Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
В последнее время наши читатели привыкли к хорошим новостям относительно видеокарт NVIDIA следующего поколения. Многие уже готовятся купить новую GeForce RTX 3080, которая предлагает невероятный уровень производительности, превосходя RTX 2080 Ti до 80%. Как оказалось, на огромный потенциал новинок обратили внимание не только геймеры. В числе первых протестировать новые карты удалось майнерам.
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Ситуация действительно странная. Недавно NVIDIA заявляла, что в одни руки разрешит покупать только одну видеокарту. Однако, китайские форумы наводнили сборки на основе GeForce RTX 3080. Увы, это не игровые системы, а огромные фермы, предназначенный для добычи Эфира. По словам тех, кто уже какое-то время майнит на новеньких картах, они позволяют получить в 4 раза больше цифровой валюты по сравнению с RTX 2080, которая прямо сейчас стоит те же 700 долларов.
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Например, RTX 2080 приносит около 40 Mh/s, в то время как RTX 3080 способна обеспечить до 115 Mh/s. Судя по всему, шахтёры вооружились моделью iChill от Inno3D. Эксперты встревожены. По их мнению, геймеры могут не увидеть доступных решений NVIDIA очень долго. Ясно, что производителю всё равно, кому продать свою продукцию, вот только обычным пользователям придётся туго.
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Прямо сейчас аналитики сходятся в мнении, что в обозримом будущем Эфир будет медленно дорожать. Это и без того привлекало слишком много внимания майнеров, а с появлением GeForce RTX 3080, которая окажется в 4 раза выгоднее при тех же затратах, майнинг выйдет на новый уровень.
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