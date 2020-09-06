Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
После анонса нового поколения графических чипов NVIDIA, мнения экспертов и обычных пользователей разделились. Кто-то уверен, что наступила оттепель, сулящая низкие цены и высокую производительность. Более умеренные отмечают, что на самом деле перед нами работа над ошибками. Якобы именно так и должны были выглядеть видеокарты поколения RTX 2000. Пессимисты, как всегда, берут самую дорогую цену в российской рознице, заявляя, что на самом деле всё просто ужасно. Нам снова придётся платить за удовольствие 200 000, а значит налицо регресс технологий и выкачивание денег с несчастных геймеров.
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Отметим, что официальные цены в России действительно вызывают вопросы. Вместо обещанных нам 699 долларов за модель GeForce RTX 3080 у нас попросят 850 долларов. Но, когда было иначе? В конце концов, к середине октября рынок насытится решениями от партнёров, что должно сбить высокую стоимость новых флагманов. Что любопытно, особенно много недовольств можно услышать о недостаточном количестве памяти на новых видеокартах. Для любителей поспорить на эту тему предлагаем ознакомиться с нашим материалом, в котором все предельно ясно и логично.
Так вот, как оказалось, NVIDIA решила пойти навстречу тем, кому 8 и 10 Гб памяти мало. Специально для них партнёрам компании разрешено устанавливать на свои видеокарты больше 16 Гб и 20 Гб на GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 соответственно. Скорее всего такие модели будут значительно дороже, но в любом случае у покупателей будет выбор, что гораздо лучше, чем если предложения ограничиваются только лишь восьмью или десятью гигабайтами.
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Официальных данных насчёт того, когда подобные карты начнут поступать на прилавки, нет. Кроме того, даже партнёры NVIDIA пока ничего об этом не говорят. Ранее указывалось, что есть некоторый дефицит новой GDDR6X. Это может означать, что первое время придётся довольствоваться стандартным количеством памяти.
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