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ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года

Рассказываю о производительном мобильном устройстве субфлагманского уровня, предлагающемся в российских магазинах по привлекательной цене
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о семи причинах, почему Poco F5 от Xiaomi – один из самых интересных смартфонов 2023 года с весьма привлекательным соотношением цены и характеристик. Сам я являюсь обладателем прошлогодней модели, Poco F4 8/256 ГБ, но Poco F5 также произвел на меня положительное впечатление. Если бы я выбирал в этом году смартфон – взял бы именно его. Впрочем, хватит предисловий, поехали!

Один из самых производительных смартфонов за свои деньги

Начну с самого главного – с того, почему, собственно, большинство людей и покупают смартфоны линейки Poco F – с производительности. Если Poco F3 и F4 довольствовались чипом Qualcomm Snapdragon 870 – отличным, но уже не самым новым, то в Poco F5 установлен сверхсовременный Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это, вероятно, лучшая однокристальная система в своем ценовом сегменте – в популярном бенчмарке Antutu она выдает 900-940 тысяч баллов против примерно 700 тысяч у «восемьсот семидесятого». При этом рассматриваемую SoC нельзя назвать чрезмерно греющейся. Троттлинг спустя какое-то время есть, и производительность в игре может снизиться на 20-25%, но это не самый плохой результат.

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Устройство выпускается в модификациях с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти – второй вариант, конечно, лучше, но и первого пока хватает, в том числе и для того, чтобы играть в ресурсоемкие мобильные игры вроде Genshin Impact. Флеш-память тоже достаточно быстрая – соответствует стандарту UFS 3.1. Пожалуй, если вы любитель поиграть на смартфоне, причем не в простенькие нетребовательные тайтлы, а в проекты с «тяжелой» графикой, то Poco F5 для вас – лучший вариант за свои деньги. Сервисы Google функционируют в полном объеме, а графическая оболочка работает плавно и отзывчиво. Еще бы – с таким-то железом!

Превосходный 120-герцевый FullHD+ AMOLED-экран

Дисплей у Poco F5 также выше всяких похвал – 6,67-дюймовая AMOLED-матрица защищена стеклом Gorilla Glass 5 и обладает разрешением FullHD+ при плотности пикселей 395 ppi. Цвета – красочные и насыщенные, а яркости достаточно для использования девайса на улице в летний полдень. Плавность анимаций обеспечивается за счет увеличенной до 120 Гц частоты обновления, причем имеется возможность ее адаптивной подстройки под текущие задачи. К дополнительным преимуществам экрана я отнесу поддержку HDR+ и Dolby Vision, а также отсутствие вызывающего усталость глаз мерцания – частоту ШИМ в 1920 Гц глаз не улавливает.

Хорошее время автономной работы и поддержка быстрой зарядки (67 Вт)

Не подкачала корпорация Xiaomi и с автономностью устройства – емкость аккумулятора в 5000 мА*ч вкупе с современным процессором, способным работать в энергоэффективном режиме за счет «малых ядер», позволяет заряжать смартфон один раз в пару дней даже при активном использовании. Но это без требовательных игр – с ними придется производить зарядку ежедневно. Заряжается, впрочем, гаджет весьма быстро: мощность в 67 Вт позволяет полностью восстановить запас энергии менее, чем за час. А 30%-й емкости можно добиться всего за 10 минут. Проще говоря, если вы не в поездке – пауэрбанк вам вряд ли понадобится.

Камера с оптической стабилизацией

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Строго говоря, камеры в целом не относятся к сильным сторонам Poco F5 – они достойны модели продвинутого среднего или субфлагманского, но не флагманского уровня.  Так ведь Poco F5 и не флагман – на момент написания статьи он стоит менее 40 тысяч рублей. Отмечу наличие у основного 1/2″ сенсора OmniVision OV64B на 64 Мп (f/1.79) оптической стабилизации. В хороших условиях и при адекватном освещении аппарат снимает прекрасно, а вот в сложных возникают проблемы – впрочем, при подобных сценариях использования они возникают практически у всех мобильных устройств, за исключением флагманов и «камерофонов».

Достойный комплект разъемов и интерфейсов

В Poco F5 интегрированы современные беспроводные модули – 5G, Wi-Fi 6 Dual, Bluetooth 5.3. Имеются поддержка NFC, а также ИК-порт и навигационная система (GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS). На боковой грани расположен датчик отпечатка пальца, который работает быстро и почти всегда корректно. Еще есть два динамика и даже 3.5 jack для проводных наушников – сейчас он встречается гораздо реже, чем всего несколько лет назад. Отмечу и хорошую комплектацию – например, в него входят зарядное устройство с поддержкой ускоренной зарядки (67 Вт) и чехол.

Гарантия поддержки со стороны производителя и обновления до HyperOS

Пока непонятно – что это за зверь такой, HyperOS. Некоторые инсайдеры сообщают, что это операционная система, в которой от Android осталось процентов 30, не больше. Другие же пишут, что это скорее продвинутая графическая надстройка, а назвали ее по-новому в целях ребрендинга. Как бы то ни было, в ближайшие годы новые и некоторые уже выпущенные смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco перейдут на HyperOS, и Poco F5, конечно, тоже будет в этом списке. Главное – чтобы компания не отказалась от инфраструктуры Google, поскольку это сразу оттолкнет значительную часть потребителей, в особенности за пределами Китая.

Сбалансированный набор характеристик со значительными плюсами, но без серьезных минусов

Как многие читатели уже поняли, Poco F5 – это субфлагманский смартфон с несколькими яркими особенностями (мощное железо, классный экран, приличная автономность), лишенный каких-либо критичных минусов. И в этом его прелесть – часто смартфоны среднего, продвинутого среднего и субфлагманского сегмента либо лишены каких-либо «фишек», выделяющих их из серой массы, либо такими «фишками» обладают, но обладают и очевидными минусами. В свою очередь, Poco F5 – это универсальный гаджет без явных слабостей. Недостатки и компромиссы, впрочем, у него есть – о них я расскажу ниже.

Недостатки Poco F5

  1. Нет полной защиты от воды и пыли по стандарту IP68 или еще более строгому. Но тут ничего не поделать – это прерогатива или флагманов, которые стоят раза в 2 дороже, или защищенных смартфонов – как правило, тяжелых и брутальных.
  2. Не впечатляющие камеры. Они неплохие, но не более того. От Poco ждешь большего. Но не может же устройство не иметь слабых сторон.
  3. Отсутствует беспроводная зарядка. Маловажный минус.
  4. Защита от пыли и влаги – только IP53. Под проливным дождем смартфон использовать можно, а в бассейне – уже нет.

Отличия Poco F5 от Poco F5 Pro

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Кстати, кроме Poco F5, существует еще Poco F5 Pro. У этих двух смартфонов есть несколько важных отличий. Так, Pro-версия основана на SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и обладает более продвинутым дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей, а еще спереди и сзади у нее стекло, а не пластик. Защиты от пыли и влаги по стандарту IP68, к сожалению, нет – только IP53, как и у «младшего брата». Зато есть поддержка записи видео в 4K 60 FPS против 4K 30 FPS. Датчик отпечатка пальца у Poco F5 подэкранный, а не боковой. А вот разъема 3.5 jack старшая версия лишилась. Да, и так бывает. Стоит ли переплачивать за Pro? Решать вам. Я бы не стал – скорее бы уже подождал смартфонов на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, хотя очевидно, что они будут стоить значительно дороже. Но Poco F5 Pro – тоже не идеал с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – «обычный» F5 по этому показателю явно выигрывает.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему, по моему мнению, Poco F5 – один из самых интересных смартфонов 2023 года не только в своей ценовой категории, но и в целом. Если вам нужен производительный и универсальный аппарат, на котором можно и в интернете сидеть, не переживая за то, что не хватит оперативной памяти, и играть в требовательные игры, и пользоваться любыми приложениями, и снимать фото и видео – советую присмотреться к F5 повнимательнее. А что вы думаете об этом смартфоне и каким мобильным устройством пользуетесь как основным сейчас? Пишите в комментариях!

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