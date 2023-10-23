Всем привет! С вами Zero, и в сегодняшней статье из рубрики «Народный ПК» я расскажу об игровой конфигурации, которую можно приобрести в октябре 2023 года за 80 тысяч рублей. Да, бюджет пришлось на 5 тысяч увеличить по сравнению с предыдущим месяцем – цены на компьютерное железо сейчас находятся на максимуме с весны-начала лета прошлого года. Небольшой спойлер – сборка позволит играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики с 60+ FPS, причем с активированной трассировкой лучей, хотя в отдельных, наиболее ресурсоемких проектах придется использовать технологию DLSS. Но хватит предисловий, поехали!

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Обычно я предпочитаю использовать для игровых конфигураций платформу Intel, поскольку именно под «синие» процессоры и «зеленые» видеокарты оптимизируется большинство современных игр. Но в данном случае разница не столь критична – AMD Ryzen 5 5600 в гейминге, конечно, уступает народному шестиядерному процессору Intel Core i5-12400F, но с решением предыдущего поколения, Core i5-11400F, выступает практически вровень. Дополнительное преимущество «пять тысяч шестисотого» – возможность разгона. Задел для него, конечно, не слишком большой, но добрать пару-тройку сотен мегагерц в большинстве случаев можно, пусть и ценой ощутимого увеличения тепловыделения. Имеет ли это смысл – решать вам, оба варианта эксплуатации являются приемлемыми. Авторазгон (турбобуст) у AMD также работает хорошо, поэтому в дополнительной настройке процессор не нуждается.

Материнскую плату для Ryzen 5 5600 можно взять и относительно простую, без радиаторов в области подсистемы памяти. Лишь бы были поддержка интерфейса PCI-E 4.0 и парочка разъемов для скоростных M.2 PCI-E твердотельных накопителей. Хорошо подойдет модель ASUS PRIME B550M-K, но можно взять и, например, Gigabyte B550M DS3H – она немного получше, но и стоит примерно на 1000 рублей дороже. Рекомендую рассматривать именно модели на чипсете B550 – из-за поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. При этом внимательно сверяйте характеристики – например, у MSI есть плата под названием MSI PRO B550M-P GEN3. В этом «GEN3» зашифровано отсутствие поддержки PCI-E 4.0 – новые видеокарты и SSD, конечно, на данной МП заработают, поскольку разные версии интерфейса имеют обратную совместимость, но заработают они только на скоростях PCI-E 3.0. Выбирать подобные решения не следует – третья версия PCI-Express станет узким местом всей системы.

В своих материалах я неоднократно хвалил системы охлаждения китайской компании ID-COOLING. И их есть за что хвалить – часто они предлагают близкое к оптимальному соотношение цены и характеристик. Кулер SE-214-XT RING относится именно к числу подобных решений – он тихий (за исключением околомаксимальных и максимальных оборотов) и весьма эффективный. Для такого процессора, как Ryzen 5 5600 его возможностей хватит с лихвой – более того, CPU можно будет даже подразогнать. Состоит устройство из радиатора с четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Высота радиатора в данном случае составляет всего 150 мм, а значит, систему охлаждения без проблем можно разместить в большинстве типичных игровых MidiTower корпусов.

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Что ж, раз бюджет увеличился, можно увеличить и объем оперативной памяти. Все-таки шестнадцати гигабайт для игровой конфигурации в 2023 году уже маловато, поскольку некоторые требовательные игры примерно столько ОЗУ и используют. А кроме игр, есть еще операционная система с ее службами и процессами, а также всевозможный софт – браузеры, мессенджеры, текстовые редакторы, плееры, программы для стриминга и записи видео, и так далее. Исходя из таких вводных, если позволяет бюджет, в 2023 году стоит сразу устанавливать в игровой ПК как минимум 32 гигабайта оперативной памяти. Крайне желательно, чтобы требуемый объем набирался двумя модулями – для активации двухканального режима, значительно повышающего производительность подсистемы ОЗУ. В качестве варианта по-умолчанию я выбрал комплект Silicon Power, но вы можете взять и какой-нибудь другой DIMM DDR4 набор из двух шестнадцатигиговых планок с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или около того.

На твердотельном накопителе поначалу можно в меру сэкономить, поскольку материнская плата допускает возможность установки второго. Изначально в данном случае вы можете приобрести, например, полутерабайтный ADATA Legend 750. В дальнейшем рекомендую докупить к нему второй SSD объемом 2 терабайта, например, ADATA Legend 960, благодаря поддержке интерфейса PCI-E 4.0, а также удачному сочетанию контроллера SMI SM2264, оснащенного DRAM-буфером, и 176-слойной 3D TLC памяти Micron, выдающему отличные скоростные показатели. Впрочем, возможностей «семьсот пятидесятого» для игровых сценариев использования тоже хватает. А вот чего быстро начнет не хватать – так это емкости. Полтерабайта в 2023 году – крайне мало для геймерского ПК, ведь игры AAA-класса часто весят за сотню гигабайт.

Цены на графические ускорители, как и на многое другое компьютерное железо, находятся на максимальных отметках за последние полтора-два года, поэтому нашего бюджета не хватит даже на приобретение NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – придется довольствоваться обычной «четыре тысячи шестидесятой». К счастью, для разрешения FullHD ее производительности более, чем достаточно – вы сможете устанавливать в любых играх максимальные настройки графики и использовать трассировку лучей. Если в отдельных проектах будут наблюдаться просадки кадровой частоты – выручат технологии DLSS 3/FG. Как и другие представители линейки карт RTX 4000 Ada Lovelace, RTX 4060 их поддерживает. Также к плюсам решения можно отнести невысокий уровень энергопотребления и тепловыделения, и довольно компактные габариты.





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Связке процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 не требуется мощный блок питания – с запасом хватит и модели на 500-550 Вт. Но можно приобрести и 600-ваттный БП, поскольку стоит он не дороже. Только не берите что-то из ассортимента ExeGate или китайских Noname-брендов – качество там, как правило, отвратительное. Да и зачем, если на рынке есть Chieftec: блоки питания тайваньской компании отличаются превосходным соотношением стоимости и характеристик. Звезд с неба они, конечно, не хватают – не стоит ожидать сверхвысокого КПД и отстегивающихся кабелей. Зато по основным показателям все в порядке: честная мощность, высокая стабильность напряжений, тихая работа вентилятора, наличие необходимого комплекта защит. В ценовом сегменте «до 4 тысяч рублей» Chieftec Eco GPE-600S сейчас – один из лучших блоков питания.

Последний компонент системы, в котором размещаются все остальные – это корпус. С учетом бюджета, для сегодняшней сборки актуальны шасси стоимостью до 5 тысяч рублей. Хороший вариант – Zalman S3. Этот кейс отличается продуманной организацией пространства, неплохой вместимостью и наличием большого количества посадочных мест для 120-миллиметровых вентиляторов. По-умолчанию в нем установлена только одна «вертушка», но на первое время этого хватит. К недостаткам шасси можно отнести малое количество свободного места для прокладки кабелей и экономию производителя на пылевых фильтрах, но, с учетом ценовой категории, на многое рассчитывать и не приходится. Кстати, окно – акриловое, а не стеклянное, зато занимает оно практически всю площадь боковой стенки.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание – на таблицу:

Благодаря повышению бюджета на 5 тысяч рублей, октябрьская конфигурация вышла лучше сентябрьской – она сразу оснащена 32, а не 16 гигабайтами оперативной памяти. На этом улучшения, к сожалению, заканчиваются – за прошедший месяц многие комплектующие еще немного подорожали. Впрочем, сильно переживать по этому поводу не стоит – после подорожания рано или поздно неизбежно следует удешевление, к тому же, и в текущем виде сборка легко справится с любыми, даже самыми требовательными проектами в разрешении FullHD на максимальных настройках. Иногда – с применением технологий масштабирования, но раз DLSS 3 во всех режимах кроме Ultra-Performance почти не портит картинку – почему бы и нет?

FAQ (Вопросы и ответы)

Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности в играх?

Если только на материнской плате, блоке питания и корпусе, но я не советую – выгадать удастся максимум 3-5 тысяч рублей, при этом придется отказаться от второго слота для твердотельного накопителя и не только.

А во что вложить «лишние» деньги, если бюджет больше 80 тысяч?

Можно перейти на платформу Intel и процессор Core i5-12400F, а также взять видеокарту помощнее – RTX 4060 Ti. Рекомендую ознакомиться со статьей о конфигурации за 100 тысяч рублей, ссылка на которую будет после заключения.

Может, лучше взять одну из видеокарт AMD?

Не лучше – они плохо справляются с трассировкой лучей, да и технология масштабирования FSR 3 значительно уступает DLSS 3+Frame Generation.

Теперь бюджет на сборку каждый месяц будет не 75, а 80 тысяч?

Пока точно ответить на этот вопрос невозможно – все будет зависеть от динамики цен на комплектующие.

А какие прогнозы по поводу курса доллара и цен на компьютерное железо?

Большинство экономистов и финансовых аналитиков, в том числе, работающих в крупных банках, склоняются к тому, что за один рубль в ближайшие месяцы будут давать 90-95 рублей, при этом закрепление выше психологической отметки в 100 рублей практически исключено. После того, как повышение Банком России ключевой ставки не принесло значимых результатов, президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже 43 группами компаний, занимающихся экспортом, части валютной выручки. Указ будет действовать в течение полугода, а объемы продаж определит правительство. Также президент заявил в рамках одной из пресс-конференций, что для бюджета требуется курс доллара «чуть-чуть пониже», что дало спекулянтам четкий сигнал: если доллар снова будет стоить дороже 100 рублей, государство в очередной раз вмешается и поддержит российскую национальную валюту. Соответственно, в ближайшие месяцы следует ждать пусть незначительного, но снижения цен на комплектующие для ПК и цифровую технику. Если не будет какого-то форс-мажора вроде новых санкций, разумеется.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать за 80 тысяч рублей в октябре 2023 года – несмотря на высокие цены, довольно производительную и легко справляющуюся с играми в разрешении FullHD даже на максимальных настройках с трассировкой лучей, пусть иногда и при помощи технологий масштабирования. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!

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