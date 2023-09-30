Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о твердотельных накопителях. Цены на них на мировом рынке длительное время снижались, хотя в России эта тенденция была не столь выражена из-за падения курса рубля. Происходило удешевление SSD из-за переизбытка на рынке памяти NAND и DRAM. Крупных производителей чипов памяти, таких, как Samsung, Hynix и Micron, подобная ситуация не устраивала, поэтому они предприняли меры воздействия на рынок, чтобы повысить цены, а именно – значительно снизили объемы выпуска чипов. Это уже начало сказываться на ценах, и, по прогнозам экспертов, скоро чипы перестанут дешеветь и начнут дорожать. А за ними подорожают твердотельные накопители и модули оперативной памяти. В данной статье я расскажу о том, какие качественные SSD можно купить осенью 2023 года, не упустив при этом хороший момент для апгрейда. Но хватит предисловий, поехали!

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Для начала оговорю пару условий. Во-первых, я буду рассматривать в статье двухтерабайтные SSD, но вы смело можете приобретать и их терабайтные версии, если они имеются в наличии. Модификации объемом в 480-512 Гб я обычно брать не рекомендую, поскольку в 2023 году, когда многие игры занимают хорошо так за сотню гигабайт, для геймерского ПК такого объема уже недостаточно. Если же накопитель нужен вам не для игр и не для рабочих приложений, создающих большие объемы данных, можете брать и полутерабайтную версию. С этим разобрались. Во-вторых, я не стану рассматривать ни флагманский сегмент (PCI-E 5.0), ни сверхбюджетный. Первый пока переоценен, а во втором практически нет ничего заслуживающего внимания. Поэтому сегодня обратим внимание на модели субфлагманского, продвинутого среднего, среднего и бюджетного ценовых сегментов.

Начну с Samsung 980 Pro. Когда-то этот основанный на контроллере и памяти собственного производства компании SSD считался флагманским, а сейчас перешел в субфлагманский сегмент. Это проверенная временем классика, лишенная каких-либо значительных недостатков. Придраться нельзя даже к цене – с учетом того, что на момент написания материала за один доллар дают 97-98 рублей, 18 тысяч за двухтерабайтный 980 Pro – адекватная, а не завышенная стоимость. На протяжении длительного времени модель считалась эталоном производительности для стандарта PCI-E 4.0, и многие лаборатории и блогеры, тестируя новые SSD, сравнивали их скоростные показатели именно с показателями решения южнокорейской корпорации. Сейчас Samsung 980 Pro утратил трон, но это по-прежнему отличный выбор. Данный SSD обладает не просто достаточными, а даже избыточными возможностями для любых стоящих перед высокопроизводительной игровой или домашне рабочей конфигурацией задач.

Преимущества:

Отличные скоростные показатели – как последовательные, так и случайные

Высочайшая надежность и огромный ресурс перезаписи

Адекватная стоимость

Хорошая софтовая поддержка

Широкая доступность в российских магазинах

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Недостатки:

Уже не является флагманским SSD – есть модели и быстрее

При длительных нагрузках желательно использовать радиатор во избежание снижения скоростей

Хотите сэкономить тысячу-полторы рублей, практически не потеряв в производительности? Тогда обратите внимание на модель Kingston FURY Renegade. В отличие от самсунговского 980 Pro, этот накопитель не базируется на контроллере собственного производства – компания использовала Phison E18. В сочетании с «правильными» чипами памяти (176-слойные от Micron) и DRAM-буфером он обеспечивает рассматриваемому SSD высокие скорости чтения и записи – в некоторых сценариях использования даже немного выше, чем у Samsung 980 Pro, если говорить о записи. Тем не менее, решение южнокорейской корпорации я все-таки поставил бы немного выше, чем FURY Renegade, хотя это тоже отличный накопитель. Недостаток у него только один – чрезмерный нагрев при длительных операциях.

Преимущества:

И снова отличные скоростные показатели

Высокая надежность

Сочетание качественных контроллера и памяти

Наличие DRAM-буфера

Низкая, с учетом характеристик и курса рубля, цена

Недостатки:

Уступает Samsung 980 Pro в ряде смешанных сценариев использования

Перегревается без радиатора при высоких нагрузках

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Модель MSI SPATIUM M480 PRO базируется на контроллере Phison PS5018-E18 и 176-слойных чипах памяти Micron, а также оснащается DRAM-буфером. К сожалению, работают DRAM-буфер и псевдо-SLC кэш здесь менее эффективно, чем в рассмотренных ранее твердотельных накопителях, что приводит к значительному снижению последовательных скоростей чтения и записи при длительных операциях. Впрочем, в повседневных задачах, включая гейминг, подобные операции практически не встречаются. В типичных же сценариях использования, в том числе игровых, модель проявляет себя достаточно хорошо, хотя для беспроблемной работы ей необходим радиатор.

Преимущества:

Очень хорошая за свои деньги производительность

Наличие DRAM-буфера и псевдо-SLC кэша

Проверенные временем контроллер и память

Низкая цена

Недостатки:

Серьезнейшие проблемы с нагревом – необходимо использовать радиатор

Уступает Samsung 980 Pro в длительных операциях, даже если нет перегрева

Patriot P400 – это твердотельный накопитель, не обладающий DRAM-буфером, но, тем не менее, демонстрирующий в типичных задачах достойные скоростные показатели. Он основан на четырехканальном контроллере Innogrit IG5220 и оснащен хорошо знакомыми специалистам 176-слойными чипами флеш-памяти Micron. Обычно безбуферные PCI-E 4.0 SSD проигрывают по производительности качественным PCI-E 3.0 моделям с DRAM-буфером, но в случае с Patriot P400 это отнюдь не так. Рассматриваемый накопитель превосходит даже эталонный PCI-E 3.0 SSD Samsung 970 Evo Plus, а также многие PCI-E 4.0 модели на основе контроллера Phison E16 и безбуферный Samsung 980. Проще говоря, за свои деньги это отличный вариант для экономного геймера.

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Преимущества:

Один из лучших, а возможно, и лучший безбуферный SSD

Отсутствие температурного троттлинга

Приличные скорости чтения и записи

Выгодное соотношение цены и характеристик

Недостатки:

Доплатив пару тысяч рублей, можно приобрести более производительные решения, оснащенные DRAM-буфером

Гарантия – только три года вместо привычных пяти лет

В ценовом диапазоне «до 10 тысяч рублей» тоже можно найти неплохой двухтерабайтный SSD – например, ADATA XPG SX8200 Pro. Он, конечно, поддерживает только третью версию интерфейса PCI-Express, и работает медленнее всех рассмотренных выше моделей, но для типичного игрового ПК его скоростей в большинстве случаев будет вполне достаточно. «Сердцем» устройства служит контроллер Silicon Motion SMI SM2262EN, имеется у SX8200 Pro и DRAM-буфер, хотя и не слишком быстрый – безбуферный Patriot P400 показывает себя и в бенчмарках и в практическом использовании значительно лучше. Ограничивает производительность модели память – она здесь не 176-слойная, а всего лишь 64-слойная производства Micron. Проще говоря, чудес от ADATA XPG SX8200 Pro ждать не стоит – это «рабочая лошадка» для бюджетной/среднебюджетной игровой конфигурации или апгрейда старого ПК, и не более того. Для высокопроизводительной сборки уровня Intel Core i7-13700KF+NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti я советую обратить внимание на более скоростные модели, чтобы SSD не стал узким местом, из-за которого игры и локации в них станут грузиться на несколько секунд дольше, чем могли бы.

Преимущества:

Крайне низкая цена

Достаточная для бюджетного или среднебюджетного домашне-игрового ПК производительность

Высокая надежность

Солидный ресурс перезаписи

Недостатки:

Значительно уступает по скоростным показателям остальным рассмотренным в этой статье SSD

Устаревшая 64-слойная память

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет моделей китайских брендов, таких как Netac и Kingspec?

Эти бренды недавно на нашем рынке, и пока прошло слишком мало времени, чтобы им доверять.

Совместимы ли PCI-E 4.0 SSD с материнскими платами, поддерживающими только PCI-E 3.0?

Да, но работать в таком случае накопитель будет на более низкой скорости, чем мог бы.

А почему нет решений Western Digital, таких, как WD_BLACK SN850X?

Они стоят в партнерских магазинах слишком дорого по сравнению с моделями Samsung. Хотя если вы найдете SN850X по адекватной стоимости – берите, это отличный SSD. А еще WD самостоятельно производит для своих накопителей контроллеры и память, как и Samsung, что обеспечивает отличное качество продукции.

Какие радиаторы для SSD лучше использовать – от материнской платы, от производителя, или сторонние?

Каждый конкретный случай стоит рассматривать отдельно. При этом базовое правило такое: чем больше площадь радиатора, тем выше его эффективность. Соответственно, радиатор с ребрами от материнской платы почти всегда будет лучше, чем тонкая графеновая пластина, имеющаяся на SSD по-умолчанию. Впрочем, имеются на рынке и SSD с предустановленным радиатором более серьезного уровня.

Когда именно ожидается подорожание твердотельных накопителей?

В первой половине 2024 года. Но возможно, оно начнется и раньше – на рыночную ситуацию может влиять множество различных факторов.

Заключение

В этой статье я рассказал о причинах грядущего подорожания SSD, а также привел примеры заслуживающих внимания моделей из разных ценовых сегментов. Несмотря на не самый комфортный курс рубля, сейчас хорошее время для приобретения твердотельного накопителя, поскольку значительного укрепления российской национальной валюты не ожидается, а вот повышение цен на чипы памяти DRAM и NAND случится практически наверняка. А что вы думаете по поводу предложенных в статье SSD? Пишите в комментариях!

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