Всем привет! С вами Zero. Это была бы очередная статья из серии «Народный ПК», но называть конфигурацию за 150 тысяч рублей народной вряд ли будет корректно, поэтому более правильным наименованием будет «Игровой ПК» или «Продвинутый ПК». Как многие из читателей уже поняли, в сегодняшнем материале я планирую рассказать о производительной геймерской конфигурации стоимостью 150 тысяч рублей, позволяющей играть в любые проекты на максимальных настройках в разрешении QuadHD – в том числе и с трассировкой лучей. Но хватит предисловий, поехали!

За последние пару дней народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F подешевел в партнерском магазине «Регард» на внушительные полторы тысячи рублей. Он и без того был одним из оптимальных вариантов с точки зрения соотношения цены и производительности, сейчас же и вовсе вне конкуренции – так, AMD Ryzen 5 5600 стоит 13 тысяч рублей, и в таких условиях явно стоит отдать предпочтение модели Intel. «Двенадцать тысяч четырехсотый» – это производительный, энергоэффективный и лишенный каких-либо микроархитектурных проблем процессор, который одинаково хорошо показывает себя в игровых и рабочих сценариях использования. Более того, рассматриваемый CPU не станет узким местом конфигурации даже в паре с графическим ускорителем субфлагманского уровня, таким, как NVIDIA GeForce RTX 4070 или RTX 4070 Ti. Переплачивать за 13400F, или, тем более, 12700F/13600K в данном случае вряд ли целесообразно – лучше вложить максимум средств в видеокарту, поскольку именно она в наибольшей степени отвечает за производительность системы в играх.

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В комментариях к прошлой статье один из читателей написал, что стоило бы отдавать предпочтение материнским платам форм-фактора Standard-ATX, а не Micro-ATX. Я и сам предпочитаю полноразмерные МП, но здесь стоит отметить, что сама по себе материнская плата не влияет на производительность сборки, поэтому вряд ли есть смысл отнимать 4-5 тысяч от денег, предназначенных, например, для видеокарты, чтобы приобрести Standard-ATX модель. Исходя из таких вводных, предлагаю в качестве рассмотреть ту же плату, что и в конфигурации за 100 тысяч рублей.

К преимуществам ASUS PRIME B660M-K D4 можно отнести поддержку четвертой версии интерфейса PCI-Express, наличие двух разъемов для скоростных M.2 твердотельных накопителей, а также защищенную радиатором подсистему питания и удобный многофункциональный BIOS. Разгонять процессор по множителю, как и другие решения на чипсете B660, рассматриваемая материнская плата не позволяет, зато позволяет разгонять оперативную память. Что же касается наличия только двух разъемов для планок ОЗУ – больше и не надо, если использовать модули объемом 16 гигабайт.

Народный шестиядерник Intel Core i5-12400F является достаточно энергоэффективным и холодным процессором – массивный суперкулер для отвода тепла ему не требуется. Хватит и системы охлаждения стоимостью 1.5-2 тысячи рублей. В идеале – рассчитанной на 160-180 Вт, чтобы оставался солидный запас, и вентилятор работал на низких и средних оборотах, а не на близких к максимальным. Хорошим вариантом будет, например, кулер DeepCool GAMMAXX 400 V2, выпускающийся в двух вариантах – с синей и с оранжевой подсветкой. По техническим характеристикам они не отличаются – разница заключается только в цвете светодиодов. Напомню, что DeepCool GAMMAXX 400 V2 – это недорогой кулер, сочетающий в себе средних размеров радиатор с тепловыми трубками и 120-миллиметровый вентилятор. В комплекте, помимо крепежа, присутствует штатный термоинтерфейс – кстати, вполне качественный.

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Очевидно, что 16 гигабайт оперативной памяти в 2023 году для продвинутой игровой конфигурации недостаточно – такого объема, как правило, хватает для запущенной игры, даже весьма требовательной, но есть еще операционная система, включая ее службы и процессы, а также всевозможное программное обеспечение. С учетом данного факта стоит сразу взять 32 гигабайта двумя шестнадцатигигабайтными модулями, чтобы память функционировала в обеспечивающем бесплатную прибавку производительности двухканальном режиме. Тем более, DDR4 память сейчас стоит очень дешево даже при слабом рубле. Дело в том, что цены на чипы памяти DRAM (для ОЗУ) и NAND (для SSD) падали в течение многих месяцев подряд. В скором времени этот тренд развернется – крупнейшие производители чипов, такие как Samsung, Hynix и Micron специально снизили объемы производства.

Полагаю, в первую очередь стоит рассматривать модули и комплекты памяти с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или около того – это уже своего рода стандарт для игровых сборок. Гнаться за оверклокерской памятью в нашем случае никакого смысла нет – это было бы актуально в случае топовой конфигурации с модулями DDR5. Тогда я предложил бы взять пару планок DDR5-7200 или даже DDR5-8000, если бы, конечно, их удалось найти в продаже по адекватной цене. Бюджет в 150 тысяч – хоть и солидный, но все-таки ограниченный, и распределяя его, необходимо верно распределять приоритеты.

Портов для M.2 PCI-Express твердотельных накопителей у выбранной материнской платы два, поэтому сразу брать двухтерабайтный SSD необязательно – для начала хватит и терабайтного, а в дальнейшем, когда места станет не хватать, стоит докупить второй. Случится это, вероятно, довольно скоро – современные игры часто занимают более сотни гигабайт. Предлагаю рассмотреть в качестве варианта по-умолчанию накопитель ADATA Legend 960 Max – это, конечно, не Samsung 980 Pro, но и стоит он в полтора раза дешевле, не сильно уступая решению южнокорейской корпорации по производительности. В игровых же сценариях использования разница и вовсе будет неразличима: сочетание контроллера SMI SM2264, оснащенного DRAM-буфером, и 176-слойной 3D TLC памяти Micron – конфигурация уже проверенная.

Бриллиант сегодняшней сборки – это, конечно, видеокарта. Стоит она в полтора раза дороже, чем все остальное вместе взятое, и тому есть причины. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti обеспечивает ультимативный уровень производительности в разрешении QuadHD и позволяет запускать любые игры на максимальных графических настройках, в том числе с трассировкой лучей. Доступны, разумеется, и технологии DLSS 3/Frame Generation, хотя использовать их в большинстве случаев нет необходимости – частота смены кадров и без того будет значительно выше 60. Единственный минус рассматриваемого графического ускорителя – наличие только 12 гигабайт видеопамяти. Если бы NVIDIA не поскупилась на 16 гигабайт, карта хорошо подошла бы и для разрешения 4K, но с текущими характеристиками в некоторых AAA-проектах могут наблюдаться просадки FPS из-за нехватки видеопамяти. Если нехватка небольшая, то она компенсируется за счет ОЗУ, но по-хорошему, для полноценного 4K-гейминга стоит брать RTX 4080, а еще лучше – RTX 4090.

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Блок питания для RTX 4070 Ti стоит взять более солидный, чем те, что я обычно предлагаю в статьях рубрики «Народный ПК». Конечно, качественной модели на 700-750 Вт тоже хватило бы, причем, учитывая энергоэффективный процессор, с запасом, но в данном случае разумно приобрести такой БП, который переживет апгрейд и может быть актуален и для следующей сборки. Например, Chieftec PowerUp GPX-850FC – решения тайваньской компании проверены временем, и рассматриваемая модель – не исключение. Если же вы не хотите использовать переходник на разъем 12+4 pin, берите Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 – он немного дороже, зато соответствует стандарту ATX 3.0, и кабель-адаптер не понадобится.

Корпус можно взять тот же, что и для конфигурации за 100 тысяч рублей – вместительности и возможностей по охлаждению Zalman Z1 Plus будет вполне достаточно, а еще он просто стильно и современно выглядит, и это при относительно низкой по нынешним меркам стоимости. Если вам покажется, что трех комплектных 120-миллиметровых вентиляторов маловато, вы сможете при желании установить еще несколько, хотя практическая необходимость в этом до апгрейда вряд ли возникнет. К проблемам шасси можно отнести разве что экономию со стороны производителя на пылевых фильтрах, но их можно докупить и самостоятельно. В своем ценовом сегменте это один из лучших корпусов – по своей функциональности он может поспорить и с более дорогими решениями.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Сборка выглядит не самой сбалансированной – упор в ней сделан на графический ускоритель. Но так и должно быть в геймерской конфигурации. Связка из шестиядерного процессора и RTX 4070 Ti покажет в играх более высокий FPS, чем связка из восьмиядерного (речь о производительных ядрах) и RTX 4070, поскольку за частоту кадров в играх в наибольшей степени среди всех комплектующих отвечает видеокарта. Остальное же железо лишь должно не быть узким местом сборки и не ограничивать ее потенциал. Можно объяснить и проще. Вложив дополнительные 30 тысяч рублей в процессор и оперативную память, мы в большинстве случаев получим прирост производительности ПК в играх не выше 10-15%, а то и значительно ниже. Вложив столько же в видеокарту – мы получим прирост в десятки процентов.

FAQ (Вопросы и ответы)

И все-таки почему такой дисбаланс – процессор за 15 тысяч рублей и видеокарта за 90 тысяч? Не лучше ли восьмиядерник и RTX 4070?

Для игр – нет, не лучше. «Раскрытия» видеокарт не существует, это миф, что же касается того, какой именно компонент системы может стать узким местом, ограничивающим дальнейший прирост FPS – если играть в QuadHD на максимальных настройках с рейтрейсингом, то это по-прежнему видеокарта, а не процессор.

А по поводу оперативной памяти – может, лучше DDR5?

В условиях ограниченного бюджета тратиться на DDR5 ОЗУ нет смысла – явное преимущество над DDR4 она приобретает только если говорить о высокочастотных модулях уровня DDR5-6400, а лучше – DDR5-7200. При этом вкладываться в видеокарту по-прежнему выгоднее.

На чем можно сэкономить без потери производительности в играх?

Можно взять блок питания и SSD подешевле, но чрезмерная экономия на БП может выйти боком, так что не советую.

Во что вложить средства, если бюджет 180-200 тысяч?

Тут есть два варианта – или менять видеокарту на RTX 4090/RTX 4080, или брать процессор Intel Core i7-13700KF и материнскую плату к нему. Первый вариант, вероятно, лучше – сменить в будущем CPU, МП и кулер дешевле, чем субфлагманский или флагманский графический ускоритель.

Есть ли шансы, что в ближайшие месяцы компьютерные комплектующие подешевеют?

Да, хотя вряд ли значительно. После указа президента о продаже 43 группами компаний, занимающихся экспортом, части валютной выручки, падение российской валюты наконец-то остановилось. Руководство страны дало понять, что 100 рублей за доллар – психологически важная отметка, которая если и будет преодолена, то лишь на короткое время. Аналитики же СберБанка и вовсе считают, что за доллар через несколько месяцев будут давать около 90 рублей. Если рубль укрепится, то цены на цифровую технику и компьютерное железо могут снизиться, но значений осени предыдущего года они не достигнут.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о производительной игровой конфигурации ПК, в основе которой лежит связка из народного шестиядерного процессора Intel Core i5-12400F и субфлагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. С таким компьютером можно комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках с трассировкой лучей. А что вы думаете по поводу предложенной в статье сборки? Пишите в комментариях!

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