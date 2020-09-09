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Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года

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На дворе уже 9 сентября, а значит уже через неделю стартуют продажи нового поколения видеокарт NVIDIA. Ситуация омрачается проблемами с майнерами, что может вылиться в дефицит продукции по всему миру. Будем надеяться, производитель придумает, как обеспечить всем желающим по одной видеокарте в руки. А пока у нас любопытная информация, которая позволяет сделать далекоидущие выводы.

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Как обычно, мы обратимся к статистике Steam, которая является наиболее массовой и репрезентативной из всех существующих источников. Начнём, пожалуй, с видеокарт. Можно с уверенностью заявить, что геймеры погрязли в болоте дешёвых графических чипов. Здесь уместно вспомнить старые добрые времена, когда такие карты как GeForce 9600 Gt (2008 года) и GeForce 6600 Gt (2014 года) были самыми массовыми в серии, предлагая высокий уровень графики и вменяемую цену. 

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Итак, балом правят дешёвые карты. За последние годы производители значительно подняли цены на конечный продукт. Это значит, что большая часть геймеров вынуждена довольствоваться графикой на низких настройках. В свою очередь это приводит к проблеме выбора монитора. Прирост дисплеев 2К и 4К мизерный. Геймеры прекрасно понимают, что для подобных устройств нужна соответствующая видеокарта. Перед нами настоящий замкнутый круг, выйти из которого поможет только удешевление графических чипов. 

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Ещё красноречивее выглядит картинка с количеством памяти на видеокартах, где более 70% занимают модели, у которых 6 Гб и менее видеопамяти. Ясно, что такая модель, как GeForce RTX 2060 Super с 6 Гб не может считаться медленной, но их продалось чуть больше 1%, что фактически находится на уровне погрешности. Вывод один: в последние годы наблюдается удешевление средней видеокарты. Пользователи всё менее охотно берут дорогие модели. Это открывает для обсуждения ещё один вопрос: для кого создателям игр делать высокотехнологичные продукты, если тех, кто способен увидеть графику на максимуме единицы. 

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Артём Вейнов
02:27
На 1660ti играю в Код.110-120 фпс.Всё на ульрах.Графон отличный.На консолях видел графику в Колде ,проблевался.Её там адско порезали .Игры те-же, графа -разная.Хуже текстуры ,меньше дальность прорисов...
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
Listoman
02:26
Да это цены-заглушки, карт на сайте нвидки будет очень мало изначально, а потом ценники пойдут вверх, как это было с 10 и 20 серией)
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
Listoman
02:19
Он прав, парк вк у 90% пекарей даже уже на уровень консолек не тянет, графона нет со времён 3го кукурузиса, но при этом топовые вк устаревают за поколение, всё очень плохо)
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
Олег Власов
02:17
Стим-статистика это где нищие дети пытаются соревноваться с такими-же нищими детьми-читерами.Откуда тогда у железячных гигантов сверх прибыли,если почти все поголовно на встройках играют?
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
Auroson1c
02:14
Предлагаю сайту рассмотреть такую идею: платить авторам статей не за количество букавок, а за количество лайков от пользователей. Глядишь и качество материала вырастет.
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
Auroson1c
02:13
Очередная бредятина от Зелота. "Вывод один: в последние годы наблюдается удешевление средней видеокарты" - это потому что средняя стоимость ежегодно растёт. В стиме всегда преобладали дешманские карты...
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
HidaN20
02:13
Очередной кликбейт заголовок от Зелота :D
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
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