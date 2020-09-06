Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После анонса нового поколения графических чипов NVIDIA, мнения экспертов и обычных пользователей разделились. Кто-то уверен, что наступила оттепель, сулящая низкие цены и высокую производительность. Более умеренные отмечают, что на самом деле перед нами работа над ошибками. Якобы именно так и должны были выглядеть видеокарты поколения RTX 2000. Пессимисты, как всегда, берут самую дорогую цену в российской рознице, заявляя, что на самом деле всё просто ужасно. Нам снова придётся платить за удовольствие 200 000, а значит налицо регресс технологий и выкачивание денег с несчастных геймеров.

реклама

Отметим, что официальные цены в России действительно вызывают вопросы. Вместо обещанных нам 699 долларов за модель GeForce RTX 3080 у нас попросят 850 долларов. Но, когда было иначе? В конце концов, к середине октября рынок насытится решениями от партнёров, что должно сбить высокую стоимость новых флагманов. Что любопытно, особенно много недовольств можно услышать о недостаточном количестве памяти на новых видеокартах. Для любителей поспорить на эту тему предлагаем ознакомиться с нашим материалом, в котором все предельно ясно и логично.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Так вот, как оказалось, NVIDIA решила пойти навстречу тем, кому 8 и 10 Гб памяти мало. Специально для них партнёрам компании разрешено устанавливать на свои видеокарты больше 16 Гб и 20 Гб на GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 соответственно. Скорее всего такие модели будут значительно дороже, но в любом случае у покупателей будет выбор, что гораздо лучше, чем если предложения ограничиваются только лишь восьмью или десятью гигабайтами.

реклама

Официальных данных насчёт того, когда подобные карты начнут поступать на прилавки, нет. Кроме того, даже партнёры NVIDIA пока ничего об этом не говорят. Ранее указывалось, что есть некоторый дефицит новой GDDR6X. Это может означать, что первое время придётся довольствоваться стандартным количеством памяти.