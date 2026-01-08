В компании подчеркнули, что на презентации Intel даже не решилась сравнивать свою мощнейшую модель с Ryzen Al Max+ 395.

На выставке CES 2026, где Intel представила свои мобильные процессоры Panther Lake и обвинила AMD в продаже «древнего кремния», последняя дала не менее жёсткий ответ. В разговоре с Tom's Hardware старший вице-президент AMD Рахул Тику не стал скрывать уверенности в своём новом поколении чипов.

AMD Strix Halo

«Strix Halo или Ryzen AI Max их уничтожат. В этом случае это даже не будет честной борьбой, потому что речь идёт о графике дискретного уровня», — заявил Тику о конкуренции с Panther Lake.

По его словам, стратегия AMD, предлагающей две чёткие линейки — мощные APU Strix Halo для энтузиастов и массовые Ryzen AI, — оптимальнее, чем попытка Intel сделать «универсальный» чип. Руководитель AMD также позволил себе едкие комментарии в адрес Intel. Он обратил внимание, что в своих сравнительных презентациях конкурент использовал лишь процессоры AMD среднего уровня, избегая прямого сравнения с топовым Strix Halo.

«Есть причина, по которой они не сравнивали их прямо там. Подождите, пока увидите его цену», — заметил Тику.

Со своей стороны, Intel представила Panther Lake как технологический прорыв. Флагман Core Ultra X9 388H, созданный по новому техпроцессу 18A, оснащён 16 ядрами и мощнейшим в истории компании интегрированным графическим ядром Xe3. Производитель заявляет, что его графика Arc B390 с 12 вычислительными блоками способна конкурировать с дискретной мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, потребляя при этом всего 45 Вт. В тестах Tom's Hardware эта графика показала, например, 80 FPS в Cyberpunk 2077 на высоких настройках в Full HD с использованием масштабирования XeSS.