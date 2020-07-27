GTA 6 будет гораздо реалистичнее благодаря новой функции
Как знают многие игроки Grand Theft Auto 5, в игре присутствует множество маленьких, но интересных деталей, на которых строится вся система геймплея. Благодаря этому разработчикам удалось удачно реализовать практически полную реалистичность. Ошибку допустили лишь с системой питания главных героев, так как кроме быстрого перекуса в магазинах, иных способов подкрепиться не существует. Из-за некоторых недоработок в этом плане игра стала значительно отставать от Red Dead Redemption 2.
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В "соседнем" проекте Rockstar Games – RDR 2, проблема приёма пищи полностью решена. Еду в игре можно употреблять постоянно. Чтобы поддерживать здоровье Артура Моргана (главный протагонист), нужно было периодически принимать пищу, которая восстанавливает здоровье и выносливость, а также улучшает регенерацию. Кроме этого, количество съеденного непосредственно влияет на состояние персонажа, например, при избытке еды герой способен выдержать намного больше ударов, но вместе с этим увеличивается его вес и снижается скорость, а при недостатке герой становится лёгким и быстрым, но менее стойким к ударам.
По слухам, в GTA 6 приём пищи выведут на совершенно новый уровень. Возможностей, по сравнению с GTA 5, станет несравненно больше. Утверждается, что заполнять шкалу выносливости главного героя можно будет не только в отдельных местах, а и во всех продуктовых магазинах или ресторанах. Возможно даже, что продолжение легендарной серии похвастается огромным разнообразием продуктов.
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