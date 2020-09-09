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Чем ближе день начала продаж новых видеокарт NVIDIA, тем становится очевидно, что никаких масштабных скидок не будет. Часть моделей текущего поколения уже в дефиците, к ним начали присоединяться относительно недорогие GeForce RTX 2060 Super. Ещё хуже ожидания на фоне активизации майнеров, скупающих самые продвинутые модели ещё до того, как будет дана отмашка открыть магазины. Кто-то ещё надеется получить свою GeForce RTX 3080 за 700 долларов. Что же, пришло время огорчить этих энтузиастов, ведь даже с Европы привезти дешёвую игровую видеокарту будет невозможно, не говоря о российских ценах, которые и вовсе находятся на запредельном уровне.

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Перед вами список цен на видеокарты нового поколения в европейском магазине Caseking.de. Цены указаны с учётом налогов, вот только после перевода в привычные нам доллары они становятся откровенно недружелюбными. Так, одна из наиболее мощных версий RTX 3090 стоит 1 719 евро, что равняется 2 023 долларам. А ведь рекомендованная цена составляет 1 500 долларов. Неужели, переправившись через океан, продукция NVIDIA успела набрать лишние 500 условных единиц?

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Рекомендованные российские цены

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Если говорить о самой бюджетной версии RTX 3080, то и здесь нечем хвастаться. Так, недорогую версию флагмана можно взять за 756 евро или 900 долларов. Версия дороже оценена в 804 евро, что равняется 946 долларам. Ясно, что это и близко не лежало к тем 700, о которых вещала NVIDIA. Конечно, наши читатели могут нам напомнить, что это продукция от партнёров компании, а значит она вполне может отличаться. От референсной. Вот только даже 2 года назад при выпуске сверхдорогой RTX 2080 Ti были модели как дороже, так и дешевле заявленных 1 200 долларов. Судя по всему, мечта купить недорогой быстрый флагман в 2020 году так и останется несбыточной.