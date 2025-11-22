Характер оптических операций обеспечивает высокую энергоэффективность. Метод может быть интегрирован в фотонные чипы для задач искусственного интеллекта.

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) представили метод выполнения тензорных операций с использованием импульсов света. Тензорные операции, составляющие основу алгоритмов искусственного интеллекта, в традиционных системах требуют последовательных вычислений. Оптический подход позволяет выполнять эти операции за один проход.

Принцип работы заключается в кодировании цифровых данных в амплитуду и фазу световых волн. Взаимодействие и распространение структурированных световых полей естественным образом осуществляет необходимые математические преобразования. Использование множества длин волн расширяет возможности метода для операций большой размерности.

Ключевое преимущество технологии — пассивность вычислений. Оптические операции не требуют активного управления или электронных компонентов в процессе работы. Это обеспечивает параллельную обработку данных с минимальным энергопотреблением.

Разработка адаптируется для различных оптических платформ, включая фотонные чипы. По оценкам авторов, внедрение метода в коммерческие системы может произойти в течение 3-5 лет. Это открывает перспективы создания энергоэффективных вычислительных систем для задач искусственного интеллекта.