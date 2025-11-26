Цена при этом должна остаться на уровне iPad mini 7

От компании Apple ждут релиза планшета iPad mini 8 в третьем или четвёртом квартале 2026 года. Это может быть первый непремиальный планшет американского производителя с экраном типа OLED, сообщает инсайдер yeux1122.

Предположительно, Apple начнёт промышленное производство устройства в третьем квартале будущего года. Его могут выпустить одновременно с ноутбуком MacBook Pro OLED M6.

У планшета ожидается экран размером 8,5 дюйма вместо 8,3 дюйма у iPad mini 7. При этом размеры устройства могут остаться неизменными.

Чип A19 Pro сейчас применяется в составе смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Он показывает более высокую производительность на ватт в бенчмарке Geekbench 6, чем Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Инженеры смогли увеличить производительность на 29% без увеличения энергопотребления. Результатом может стать прирост частоты кадров до 69% в играх уровня AAA по сравнению с A18 Pro и A17 Pro.

Избежать роста стоимости позволят передовые технологии. Вместо тандемной OLED-панели LTPO из iPad Pro Apple будет использовать однослойную панель OLED LTPS. Ещё компания может сэкономить на стоимости процессора, используя 5-ядерный GPU вместо 6-ядерного, как это произошло в iPhone Air. В таком случае минимальная цена может составить $499 за 256 ГБ хранилища.