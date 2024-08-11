Модели iPhone 16 могут не различаться по процессорам

В последние годы в устройствах Apple наблюдается дифференциация по процессорам между стандартными моделями и iPhone Pro. Всё началось с iPhone 13, где iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили пятиядерный графический процессор, а стандартные модели — четырёхъядерный.

Дальше различия становились ещё более заметными. В моделях нынешнего поколения, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, используется чип A17 Pro, который стал первым для Apple на техпроцессе 3 нм. Стандартные аппараты iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили более старую модель A16 Bionic, на основе которой годом ранее были выпущены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Многие ожидали, что в этом году история повторится, и между разными моделями iPhone 16 будет разделение по уровню процессора. Однако не исключено, что это не так.

реклама

Обновление системы iOS содержало ссылки на четыре не выпущенных модели iPhone 16. В программном коде говорилось, что все они будут работать на процессоре A18. Нигде в коде не упоминается вариант этого процессора Pro, но не исключено, что он существует. Ранее появились слухи о тестировании A18 Pro в Geekbench 6, который показал самую высокую одноядерную производительность среди всех мобильных процессоров.

Если Apple начнёт выпускать аппараты на одном процессоре, у некоторых пользователей может пропасть желание покупать более дорогостоящие модели. Не исключено, что iPhone 16 Pro будут обладать какими-то эксклюзивными программными возможностями.

Возможно, Apple переименует процессор A17 Pro из нынешних iPhone 15 Pro в A18, перейдя на второе поколение техпроцесса TSMC 3 нм. В таком случае по-настоящему новый процессор может получить название A18 Pro, и дифференциация между разными уровнями iPhone 16 сохранится.

Центральный процессор в A18 Pro может остаться неизменным по сравнению с A17 Pro. Это означает наличие двух высокопроизводительных ядер и четырёх экономичных. Количество графических ядер также останется неизменным. Движок нейронных вычислений в новом процессоре может превосходить по мощности аналогичный элемент в процессоре Apple M4.