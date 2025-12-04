Сайт Конференция
Zelikman
Tom's Hardware: AMD не будет повышать стоимость процессоров Ryzen на фоне ИИ-бума
Компания опасается, что это вызовет дополнительное недовольство в сообществе, так как за последние месяцы расходы на сборку ПК уже существенно увеличились.

Несмотря на растущее давление на рынке комплектующих из-за бума искусственного интеллекта, AMD, судя по всему, не планирует повышать цены на процессоры Ryzen. К такому выводу пришли эксперты издания Tom's Hardware, опросившие отраслевые источники.

AMD Ryzen 9 9950X

В последние месяцы индустрия столкнулась с масштабным ростом цен на память DRAM и NAND из-за ИИ-индустрии. Волна подорожания уже затронула твердотельные накопители и, как стало известно на этой неделе, видеокарты AMD Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4. Производитель уже уведомил партнёров о повышении отпускных цен на 10 долларов за каждые 8 ГБ видеопамяти, что в скором времени отразится на рознице.

Однако, согласно имеющейся информации, процессоры Ryzen пока остаются в стороне от этой тенденции. Никаких признаков скорого повышения цен на CPU от AMD не наблюдается. Источники Tom's Hardware предполагают, что компания сознательно откладывает возможную корректировку. Так образом она хочет избежать дополнительного недовольства пользователей на фоне уже растущих расходов на сборку ПК.

В принципе, такое решение может быть стратегически оправдано. Линейка Ryzen, особенно флагманская модель Ryzen 7 9800X3D, доминирует в рейтингах продаж Newegg и Amazon, и продолжает при этом наращивать рыночную долю. Согласно последнему исследованию Steam Hardware Survey, доля AMD на игровом рынке достигла рекордных 42.61%, приближаясь к психологической отметке в 50%. В этих условиях сохранение конкурентоспособного ценообразования выглядит разумным шагом для укрепления позиций, даже ценой временного снижения маржинальности.

Ситуация контрастирует с политикой конкурентов. Intel, чьи новые процессоры Core Ultra 200S Arrow Lake пока не смогли составить достойной конкуренции Ryzen, недавно повысила цены на предыдущие поколения своих CPU. В то же время на рынке видеокарт давление растёт для всех: отраслевые источники указывают, что Nvidia также ведёт серьёзные обсуждения о потенциальном повышении цен на свои будущие модели серии GeForce RTX 5000 Blackwell. Более того, в начале 2026 года ожидается дефицит старших моделей, включая RTX 5070 Ti, что может спровоцировать ещё более резкий рост их стоимости.

#amd #процессоры #ryzen #комплектующие #tom&#x27;s hardware
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Терминатор
21:44
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Евгений Медем
21:28
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения. Доказательством служит наличие у него "хвостов". Никто,...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Саша Смирнов
21:09
Это супер!
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
Михаил Сидоров
21:09
Кто хотел, к школе комп купил. Ждем до лета следующего года. А кто хочет обновится, то нужно подождать пока бу также как новое вырастет, чтоб дельта была минимальна. Куда то торопиться успеть купить н...
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
Radiant Star
21:07
Крайний драйвер для GTX 10xx теперь 581.94
Nvidia прекращает поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10 в Windows с выходом драйвера 591.44
Терминатор
21:03
Камни лучше.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Терминатор
20:59
Они еще говорят выкатят RX9080XT там как обычно нет лучей и генераций кадров и после покупки её фиг продашь.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
dimasoid1970
20:55
Ну не знаю, поставил вчера себе винду 10, анохранизм какой то, глазам неприятно, вернул назад 11-ю, да еще и в новой интерпретации, красота!
Статистика Statcounter за ноябрь 2025 года показала падение доли Windows 11 на 1,95%
[IRanPast]
20:20
Удивительно, но зистакс привёл цену самого дешёвого на сегодня 5700X
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
linux4ever
20:16
Да, водятлы ещё агрессивнее, чем околоайтишная среда 😹. У чимбы ос вокруг драйверов нвидиа построена, а не наоборот.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter