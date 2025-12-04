Компания опасается, что это вызовет дополнительное недовольство в сообществе, так как за последние месяцы расходы на сборку ПК уже существенно увеличились.

Несмотря на растущее давление на рынке комплектующих из-за бума искусственного интеллекта, AMD, судя по всему, не планирует повышать цены на процессоры Ryzen. К такому выводу пришли эксперты издания Tom's Hardware, опросившие отраслевые источники.

AMD Ryzen 9 9950X

В последние месяцы индустрия столкнулась с масштабным ростом цен на память DRAM и NAND из-за ИИ-индустрии. Волна подорожания уже затронула твердотельные накопители и, как стало известно на этой неделе, видеокарты AMD Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4. Производитель уже уведомил партнёров о повышении отпускных цен на 10 долларов за каждые 8 ГБ видеопамяти, что в скором времени отразится на рознице.

Однако, согласно имеющейся информации, процессоры Ryzen пока остаются в стороне от этой тенденции. Никаких признаков скорого повышения цен на CPU от AMD не наблюдается. Источники Tom's Hardware предполагают, что компания сознательно откладывает возможную корректировку. Так образом она хочет избежать дополнительного недовольства пользователей на фоне уже растущих расходов на сборку ПК.

В принципе, такое решение может быть стратегически оправдано. Линейка Ryzen, особенно флагманская модель Ryzen 7 9800X3D, доминирует в рейтингах продаж Newegg и Amazon, и продолжает при этом наращивать рыночную долю. Согласно последнему исследованию Steam Hardware Survey, доля AMD на игровом рынке достигла рекордных 42.61%, приближаясь к психологической отметке в 50%. В этих условиях сохранение конкурентоспособного ценообразования выглядит разумным шагом для укрепления позиций, даже ценой временного снижения маржинальности.

Ситуация контрастирует с политикой конкурентов. Intel, чьи новые процессоры Core Ultra 200S Arrow Lake пока не смогли составить достойной конкуренции Ryzen, недавно повысила цены на предыдущие поколения своих CPU. В то же время на рынке видеокарт давление растёт для всех: отраслевые источники указывают, что Nvidia также ведёт серьёзные обсуждения о потенциальном повышении цен на свои будущие модели серии GeForce RTX 5000 Blackwell. Более того, в начале 2026 года ожидается дефицит старших моделей, включая RTX 5070 Ti, что может спровоцировать ещё более резкий рост их стоимости.