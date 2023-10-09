Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу рассказать о лучших графических ускорителях, которые целесообразно использовать совместно с процессором Intel Core i7-13700KF, а также похожими на него решениями – старшими Alder Lake и Raptor Lake, а также, вероятно, ожидаемыми Raptor Lake Refresh. Наиболее рационально в связку к такому CPU устанавливать видеокарты флагманского и субфлагманского ценового сегмента – менее производительные адаптеры могут стать узким местом сборки, ограничивающим ее возможности в играх. Но хватит предисловий, поехали!

Наилучший вариант для Intel Core i7-13700KF – это, безусловно, топовый на данный момент графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, оснащенный 24 гигабайтами видеопамяти и предлагающий высочайший уровень производительности в играх. С «четыре тысячи девяностой» вы сможете комфортно играть в любом разрешении на максимальных настройках, причем во многих случаях – без активации технологий DLSS 3/Frame Generation. Исключением являются наиболее ресурсоемкие и требовательные проекты в разрешении 4K – в них, если вы хотите включить на максимум трассировку лучей, желательно активировать и генерацию кадров. Впрочем, она работает отлично и не вызывает артефактов или еще каких-либо проблем с изображением, при этом значительно увеличивая FPS.

реклама





Заранее стоит предупредить, что RTX 4090 – требовательная к питанию и охлаждению видеокарта, которая, к тому же, влезет далеко не в каждый корпус. Я рекомендую приобретать к Core i7-13700KF и RTX 4090 блок питания как минимум на 850-900 Вт, если вы планируете только играть или на 1000 Вт если вы будете еще и работать в ресурсоемких приложениях, нагружающих как процессор, так и графический ускоритель. Сам я использую для такой связки БП be quiet DARK POWER PRO 12 1200 Вт с фирменным адаптером-переходником на разъем 12+4 pin, но на самом деле, он избыточен – я купил его, потому что в наличии в магазине не было 1000-ваттного, а мне хотелось взять именно одну из Titanium моделей be Quiet ради высокого КПД и минимального уровня шума.

Преимущества:

Высочайший уровень производительности как в работе, так и в играх

Отличная приспособленность для трассировки лучей

Отсутствие проблем с охлаждением и уровнем шума (у Palit GameRock (OC) и GIGABYTE Gaming (OC)/Aorus)

Внушительный объем видеопамяти, причем весьма быстрой

Поддержка современных технологий DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающих прирост производительности во многих играх без видимого ухудшения качества изображения

Недостатки:

Неподъемная для многих геймеров стоимость

Внушительные габариты

Высокие показатели энергопотребления и тепловыделения

реклама





Вторая по старшинству актуальная видеокарта NVIDIA (RTX 4080) – также отличный выбор в пару к Core i7-13700KF, причем как для 4K-, так и для QuadHD-гейминга. Конечно, по численным характеристикам, таким, как количество CUDA-ядер, она значительно уступает «четыре тысячи девяностой», но разница в производительности не столь огромна, как можно было бы подумать. Комфортно играть с RTX 4080 в 4K разрешении можно в любые проекты, если же вы планируете предаваться цифровым развлечениям, используя QuadHD или FullHD монитор, то возможностей карты вам хватит с большим запасом. Кстати, о мониторах – советую выбирать среди моделей с частотой обновления экрана от 120, а лучше от 165 Гц с поддержкой технологии G-Sync или хотя бы с наличием сертификата G-Sync Compatible.

Преимущества

Достаточная для 4K- и избыточная для QuadHD-гейминга производительность

Значительно меньшее энергопотребление и тепловыделение, чем у RTX 4090

16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X

Невысокий уровень шума (благодаря массивным системам охлаждения)

Поддержка технологий DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающих увеличение FPS во многих актуальных играх

Недостатки

Высокая цена

Крупные габариты

По ряду характеристик существенно уступает RTX 4090

Далее рассмотрим графический ускоритель, возможностей которого для беспроблемного 4K-гейминга уже хватает не всегда. Зато в QuadHD RTX 4070 Ti проявляет себя отлично, несмотря на наличие только 12, а не 16 гигабайт видеопамяти. Если вы хотите играть в этом разрешении с трассировкой лучей, в том числе по минимуму используя или не используя технологии DLSS 3/FG, третья по старшинству модель NVIDIA Ada Lovelace станет одним из оптимальных вариантов выбора. Также среди плюсов RTX 4070 Ti – высокая энергоэффективность и акустический комфорт. Для своего сегмента и уровня производительности производительности видеокарту можно назвать холодной и тихой. Если же вы хотите выжать из адаптера еще больше FPS – у него имеется и некоторый разгонный потенциал.

реклама





Преимущества

Один из оптимальных вариантов для QuadHD-гейминга

Отличная энергоэффективность и низкий уровень шума

Заметный потенциал для разгона (до 5-15% FPS)

Поддержка DLSS 3/FG

Недостатки

Высокая цена даже с учетом нынешнего курса рубля

Не лучший вариант для 4K-гейминга

NVIDIA сэкономила на объеме видеопамяти – 16 гигабайт смотрелись бы уместнее

Если вы принципиальный противник трассировки лучей и не собираетесь ее использовать, стоит рассмотреть видеокарты от AMD – например, Radeon RX 7900 XT с 20 гигабайтами видеопамяти. При этом стоит отметить, что большинство AAA-проектов оптимизированы скорее под «зеленые» графические ускорители, а не под «красные». Исключением является недавно вышедшая космическая Action-RPG Starfield от студии Bethesda – в ней карты AMD чувствуют себя лучше, чем решения NVIDIA, хотя RTX 4090 за счет колоссального количества CUDA-ядер и не только все равно оказывается впереди или выступает на равных с RX 7900 XTX. А вот RX 7900 XT сильно превосходит в этой игре не только RTX 4070 Ti, но и RTX 4080 – как минимум на 10-20%. Если бы AMD так сильно не отставала от NVIDIA в плане рейтрейсинга, технологий масштабирования и генерации кадров – это была бы отличная видеокарта. А так – неплохая, со значительными оговорками.

Преимущества

Высокая производительность в сценариях без трассировки лучей

Внушительный объем видеопамяти – 20 гигабайт

Отлично подходит для большинства ресурсоемких рабочих приложений

Неплохая энергоэффективность (но TGP довольно высокий, до 335 Вт)

реклама





Недостатки

Завышенная стоимость

Значительное отставание от решений NVIDIA в сценариях с трассировкой лучей

Технология масштабирования FSR пока работает хуже, чем DLSS, а генерация кадров полноценно поддерживает очень мало игр

Последним на сегодня графическим ускорителем, который я рассмотрю, будет RTX 4070 – смотреть в сторону RTX 4060 Ti и более слабых видеокарт, имея на руках Core i7-13700KF или планируя его приобретение нецелесообразно. Скажу сразу, что для разрешения 4K «четыре тысячи семидесятая» слабовата, и покупать ее стоит с прицелом на QuadHD-гейминг. Впрочем, у меня есть знакомые, которые используют ее и в более легком и нетребовательном разрешении FullHD, чтобы получить большую частоту смены кадров. Это также вполне актуальный сценарий. К сожалению, из-за курса российской национальной валюты рассматриваемый графический адаптер стоит сейчас довольно дорого – напомню, что его рекомендованная цена составляет 600 долларов.

Преимущества

Достаточная производительность для разрешения QuadHD

Невысокий TGP для видеокарты субфлагманского или продвинутого среднего сегмента

Низкий уровень шума

Широкий выбор модификаций, в том числе и с небольшими габаритами

Неплохой разгонный потенциал

Недостатки

Довольно высокая стоимость

Слабовата для разрешения 4K

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о пяти лучших, на мой взгляд, видеокартах для одного из оптимальных по соотношению цены и производительности процессоров – Intel Core i7-13700KF. Сам я использую Palit GameRock OC RTX 4090, поскольку успел приобрести ее в начале года до падения курса рубля. А что вы думаете по поводу предложенных мной графических ускорителей? И какие процессор и видеокарта установлены в вашем ПК? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И другие материалы