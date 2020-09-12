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Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров

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В последние два года только ленивый не ругал NVIDIA за незначительный прирост игровой производительности между поколениями. На самом деле, купив видеокарту GeForce RTX 2080 Ti за 1 500 долларов, вы не будете испытывать проблем с играми в разрешении 1080р и даже 2К. Вот только подобные модели берут те, кто может себе позволить дорогой монитор с разрешением 4К. И вот здесь хороших новостей нет, поскольку флагман не вытягивает ни одну игру ААА-уровня в 4К на максимальных графических настройках в 4К на более или менее терпимых 60 fps.

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В свою очередь это приводит к низкому спросу на мониторы с разрешением 4К. Потребитель сталкивается с патовой ситуацией. Так, даже если он раскошелится на дорогой монитор, то без видеокарты за 1 500 долларов он останется просто игрушкой. Хотя и она ничего не гарантирует. Уже скоро пользователь поймёт, что ему нужно выбирать: или переходить на 2К, или снижать графические настройки до средне-высоких, а о максималках на 4К можно забыть на долгие годы. Нельзя сказать, что 2К – это плохо. Но суть вложения в дорогую систему предполагает максимальную отдачу, а её, увы, нет.

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Потребность в мощной видеокарте назрела давно. К сожалению, многие потребители обладают короткой памятью, а значит им можно продать всё что угодно. Например, на рекламных плакатах ещё неделю назад красовалась информация о двукратном приросте производительности, а сегодня все уверены, что никто ничего подобного не обещал. Что же, бумага всё стерпит, а официальные слайды остались. Читателям, страдающим провалами памяти, советуем обратиться в наши материалы, написанные по итогам пресс-конференции и последующих заявлений. Слайды официальные. Уверены, после сравнения с сегодняшними тестами они заставят вас о многом задуматься.

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Итак, с самого начала было ясно, что реальная производительность GeForce RTX 3080 отличается от рекламных лозунгов. Всё дело в том, что тесты приводились исключительно при включённой трассировке лучей и на максимальных настройках графики в 4К. Возникал резонный вопрос: а как же без волшебных лучей? Однако на все вопросы представители NVIDIA бодро отвечали, что новая видеокарта способна вытянуть все современные игры на максимуме в 4К при невероятных 100 fps. Давайте без лишних слов ознакомимся с двумя различными источниками. Оба независимо провели одни и те же тесты. 

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Если не вдаваться в подробности, то разница между новым флагманом GeForce RTX 3080 и старушкой RTX 2080 Ti составит около 30%. Где-то есть провалы до 20%, иногда она вытягивает около 40%. Эксперты уверяют, что через год новинка раскроет свой потенциал за счёт драйверов и оптимизации. Может и так. Только кому она нужна через год, если уже сегодня такой же потенциал предлагают многие нереференсные модели? Есть ещё одни нюанс: в наиболее сложных тестах результаты RTX 3080 выше. Теоретически это хорошо. 

Могло быть хорошо, если бы не было так плохо. Как оказалось, в дело уже готовы вступить майнеры. Проблема в том, что новая GeForce RTX 3080 оказалась жутко выгодна. Согласно предварительным оценкам, она до трёх раз превосходит GeForce RTX 2080 – 80 MH/s против 30 MH/s. Соотношение между производительностью и ценой настолько фантастичное, что за бортом остаётся даже крайне выгодная Radeon RX 5700 XT с её 45 MH/s. Ранее ходили слухи, что первые фермы уже собраны. Китайские шахтёры не дремлют, выкупив все доступные видеокарты ещё до начала их официальных продаж. NVIDIA заявила, что карты будут выдаваться в руки поштучно, а партнёры компании открестились от майнеров, заявив, что ничего никому не продавали. Что любопытно, уже вчера представитель компании скромно предположил, что нас ждёт дефицит графических процессоров в первые месяцы, а значит цена будет даже больше, чем в самых дорогих европейских магазинах

Напряжение продолжает нарастать. Ясно, что у шахтёров есть доступ к новому поколению видеокарт. Также ясно, что RTX 3080 оказалась не такой, как её нам представляла NVIDIA. По большому счёту, это огромное разочарование, которое принесёт 20-30% прироста между поколениями. Кто-то из наших читателей резонно укажет в сторону RTX 3090, но сама NVIDIA попросила не причислять данную модель к игровым, указав на то, что это преемник RTX Titan. Есть мнение, что через какое-то время в продажу поступят более мощные варианты с увеличенным количеством памяти. Например, RTX 3080 на 20 Гб вместо заявленных 10 Гб, а также RTX 3070 на 16 Гб вместо штатных 8 Гб. Судя по всему, это будут варианты с приставкой «Ti» или «Super» – RTX 3080 Super, Super 2070 Super. 

Всё это заставляет задуматься. Надежды на Big Navi от AMD нет. Следующее поколение не принесёт ожидаемого прироста производительности в играх. Ясно, что даже если новая RTX 3080 хотя бы через пару месяцев сделает доступным текущее поколение видеокарт –  многие геймеры уже будут счастливы. Это печально. Кажется, мы стали забывать, что такое удвоение производительности в каждом последующем поколении при сохранении базовой цены на новые модели и значительном удешевлении старых моделей. А ведь прошло не так много времени. Лично мне кажется, что такая практика канула в лету и больше никогда не вернётся. Если я неправ, и AMD удастся расшевелить спящую NVIDIA, я буду первым, кто поддержит красных в их начинании. 

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Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
5

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wwr222
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Настройки делай все на макс.и сглаживание ТАА. И потом давай последний Ассассин.А то выбрал dx12,губа не дура...А чё не Вулкан?
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Beta Version
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А ничего, что 1080Ti стоила те же $700? Вы же сейчас говорите не про заслугу Ампера, а про неадекватный ценник на Тьюринг. Хуанг просто поимел покупателей Тьюринга, а сейчас вернулся к нормальным ценн...
Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
Kopcheniy
19:37
Для Navi - да, и контроллеры памяти не очень. Даже до 16 ГГц с трудом разгоняются.
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vad89
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Мало того, автор при сравнении флагманов хитроумно обошел вопрос цены. А ничего, что новый "флагман" RTX 3080 стоит 700$ без НДС против RTX 2080Ti за 1200$ без НДС (почти в 2 раза дешевле) и без лучей...
Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
Дмитрий
19:29
Кто то решил интрижку подкинуть https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-navi-21.g923 известный инсайдер, Komachi, сообщил, что AMD уже начала начальную разработку своего следующего поколения графиче...
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Дмитрий
19:25
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Неизвестная видеокарта AMD поравнялась с GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS — предполагаемый GPU Navi 22 демонстрирует неплохие результаты
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