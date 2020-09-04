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Сегодня мы рассказывали о смене парадигмы в продуктовой линейке NVIDIA. Согласно официальной информации, на место GeForce RTX 2080 Ti приходит нова GeForce RTX 3080. Именно эта карта позиционируется в качестве текущего флагмана. Что важно, несмотря на значительный рост производительности, она получит гораздо меньшую цену.

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Так, текущий флагман стартовал с отметки 1 200 долларов, в то время как RTX 3080 будет продаваться в рознице начиная с щадящих 700 условных единиц. По мнению NVIDIA, это должно не только подстегнуть геймеров к обновлению парка видеокарт, но и позволит разработчикам обратить внимание на технологию трассировки лучей, поскольку всё большее количество людей будут обладать видеокартами с поддержкой Ray-Traycing.

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Но на этом позитивная информация не оканчивается. NVIDIA уверяет, что новая видеокарта обладает настолько высоким потенциалом, что позволит геймерам достичь 100 fps в самых современных проектах в разрешении 4К. Выше есть официальные сравнительные графики, на которых можно увидеть впечатляющую производительность зелёных карт.

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Здесь можно добавить, что GeForce RTX 2080 Ti в большинстве новых игр действительно не способна вытянуть картинку в разрешении 4К@60fps, порой выдавая не больше 45 кадров в секунду. Пока эта информация выглядит неплохо. Вот только она актуальна исключительно для игр с активацией трассировки лучей. Что будет в обычных проектах, мы пока не знаем.

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