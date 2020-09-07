Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
Некоторых экспертов просто хлебом не корми, дай только порассуждать о том, насколько ещё неанонсированная видеокарта Big Navi будет быстрее ещё не вышедшей в продажу GeForce RTX 3080. Что же, если вы не любите подобную аналитику, то данный материал будет для вас скучен и неинтересен. Всем остальным он явно понравится, ведь что нам с вами мешает пофантазировать на вечную тему: NVIDIA VS AMD?
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Несколько дней назад появился любопытный материал, в котором сообщалось, что Big Navi может оказаться гораздо медленнее RTX 3080, поскольку эксклюзивные права на быструю память GDDR6X принадлежат NVIDIA. Ситуацию может спасти 7-нм техпроцесс TSMC против 8-нм Samsung, но достаточно взглянуть на текущие видеокарты, чтобы понять простую истину: не все умеют использовать преимущество высокотехнологичного техпроцесса, поскольку важнее всего сама архитектура.
Прежде всего стоит сказать, что обе архитектуры будут сильно отличаться друг от друга. NVIDIA сделала ставку на RT-ядра второго поколения, которые будут в 2 раза быстрее того, что есть на рынке сейчас. Что до красных, то есть мнение, что трассировка лучей у них будет реализована слабее, поскольку все ядра на архитектуре RDNA 2 получат общие ресурсы, а не выделенные, как в случае с Ampere.
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Кроме того, RTX 3080 имеет 8 704 шейдерных блоков, в то время как у Radeon RX 6900XT их 5 120. Здесь стоит уточнить, что половина из шейдерных блоков Ampere – это выделенные ядра FP32, при этом оставшаяся половина способна выполнять операции FP32 или INT32. У RDNA 2 все ядра универсальны. Какой подход выстрелит, неясно. Эксперты полагают, что в этом отношении между видеокартами может быть паритет, но здравый смысл говорит, что инженеры NVIDIA знают, что делают, в то время как AMD уже много лет не может нащупать быстрый, а главное эффективный графический чип.
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