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NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов

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Сегодня мы рассказывали о смене парадигмы в продуктовой линейке NVIDIA. Согласно официальной информации, на место GeForce RTX 2080 Ti приходит нова GeForce RTX 3080. Именно эта карта позиционируется в качестве текущего флагмана. Что важно, несмотря на значительный рост производительности, она получит гораздо меньшую цену. 

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Так, текущий флагман стартовал с отметки 1 200 долларов, в то время как RTX 3080 будет продаваться в рознице начиная с щадящих 700 условных единиц. По мнению NVIDIA, это должно не только подстегнуть геймеров к обновлению парка видеокарт, но и позволит разработчикам обратить внимание на технологию трассировки лучей, поскольку всё большее количество людей будут обладать видеокартами с поддержкой Ray-Traycing. 

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Но на этом позитивная информация не оканчивается. NVIDIA уверяет, что новая видеокарта обладает настолько высоким потенциалом, что позволит геймерам достичь 100 fps в самых современных проектах в разрешении 4К. Выше есть официальные сравнительные графики, на которых можно увидеть впечатляющую производительность зелёных карт. 

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Здесь можно добавить, что GeForce RTX 2080 Ti в большинстве новых игр действительно не способна вытянуть картинку в разрешении 4К@60fps, порой выдавая не больше 45 кадров в секунду. Пока эта информация выглядит неплохо. Вот только она актуальна исключительно для игр с активацией трассировки лучей. Что будет в обычных проектах, мы пока не знаем. 

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Сергей Алексеев
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SeTi2019
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NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов
Kasyan
02:02
Не переживай, новыми дровами Хуанито это дело поправит!
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MriS
02:00
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REY_B_
01:58
А что, попугаями меряли неправильными?
NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов
MriS
01:57
Чем на консолях их замерили и как это проверить можно ?
NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов
Asking Alexandria
01:57
Тем кто покупает новые видеокарты им нафиг не упал geforse now
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