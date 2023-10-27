Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о семи причинах, почему Poco F5 от Xiaomi – один из самых интересных смартфонов 2023 года с весьма привлекательным соотношением цены и характеристик. Сам я являюсь обладателем прошлогодней модели, Poco F4 8/256 ГБ, но Poco F5 также произвел на меня положительное впечатление. Если бы я выбирал в этом году смартфон – взял бы именно его. Впрочем, хватит предисловий, поехали!

Один из самых производительных смартфонов за свои деньги

Начну с самого главного – с того, почему, собственно, большинство людей и покупают смартфоны линейки Poco F – с производительности. Если Poco F3 и F4 довольствовались чипом Qualcomm Snapdragon 870 – отличным, но уже не самым новым, то в Poco F5 установлен сверхсовременный Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это, вероятно, лучшая однокристальная система в своем ценовом сегменте – в популярном бенчмарке Antutu она выдает 900-940 тысяч баллов против примерно 700 тысяч у «восемьсот семидесятого». При этом рассматриваемую SoC нельзя назвать чрезмерно греющейся. Троттлинг спустя какое-то время есть, и производительность в игре может снизиться на 20-25%, но это не самый плохой результат.

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Устройство выпускается в модификациях с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти – второй вариант, конечно, лучше, но и первого пока хватает, в том числе и для того, чтобы играть в ресурсоемкие мобильные игры вроде Genshin Impact. Флеш-память тоже достаточно быстрая – соответствует стандарту UFS 3.1. Пожалуй, если вы любитель поиграть на смартфоне, причем не в простенькие нетребовательные тайтлы, а в проекты с «тяжелой» графикой, то Poco F5 для вас – лучший вариант за свои деньги. Сервисы Google функционируют в полном объеме, а графическая оболочка работает плавно и отзывчиво. Еще бы – с таким-то железом!

Превосходный 120-герцевый FullHD+ AMOLED-экран

Дисплей у Poco F5 также выше всяких похвал – 6,67-дюймовая AMOLED-матрица защищена стеклом Gorilla Glass 5 и обладает разрешением FullHD+ при плотности пикселей 395 ppi. Цвета – красочные и насыщенные, а яркости достаточно для использования девайса на улице в летний полдень. Плавность анимаций обеспечивается за счет увеличенной до 120 Гц частоты обновления, причем имеется возможность ее адаптивной подстройки под текущие задачи. К дополнительным преимуществам экрана я отнесу поддержку HDR+ и Dolby Vision, а также отсутствие вызывающего усталость глаз мерцания – частоту ШИМ в 1920 Гц глаз не улавливает.

Хорошее время автономной работы и поддержка быстрой зарядки (67 Вт)

Не подкачала корпорация Xiaomi и с автономностью устройства – емкость аккумулятора в 5000 мА*ч вкупе с современным процессором, способным работать в энергоэффективном режиме за счет «малых ядер», позволяет заряжать смартфон один раз в пару дней даже при активном использовании. Но это без требовательных игр – с ними придется производить зарядку ежедневно. Заряжается, впрочем, гаджет весьма быстро: мощность в 67 Вт позволяет полностью восстановить запас энергии менее, чем за час. А 30%-й емкости можно добиться всего за 10 минут. Проще говоря, если вы не в поездке – пауэрбанк вам вряд ли понадобится.

Камера с оптической стабилизацией

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Строго говоря, камеры в целом не относятся к сильным сторонам Poco F5 – они достойны модели продвинутого среднего или субфлагманского, но не флагманского уровня. Так ведь Poco F5 и не флагман – на момент написания статьи он стоит менее 40 тысяч рублей. Отмечу наличие у основного 1/2″ сенсора OmniVision OV64B на 64 Мп (f/1.79) оптической стабилизации. В хороших условиях и при адекватном освещении аппарат снимает прекрасно, а вот в сложных возникают проблемы – впрочем, при подобных сценариях использования они возникают практически у всех мобильных устройств, за исключением флагманов и «камерофонов».

Достойный комплект разъемов и интерфейсов

В Poco F5 интегрированы современные беспроводные модули – 5G, Wi-Fi 6 Dual, Bluetooth 5.3. Имеются поддержка NFC, а также ИК-порт и навигационная система (GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS). На боковой грани расположен датчик отпечатка пальца, который работает быстро и почти всегда корректно. Еще есть два динамика и даже 3.5 jack для проводных наушников – сейчас он встречается гораздо реже, чем всего несколько лет назад. Отмечу и хорошую комплектацию – например, в него входят зарядное устройство с поддержкой ускоренной зарядки (67 Вт) и чехол.

Гарантия поддержки со стороны производителя и обновления до HyperOS

Пока непонятно – что это за зверь такой, HyperOS. Некоторые инсайдеры сообщают, что это операционная система, в которой от Android осталось процентов 30, не больше. Другие же пишут, что это скорее продвинутая графическая надстройка, а назвали ее по-новому в целях ребрендинга. Как бы то ни было, в ближайшие годы новые и некоторые уже выпущенные смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco перейдут на HyperOS, и Poco F5, конечно, тоже будет в этом списке. Главное – чтобы компания не отказалась от инфраструктуры Google, поскольку это сразу оттолкнет значительную часть потребителей, в особенности за пределами Китая.

Сбалансированный набор характеристик со значительными плюсами, но без серьезных минусов

Как многие читатели уже поняли, Poco F5 – это субфлагманский смартфон с несколькими яркими особенностями (мощное железо, классный экран, приличная автономность), лишенный каких-либо критичных минусов. И в этом его прелесть – часто смартфоны среднего, продвинутого среднего и субфлагманского сегмента либо лишены каких-либо «фишек», выделяющих их из серой массы, либо такими «фишками» обладают, но обладают и очевидными минусами. В свою очередь, Poco F5 – это универсальный гаджет без явных слабостей. Недостатки и компромиссы, впрочем, у него есть – о них я расскажу ниже.

Недостатки Poco F5

Нет полной защиты от воды и пыли по стандарту IP68 или еще более строгому. Но тут ничего не поделать – это прерогатива или флагманов, которые стоят раза в 2 дороже, или защищенных смартфонов – как правило, тяжелых и брутальных. Не впечатляющие камеры. Они неплохие, но не более того. От Poco ждешь большего. Но не может же устройство не иметь слабых сторон. Отсутствует беспроводная зарядка. Маловажный минус. Защита от пыли и влаги – только IP53. Под проливным дождем смартфон использовать можно, а в бассейне – уже нет.

Отличия Poco F5 от Poco F5 Pro

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Кстати, кроме Poco F5, существует еще Poco F5 Pro. У этих двух смартфонов есть несколько важных отличий. Так, Pro-версия основана на SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и обладает более продвинутым дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей, а еще спереди и сзади у нее стекло, а не пластик. Защиты от пыли и влаги по стандарту IP68, к сожалению, нет – только IP53, как и у «младшего брата». Зато есть поддержка записи видео в 4K 60 FPS против 4K 30 FPS. Датчик отпечатка пальца у Poco F5 подэкранный, а не боковой. А вот разъема 3.5 jack старшая версия лишилась. Да, и так бывает. Стоит ли переплачивать за Pro? Решать вам. Я бы не стал – скорее бы уже подождал смартфонов на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, хотя очевидно, что они будут стоить значительно дороже. Но Poco F5 Pro – тоже не идеал с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – «обычный» F5 по этому показателю явно выигрывает.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему, по моему мнению, Poco F5 – один из самых интересных смартфонов 2023 года не только в своей ценовой категории, но и в целом. Если вам нужен производительный и универсальный аппарат, на котором можно и в интернете сидеть, не переживая за то, что не хватит оперативной памяти, и играть в требовательные игры, и пользоваться любыми приложениями, и снимать фото и видео – советую присмотреться к F5 повнимательнее. А что вы думаете об этом смартфоне и каким мобильным устройством пользуетесь как основным сейчас? Пишите в комментариях!

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