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Представители NVIDIA утверждают, что новая видеокарта GeForce RTX 3080 будет на 80% быстрее, чем существующий флагман GeForce RTX 2080 Ti. Мало того, по их словам, она способна обеспечить стабильные 60 fps в любых современных играх в разрешении 4К. Информации о производительности без трассировки лучей пока нет, но у нас уже есть первые тесты от Eurogamer, доказывающие, что реальная игровая мощь может оказаться куда меньше, чем нам говорит NVIDIA.

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Итак, в тесте участвовали две видеокарты: GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 3080. Почему сравнение не было проведено против флагманской RTX 2080 Ti, неясно, но полученные показатели заставляют задуматься о реальной производительности самой быстрой массовой видеокарты нового поколения. Результаты тестов приведены в таблице ниже. Ещё раз повторяем, что они представлены с активной трассировкой лучей в разрешении 4К на максимальных настройках графики.

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Если посчитать среднее арифметическое, то получится заветная цифра 80, что и определяет общий прирост между поколениями. Вот только важно учесть, что RTX 2080 медленнее старшей версии на 15-20% в зависимости от тестов. Например, в синтетике разница будет больше, а в реальных играх не выше 15%. А это значит, что новая GeForce RTX 3080 окажется не более чем на 60% быстрее текущего флагмана – RTX 2080 Ti. Это немало, но и не так много, как говорили представители команды зелёных.