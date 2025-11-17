Сайт Конференция
Блогер
В 2025 году в Steam продано игр на сумму $16,2 млрд
Глава компании Valve Гейб Ньюэлл отмечает это покупкой шикарной яхты

Самая популярная в мире игровая платформа Steam от компании Valve продолжает расти. В этом году несколько раз был побит рекорд одновременного количества посетителей. Нынешний рекорд был установлен в октябре и составляет около 41,6 млн человек.

Продажи и доход от игр растут соответственно. По данным Риса Эллиотта из компании Alinea Analytics, объём продаж Steam в 2025 году равен примерно $16,2 млрд, что на 5,7% лучше прошлогоднего показателя в $15,33 млрд. Год ещё не завершён и результат будет улучшен, тем более что новогодние праздники являются временем покупок. Это позволяет Steam надеяться на превышение отметки в $17 млрд.

Valve берёт комиссию в 30% от цены игр, пока их не продадут на сумму $10 млн, 25% за игры с доходом от $10 млн до $50 млн и 20% за игры с доходом более $50 млн. По оценкам Alinea Analytics, в 2025 году Valve заработала на продажах игр $4 млрд.

Дела у компании идут хорошо, и сайт Boat International сообщил, что её президент Гейб Ньюэлл приобрёл яхту длиной 111 м, созданную по индивидуальному заказу. Яхта называется Leviathan и создана компанией Oceanco, которая с этого года тоже принадлежит Ньюэллу. Она способна вместить до 22 гостей и 33 членов экипажа, на ней есть два спортзала, спа-салон, бар, баскетбольная площадка, пляжный клуб, небольшая больница и развлекательный зал с 15 игровыми ПК премиум-класса.

#игры #steam #valve
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
23:21
Автор идиот
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
козлина
22:47
уточни, сударь, в чей адрес сей поток сознания - очевидно есть веские причины для таких заяв???
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
Bezmolvie
22:43
да да. связался я с криптой. карта накуй отлетела по 115 фз. удачи ребят. не болейте. .. почаще блохеров с инета слушайте...( читайте ) ? и прежде чем этот говнойблогер свои высеры постит, пусть в на...
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
Сергей Анатолич
22:28
Ну мне такая пенсия не нужна😆
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:59
Для тестов всякого такого советую игрушку POD: Gold, там вот была куча разных вариантов установки под разные сочетаний процессоров и видеокарт.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:58
Хм, забавно... там отдельный режим под Matrox есть... надо будет попробовать запустить её на Matrox G100, который вроде как в основе своей именно мистик... ну это если конечно ему чего не отрезали про...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Зю
21:58
Так они отдыхают под цифровой седацией. Максимум пару энергетиков и пицца нужны. Тренд давно начался в Азии, и уже хорошо изучен
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Зю
21:56
Слава Богу Z
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:54
И что при этом было на экране - Эталон, S3, Matrox, SiS.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:52
Что касается производительности, то разницы между 4 и 8 метровыми версиями там особо и нет, разве что на 8 метровой больше тестов запускаются, но как бы толку от этого - нет, ибо всё это артефачит по ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
