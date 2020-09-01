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Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения – 137 000 рублей, 8-нм техпроцесс от Samsung и 2-кратное увеличение производительности

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Итак, это свершилось. После бесчисленного количества утечек и слухов Дженсен Хуанг провёл презентацию видеокарт NVIDIA следующего поколения. Судя по тому, что нам стало известно, продукт получился зрелым и заслуживает внимания. Как и предполагалось, основной упор был сделан на трассировку лучей и технологии, основанные на ИИ. Нам рассказали о 2-кратном превосходстве GeForce RTX 3080 над RTX 2080 Ti в определённых сценариях, которые также крутятся вокруг волшебных лучей и магических RT-ядер. 

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На самом деле пока скачать ничего плохого о новых видеокартах нельзя. Презентация подчеркнула наиболее сильные стороны, фактически проигнорировав производительность в 95% сценариях, когда трассировка лучей не будет активирована. Вполне возможно, что уже через несколько дней в сеть начнут прорываться тесты в этих играх, но пока можно только надеяться, что всё будет так, как нам пообещал глава компании. В любом случае начало продаж запланировано на 17 сентября. Так что ожидание не будет столь томительным.

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Полные технические характеристики представлены в таблице ниже. Если вам не очень интересно разглядывать пустой цифры, которые на самом деле ничего не значат, есть тесты. Но, как мы уже указывали выше, там только наиболее удачные сценарии, в которых новые карты NVIDIA могут себя раскрыть. Что до цен, то здесь мнения расходятся. Нам кажется, что 1500 долларов – это много. Вполне возможно, что у вас есть на этот счёт собственное мнение. Кстати, уже появились цены в рублях. Они действительно находятся за гранью добра и зла. Здесь без комментариев. 

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Возможно, будет целесообразно упомянуть про необычную конструкцию видеокарт, которая стала действительно революционной. Но, пока не будет реальных тестов, говорить об этом преждевременно, как и том, что она сможет обеспечить лучший разгон, ведь всё самое важное для разгона находится внутри платы, и часто не зависит от того, сколько она может отводить тепла. Немного беспокоит выбор техпроцесса. NVIDIA решила остановиться на 8-нм от Samsung. Одним словом, ждём тесты, в которых нам покажут реальную производительность, а не то как в нескольких играх RTX 3080 становится чемпионом планеты. 

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