Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В AMD заявляют о неспособности процессоров Intel Panther Lake конкурировать с моделями Strix Halo
В компании подчеркнули, что на презентации Intel даже не решилась сравнивать свою мощнейшую модель с Ryzen Al Max+ 395.

На выставке CES 2026, где Intel представила свои мобильные процессоры Panther Lake и обвинила AMD в продаже «древнего кремния», последняя дала не менее жёсткий ответ. В разговоре с Tom's Hardware старший вице-президент AMD Рахул Тику не стал скрывать уверенности в своём новом поколении чипов.

AMD Strix Halo

«Strix Halo или Ryzen AI Max их уничтожат. В этом случае это даже не будет честной борьбой, потому что речь идёт о графике дискретного уровня», — заявил Тику о конкуренции с Panther Lake.

По его словам, стратегия AMD, предлагающей две чёткие линейки — мощные APU Strix Halo для энтузиастов и массовые Ryzen AI, — оптимальнее, чем попытка Intel сделать «универсальный» чип. Руководитель AMD также позволил себе едкие комментарии в адрес Intel. Он обратил внимание, что в своих сравнительных презентациях конкурент использовал лишь процессоры AMD среднего уровня, избегая прямого сравнения с топовым Strix Halo.

«Есть причина, по которой они не сравнивали их прямо там. Подождите, пока увидите его цену», — заметил Тику.

Со своей стороны, Intel представила Panther Lake как технологический прорыв. Флагман Core Ultra X9 388H, созданный по новому техпроцессу 18A, оснащён 16 ядрами и мощнейшим в истории компании интегрированным графическим ядром Xe3. Производитель заявляет, что его графика Arc B390 с 12 вычислительными блоками способна конкурировать с дискретной мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, потребляя при этом всего 45 Вт. В тестах Tom's Hardware эта графика показала, например, 80 FPS в Cyberpunk 2077 на высоких настройках в Full HD с использованием масштабирования XeSS.

#amd #intel #процессоры #panther lake #ryzen al
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
ABC News: Трамп потребовал отказа Венесуэлы от связей с КНР, РФ, Ираном и Кубой
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
7
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
9
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
6

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
20:19
Угу... предлагаете верить на слово ютубным клоунам... увы это не наш метод. Мне вот стало интересно за CPM 40HX - я пошёл купил, да протестировал... а ютубным клоунам у меня веры нет.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
lighteon
19:59
Уже давно все есть на ютубе, так что проводить тестирование не обязательно...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Никита Абсалямов
19:57
То что там что-то запуститься из этих 3.5 игр, это ещё не значит, что оно будет работоспособно. Как проведёте сравнительное тестирование - с удовольствием ознакомлюсь с результатами.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
wooopggabg
19:46
> всего 115 Вт для Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) по сравнению с 65 Вт для Core Ultra 200H Так кто на ком стоял?
Intel представила мощные и энергоэффективные процессоры Panther Lake для ноутбуков
Владимир
19:40
Опять нажрался. Как тебе не стыдно? Завидовать очень плохая привычка
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
_ErOp_
19:38
"Геополитические и военные эксперты и аналитики говорят", что пока ты не пытаешься захватить или убить президента другой страны без объявления войны, твоего президента не трогают целенаправленно. Лохм...
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
lighteon
19:25
Хех. Ну кому надо, тот и будет пользоваться. Вкусовщина - это не про практику, все таки, а про иерархию в которой огрызки для майнинга на ступеньку ниже того, что поддерживает программную трассировку ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Oleg Panda
19:17
Так первый сыч вполне себе нормально продавался и без вскрытой прошивки, эт раз. Два - пиратство так то карается по закону и чет я не думаю, что где то за бугром аргументный аргумент для покупки сыча ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Всеволод Шевченко
19:14
"При этом четверо победителей, которые выиграли рекордные суммы, свои чеки пока не предъявили. Речь о трех обладателях выигрыша по 333 миллиона рублей и одном, кому досталось 100 миллионов." Наверное...
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Всеволод Шевченко
19:10
Лучше слушать аудиокниги Лавкрафта и нектороые совместные проекты (не все). Мне офигенно зашли Хребты безумия, зов ктулху, морок над Инсмутом, Молчащий в темноте (как-то так)- это все сам Лавкрафт. А ...
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter