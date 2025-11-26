Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Планшет iPad mini 8 может получить увеличенный экран и более мощный процессор серии A
Цена при этом должна остаться на уровне iPad mini 7

От компании Apple ждут релиза планшета iPad mini 8 в третьем или четвёртом квартале 2026 года. Это может быть первый непремиальный планшет американского производителя с экраном типа OLED, сообщает инсайдер yeux1122.

Предположительно, Apple начнёт промышленное производство устройства в третьем квартале будущего года. Его могут выпустить одновременно с ноутбуком MacBook Pro OLED M6.

У планшета ожидается экран размером 8,5 дюйма вместо 8,3 дюйма у iPad mini 7. При этом размеры устройства могут остаться неизменными.

Чип A19 Pro сейчас применяется в составе смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Он показывает более высокую производительность на ватт в бенчмарке Geekbench 6, чем Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Инженеры смогли увеличить производительность на 29% без увеличения энергопотребления. Результатом может стать прирост частоты кадров до 69% в играх уровня AAA по сравнению с A18 Pro и A17 Pro.

Избежать роста стоимости позволят передовые технологии. Вместо тандемной OLED-панели LTPO из iPad Pro Apple будет использовать однослойную панель OLED LTPS. Ещё компания может сэкономить на стоимости процессора, используя 5-ядерный GPU вместо 6-ядерного, как это произошло в iPhone Air. В таком случае минимальная цена может составить $499 за 256 ГБ хранилища.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались читать свою неприклонную победную волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
inchaos75
21:00
1) В 99,999% установка любой видеокарты на рабочем месте не имеет смысла, т.к. офисные компы вообще на встройках, там нет смысла в видеокарте. 2) Играть на работе в нормальных фирмах - это как минимум...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
AKS
20:00
продолжайте в том же ключе! очень интересно...
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
NuclearMissionJam
19:52
Нет. В этой игре они были реально сложные и непонятные
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
