Директором филиала ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации и ГОЗ стал Владимир Ефимов, а исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Госкорпорации Ростех состоялись ключевые назначения в руководстве двух приоритетных направлений. Изменения последовали после завершения рекордного года по выполнению гособоронзаказа (ГОЗ) и ухода с постов Александра Бобрышева. Ранее он совмещал руководство несколькими сегментами.

С 13 января Владимир Сергеевич Ефимов официально приступил к исполнению обязанностей директора филиала ПАО «ОАК», который занимается оперативно-тактической авиацией и государственным оборонным заказом. Ранее он занимал должность первого заместителя в этом же подразделении.

Владимир Сергеевич, обладая дипломом о высшем образовании, полученным в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, с 2012 года успешно осуществляет свою профессиональную деятельность в Объединённой авиастроительной корпорации, занимая ответственные руководящие должности.

В качестве управляющего директора компании АО «Туполев» будет выступать Юрий Георгиевич Абросимов, проявивший себя как талантливый руководитель. Он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева и с 2012 года успешно работает в финансово-экономическом блоке предприятия. До своего назначения на новую должность Юрий Георгиевич занимал пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам.

Перед обоими руководителями поставлены масштабные задачи и цели в области экономики и производства. В их обязанности входит реализация программы по увеличению выпуска авиационной техники. Особое внимание будет уделено выполнению планов по программе разработки дальнемагистрального самолета Ту-214 с использованием отечественных систем.

Проведенные кадровые изменения, как отмечается в ОАК, призваны обеспечить преемственность управления и устойчивое развитие критически важных проектов. Ожидается, что они помогут не только сохранить, но и повысить эффективность производства в сегментах стратегической и оперативно-тактической авиации.