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Чем ближе дата начала продаж новых видеокарт NVIDIA семейства Ampere, тем всё напряжённее становится ситуация. Где-то производители уже начали снижать цены, в некоторых регионах нервы сдают у ритейлеров, пытающихся избавиться от закупленной продукции. Появляется информация о проблемах с поставками, а на фоне этого тесты показывают, что разница между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Ti не превысит 30%. Ясно, что это далеко от тех 80%, о которых вещала NVIDIA.

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Вчера наши постоянные читатели могли увидеть распаковку видеокарты GeForce RTX 3080. Ничего нового мы не узнали, между тем были подтверждены все основные слухи последних месяцев, а также появилась возможность рассмотреть будущий флагман со всех сторон. Судя по всему, многие из тех, кто планировал купить новую карту будет вынужден ещё долго лицезреть её на картинках, ведь сегодня NVIDIA подтвердила приближающийся дефицит видеокарт RTX 3000-й серии.

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Что же, если раньше у нас и были сомнения относительно политики NVIDIA, то сейчас всё стало на свои места. Компания планирует выпустить первую партию, которую разберут фанаты за любые деньги. После этого возникнет искусственный дефицит, созданный для разгрузки складов от моделей текущего поколения, а уже потом нас ждут корректировка цен и доступность во всех магазинах.

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Как долго продлится дефицит, сказать сложно. Тот же источник в компании заявил, что ситуация должна наладиться к ноябрю. Это значит, что все, кто уже мечтают о новой видеокарте, могут спокойно сесть обратно за свои компьютеры и ждать нормальных цен к концу года.