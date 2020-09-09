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На дворе уже 9 сентября, а значит уже через неделю стартуют продажи нового поколения видеокарт NVIDIA. Ситуация омрачается проблемами с майнерами, что может вылиться в дефицит продукции по всему миру. Будем надеяться, производитель придумает, как обеспечить всем желающим по одной видеокарте в руки. А пока у нас любопытная информация, которая позволяет сделать далекоидущие выводы.

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Как обычно, мы обратимся к статистике Steam, которая является наиболее массовой и репрезентативной из всех существующих источников. Начнём, пожалуй, с видеокарт. Можно с уверенностью заявить, что геймеры погрязли в болоте дешёвых графических чипов. Здесь уместно вспомнить старые добрые времена, когда такие карты как GeForce 9600 Gt (2008 года) и GeForce 6600 Gt (2014 года) были самыми массовыми в серии, предлагая высокий уровень графики и вменяемую цену.

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Итак, балом правят дешёвые карты. За последние годы производители значительно подняли цены на конечный продукт. Это значит, что большая часть геймеров вынуждена довольствоваться графикой на низких настройках. В свою очередь это приводит к проблеме выбора монитора. Прирост дисплеев 2К и 4К мизерный. Геймеры прекрасно понимают, что для подобных устройств нужна соответствующая видеокарта. Перед нами настоящий замкнутый круг, выйти из которого поможет только удешевление графических чипов.

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Ещё красноречивее выглядит картинка с количеством памяти на видеокартах, где более 70% занимают модели, у которых 6 Гб и менее видеопамяти. Ясно, что такая модель, как GeForce RTX 2060 Super с 6 Гб не может считаться медленной, но их продалось чуть больше 1%, что фактически находится на уровне погрешности. Вывод один: в последние годы наблюдается удешевление средней видеокарты. Пользователи всё менее охотно берут дорогие модели. Это открывает для обсуждения ещё один вопрос: для кого создателям игр делать высокотехнологичные продукты, если тех, кто способен увидеть графику на максимуме единицы.