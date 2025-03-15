Проект был запущен лишь осенью прошлого года, а на его создание ушло около 60 млн долларов.

12 марта создатели Spectre Divide сообщили о прекращении поддержки игры уже через месяц, хотя этот бесплатный многопользовательский шутер увидел свет лишь в сентябре 2024 года. Это означает отсутствие второго сезона. Также данное решение повлечёт за собой и закрытие самой студии.

Проект намеревался составить конкуренцию таким гигантам, как Counter-Strike 2 и Valorant, благодаря инновационной системе Duality System, дающей возможность игрокам контролировать сразу двух персонажей. За разработкой стояла Mountaintop Studios, команда опытных профессионалов, ранее работавших в Respawn, Bungie и Riot Games.

Для понимания, с 2020 года студия вложила свыше 60 миллионов долларов в создание Spectre Divide. Несмотря на многообещающее начало с аудиторией примерно в 400 000 игроков и пиковым онлайном в 10 000 пользователей, интерес к игре постепенно угасал.

Spectre Divide не смогла завоевать популярность. Mountaintop Studios, несмотря на новаторский подход, не смогла сформировать устойчивое игровое сообщество вокруг Spectre Divide.

Это стало ключевым фактором, поскольку игры-сервисы сильно зависят от постоянной аудитории, в отличие от обычных игр, где доход обеспечивается однократными продажами. Для финансовой стабильности модели игры-сервиса необходимо, чтобы достаточное количество игроков регулярно возвращались и совершали внутриигровые покупки, приобретали боевые пропуски или дополнения. Однако в данном случае проект унёс с собой вложенные миллионы долларов.