от чрезмерного нагрева.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING  

Такому процессору, как AMD Ryzen 5 5600, хватит недорогого кулера, рассчитанного на TDP в 180 Вт, даже если увеличить частоты до уровня Ryzen 5 5600X. При этом в ценовом диапазоне «около 2000 рублей» есть ряд весьма привлекательных по соотношению стоимости и характеристик предложений, среди которых стоит особо выделить ID-COOLING SE-214-XT RING. Китайская компания, в отличие от большинства своих конкурентов, не задирает цены – в ее ассортименте немало доступных по цене, но при этом высокоэффективных систем охлаждения. Если говорить о SE-214-XT RING, то сочетание черного радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора показывает более, чем хорошие результаты. Главное – не перегружать кулер, чтобы вентилятор не работал на максимальных оборотах, поскольку в таком режиме он довольно шумный. Но с Ryzen 5 5600 акустический режим будет комфортным.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Silicon Power XPower Turbine (SP032GXLZU320BDA) (2x16Gb KIT) 

Оперативной памяти стоит сразу взять 32 гигабайта, чтобы хватило на весь жизненный цикл сборки. Причем обязательно двумя шестнадцатигиговыми планками – для активации двухканального режима, и, соответственно, увеличения пропускной способности. Оптимальный с точки зрения соотношения цены и производительности вариант – это комплекты DDR4 на 32 ГБ с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18. Таких на рынке достаточно, но самые дешевые, от китайских производителей, я приобретать не рекомендую – лучше обратите внимание на продукцию проверенных брендов, например, Patriot, G.Skill, Kingston, Silicon Power. Стоят наборы памяти от них не сильно дороже, при этом по надежности они значительно лучше, да и брак у таких производителей встречается реже.

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ  

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Дальше по плану – твердотельный накопитель. Сразу отбросим все модели емкостью 500 ГБ и меньше – в современных условиях их категорически недостаточно для игрового компьютера. Конечно, у нас два разъема M.2 PCI-Express, и в будущем можно докупить двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник, но и изначально стоит сразу взять SSD хотя бы на терабайт, причем с DRAM-буфером, поскольку накопитель будет системным. Отличный вариант за свои деньги – ADATA XPG SX8200 Pro. Переплачивать за PCI-E 4.0 накопитель в данном случае особого смысла нет, поскольку разницу вы увидите в основном лишь в специализированных тестах, но не в реальных домашне-игровых сценариях использования. Операции длительного последовательного чтения и записи встречаются в них достаточно редко.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Palit Dual OC 8 ГБ  

Несмотря на укрепление рубля, графические ускорители в российских магазинах не спешат дешеветь, и ритейлеров в какой-то мере можно понять: они закладывают в стоимость товаров свои риски. Никто не может гарантировать, что через год-два за один доллар не будут давать 150, а то и 200 рублей, и что против России не будут введены новые санкции. Или против стран, помогающих отечественным компаниям обходить ограничения. К чему это я? А к тому, что видеокарта уровня хотя бы RTX 4060 Ti/RTX 3070 в наш сегодняшний бюджет не поместится – придется ограничиться RTX 4060. Впрочем, для FullHD гейминга это более, чем достойный вариант – карта у NVIDIA вышла холодной и энергоэффективной, хотя и несколько урезанной по характеристикам. Она превосходит RTX 3060 на 10-17%, но не дотягивает до RTX 3060 Ti примерно на 7-12%. Зато в плюс новинке, помимо низкого TGP, можно записать поддержку технологий DLSS 3 и Frame Generation.

Блок питания: DeepCool PF550 550 Вт  

Ни процессор, ни видеокарту в сегодняшней сборке и близко нельзя назвать прожорливыми, поэтому блока питания на 550 Вт им хватит с большим запасом. Хотя, конечно, если увидите какой-нибудь Chieftec на 650-700 Вт – лучше берите его, запас по мощности будет хорошим подспорьем для дальнейшего апгрейда с заменой графического ускорителя на более производительный. Если же говорить о DeepCool PF550, то этот БП, несмотря на свою бюджетность, может похвастаться высокой надежностью и приличными электрическими характеристиками. Стоит отметить и систему охлаждения – она работает тихо, и ее будет не слышно на фоне работы других комплектующих. А вот пыль устройство из-за нестандартной решетки на одной из панелей собирает достаточно быстро, что, впрочем, не является проблемой – выдувается при помощи пневматического очистителя она легко.

Корпус: Zalman S3 Black  

Разместить все перечисленное железо предлагаю в недорогом корпусе Zalman S3 Black, по-умолчанию оснащенном одним 120-миллиметровым вентилятором. Для нашей конфигурации этого достаточно, при желании же можно установить еще до 5-6 «вертушек». Сам по себе кейс довольно просторный, хотя и не без компромиссов – установить суперкулер с высоким радиатором не получится, как и систему жидкостного охлаждения с двумя-тремя вентиляторами. Пылевые фильтры также присутствуют не в полном количестве, что, с учетом стоимости шасси, вполне ожидаемо, как и тонкие стенки. Плюсов, впрочем, больше, чем минусов – это и цена, и вместительность, и удобство сборки/обслуживания, и приятный внешний вид, и хорошее качество сборки.

Подводим итоги

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Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B550M-A

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Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT RING

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Silicon Power XPower Turbine (SP032GXLZU320BDA) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF550 550 Вт

Корпус

Zalman S3 Black

Производительность сборки за прошедший месяц не изменилась – процессор и видеокарта в ней используются те же. Соответственно, конфигурация по-прежнему подходит для того, чтобы с комфортом играть в любые проекты в разрешении FullHD, используя максимальные или близкие к максимальным настройки графики. Справляется она и с трассировкой лучей, но нередко только с активированными опциями DLSS 3/Frame Generation, причем в условном Cyberpunk 2077 все равно возможны просадки ниже 60 и даже ниже 50 FPS. Все-таки для рейтрейсинга требуется более производительный графический ускоритель. Кстати, по сравнению с октябрьской сборкой все-таки есть одно положительное изменение – более емкий и более скоростной твердотельный накопитель.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, не теряя FPS в играх?

На материнской плате, если отказаться от второго слота M.2 для SSD. На твердотельном накопителе (не рекомендуется). На корпусе – ценой ухудшения эстетических и акустических характеристик сборки, а также ценой потери удобства ее обслуживания. В целом, экономия не превысит несколько тысяч рублей.

А если бюджет не 80, а, например, 90 тысяч, во что вложить дополнительные средства?

Тут два варианта – или брать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, или переходить на платформу Intel и покупать процессор Core i5-12400F. Он же – «народный шестиядерник». А если воспользоваться акциями и скидками или брать часть железа на маркетплейсах – можно поймать двух зайцев сразу.

Не лучше ли приобрести один из графических ускорителей AMD вместо RTX 4060?

Если вы не планируете использовать трассировку лучей и DLSS 3/FG – можно взять Radeon RX 7600.

Стоит ли к рассмотренной конфигурации покупать монитор с повышенной частотой обновления экрана?

Да. Для игр – всегда стоит, даже если сборка не самая мощная, например, с RTX 3050. Ведь есть и нетребовательные или не самые новые проекты, в которых частота смены кадров будет выше 120, а то и выше 240.

Когда компьютерное железо подешевеет?

Такие прогнозы строить сложно, но полагаю, в ближайшие месяцы многие комплектующие будут стоить немного дешевле, чем в августе-октябре. Все-таки курс доллара прочно закрепился на уровне ниже 95 рублей, а сейчас тестирует диапазон «85-90 рублей». Стоимость ряда компонентов ПК, например, процессоров, уже снизилась. При этом столь же привлекательных цен, как годом ранее, ожидать не стоит. А вот воспользоваться предновогодними акциями и скидками, если они не фейковые – вполне разумная стратегия.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине-конце ноября за 80 тысяч рублей. Она, конечно, уступает сборке за 100 тысяч по производительности как процессора, так и видеокарты, но все же позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

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