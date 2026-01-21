Их появление запланировано на вторую половину 2026 года, и за год OpenAI намеревается продать не менее 50 млн экземпляров

Компания OpenAI известна как создатель работающего на основе искусственного интеллекта программного обеспечения. В недалёком будущем она собирается заняться производством физических продуктов, первым из которых станут наушники, также с поддержкой ИИ. Внутри компании они в настоящее время называются Sweetpea. Представитель OpenAI Крис Лехейн (Chris Lehane) поделился подробностями относительно устройства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно данным тайваньского издания Economic Daily, устройство дебютирует в сентябре, и за первый год продаж компания рассчитывает реализовать 40-50 млн единиц. Производством может заниматься компания Foxconn во Вьетнаме.

Указание на искусственный интеллект должно означать, что обработка данных будет производиться в облаке. Также данные смогут обрабатываться локально благодаря чипу Samsung Exynos на техпроцессе 2 нм.

Готовится к релизу и другое устройство в форме ручки без экрана. В его состав будут входить камеры, микрофоны и ряд датчиков. Устройство будет способно локально обрабатывать ИИ-модели от OpenAI, а облачные вычисления будут применяться для решения более тяжёлых задач. Рукописные заметки будут преобразовываться в текст и загружаться в ChatGPT. Форм-фактор позволит носить устройство в кармане или на шее.

Релиз ожидается в нынешнем или 2027 году.