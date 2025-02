Пользователи сервиса могут не торопиться с покупкой данных новинок

Этот месяц отмечает пятую годовщину GeForce NOW, и в рамках празднования в сервисе появится пять значительных новинок. На этой неделе пользователям станут доступны семь новых игр, а всего в этом месяце количество добавленных проектов дойдёт до 17. Пользователи GeForce NOW могут попробовать последние крупные релизы, даже не имея достаточно производительного оборудования. Сервис позволяет транслировать игры на устройство, не оказывая нагрузки на железо пользователя.

Подписчики Ultimate или Performance получат доступ к Kingdom Come: Deliverance 2 с высоким количеством кадров в секунду на своих устройствах. Проект оказался весьма качественным и был хорошо принят как в игровом сообществе, так и среди критиков. Это один из наиболее качественных проектов, вышедших за последние несколько месяцев. С подпиской Ultimate пользователи могут играть в 4K при 120 кадрах в секунду в течение восьми часов, а с подпиской Performance — в 1440p и 120 кадров в секунду на протяжении шестичасовой сессии.

Помимо этого, открывается возможность опробовать новую игру из серии Civilization, получившую шквал критики от фанатов. Проект получил низкие оценки на различных площадках, по типу Steam. Впечатляющим аспектом в Sid Meier's Civilization VII стала лишь визуальная составляющая. При этом цена игры составляет немалые 69,99 доллара. Пользователи GeForce NOW как раз смогут оценить игру и сделать выводы, стоит её приобретать или нет.

Кроме Kingdom Come: Deliverance 2 и Civilization VII, на этой неделе у вас также будет возможность попробовать несколько других игр: Far Cry: New Dawn, Ashes of the Singularity: Escalation, Alan Wake, SWORN и Ambulance Life: A Paramedic Simulator.