Глава компании Valve Гейб Ньюэлл отмечает это покупкой шикарной яхты

Самая популярная в мире игровая платформа Steam от компании Valve продолжает расти. В этом году несколько раз был побит рекорд одновременного количества посетителей. Нынешний рекорд был установлен в октябре и составляет около 41,6 млн человек.

Продажи и доход от игр растут соответственно. По данным Риса Эллиотта из компании Alinea Analytics, объём продаж Steam в 2025 году равен примерно $16,2 млрд, что на 5,7% лучше прошлогоднего показателя в $15,33 млрд. Год ещё не завершён и результат будет улучшен, тем более что новогодние праздники являются временем покупок. Это позволяет Steam надеяться на превышение отметки в $17 млрд.

Valve берёт комиссию в 30% от цены игр, пока их не продадут на сумму $10 млн, 25% за игры с доходом от $10 млн до $50 млн и 20% за игры с доходом более $50 млн. По оценкам Alinea Analytics, в 2025 году Valve заработала на продажах игр $4 млрд.

Дела у компании идут хорошо, и сайт Boat International сообщил, что её президент Гейб Ньюэлл приобрёл яхту длиной 111 м, созданную по индивидуальному заказу. Яхта называется Leviathan и создана компанией Oceanco, которая с этого года тоже принадлежит Ньюэллу. Она способна вместить до 22 гостей и 33 членов экипажа, на ней есть два спортзала, спа-салон, бар, баскетбольная площадка, пляжный клуб, небольшая больница и развлекательный зал с 15 игровыми ПК премиум-класса.